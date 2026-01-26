Новини
Маргарита Махаева: В договора между България и Русия от 1992 г. трябва да пазим военните паметници на двете държави

26 Януари, 2026 19:06

Народният представител от „Възраждане“ припомни това на видео конференция на групите за приятелство на двете държави

Маргарита Махаева: В договора между България и Русия от 1992 г. трябва да пазим военните паметници на двете държави - 1
Снимка: Възраждане
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес в сградата на Народното събрание се проведе среща на групата за приятелство с Руската федерация в Българския парламент и групата за приятелство с България в Руската дума.

Това съобщиха от "Възраждане".

На срещата присъства народният представител от „Възраждане“ – Маргарита Махаева, която е и зам.-председател на групата за приятелство. Тя се включи с изказване в приятелския форум, който се проведе под формата на видео конференция, посветена на Руско-турската освободителна война.

В изказването си Маргарита Махаева отбеляза, че въпреки саможертвата и борбения дух на българския народ, освобождението на България през Руско-турската освободителна война не би било възможно без помощта на Русия — както във военен план, така и в процеса на изграждане и укрепване на Третата българска държава след Освобождението. В прякото общуване с хората и в обществените реакции и коментари в социалните мрежи, българските граждани продължават да имат силно чувство на признателност и близост към Русия.

Махаева припомни още Договора за приятелство между България и Руската федерация от 4 август 1992 г., в който е заложен ангажиментът за опазване на военните паметници като засегна съдбата на Паметника на Съветската армия в София.

„В продължение на повече от една година граждани и представители на „Възраждане“ даваха денонощни дежурства в опит да предотвратят неговото оскверняване.“, каза Махаева.

Според думите ѝ посегателствата над паметника са „опити за пренаписване на историята на Втората световна война и омаловажаване на ролята на Червената армия и на хилядите български граждани, дали живота си в борбата срещу нацизма“. Маргарита Махаева определи случилото се като „изключително тъжно“, но подчерта, че каузата за възстановяването на Паметника остава и борбата за връщането на мястото му продължава.

Народният представител от „Възраждане” още припомни за предстоящото отбелязване на 81 години от освобождаването на концлагера Аушвиц-Биркенау, чието честване ще се състои на 27.01.2026 г. на Паметника на Съветската армия или това, което към момента е останало от него.


България
  • 1 ЧНГ Пловдив

    23 22 Отговор
    Чисти набързо и гАлоша 🗿🔨💥

    19:10 26.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    25 26 Отговор
    Скоро Бойко и Шиши ще посрещат Путин на реставрираният Паметник на Съветската армия.

    19:10 26.01.2026

  • 4 Прагматичен

    21 24 Отговор
    Грозотията в центъра на София вече я няма... На всичкото това място ще е много по полезно и доходоносно от поредния паметник за гледане за общината и държавата ще е да има голям търговски център: топ локация нови работни места и повишен достъп на гражданите до услуги

    19:13 26.01.2026

  • 5 Нито един

    26 14 Отговор
    съветски войник не е загинал на наша територия и такъв военен паметник няма как да има, освен обикновените монументи, а руските паметници от руско турската война са поддържани подобаващо (нр.Плевен).

    19:14 26.01.2026

  • 6 Майора

    26 19 Отговор
    За съжаление госпожо , България си е платила достатъчно и предостатъчно за двете освобождения! И защо не споменавате че вашата любима Русия е била против съединението на България? Ввно така ви харесва!

    Коментиран от #58

    19:16 26.01.2026

  • 7 След дъжд качулка

    8 5 Отговор
    Белята стана вече

    19:17 26.01.2026

  • 8 загубени в превода

    18 9 Отговор
    Военен паметник се поставя върху погребаните кости на загинал войник. Прославящи склуптори не са военни паметници.

