Цветан Цветанов: МВР знае кои са купувачите на гласове

Министърът на МВР има огромна отговорност и трябва да направи кадрови промени във всички Областни дирекции на МВР. Когато се сменят областните директори, съм убеден, че този страх в обществото и зависимости, особено в малките населени места, ще намалее. Това каза в интервю пред БНР бившата дясна ръка на Бойко Борисов в ГЕРБ и бивш зам.-председател на партията Цветан Цветанов, основател и настоящ лидер на партия "Републиканци за България" .
Според него партиите от НС трябва да носят отговорност за членовете си в СИК - за качествени и подготвени членове.
Цветанов заяви, че МВР знае кои са купувачите на гласове:
"Смятам, че вътрешният министър, ако има воля да се противодейства на явлението, резултатите ще са добри. МВР има водеща роля и тези купувачи се знаят, и ако МВР получава и обработва определената информация, ще има виден резултат и ще има по-висок избирателен процес, и по-малко нарушение в секции и около тях в изборния ден. Няма как МВР да не е в час с тези дилъри за купуване на гласове и кои са кметовете, които оказват въздействие върху избиратели за отнемане на бизнеса."
Цветанов прогнозира, че ако партиите дадат информация и има държава, и се реагира се адекватно, "видяхме какво се постара да направи Бойко Рашков - направи предупредителни протоколи и имаше по-малко злоупотреба".
"И Демерджиев направи подобни стъпки. За мен е важно министърът да има познания и да възлага правилните управленски решения, за да се гарантира този процес", коментира Цветан Цветанов, бивш министър на МВР.
Той посочи, че вътрешният министър не трябва да има профила на настоящия – Даниел Митов, "видяхме Пазарджик".
Цветанов сподели, че с "Републиканци за България" не е разговаряно от страна на Румен Радев за ползване на регистрирана партия за предстоящите парламентарни избори.
"Всичко зависи от начина, по който ще структурира кампанията си и какви ще са основните послания, комуникирани с обществото. На всички е ясно, че има определен импулс за т. нар. вълна. Въпросът е, че когато влезем в графика на 60-дневната хронограма, започва събиране на подписи, регистрация и от там вече ще има много поводи за позитивни послания. Но очаквам и много критики, на които ще бъдат подложат кандидатите, и на атаки", коментира Цветанов.
За неговата партия самото участие в изборите не трябва да се тълкува като задължение.
"В момента обществото не се нуждае от разпиляване на гласовете на демократичната общност. Ако не се отвори ветрилото, смятам, че е по-добре да не участваме", каза той.
И призна, че са водени неформални разговори с т. нар. Демократичен форум за натиск и "смятам, че можеше да се създаде необходимата платформа като формата на ОДС, но засега се споделят повече идеи за президентските избори, парламентарните са по-назад".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Потресаващо
Коментиран от #2, #4, #8, #25, #32, #37
16:35 26.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 А Цеко Пипоня също знае,
16:37 26.01.2026
4 Даааа
До коментар #1 от "Потресаващо":Факт
16:37 26.01.2026
5 Вчера Цветанов Цветанов пред радио
Коментиран от #26, #35, #42
16:38 26.01.2026
6 Плюс
16:40 26.01.2026
7 Има ни пак
Коментиран от #11, #15
16:40 26.01.2026
8 НОВ
До коментар #1 от "Потресаващо":Държи го за "шлифера"!
Коментиран от #14
16:41 26.01.2026
9 дядото
16:41 26.01.2026
10 Гражданин
Коментиран от #43
16:41 26.01.2026
11 Има ни пак
До коментар #7 от "Има ни пак":Коментарът е към номер 1.
16:42 26.01.2026
12 Фют
16:42 26.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Е да на ком.2 и 4 там го държи
До коментар #8 от "НОВ":За черния шлифер на славчо🤣😅😆
16:42 26.01.2026
15 компромати със снимки
До коментар #7 от "Има ни пак":За първи път чуваме а и генчева не отрича
Коментиран от #19
16:43 26.01.2026
16 Майора
16:44 26.01.2026
17 Ура,,Ура
16:47 26.01.2026
18 Гост
16:48 26.01.2026
19 Има ни пак
До коментар #15 от "компромати със снимки":Явно е достатъчно възпитана и не се занимава с брътвежите на всеки срещнат.
