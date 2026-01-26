Новини
Цветан Цветанов: МВР знае кои са купувачите на гласове

26 Януари, 2026 16:26

Министърът на МВР има огромна отговорност и трябва да направи кадрови промени във всички Областни дирекции на МВР. Когато се сменят областните директори, съм убеден, че този страх в обществото и зависимости, особено в малките населени места, ще намалее, каза лидерът на "Републиканци за България"

Цветан Цветанов: МВР знае кои са купувачите на гласове - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министърът на МВР има огромна отговорност и трябва да направи кадрови промени във всички Областни дирекции на МВР. Когато се сменят областните директори, съм убеден, че този страх в обществото и зависимости, особено в малките населени места, ще намалее. Това каза в интервю пред БНР бившата дясна ръка на Бойко Борисов в ГЕРБ и бивш зам.-председател на партията Цветан Цветанов, основател и настоящ лидер на партия "Републиканци за България" .

Според него партиите от НС трябва да носят отговорност за членовете си в СИК - за качествени и подготвени членове.

Цветанов заяви, че МВР знае кои са купувачите на гласове:

"Смятам, че вътрешният министър, ако има воля да се противодейства на явлението, резултатите ще са добри. МВР има водеща роля и тези купувачи се знаят, и ако МВР получава и обработва определената информация, ще има виден резултат и ще има по-висок избирателен процес, и по-малко нарушение в секции и около тях в изборния ден. Няма как МВР да не е в час с тези дилъри за купуване на гласове и кои са кметовете, които оказват въздействие върху избиратели за отнемане на бизнеса."

Цветанов прогнозира, че ако партиите дадат информация и има държава, и се реагира се адекватно, "видяхме какво се постара да направи Бойко Рашков - направи предупредителни протоколи и имаше по-малко злоупотреба".

"И Демерджиев направи подобни стъпки. За мен е важно министърът да има познания и да възлага правилните управленски решения, за да се гарантира този процес", коментира Цветан Цветанов, бивш министър на МВР.

Той посочи, че вътрешният министър не трябва да има профила на настоящия – Даниел Митов, "видяхме Пазарджик".

Цветанов сподели, че с "Републиканци за България" не е разговаряно от страна на Румен Радев за ползване на регистрирана партия за предстоящите парламентарни избори.

"Всичко зависи от начина, по който ще структурира кампанията си и какви ще са основните послания, комуникирани с обществото. На всички е ясно, че има определен импулс за т. нар. вълна. Въпросът е, че когато влезем в графика на 60-дневната хронограма, започва събиране на подписи, регистрация и от там вече ще има много поводи за позитивни послания. Но очаквам и много критики, на които ще бъдат подложат кандидатите, и на атаки", коментира Цветанов.

За неговата партия самото участие в изборите не трябва да се тълкува като задължение.

"В момента обществото не се нуждае от разпиляване на гласовете на демократичната общност. Ако не се отвори ветрилото, смятам, че е по-добре да не участваме", каза той.

И призна, че са водени неформални разговори с т. нар. Демократичен форум за натиск и "смятам, че можеше да се създаде необходимата платформа като формата на ОДС, но засега се споделят повече идеи за президентските избори, парламентарните са по-назад".


  • 1 Потресаващо

    10 15 Отговор
    Ексклузивно: Слави Трифонов държи с пoрнo-ceкc компромати Десислава Радева,бивша президентша. Десислава Радева е работила като интимна секретарка на Слави Трифонова по времето когато водеше "Хъшове" . Десислава Радева, тогава Генчева по същото време е омъжена за Георги Свиленски и имат син. Запитана за тези времена, Радева отговори че е благодарна на Трифонов за подкрепата защото по това време е имала планове да емигрира. Но според снимките и видео- кадрите които получихме на редакционната си поща,е изпълнявала и длъжности далеч само от секретарството. Фотосите и видеата не са за публично показване. Ето защо Трифонов изпрати пинчера си Тошко Йорданов завоалирано да предупреди Румен Радев да бъде кротък и послушен с думите " Действията на Радев говорят за липса на морал". Явно намека е за морала на Десислава Генчева и е вън от съмнение че Радев също притежава видеата и снимките от "секретарстването" на Десислава при Слави.

    Коментиран от #2, #4, #8, #25, #32, #37

    16:35 26.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А Цеко Пипоня също знае,

    15 0 Отговор
    защото също ги е ползвал

    16:37 26.01.2026

  • 4 Даааа

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Потресаващо":

    Факт

    16:37 26.01.2026

  • 5 Вчера Цветанов Цветанов пред радио

    21 3 Отговор
    Свободна Европа - "Борисов има само един път а той е "ИЗХОД"а след него следва "ВХОД" към следствения арест"

    Коментиран от #26, #35, #42

    16:38 26.01.2026

  • 6 Плюс

    10 0 Отговор
    малките населени места , както и в кварталите на по - големите градове !

