Маргарита Махаева: В договора между България и Русия от 1992 г. трябва да пазим военните паметници на двете държави

Днес в сградата на Народното събрание се проведе среща на групата за приятелство с Руската федерация в Българския парламент и групата за приятелство с България в Руската дума.
Това съобщиха от "Възраждане".
На срещата присъства народният представител от „Възраждане“ – Маргарита Махаева, която е и зам.-председател на групата за приятелство. Тя се включи с изказване в приятелския форум, който се проведе под формата на видео конференция, посветена на Руско-турската освободителна война.
В изказването си Маргарита Махаева отбеляза, че въпреки саможертвата и борбения дух на българския народ, освобождението на България през Руско-турската освободителна война не би било възможно без помощта на Русия — както във военен план, така и в процеса на изграждане и укрепване на Третата българска държава след Освобождението. В прякото общуване с хората и в обществените реакции и коментари в социалните мрежи, българските граждани продължават да имат силно чувство на признателност и близост към Русия.
Махаева припомни още Договора за приятелство между България и Руската федерация от 4 август 1992 г., в който е заложен ангажиментът за опазване на военните паметници като засегна съдбата на Паметника на Съветската армия в София.
„В продължение на повече от една година граждани и представители на „Възраждане“ даваха денонощни дежурства в опит да предотвратят неговото оскверняване.“, каза Махаева.
Според думите ѝ посегателствата над паметника са „опити за пренаписване на историята на Втората световна война и омаловажаване на ролята на Червената армия и на хилядите български граждани, дали живота си в борбата срещу нацизма“. Маргарита Махаева определи случилото се като „изключително тъжно“, но подчерта, че каузата за възстановяването на Паметника остава и борбата за връщането на мястото му продължава.
Народният представител от „Възраждане” още припомни за предстоящото отбелязване на 81 години от освобождаването на концлагера Аушвиц-Биркенау, чието честване ще се състои на 27.01.2026 г. на Паметника на Съветската армия или това, което към момента е останало от него.
1 ЧНГ Пловдив
19:10 26.01.2026
2 Последния Софиянец
19:10 26.01.2026
4 Прагматичен
19:13 26.01.2026
5 Нито един
19:14 26.01.2026
6 Майора
19:16 26.01.2026
7 След дъжд качулка
19:17 26.01.2026
8 загубени в превода
19:18 26.01.2026
9 На вниманието на маладите
От векове Русия е най-добрият приятел и доброжелател на България (минимални изключения)
1. Русия ни освободи от турско робство. На какъв език бихме говорили сега? Русия създаде след Освобождение на българска държавна, правна, военна, допломатическата администрация
2. Граф Игнатиев освобождава Варненска област през 1878 без бой, като отива при султана и му казва «Ако несе изтеглите от Варна, 60 хиляден корпус идва от Одеса ». Султана се изтегля, а това било блъф.
3. Съдава Български пощи и подарява 64 телеграфни апарата
4. Руският пусланик Лобанов Ростовски 1885 г оказва силен натиск върху султана да не праща турска воиска на границата ни на България е дадаена възможност за Обединението ни и да победят сърбите.
5. Допринася за фактическо признаване на Обединена България ДЕ ЮРЕ, чрез заплащане на 80 млн. златни, френски франка, отказвайки се от репарации от Турция срещу турско признание признание на обединението на България през 1908 г.
6. В началото на 1944г българска делегация поискала срочно Англия да окупира България. Англия отказла на основание, че е заета в района на Суецкия канал. Казала нека «Турция да ви окупира«. Възниква опасност БГ да загуби територия до Пловдив и на 80 км от София. Руснаците ни спасяват на 9 септември 1944 г.
7. По настояване на СССР на парижката конференция 1946 г. на базата на
установеното с Край
19:20 26.01.2026
10 На вниманието на мадите продълженеи
установеното с Крайовската спогодба връщане на Южна Добруджа на България, предвидената в пакта Молотов-Рибентроп. Блокиране на исканията на Англия да се отнеме територията на България до Пловдив.
8.Със съдействието на СССР след края на Втората световна война, Пиринска Македония е призната официално за част от България.
9. Със съветска помощ превърна страната ни във високо индустириализирана държава с развито селско стопанство на 29 място в света. Сега е на 68.
10. Разви образователна, здравна, спортна система.
11. Армията ни на беше на висота, втора на Бълканите.
