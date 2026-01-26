Новини
Седем души от екипа на Радев напускат президентството с него - не и Николай Копринков

26 Януари, 2026 17:53 1 882 28

На "Дондуков" 2 остава и главният секретар на институцията Цвета Тимева

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Седем души от екипа на Румен Радев на "Дондуков" 2 си тръгват заедно с него. Това показват направените до този момент промени на сайта на президентската институция, съобщават от "24 часа".

Част от имената на досегашните съветници и секретари на Радев вече ги няма, тъй като няма да са част от екипа на новия държавен глава Илияна Йотова.

Още в петък стана ясно, че заедно с Радев тръгват двама от най-верните му хора - началникът на кабинета му като държавен глава Гълъб Донев, както и секретарят му по отбрана Димитър Стоянов. Донев беше два пъти служебен премиер, както и служебен министър. Постовете на Стоянов във Фейсбук пък често се разчитат като "говорене" от името на Радев.

От секретарите на досегашния президент в партийното строителство с него се впуска Кирил Атанасов, който отговаряше за медийната политика. Включва се и Илин Димитров, който бе депутат от "Продължаваме промяната", а след това стана служебен министър на транспорта при Гълъб Донев.

Изненадващо обаче в президентството остава секретарят по вътрешна политика Николай Копринков, който дълги години се спрягаше за основен двигател на президентската партия.

От досегашните съветници на Радев институцията напускат също Александър Пулев (по иновации), Пламен Узунов (по правни въпроси) и Явор Гечев (по селско стопанство).

На "Дондуков" 2 остава и главният секретар на институцията Цвета Тимева.

На мястото на Донев като началник на кабинета на държавния глава застава досегашната шефка на кабинета на Йотова Надя Младенова.


България
  • 1 честен ционист

    16 14 Отговор
    8те архангели от КГБ..

    17:56 26.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ура,,Ура

    9 11 Отговор
    Партия носител за изборите на Радев ще е партията на генерал Стефан Янев.

    Коментиран от #6, #10

    17:58 26.01.2026

  • 4 Изобилие

    12 14 Отговор

    До коментар #2 от "Промяна":

    Лека полека идат нашите червените ескадрони

    17:58 26.01.2026

  • 5 Има ни пак

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "Промяна":

    Чул те Господ! Иначе ще има революция.

    Коментиран от #8

    18:00 26.01.2026

  • 6 Промяна

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ура,,Ура":

    И аз какво да направя и утре е ден ВИЖ после какво се случва сега си приказвайте врели некипели ваша работа Пилците се броят наесен

    18:00 26.01.2026

  • 7 Резидента

    18 15 Отговор
    влезна в политиката за да не го арестуват след мандата!
    6 милиарда за Боташ са много пари!

    18:01 26.01.2026

  • 8 Промяна

    4 7 Отговор

    До коментар #5 от "Има ни пак":

    Ти кого заплашваш Да се не мислиш за господар на нищотоБългария е европейска държава

    18:02 26.01.2026

  • 9 Ганя Путинофила

    10 16 Отговор
    Мислех, че Фатмака ще обяви военно положение по телевизията, а той обяви оставка!
    Егати мишока!

    18:02 26.01.2026

  • 10 Структурите

    15 6 Отговор

    До коментар #3 от "Ура,,Ура":

    на партията ще създава наш Цецко асансьорчето, дясната ръка на Борисов. Та ходете гласувайте за тях.Тези хора са триумвират- Радев, Борисов и Пеевски, и олигархичните кръгове около тях, и всякакви масонски ложи и тайни ДС общества.