    Коментиран от #14

    19:18 26.01.2026

  • 9 На вниманието на маладите

    16 17 Отговор
    Младите съвсем са смахнаха, като зомби, заради яростната и непреставаща антируската пропаганда. Но те трябва да знаят
    От векове Русия е най-добрият приятел и доброжелател на България (минимални изключения)
    1. Русия ни освободи от турско робство. На какъв език бихме говорили сега? Русия създаде след Освобождение на българска държавна, правна, военна, допломатическата администрация
    2. Граф Игнатиев освобождава Варненска област през 1878 без бой, като отива при султана и му казва «Ако несе изтеглите от Варна, 60 хиляден корпус идва от Одеса ». Султана се изтегля, а това било блъф.
    3. Съдава Български пощи и подарява 64 телеграфни апарата
    4. Руският пусланик Лобанов Ростовски 1885 г оказва силен натиск върху султана да не праща турска воиска на границата ни на България е дадаена възможност за Обединението ни и да победят сърбите.
    5. Допринася за фактическо признаване на Обединена България ДЕ ЮРЕ, чрез заплащане на 80 млн. златни, френски франка, отказвайки се от репарации от Турция срещу турско признание признание на обединението на България през 1908 г.
    6. В началото на 1944г българска делегация поискала срочно Англия да окупира България. Англия отказла на основание, че е заета в района на Суецкия канал. Казала нека «Турция да ви окупира«. Възниква опасност БГ да загуби територия до Пловдив и на 80 км от София. Руснаците ни спасяват на 9 септември 1944 г.
    7. По настояване на СССР на парижката конференция 1946 г. на базата на
    установеното с Край

    Коментиран от #46

    19:20 26.01.2026

  • 10 На вниманието на мадите продълженеи

    10 12 Отговор
    7. По настояване на СССР на парижката конференция 1946 г. на базата на
    установеното с Крайовската спогодба връщане на Южна Добруджа на България, предвидената в пакта Молотов-Рибентроп. Блокиране на исканията на Англия да се отнеме територията на България до Пловдив.
    8.Със съдействието на СССР след края на Втората световна война, Пиринска Македония е призната официално за част от България.
    9. Със съветска помощ превърна страната ни във високо индустириализирана държава с развито селско стопанство на 29 място в света. Сега е на 68.
    10. Разви образователна, здравна, спортна система.
    11. Армията ни на беше на висота, втора на Бълканите.
    12. България благодарение на СССР беше във възход 40-45 години, Построени бяха структуроопределящите Козлудуй, Нефтохим, Павец Чаира, НДК (беше с името на Л. Живкова), Централна гара, Военните заводи (единственото нещо което беше модернизирано, но след което приватизаирано), прохода на Републиката, Мостът на дружбата в Русе, Центъра на София, Лифтовете на Витоша. Действаше космическта програма. Сега някои от тези достиженя на соца все още се използват и днес икономиката ни с определящо значение за страната ни.
    13. Без по-горе посочените достижения от преди 36 г днешна икономика на «демократична България»» намаше да съществува. (Напишете нещо важно построено през последните 36 г.)
    14. Действаше космическта програма с помощта на СССР.
    15. Още история Преди Обединението англичаните искали в Источна Ромелия да се въведе

    Коментиран от #15

    19:21 26.01.2026

  • 11 У лево

    20 9 Отговор
    Я се скрий, национални предатели. В русия няма нито един български паметник. Те дори не признават, че Кирил и Методий са с българско потекло. Нещо повече, някои твърдят, че са руснаци.

    Коментиран от #17

    19:23 26.01.2026

  • 12 БОЛШЕВИК

    10 19 Отговор
    За умираща и изчезваща България, единственото спасително нещо е, да се върне социалистическата система, соц блока и СССР!

    Коментиран от #21

    19:23 26.01.2026

  • 13 Мнение

    11 4 Отговор
    Ние ги пазим паметниците, но можем да ги разлобяваме и да ги преместваме на друго място!

