Седем души от екипа на Радев напускат президентството с него - не и Николай Копринков

Седем души от екипа на Румен Радев на "Дондуков" 2 си тръгват заедно с него. Това показват направените до този момент промени на сайта на президентската институция, съобщават от "24 часа".
Част от имената на досегашните съветници и секретари на Радев вече ги няма, тъй като няма да са част от екипа на новия държавен глава Илияна Йотова.
Още в петък стана ясно, че заедно с Радев тръгват двама от най-верните му хора - началникът на кабинета му като държавен глава Гълъб Донев, както и секретарят му по отбрана Димитър Стоянов. Донев беше два пъти служебен премиер, както и служебен министър. Постовете на Стоянов във Фейсбук пък често се разчитат като "говорене" от името на Радев.
От секретарите на досегашния президент в партийното строителство с него се впуска Кирил Атанасов, който отговаряше за медийната политика. Включва се и Илин Димитров, който бе депутат от "Продължаваме промяната", а след това стана служебен министър на транспорта при Гълъб Донев.
Изненадващо обаче в президентството остава секретарят по вътрешна политика Николай Копринков, който дълги години се спрягаше за основен двигател на президентската партия.
От досегашните съветници на Радев институцията напускат също Александър Пулев (по иновации), Пламен Узунов (по правни въпроси) и Явор Гечев (по селско стопанство).
На "Дондуков" 2 остава и главният секретар на институцията Цвета Тимева.
На мястото на Донев като началник на кабинета на държавния глава застава досегашната шефка на кабинета на Йотова Надя Младенова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
17:56 26.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ура,,Ура
Коментиран от #6, #10
17:58 26.01.2026
4 Изобилие
До коментар #2 от "Промяна":Лека полека идат нашите червените ескадрони
17:58 26.01.2026
5 Има ни пак
До коментар #2 от "Промяна":Чул те Господ! Иначе ще има революция.
Коментиран от #8
18:00 26.01.2026
6 Промяна
До коментар #3 от "Ура,,Ура":И аз какво да направя и утре е ден ВИЖ после какво се случва сега си приказвайте врели некипели ваша работа Пилците се броят наесен
18:00 26.01.2026
7 Резидента
6 милиарда за Боташ са много пари!
18:01 26.01.2026
8 Промяна
До коментар #5 от "Има ни пак":Ти кого заплашваш Да се не мислиш за господар на нищотоБългария е европейска държава
18:02 26.01.2026
9 Ганя Путинофила
Егати мишока!
18:02 26.01.2026
10 Структурите
До коментар #3 от "Ура,,Ура":на партията ще създава наш Цецко асансьорчето, дясната ръка на Борисов. Та ходете гласувайте за тях.Тези хора са триумвират- Радев, Борисов и Пеевски, и олигархичните кръгове около тях, и всякакви масонски ложи и тайни ДС общества.
18:05 26.01.2026
11 Честито
18:09 26.01.2026
12 Боги
18:10 26.01.2026
13 Доц. В.Шашкънлиева,социален проктолог
18:11 26.01.2026
14 Горски
18:12 26.01.2026
15 Боруна Лом
Коментиран от #21
18:13 26.01.2026
16 Перо
18:32 26.01.2026
17 Мечтаят
Коментиран от #23
18:32 26.01.2026
18 Абсурдистан
18:35 26.01.2026
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..... ОТ ЕВРО ПРОКУРАТУРАТА НАМЕКНАХА ЗА АРЕСТИ :)
18:37 26.01.2026
20 мунчо
18:38 26.01.2026
21 радев
До коментар #15 от "Боруна Лом":не се притеснявайте вие само гласувайте за мен а аз след това ще изкъртя с голи ръце сам всичката мафия мутри и измислени бизнесмени!
18:40 26.01.2026
22 Гръм и мълнии
18:46 26.01.2026
23 А покрай ТУУЛУПА
До коментар #17 от "Мечтаят":ШИША КОЛКО ЛАКЕИ ИМАШЕ ИМА ЗА ТЕЗИ 15 ГОДИНИ. НЕ КАЗВАЙ ХОП ПРЕДИ ДА СКОЧИШ. ЩЕ СЕ ВИДИ. АЗ ВЯРВАМ НА РАДЕВ И СЪМ СИГУРЕН ЧЕ ЩЕ ГИ ИЗМЕТЕ ТЕЗИ КОИТО ОКРАДОХА БГ НАРОДА. А ЗА КОПРИНКАТА ЩЕ ВИДИМ ЧУЕМ ЩО Е СТОРИЛ И ДАЛИ ЩЕ БЪДЕ ДО РАДЕВ.
18:48 26.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 всичко живо
18:48 26.01.2026
26 Бай Георги
18:49 26.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ама как така
18:59 26.01.2026