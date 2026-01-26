Седем души от екипа на Радев напускат президентството с него - не и Николай Копринков

Седем души от екипа на Румен Радев на "Дондуков" 2 си тръгват заедно с него. Това показват направените до този момент промени на сайта на президентската институция, съобщават от "24 часа".

Част от имената на досегашните съветници и секретари на Радев вече ги няма, тъй като няма да са част от екипа на новия държавен глава Илияна Йотова.

Още в петък стана ясно, че заедно с Радев тръгват двама от най-верните му хора - началникът на кабинета му като държавен глава Гълъб Донев, както и секретарят му по отбрана Димитър Стоянов. Донев беше два пъти служебен премиер, както и служебен министър. Постовете на Стоянов във Фейсбук пък често се разчитат като "говорене" от името на Радев.

От секретарите на досегашния президент в партийното строителство с него се впуска Кирил Атанасов, който отговаряше за медийната политика. Включва се и Илин Димитров, който бе депутат от "Продължаваме промяната", а след това стана служебен министър на транспорта при Гълъб Донев.

Изненадващо обаче в президентството остава секретарят по вътрешна политика Николай Копринков, който дълги години се спрягаше за основен двигател на президентската партия.

От досегашните съветници на Радев институцията напускат също Александър Пулев (по иновации), Пламен Узунов (по правни въпроси) и Явор Гечев (по селско стопанство).

На "Дондуков" 2 остава и главният секретар на институцията Цвета Тимева.

На мястото на Донев като началник на кабинета на държавния глава застава досегашната шефка на кабинета на Йотова Надя Младенова.