    Коментиран от #28

    19:23 26.01.2026

  • 14 Невярно

    10 9 Отговор

    До коментар #8 от "загубени в превода":

    Военен паметник не е задължително поставен върху погребани кости на загинал войник. Той може да бъде:
    символичен (кенотаф),
    паметна плоча,
    обелиск,
    скулптурна композиция,
    статуя, която прославя подвиг, армия или конкретен герой.
    Също така прославящите скулптури могат да бъдат военни паметници, ако са посветени на военни събития, личности или жертви.
    Следователно и двете твърдения в изречението са неправилни.

    Коментиран от #33

    19:25 26.01.2026

  • 15 Не е вярно

    14 8 Отговор

    До коментар #10 от "На вниманието на мадите продълженеи":

    Нищо не е вярно. Безсрамна лъжа на изрожденците. Как не ви е срам.

    19:25 26.01.2026

  • 16 Дядо

    16 6 Отговор
    Трябва да направим паметник на "КРЕПОСТНОТО ПРАВО" на Альоша. След навлизане на войските на СССР по заповед на Сталин, бе въведено "КРЕПОСТНОТО ПРАВО" - изземване на земите на Българските Ковбои - Селяни и натиквани да работят за да изхранват комунистите по колхозите - ТКЗС. Тия селяни, които не си даваха земята, комунистите ги нарекоха кулаци и заедно с цялата Българска Интелигенция и Аристокрация ги избиха по Концлагерите! Та, другари почетници на комунистическия режим, за хвала на матушка Русия изградете паметник на "КРЕПОСТНОТО ПРАВО" на Альоша!

    19:27 26.01.2026

  • 17 руснаци са но не са го обявили

    2 6 Отговор

    До коментар #11 от "У лево":

    Че какви други да са, като са написали известната в цял свят руска азбука?

    Коментиран от #45, #50

    19:28 26.01.2026

  • 18 Истината

    12 5 Отговор
    Паметниците могат да се пазят, без да стоят в централни обществени пространства.
    Преместването на паметниците не е унищожаване, нито пренаписване на историята.
    Никъде не се казва, че паметникът е „вечен“ на точно определено място.

    19:30 26.01.2026

  • 19 Вземай ги

    12 5 Отговор
    у вас !

    19:30 26.01.2026

  • 20 Разумен

    11 1 Отговор
    Една скулптурна композиция от 50-те години не е историята сама по себе си, а интерпретация през конкретна идеология.
    Да я преместиш в музейна среда означава:
    да ѝ дадеш контекст,
    да я обясниш,
    да спреш конфликта около нея.

    19:31 26.01.2026

  • 21 Огледало

    15 8 Отговор

    До коментар #12 от "БОЛШЕВИК":

    Е по-голяма глупост не може да се измисли. Българинът никога не е живял толкова добре колкото сега. Задръстиха банките с кеш левове, 10 млрд. Това сигурно е от лош живот. Просто на копейките е заповядано всичко да мразят и да хвалят СССР, ама там народът от провинцията не е виждал перални и тоалетни.

    Коментиран от #26

    19:32 26.01.2026

  • 22 Сатана Z

    5 12 Отговор
    България участваше активно във войната срещу СССР като съюзник на Германия в периода 1941-1944.Кво се дуете,че Борис три не е пращал бг войски на източния фронт,но България е подсигурявала германският тук с храни,облекло и всичко необходимо за водене на война.
    Битият бит,ефбания -ефбан!

    Коментиран от #30, #54, #84

    19:32 26.01.2026

  • 23 Ние, българите

    15 0 Отговор
    сме признателни на българските опълченци, които са се борили за свободата на България!

    19:32 26.01.2026

  • 24 Обществено пространство НЕ е музей!

    8 2 Отговор
    Централните градски пространства изразяват ценностите на ДНЕШНОТО общество!
    Те не са склад за всички пластове на миналото!!

    Коментиран от #51

    19:33 26.01.2026

  • 25 Фактите са такива

    8 2 Отговор
    Аргументът за „пренаписване на историята“
    Той често се използва емоционално, но логически не издържа:
    Германия не „пренаписва“ историята, защото НЕ държи съветски паметници на всеки площад.
    Полша, Чехия, Балтика също пазят историята си — без да държат символи на чужда армия в центровете си.

