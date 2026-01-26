Цветан Цветанов: МВР знае кои са купувачите на гласове

Министърът на МВР има огромна отговорност и трябва да направи кадрови промени във всички Областни дирекции на МВР. Когато се сменят областните директори, съм убеден, че този страх в обществото и зависимости, особено в малките населени места, ще намалее. Това каза в интервю пред БНР бившата дясна ръка на Бойко Борисов в ГЕРБ и бивш зам.-председател на партията Цветан Цветанов, основател и настоящ лидер на партия "Републиканци за България" .

Според него партиите от НС трябва да носят отговорност за членовете си в СИК - за качествени и подготвени членове.

Цветанов заяви, че МВР знае кои са купувачите на гласове:

"Смятам, че вътрешният министър, ако има воля да се противодейства на явлението, резултатите ще са добри. МВР има водеща роля и тези купувачи се знаят, и ако МВР получава и обработва определената информация, ще има виден резултат и ще има по-висок избирателен процес, и по-малко нарушение в секции и около тях в изборния ден. Няма как МВР да не е в час с тези дилъри за купуване на гласове и кои са кметовете, които оказват въздействие върху избиратели за отнемане на бизнеса."

Цветанов прогнозира, че ако партиите дадат информация и има държава, и се реагира се адекватно, "видяхме какво се постара да направи Бойко Рашков - направи предупредителни протоколи и имаше по-малко злоупотреба".

"И Демерджиев направи подобни стъпки. За мен е важно министърът да има познания и да възлага правилните управленски решения, за да се гарантира този процес", коментира Цветан Цветанов, бивш министър на МВР.

Той посочи, че вътрешният министър не трябва да има профила на настоящия – Даниел Митов, "видяхме Пазарджик".

Цветанов сподели, че с "Републиканци за България" не е разговаряно от страна на Румен Радев за ползване на регистрирана партия за предстоящите парламентарни избори.

"Всичко зависи от начина, по който ще структурира кампанията си и какви ще са основните послания, комуникирани с обществото. На всички е ясно, че има определен импулс за т. нар. вълна. Въпросът е, че когато влезем в графика на 60-дневната хронограма, започва събиране на подписи, регистрация и от там вече ще има много поводи за позитивни послания. Но очаквам и много критики, на които ще бъдат подложат кандидатите, и на атаки", коментира Цветанов.

За неговата партия самото участие в изборите не трябва да се тълкува като задължение.

"В момента обществото не се нуждае от разпиляване на гласовете на демократичната общност. Ако не се отвори ветрилото, смятам, че е по-добре да не участваме", каза той.

И призна, че са водени неформални разговори с т. нар. Демократичен форум за натиск и "смятам, че можеше да се създаде необходимата платформа като формата на ОДС, но засега се споделят повече идеи за президентските избори, парламентарните са по-назад".