    18:05 26.01.2026

  • 11 Честито

    15 8 Отговор
    партия на пуяка с узуновци, доневци и с подкрепата на копринките

    18:09 26.01.2026

  • 12 Боги

    7 0 Отговор
    Стара новина

    18:10 26.01.2026

  • 13 Доц. В.Шашкънлиева,социален проктолог

    5 1 Отговор
    Политическите "анализатори"---в шок !:))

    18:11 26.01.2026

  • 14 Горски

    14 5 Отговор
    Някой трябва да контролира Йотова какво прави! Т.е. пътят на копринката си продължава и при йотова. И какво се оказва, съветника на президента-физкултурник )))))). даже не е завършил ВИФ или НСА ,а някакво подобие в Пловдив,)))) !!! Всички са навързани като свински черва! Театъра който разиграват е за нас,балъците. Цяла България фирмите са вдигнали ръце от тази нагла измет! И назначения така правят но и всеки месец от всяка корупция пак кеш искат 😀 Няма лабаво иначе ще има легни падни за корупция 😀

    18:12 26.01.2026

  • 15 Боруна Лом

    9 7 Отговор
    РАДЕВ, ГОТВИ СЕ ЗА МНОГО УДАРИ ПОД КРЪСТА! НО ТИ СИ ЗДРАВ И УМЕН!

    Коментиран от #21

    18:13 26.01.2026

  • 16 Перо

    5 2 Отговор
    На рамо да си ги носи некадърните селтици! Не стават и за чеп за зеле.

    18:32 26.01.2026

  • 17 Мечтаят

    7 1 Отговор
    Да стават депутати и министри, но цял живот ще си остатат лакеи на Радев.

    Коментиран от #23

    18:32 26.01.2026

  • 18 Абсурдистан

    6 0 Отговор
    ДС е плътно до недоразумението!

    18:35 26.01.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    КЬОВЕШИ ЩЕ Е НАЙ - СИЛНИЯ ИГРАЧ В ЕКИПА НА РАДЕВ :))
    ..... ОТ ЕВРО ПРОКУРАТУРАТА НАМЕКНАХА ЗА АРЕСТИ :)

    18:37 26.01.2026

  • 20 мунчо

    2 0 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!!!

    18:38 26.01.2026

  • 21 радев

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Боруна Лом":

    не се притеснявайте вие само гласувайте за мен а аз след това ще изкъртя с голи ръце сам всичката мафия мутри и измислени бизнесмени!

    18:40 26.01.2026

  • 22 Гръм и мълнии

    2 1 Отговор
    Това ли са предателите?

    18:46 26.01.2026

  • 23 А покрай ТУУЛУПА

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мечтаят":

    ШИША КОЛКО ЛАКЕИ ИМАШЕ ИМА ЗА ТЕЗИ 15 ГОДИНИ. НЕ КАЗВАЙ ХОП ПРЕДИ ДА СКОЧИШ. ЩЕ СЕ ВИДИ. АЗ ВЯРВАМ НА РАДЕВ И СЪМ СИГУРЕН ЧЕ ЩЕ ГИ ИЗМЕТЕ ТЕЗИ КОИТО ОКРАДОХА БГ НАРОДА. А ЗА КОПРИНКАТА ЩЕ ВИДИМ ЧУЕМ ЩО Е СТОРИЛ И ДАЛИ ЩЕ БЪДЕ ДО РАДЕВ.

    18:48 26.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 всичко живо

    0 0 Отговор
    мре да е в "ПОЛИТИКАТА"...

    18:48 26.01.2026

  • 26 Бай Георги

    2 0 Отговор
    Добре е,че Радев се пусна в политиката,но като гледам по места кои стари муцуни се спрягат за листите е много възможно новата партия да удари на камък в зародиша си.

    18:49 26.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ама как така

    0 0 Отговор
    Четете биографията на Копринков , същият ЦВ.Цв. Копринков Придобива бакалавърска степен по „Физическо възпитание“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ през 2004 г. Завършва магистърска степен в три специалности: „Управление на социално-педагогически дейности с деца и юноши“ (2008 г.), „Политики и стратегии в публичната администрация“ (2008 г.) и „Защита на информацията“ (2010 г.).Я какъв учен човек станал с 3 магистратури след бакалавър по физическо възпитание и разбира от вътрешна политика каквото и да значи това !

    18:59 26.01.2026