    19:35 26.01.2026

  • 27 Парадокс БГ

    8 2 Отговор
    Пазим паметниците, но имаме право да решаваме къде и как да съществуват.

    19:35 26.01.2026

  • 28 оня с коня

    3 6 Отговор

    До коментар #13 от "Мнение":

    Точно така - Понеже Войната "чука на вратата",Братушките да не забравят че сме мъдър и находчив Народ и С ПРЕВАНТИВНА ЦЕЛ ще разглобим всички Руски Паметници и ще ги складираме на Сигурно място за да не станат Зян при една Патаклама.А когато след време Светът се Кротне,Идущите Поколения ще ги разопаковат и сглобят отново за да стоплят те Сърцата Български!

    19:36 26.01.2026

  • 29 Щик Найн

    9 4 Отговор
    МОЧА не е военен паметник.

    19:36 26.01.2026

  • 30 По спомен

    13 6 Отговор

    До коментар #22 от "Сатана Z":

    на майка ми, когато германците да отивали на източния фронт са давали дажбите си от храна и шоколад на българските деца. Тя е била дете. А когато руснаците са минали през България са събличали дрехите им от гърба. Просто са си мародери.

    Коментиран от #73

    19:36 26.01.2026

  • 31 Реалист

    9 2 Отговор
    СУВЕРЕННО РЕШЕНИЕ на БЪЛГАРИТЕ е къде да преместят паметниците, дали в МУЗЕЙ, дали в ПАРК НА ТОТАЛИТАРНОТО ИЗКУСТВО и това не акт на омраза и не отказ от историята.

    19:39 26.01.2026

  • 32 Рушнята

    7 4 Отговор
    няма военни мемориални паметници в България, защото тук няма насилствено загинали вати. Рушнята е нацвъкала множество тотеми, подсещащи българоробетата на кого да се кланят за нещастната си орисия.

    19:40 26.01.2026

  • 33 загубени в превода

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Невярно":

    Въпрос на прието договорено тълкуване, но като контра разбиране - църквата Св.София обявена за християнски паметник и с разпореждане става действаща джамия.

    19:40 26.01.2026

  • 34 оня

    6 2 Отговор
    съветският съюз 44г 7 септември е обявил война на Царство България и не е участвал в създаването на Царство България!Руската империя във война с турция е създала свой Форт пост във вид на държава царство България!Това е историческата истина.Целта са проливите ,а не благоденствието на Българите!След 44г марионетките на съветският режим.партизани и комунисти избиват и вкарват в лагери над 50 000 българи от Качествен материал!

    19:41 26.01.2026

  • 35 Позиция

    7 2 Отговор
    Паметниците могат да се пазят, но да се преместват.
    Опазването на паметник не означава той да стои вечно на първоначалното си място.
    Международните договори изискват съхранение и недопускане на унищожаване, не гарантират „вечна локация“.
    Паметници без гробове и тленни останки не са военни мемориали в тесния смисъл, а исторически или идеологически обекти.
    Преместването в музей или специално пространство запазва историята, като ѝ дава контекст, вместо да я превръща в политически конфликт.
    Обществените пространства отразяват ценностите на днешното общество, а не всички идеологии на миналото.
    Преместването не е пренаписване на историята, а цивилизован начин тя да бъде показана и обяснена.

    19:42 26.01.2026

  • 36 Ало Махаевата!

    9 3 Отговор
    За варварска Русия договорите, които подписва не струват хартията, на която са написани и подписани. В ошибка си. Ошибана. За путлеровата Русия да не говорим.

    19:42 26.01.2026

  • 37 тука има - тука нема...

    8 2 Отговор
    В Руската федерация няма български паметници, а дори и да има такива нямаме претенции да ги пазят на тяхна територия. Ако искат солидарост да ни ги предадат, а ние да се грижим за тях. На драго сърце бих подкрапил да им прдатат МОЧА да си го чуват.