16:49 26.01.2026
20 Цветанов
16:49 26.01.2026
21 Разбирам защо не се одобри видеото
16:50 26.01.2026
22 Това е доходен бизнес
16:51 26.01.2026
23 Горски
Коментиран от #33
16:54 26.01.2026
24 Макс
16:57 26.01.2026
25 Изумително
До коментар #1 от "Потресаващо":Десислава Радева, съпругата на президента на републиката Румен Радев, е била секретарка на Слави Трифонов по времето на шоуто "Хъшове", пише столичен всекидневник. По това време Деси е вече омъжена за Георги Свиленски и има син от него.
Красавицата, тогава Свиленска, изпълнявала стриктно задълженията си и нещо повече , а често дори успявала с Дългия да се черпят усамотени с шоколадови бонбони.
"Именно по това време шефът въведе "кафе с разбери само шоколадът го правеше по-добър и стръвен. Деси е свидетел на почти всичките легенди в офиса. Дори има виц по този повод - питал я посетител при Слави кога той ще е в добро настроение, за да говорят, а тя казала: "Не знам, тук съм от няколко месеца и все е така", смее се човек от екипа на шоуто.
Коментиран от #41
16:57 26.01.2026
26 Лоша работа
До коментар #5 от "Вчера Цветанов Цветанов пред радио":Какво се възхищавате на хора,които хапят ръката ,която ги е хранила.Щом могат да направят това,защо си мислите,че тези хора ще работят на вас да ви стане ддабре.Доста наивно
Коментиран от #29, #38
17:01 26.01.2026
27 Хмм
17:08 26.01.2026
28 Не,че нещо, ама...
17:09 26.01.2026
29 Защото този е най добре запознат
До коментар #26 от "Лоша работа":Първи председател на ГЕРБ, вицепремиер и министър на МВР. Най добре знае и като каза наскоро когато го питаха и за Сретан Йосич - "Борисов има основание да се притеснява от още много други хора"
Коментиран от #39
17:10 26.01.2026
30 Трафикантите на мигрантите
Тези хора живеят на гърба на обществото и му нанасят голяма вреда.
17:11 26.01.2026
31 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ТОЧНО ЗА ДА СИ ЗАТВАРЯТ ОЧИТЕ И УШИТЕ.
17:11 26.01.2026
32 Руски колхозник
До коментар #1 от "Потресаващо":Е,и? Голяма работа, не е важно каква е била, а какво прави.
17:11 26.01.2026
33 Промяна
До коментар #23 от "Горски":Какви дълги глупости си написал за наивници
17:12 26.01.2026
34 Е па знае
17:13 26.01.2026
35 Тапиро Мунчо
До коментар #5 от "Вчера Цветанов Цветанов пред радио":И вие ,Радевци щот сте много умни,отново ще вкарате тоя пипон в политиката.Що има да видите.
17:14 26.01.2026
36 9689
17:15 26.01.2026
37 Промяна
До коментар #1 от "Потресаващо":Ама верно ли има такова видео НЕ може да бъде месията сега как ще го отиграе
Коментиран от #44
17:16 26.01.2026
38 Лалугер
До коментар #26 от "Лоша работа":Щот пипето им нефелно.
17:17 26.01.2026
39 Бастардо
До коментар #29 от "Защото този е най добре запознат":Хайде на бас че под някоя друга статия за пипончо,ще се скъсате да го плюете.
17:18 26.01.2026
40 Промяна
17:18 26.01.2026
41 Мдаа
До коментар #25 от "Изумително":И така да е, ако излязат такива компромати ще се знае кой ги е пуснал. Отделна тема е, че този период няма нищо общо с Радев. Съмнявам се, че всеки оженил се си е взел девствена.
17:19 26.01.2026
42 Промяна
До коментар #5 от "Вчера Цветанов Цветанов пред радио":Цвъкито изхвърлен позорно от Борисов сега работи за РР Цвъкито жалкото предателче
17:20 26.01.2026
43 Смехоран
До коментар #10 от "Гражданин":Браво,ето един осъзнат човек.Осъзнат,щото осъзнава за кого се говори в статията.
17:21 26.01.2026
44 Не се съмняваме
До коментар #37 от "Промяна":Чалга месията само чака кауна да вземе властта и славуца ще го играе премиер в сянка с тези кадри които притежава
17:21 26.01.2026