    16:40 26.01.2026

  • 7 Има ни пак

    13 4 Отговор
    Айдееее, компроматите започнаха!!! Не е ли малко раншко. Нямате търпение. Разходете се и може да ви олекне. Не да се излекувате, а само да ви олекне.

    Коментиран от #11, #15

    16:40 26.01.2026

  • 8 НОВ

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Потресаващо":

    Държи го за "шлифера"!

    Коментиран от #14

    16:41 26.01.2026

  • 9 дядото

    8 2 Отговор
    знае.купуването често става пред очите им,но са изправени пред дилемата - борба с явлението или спазване разпорежданията "от горе".а иначе МВР отдавна е овладяна от мафията и партиите институция

    16:41 26.01.2026

  • 10 Гражданин

    11 2 Отговор
    И тоз беше вожд в бандата на тиквите ,, а ако имахме съд трябваше дА е в затвора.

    Коментиран от #43

    16:41 26.01.2026

  • 11 Има ни пак

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Има ни пак":

    Коментарът е към номер 1.

    16:42 26.01.2026

  • 12 Фют

    9 2 Отговор
    Прокурорите също знаят. От всички партии им носят списъци с прекупвачи-техни хора, да не ги съдят, ако случайно попаднат на съвестни полицаи.

    16:42 26.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Е да на ком.2 и 4 там го държи

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "НОВ":

    За черния шлифер на славчо🤣😅😆

    16:42 26.01.2026

  • 15 компромати със снимки

    4 8 Отговор

    До коментар #7 от "Има ни пак":

    За първи път чуваме а и генчева не отрича

    Коментиран от #19

    16:43 26.01.2026

  • 16 Майора

    10 7 Отговор
    Абе физкултурник , ти ли ще ми говориш за МВР? Ч най слабите министри бяха “Бях точен с парите..”! Демерджиев , увеличил незаконната миграция и виновен за смъртта на полицаи и имотният крал Рашков , прочул се с незаконният арест на лидера на опозицията , което постанови съдът! И да ми говориш за честност е срамота!

    16:44 26.01.2026

  • 17 Ура,,Ура

    8 0 Отговор
    Като ги знаят купувачите няма смисъл от предупредителни протоколи, а от душмански глоби. От порядъка на 50000 евро. И ако не се плати глобата тогава затвор. От поне 5 години. Няма нужда от прокурори, адвокати и съдилища. Директно.

    16:47 26.01.2026

  • 18 Гост

    4 0 Отговор
    То и ти знаеш

    16:48 26.01.2026

  • 19 Има ни пак

    3 5 Отговор

    До коментар #15 от "компромати със снимки":

    Явно е достатъчно възпитана и не се занимава с брътвежите на всеки срещнат.

    16:49 26.01.2026

  • 20 Цветанов

    5 1 Отговор
    ги разбира тия работи с купувачите на гласове.

    16:49 26.01.2026

  • 21 Разбирам защо не се одобри видеото

    6 1 Отговор
    От коментар 2 как радева по кюлоти се опитва да вдигне мекия на славуца а той пребледнял охка

    16:50 26.01.2026

  • 22 Това е доходен бизнес

    5 0 Отговор
    за ушевата ОПГ

    16:51 26.01.2026

  • 23 Горски

    3 1 Отговор
    Това е типичната имитация за работа която не е свършена на време , а след дъжд - качулка. Корупцията така е завладяла всички институции , съд и Прокуратура, че Борисов и неговите приближени командвани под строй от Пеевски пълзящо завладяха България. Наглост и корупция , с това е белязано цялото управление на Борисов. България щеше да е нормална държава ако пъпеша и тиквата бяха в затвора още преди 15г. Жив е Цвъки, жив и богат от държавните софри на които беше заедно с простата и крадлива герберска Тиква Борисов. Каквото можа открадна и е в основата на развиването на раздутата администрацията и разграждането на държавността заедно с другите герберски министри и депутати. Републиканеца от помощното училище от Вършец!Кво стана с партията ти?Участвате ли на избори? Щом още началото на седмицата започва с Физкултурника, значи че цялата седмица ще е карък. Това е най големият малоумник от политическият ни гарбидж , и то малоумник , който безусловно се е доказал сам !!! Едвам Баце го отърва от един корупционен скандал с едни апартаменти , и този идиот веднага се хвърли в друг корупционен скандал с апартаменти.

    Коментиран от #33

    16:54 26.01.2026

  • 24 Макс

    4 1 Отговор
    Цветанов е добре запознат с купуването и продаването на гласове . По негово време с гласове търгуваше най-вече ГЕРБ , а Цветанов беше председател на партията и вътрешен министър . Той направи голяма част от схемите . Как няма да знае ?