    19:43 26.01.2026

  • 38 Извод

    7 1 Отговор
    Пазим паметниците.
    Но имаме право да решаваме къде и как да съществуват.

    19:43 26.01.2026

  • 39 Огледало

    6 0 Отговор
    Е по-голяма глупост не може да се измисли. Българинът никога не е живял толкова добре колкото сега. Задръстиха банките с кеш левове, 10 млрд. Това сигурно е от лош живот. Просто на копейките е заповядано всичко да мразят и да хвалят СССР, ама там народът от провинцията не е виждал перални и тоалетни.

    19:44 26.01.2026

  • 40 Контрааргумент

    7 1 Отговор
    Паметникът на Съветската армия не е военен мемориал в тесния смисъл:
    няма погребани войници;
    не е място на сражение;
    не е гробище.
    Той е идеологически монумент, издигнат през 1954 г. за прослава на чужда армия и политически режим.
    Международните договори изискват опазване, не неприкосновеност на локацията.
    Преместването не е нарушение на договор.

    19:45 26.01.2026

  • 42 Фактите говорят:

    5 0 Отговор
    Историята не се „пише“ от статуи, а от архиви, учебници, наука, публичен дебат.
    Паметникът представя една-единствена интерпретация — съветската.
    Да бъде преместен в музей означава: историята да се обясни, не да се заличи; да се покаже контекстът: 1944 г., окупация, последици.
    Пренаписване е, когато се забранява разговорът.
    Преместването точно отваря разговор.

    19:48 26.01.2026

  • 43 Нека да пиша

    7 0 Отговор
    И,къде са тия паметници..
    Червената армия не е воювала по -тези земи . За това трябва да се махнат .

    19:48 26.01.2026

  • 44 Възмутен

    6 0 Отговор
    Това не е неуважение към жертвите на Втората световна война“. Жертвите на Втората световна война се почитат чрез: гробища, мемориали с имена,
    дати и историческа памет.
    Паметникът: не съдържа имена; не отбелязва конкретни жертви; не е мемориал, а монумент на победителя.
    Да се пазят жертвите не означаве, че трябва да се държи монумент на чужда армия в центъра на столицата!!!

    19:49 26.01.2026

  • 45 Срам

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "руснаци са но не са го обявили":

    По голямо предателство от това, което си написал няма. Сигурно си руснак от Камчатка или невежа платена копейка.

    Коментиран от #48

    19:50 26.01.2026

  • 46 Ти си

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "На вниманието на маладите":

    облъчения с пропаганда.

    19:51 26.01.2026

  • 47 Размисли

    3 1 Отговор
    Дори да има хора, които изпитват признателност и близост към Русия, личните емоции не определят градоустройствената политика; обществото не е монолитно.
    Общественото пространство трябва да отразява:
    консенсус, демократични ценности, настоящето, не геополитическите предпочитания на част от обществото.
    Признателността е лична.
    Площадът е общ.

    19:52 26.01.2026

  • 48 Шушумиго

    1 4 Отговор

    До коментар #45 от "Срам":

    Ти си дребна ненужна душица!

    Коментиран от #52

    19:53 26.01.2026

  • 49 Юрист

    3 0 Отговор
    Договорът от 1992 г. говори за: опазване, поддържане, недопускане на унищожаване.
    Никъде не се говори за: вечност, конкретно място, забрана за преместване.
    Ако паметникът е демонтиран, съхранен и изложен — договорът е спазен

    19:54 26.01.2026

  • 50 то тогава

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "руснаци са но не са го обявили":

    такова нещо като рушняци е нямало.

    19:55 26.01.2026

  • 51 тъй ли?

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Обществено пространство НЕ е музей!":

    До ден днешен на Бранденбурската врата в Берлин има 2 руски танка .Паметници,един вид...

    Коментиран от #55, #56, #59, #77

    19:56 26.01.2026

  • 52 Комент

    4 0 Отговор

    До коментар #48 от "Шушумиго":

    Безродник е точното определение за особата ти, и то с 4-ти клас.