12. България благодарение на СССР беше във възход 40-45 години, Построени бяха структуроопределящите Козлудуй, Нефтохим, Павец Чаира, НДК (беше с името на Л. Живкова), Централна гара, Военните заводи (единственото нещо което беше модернизирано, но след което приватизаирано), прохода на Републиката, Мостът на дружбата в Русе, Центъра на София, Лифтовете на Витоша. Действаше космическта програма. Сега някои от тези достиженя на соца все още се използват и днес икономиката ни с определящо значение за страната ни.
13. Без по-горе посочените достижения от преди 36 г днешна икономика на «демократична България»» намаше да съществува. (Напишете нещо важно построено през последните 36 г.)
14. Действаше космическта програма с помощта на СССР.
15. Още история Преди Обединението англичаните искали в Источна Ромелия да се въведе
19:21 26.01.2026
11 У лево
19:23 26.01.2026
12 БОЛШЕВИК
19:23 26.01.2026
13 Мнение
19:23 26.01.2026
14 Невярно
До коментар #8 от "загубени в превода":Военен паметник не е задължително поставен върху погребани кости на загинал войник. Той може да бъде:
символичен (кенотаф),
паметна плоча,
обелиск,
скулптурна композиция,
статуя, която прославя подвиг, армия или конкретен герой.
Също така прославящите скулптури могат да бъдат военни паметници, ако са посветени на военни събития, личности или жертви.
Следователно и двете твърдения в изречението са неправилни.
19:25 26.01.2026
15 Не е вярно
До коментар #10 от "На вниманието на мадите продълженеи":Нищо не е вярно. Безсрамна лъжа на изрожденците. Как не ви е срам.
19:25 26.01.2026
16 Дядо
19:27 26.01.2026
17 руснаци са но не са го обявили
До коментар #11 от "У лево":Че какви други да са, като са написали известната в цял свят руска азбука?
19:28 26.01.2026
18 Истината
Преместването на паметниците не е унищожаване, нито пренаписване на историята.
Никъде не се казва, че паметникът е „вечен“ на точно определено място.
19:30 26.01.2026
19 Вземай ги
19:30 26.01.2026
20 Разумен
Да я преместиш в музейна среда означава:
да ѝ дадеш контекст,
да я обясниш,
да спреш конфликта около нея.
19:31 26.01.2026
21 Огледало
До коментар #12 от "БОЛШЕВИК":Е по-голяма глупост не може да се измисли. Българинът никога не е живял толкова добре колкото сега. Задръстиха банките с кеш левове, 10 млрд. Това сигурно е от лош живот. Просто на копейките е заповядано всичко да мразят и да хвалят СССР, ама там народът от провинцията не е виждал перални и тоалетни.
19:32 26.01.2026
22 Сатана Z
Битият бит,ефбания -ефбан!
19:32 26.01.2026
23 Ние, българите
19:32 26.01.2026
24 Обществено пространство НЕ е музей!
Те не са склад за всички пластове на миналото!!
19:33 26.01.2026
25 Фактите са такива
Той често се използва емоционално, но логически не издържа:
Германия не „пренаписва“ историята, защото НЕ държи съветски паметници на всеки площад.
Полша, Чехия, Балтика също пазят историята си — без да държат символи на чужда армия в центровете си.
19:35 26.01.2026
27 Парадокс БГ
19:35 26.01.2026
28 оня с коня
До коментар #13 от "Мнение":Точно така - Понеже Войната "чука на вратата",Братушките да не забравят че сме мъдър и находчив Народ и С ПРЕВАНТИВНА ЦЕЛ ще разглобим всички Руски Паметници и ще ги складираме на Сигурно място за да не станат Зян при една Патаклама.А когато след време Светът се Кротне,Идущите Поколения ще ги разопаковат и сглобят отново за да стоплят те Сърцата Български!
19:36 26.01.2026
29 Щик Найн
19:36 26.01.2026
30 По спомен
До коментар #22 от "Сатана Z":на майка ми, когато германците да отивали на източния фронт са давали дажбите си от храна и шоколад на българските деца. Тя е била дете. А когато руснаците са минали през България са събличали дрехите им от гърба. Просто са си мародери.
19:36 26.01.2026
31 Реалист
19:39 26.01.2026
32 Рушнята
19:40 26.01.2026
33 загубени в превода
До коментар #14 от "Невярно":Въпрос на прието договорено тълкуване, но като контра разбиране - църквата Св.София обявена за християнски паметник и с разпореждане става действаща джамия.
19:40 26.01.2026
34 оня
19:41 26.01.2026
35 Позиция
Опазването на паметник не означава той да стои вечно на първоначалното си място.