    16:57 26.01.2026

  • 25 Изумително

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Потресаващо":

    Десислава Радева, съпругата на президента на републиката Румен Радев, е била секретарка на Слави Трифонов по времето на шоуто "Хъшове", пише столичен всекидневник. По това време Деси е вече омъжена за Георги Свиленски и има син от него.

    Красавицата, тогава Свиленска, изпълнявала стриктно задълженията си и нещо повече , а често дори успявала с Дългия да се черпят усамотени с шоколадови бонбони.

    "Именно по това време шефът въведе "кафе с разбери само шоколадът го правеше по-добър и стръвен. Деси е свидетел на почти всичките легенди в офиса. Дори има виц по този повод - питал я посетител при Слави кога той ще е в добро настроение, за да говорят, а тя казала: "Не знам, тук съм от няколко месеца и все е така", смее се човек от екипа на шоуто.

    Коментиран от #41

    16:57 26.01.2026

  • 26 Лоша работа

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Вчера Цветанов Цветанов пред радио":

    Какво се възхищавате на хора,които хапят ръката ,която ги е хранила.Щом могат да направят това,защо си мислите,че тези хора ще работят на вас да ви стане ддабре.Доста наивно

    Коментиран от #29, #38

    17:01 26.01.2026

  • 27 Хмм

    1 1 Отговор
    Демерджиев каза същото, затова преди изборите ги прибирали, били такива че винаги има нещо за което да ги арестуват

    17:08 26.01.2026

  • 28 Не,че нещо, ама...

    3 0 Отговор
    ...и какво от това? Като знае,някакъв ефект да има за обществото?

    17:09 26.01.2026

  • 29 Защото този е най добре запознат

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Лоша работа":

    Първи председател на ГЕРБ, вицепремиер и министър на МВР. Най добре знае и като каза наскоро когато го питаха и за Сретан Йосич - "Борисов има основание да се притеснява от още много други хора"

    Коментиран от #39

    17:10 26.01.2026

  • 30 Трафикантите на мигрантите

    4 0 Отговор
    Знаят и кои са те и кои са техните покровители първа ръка. Защо трябва да бъде търпяно всичко това.
    Тези хора живеят на гърба на обществото и му нанасят голяма вреда.

    17:11 26.01.2026

  • 31 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 1 Отговор
    УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ЗАПЛАТИТЕ НА МИЛИЦИОНЕРИТЕ БЕШЕ ДОБРЕ ОБМИСЛЕНО.
    ТОЧНО ЗА ДА СИ ЗАТВАРЯТ ОЧИТЕ И УШИТЕ.

    17:11 26.01.2026

  • 32 Руски колхозник

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Потресаващо":

    Е,и? Голяма работа, не е важно каква е била, а какво прави.

    17:11 26.01.2026

  • 33 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Горски":

    Какви дълги глупости си написал за наивници

    17:12 26.01.2026

  • 34 Е па знае

    3 0 Отговор
    Еле и Им беше министар! Е и !? Ха лапаше кифтета тва го не видеше А!?

    17:13 26.01.2026

  • 35 Тапиро Мунчо

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Вчера Цветанов Цветанов пред радио":

    И вие ,Радевци щот сте много умни,отново ще вкарате тоя пипон в политиката.Що има да видите.

    17:14 26.01.2026

  • 36 9689

    0 1 Отговор
    Празна чутуро,МВР знае че ти си фалшификатор на избори заедно с Роско-костинбродския измамнник.

    17:15 26.01.2026

  • 37 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Потресаващо":

    Ама верно ли има такова видео НЕ може да бъде месията сега как ще го отиграе

    Коментиран от #44

    17:16 26.01.2026

  • 38 Лалугер

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Лоша работа":

    Щот пипето им нефелно.

    17:17 26.01.2026

  • 39 Бастардо

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Защото този е най добре запознат":

    Хайде на бас че под някоя друга статия за пипончо,ще се скъсате да го плюете.

    17:18 26.01.2026

  • 40 Промяна

    1 1 Отговор
    Цвъкито изхвърлен позорно от Борисов сега работи за РР

    17:18 26.01.2026

  • 41 Мдаа

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Изумително":

    И така да е, ако излязат такива компромати ще се знае кой ги е пуснал. Отделна тема е, че този период няма нищо общо с Радев. Съмнявам се, че всеки оженил се си е взел девствена.

    17:19 26.01.2026

  • 42 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Вчера Цветанов Цветанов пред радио":

    Цвъкито изхвърлен позорно от Борисов сега работи за РР Цвъкито жалкото предателче

    17:20 26.01.2026

  • 43 Смехоран

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гражданин":

    Браво,ето един осъзнат човек.Осъзнат,щото осъзнава за кого се говори в статията.

    17:21 26.01.2026

  • 44 Не се съмняваме

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Промяна":

    Чалга месията само чака кауна да вземе властта и славуца ще го играе премиер в сянка с тези кадри които притежава

    17:21 26.01.2026