    19:57 26.01.2026

  • 53 Философ

    4 0 Отговор
    В продължение на месеци се налагат: денонощни дежурства, полицейско присъствие, постоянни скандали и намеси.
    Извод: Това не е „опазване на памет“, а доказателство за обществен разлом.
    Паметник, който: изисква жива охрана, поражда вандализъм, провокира конфликти, е загубил функцията си на паметник и се е превърнал в политически тотем.
    В цивилизованите общества решението на такъв проблем е: преместване в контекст (музей/парк),
    а не военизирана охрана на символ.

    19:57 26.01.2026

  • 54 Това

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Сатана Z":

    е долна лъжа.

    19:59 26.01.2026

  • 55 Невярно и подвеждащо

    5 0 Отговор

    До коментар #51 от "тъй ли?":

    На самата Бранденбургска врата няма танкове.
    В Тиргартен, на около 300–400 метра от нея, се намира Съветският военен мемориал, пред който има два танка Т-34.
    Това не са „руски“ танкове, а съветски (СССР ≠ Руска федерация).
    Мемориалът е: военен мемориал с погребани войници, изграден веднага след войната (1945),
    част от договорености между победителите и Германия.
    Сравнението с Паметника на Съветската армия в София не е коректно, защото:.в София няма погребани войници; паметникът е издигнат 9 години по-късно, като идеологически символ; не е военен гроб или мемориал в тесния смисъл.

    20:00 26.01.2026

  • 56 Лъжеш нагло!

    6 0 Отговор

    До коментар #51 от "тъй ли?":

    На Бранденбургската врата няма руски танкове — има два съветски танка пред военен мемориал в Тиргартен с погребани войници, което няма нищо общо с идеологическия монумент в София.

    20:01 26.01.2026

  • 57 Дядо

    4 0 Отговор
    Основна заслуга за да бъде България със статут на победена страна след войната имат СССР и Сталин! Основна заслуга за налагането на престъпния и кървав комунистически режим в България имат СССР и Сталин.Благодарение на руските ни "приятели" България изплаща репарации на Гърция и тн.до 70-те години! След навлизането на руските войски в България от страната са изнесени страшно много неща включително и безценни исторически архиви!Въпросните архиви Москва не ни е върнала и до днес въпреки че още Желев постави въпроса! Да не говорим за изнесеното злато, руските претенции към Булгартабак и тн! Максуел също беше комунистическа подлога и си гукаше много добре с Луканов! Да си русофил и комунист е еднозначно на национален предател!Руската сган е донесла много беди на Родината, а ние им строим паметници

    20:01 26.01.2026

  • 58 37.51т

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Майора":

    Ти да не би да имаш доказателства,че са българи...може би"кръщелно".....

    20:01 26.01.2026

  • 59 оня

    5 0 Отговор

    До коментар #51 от "тъй ли?":

    На бранденбурската врата има Колесница Римска ,но танк или 2 танка няма!

    Коментиран от #61

    20:02 26.01.2026

  • 60 Истината

    4 1 Отговор
    Факти: антифашизмът е международно движение;
    България има собствени антифашисти; СССР не е единственият победител над нацизма.
    Паметникът: не е посветен на антифашизма; не споменава българските жертви; не отбелязва сложната реалност след 1944 г.
    Критиката към монумента не е атака срещу антифашизма, а срещу монопола върху паметта.

    20:03 26.01.2026

  • 61 Вярно!

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "оня":

    На Бранденбургската врата има римска колесница (квадрига) с богинята Виктория отгоре.
    Танкове на самата врата няма!
    Двата танка Т-34 са: СЪВЕТСКИ, не „руски“;
    част от Съветския военен мемориал в Тиргартен;
    разположени на стотици метри от вратата, не върху нея.

    20:05 26.01.2026

  • 62 Фактологична манипулация:

    6 0 Отговор
    "Възраждане" манипулират. Български войници не са воювали като част от Червената армия; няма български гробове под паметника; загиналите българи във войната се почитат на други места!!
    Да се използват реални жертви като щит за един идеологически монумент е: морално спорно и исторически неточно.

