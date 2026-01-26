Маргарита Махаева: В договора между България и Русия от 1992 г. трябва да пазим военните паметници на двете държави

Днес в сградата на Народното събрание се проведе среща на групата за приятелство с Руската федерация в Българския парламент и групата за приятелство с България в Руската дума.

Това съобщиха от "Възраждане".

На срещата присъства народният представител от „Възраждане“ – Маргарита Махаева, която е и зам.-председател на групата за приятелство. Тя се включи с изказване в приятелския форум, който се проведе под формата на видео конференция, посветена на Руско-турската освободителна война.

В изказването си Маргарита Махаева отбеляза, че въпреки саможертвата и борбения дух на българския народ, освобождението на България през Руско-турската освободителна война не би било възможно без помощта на Русия — както във военен план, така и в процеса на изграждане и укрепване на Третата българска държава след Освобождението. В прякото общуване с хората и в обществените реакции и коментари в социалните мрежи, българските граждани продължават да имат силно чувство на признателност и близост към Русия.

Махаева припомни още Договора за приятелство между България и Руската федерация от 4 август 1992 г., в който е заложен ангажиментът за опазване на военните паметници като засегна съдбата на Паметника на Съветската армия в София.

„В продължение на повече от една година граждани и представители на „Възраждане“ даваха денонощни дежурства в опит да предотвратят неговото оскверняване.“, каза Махаева.

Според думите ѝ посегателствата над паметника са „опити за пренаписване на историята на Втората световна война и омаловажаване на ролята на Червената армия и на хилядите български граждани, дали живота си в борбата срещу нацизма“. Маргарита Махаева определи случилото се като „изключително тъжно“, но подчерта, че каузата за възстановяването на Паметника остава и борбата за връщането на мястото му продължава.

Народният представител от „Възраждане” още припомни за предстоящото отбелязване на 81 години от освобождаването на концлагера Аушвиц-Биркенау, чието честване ще се състои на 27.01.2026 г. на Паметника на Съветската армия или това, което към момента е останало от него.