    20:08 26.01.2026

  • 63 корволяк

    3 0 Отговор
    и какви български паметници има в рушия

    20:09 26.01.2026

  • 64 Премахването неэе обида към Русия

    3 0 Отговор
    Българската държава: не е длъжна да поддържа символи на чужда армия в столицата си; има право на собствена политика на паметта.
    Много държави: са преместили съветски паметници,
    без да късат дипломатически отношения.
    Суверенитетът не е обида!!!!!!!!!!!

    20:09 26.01.2026

  • 65 Дядо

    0 0 Отговор
    Да си припомним фактите!
    1 Септември, 1939 – само седмици след подписването на договора за «дружба, сътрудниченство и взаимоомощ» между СССР и Германия, тоест договор между комунизма и национал-социализма, Германия нахлува в Полша. Съветска радиостанция в Минск насочва германската бомбардировъчна авиация към определени обекти в Полша. Сталин започва да използва думата «фашизъм» вместо «национал-социализъм», тъй като последната е неудобно близо до социализма, макар че фашисти наричат себе си само италианците на Мусолини. Така в угода на приятелчето си Хитлер Сталин нарича Финландия фашистка, а след нея и Полша.
    3 септември, 1939 – Англия и Франция обявяват война на Германия. Хитлер не може да повярва, че тия две мекотели, еднакво презирани от него и от Сталин, могат да се решат да направят такова нещо!

    20:10 26.01.2026

  • 66 Исторически факт

    4 0 Отговор
    Мястото не е избрано от историята, а от:
    комунистическата власт,
    при липса на обществено съгласие,
    в условията на еднопартиен режим.
    Демокрацията има право да преразгледа решенията на диктатурата.

    20:10 26.01.2026

  • 67 Защо темата се държи жива

    2 0 Отговор
    Истинският залог не е паметникът, а:
    кой контролира разказа за миналото;
    чий символ доминира публичното пространство;
    кой печели политически от конфликта.
    Паметникът е удобен:
    за мобилизация,
    за противопоставяне,
    за външен политически сигнал.

    20:11 26.01.2026

  • 68 Р.Н

    3 0 Отговор
    Руските да, с поклон но съветските-не.
    Никъде на нашият Балкански полуостров няма СССР паметници.А те са "Освободили" всички съседни нам държави.
    Само защото е представител на партийна група, госпожата не бива да си позволява внушения.

    20:12 26.01.2026

  • 69 Иво

    2 0 Отговор
    Само за сведение,в русия няма нито един български паметник.

    Коментиран от #75

    20:12 26.01.2026

  • 70 По-точно

    4 0 Отговор
    Това не е спор за историята, а за това дали една демократична държава е длъжна да пази в центъра си символ, наложен от тоталитарен режим и защитаван с жива охрана.

    20:12 26.01.2026

  • 71 Анджо

    2 0 Отговор
    Съветските паметници трябва да бъдат разрушени, защо ли, защото те не ни освобождават а ни окупират за 45 години. На руските освободители трябва да се запазят. Въпреки ,че са били от други етноси тези войници.

    20:12 26.01.2026

  • 72 Дядо

    0 0 Отговор
    17 септември – СССР нахлува в Полша. Части на двете армии се срещат в Брест-Литовск, където провеждат парад на победата. Висш немски офицер представя за одобрение пред съветското командване на парада печатно обръщение, което да бъде разпространено сред съветските войници. В него се казва: «Към всички работници и селяни на Червената армия! Ние, немските войници, желаем да имаме добри отношения с войниците на РККА (Рабоче-Крестянская Красная Армия). Ние винаги ще се отнасяме към руските войници с дълбоко уважение и занапред ще поддържаме нашата дружба»!
    Към Германия вече безпрепятствено започват да течат безкрайни влакове с руски ресурси – желязо, петрол и жито.
    Във Франция могат да се видят френски комунисти на кафе с германските офицери-отпускари в Париж, щастливо обсъждащи съдейстивието между немската и съветската армии.

    20:13 26.01.2026

  • 73 с помен

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "По спомен":

    За такива публично споменати спомени са прибирали в дирекцията на милицията, а при новите посоки на месията - не се още знае.

    20:14 26.01.2026

  • 74 Тъпа ушанка

    2 0 Отговор
    Поредната безродничка, непознаващ историята на държавата, в която е родена.

    20:14 26.01.2026

  • 75 Така е! Прав си!

    3 0 Отговор

    До коментар #69 от "Иво":

    В Русия няма нито един държавен, представителен паметник, посветен на България, българската държава или българската армия,
    сравним по мащаб и символика с Паметника на Съветската армия в София.
    Няма български военни мемориали, няма монументи в централни обществени пространства, няма символи на българско „освобождение“ или роля в руската история.

    20:14 26.01.2026

  • 76 Фори

    3 0 Отговор
    Възраждане са хулигани до един!

    20:14 26.01.2026

  • 77 Чик чирик

    3 2 Отговор

    До коментар #51 от "тъй ли?":

    Това къде го видя. Долно е да се лъже особено в ущърб на Родината ти, в полза на чужда държава. Няма там руски танкове, а римска колесница. И си го набийте русия не ни е никаква и никога не ни е мислила доброто като държава, освен когато сме били й васали дори и тогава ни е цоцала колкото може.

    20:16 26.01.2026

  • 78 дядото

    2 1 Отговор
    то трябва,но за нашите дупе продавци договорите са къс непотребна хартия

    20:16 26.01.2026

  • 79 Незнайко

    4 1 Отговор
    Не знам, но това е явна пропаганда на геополитическите заклинания и исторически внушения и мистификации на Москва, политиката за влияние на която в България от десетилетия се основава на зомбиране на емоционално и подсъзнателно ниво на психиката на простодушната и необразована част на българския народ, внушавайки чувство за малоценност и вина от миналото. Московията е толкова пропаднала в момента, че просто няма друго средство за прокарване на геополитическо влияние в България, освен да натрапва до втръсване благодарността, която уж й се дължи за Руско-Турската война от 1877-1878г., която тя, в действителност, е водила не толкова от любов и загриженост към съдбата на българите, а за преследване на собствените си имперски мераци за завладяване на Цариград и получаване на контрола над Босфора! Между другото, т.нар.МОЧА няма нищо общо с военните паметници на загиналите от Руско-Турската война, а представлява идеологически тотем, предназначен да маркира геополитимеското "усвояване" и завладяване на българската територия от съветския азиатски окупатор. И затова, МОЧА-та подлежи на премахване, заедно със всички останали комунистически тотеми, с които е осеяна злощастната ни Родина по времето на съветската окупация и комунистическия режим!

    20:17 26.01.2026

  • 80 Анонимен

    2 0 Отговор
    Признателни сме на когото трябва!

    20:18 26.01.2026

  • 81 Факт

    0 0 Отговор
    Паметта на загиналите трябва да се уважава!

    20:20 26.01.2026

  • 82 дедо

    4 0 Отговор
    Че какви български паметници има в Русия ? Има един на Георги Димитров и няколко на безименни партизани. Толкоз. А случайно да сте чували ,че през 1835г. в Истамбул е издигнат паметник на руско-османската бойна дружба , в знак на признателност от Султана ,към Русия ,която му изпраща 30 хиляден руски корпус и 7 бойни кораба в Черно море , за да спрат египетската армия, която заплашва да срине Османската Империя.

    20:22 26.01.2026

  • 83 Такива

    3 0 Отговор
    пишман договори подписваме.

    20:24 26.01.2026

  • 85 Само питам

    1 0 Отговор
    Това е нагласт. Какви военни паметници има България в Русия, че да ни ги пазят???

    Това не са паметници, това са символи на окупация, символи на потъпкан суверенитет.

    20:34 26.01.2026