Международните договори изискват съхранение и недопускане на унищожаване, не гарантират „вечна локация“.
Паметници без гробове и тленни останки не са военни мемориали в тесния смисъл, а исторически или идеологически обекти.
Преместването в музей или специално пространство запазва историята, като ѝ дава контекст, вместо да я превръща в политически конфликт.
Обществените пространства отразяват ценностите на днешното общество, а не всички идеологии на миналото.
Преместването не е пренаписване на историята, а цивилизован начин тя да бъде показана и обяснена.
19:42 26.01.2026
36 Ало Махаевата!
19:42 26.01.2026
37 тука има - тука нема...
19:43 26.01.2026
38 Извод
Но имаме право да решаваме къде и как да съществуват.
19:43 26.01.2026
39 Огледало
19:44 26.01.2026
40 Контрааргумент
няма погребани войници;
не е място на сражение;
не е гробище.
Той е идеологически монумент, издигнат през 1954 г. за прослава на чужда армия и политически режим.
Международните договори изискват опазване, не неприкосновеност на локацията.
Преместването не е нарушение на договор.
19:45 26.01.2026
42 Фактите говорят:
Паметникът представя една-единствена интерпретация — съветската.
Да бъде преместен в музей означава: историята да се обясни, не да се заличи; да се покаже контекстът: 1944 г., окупация, последици.
Пренаписване е, когато се забранява разговорът.
Преместването точно отваря разговор.
19:48 26.01.2026
43 Нека да пиша
Червената армия не е воювала по -тези земи . За това трябва да се махнат .
19:48 26.01.2026
44 Възмутен
дати и историческа памет.
Паметникът: не съдържа имена; не отбелязва конкретни жертви; не е мемориал, а монумент на победителя.
Да се пазят жертвите не означаве, че трябва да се държи монумент на чужда армия в центъра на столицата!!!
19:49 26.01.2026
45 Срам
До коментар #17 от "руснаци са но не са го обявили":По голямо предателство от това, което си написал няма. Сигурно си руснак от Камчатка или невежа платена копейка.
19:50 26.01.2026
46 Ти си
До коментар #9 от "На вниманието на маладите":облъчения с пропаганда.
19:51 26.01.2026
47 Размисли
Общественото пространство трябва да отразява:
консенсус, демократични ценности, настоящето, не геополитическите предпочитания на част от обществото.
Признателността е лична.
Площадът е общ.
19:52 26.01.2026
48 Шушумиго
До коментар #45 от "Срам":Ти си дребна ненужна душица!
19:53 26.01.2026
49 Юрист
Никъде не се говори за: вечност, конкретно място, забрана за преместване.
Ако паметникът е демонтиран, съхранен и изложен — договорът е спазен
19:54 26.01.2026
50 то тогава
До коментар #17 от "руснаци са но не са го обявили":такова нещо като рушняци е нямало.
19:55 26.01.2026
51 тъй ли?
До коментар #24 от "Обществено пространство НЕ е музей!":До ден днешен на Бранденбурската врата в Берлин има 2 руски танка .Паметници,един вид...
Коментиран от #55, #56, #59, #77
19:56 26.01.2026
52 Комент
До коментар #48 от "Шушумиго":Безродник е точното определение за особата ти, и то с 4-ти клас.
19:57 26.01.2026
53 Философ
Извод: Това не е „опазване на памет“, а доказателство за обществен разлом.
Паметник, който: изисква жива охрана, поражда вандализъм, провокира конфликти, е загубил функцията си на паметник и се е превърнал в политически тотем.
В цивилизованите общества решението на такъв проблем е: преместване в контекст (музей/парк),
а не военизирана охрана на символ.
19:57 26.01.2026
54 Това
До коментар #22 от "Сатана Z":е долна лъжа.
19:59 26.01.2026
55 Невярно и подвеждащо
До коментар #51 от "тъй ли?":На самата Бранденбургска врата няма танкове.
В Тиргартен, на около 300–400 метра от нея, се намира Съветският военен мемориал, пред който има два танка Т-34.
Това не са „руски“ танкове, а съветски (СССР ≠ Руска федерация).
Мемориалът е: военен мемориал с погребани войници, изграден веднага след войната (1945),
част от договорености между победителите и Германия.
Сравнението с Паметника на Съветската армия в София не е коректно, защото:.в София няма погребани войници; паметникът е издигнат 9 години по-късно, като идеологически символ; не е военен гроб или мемориал в тесния смисъл.
20:00 26.01.2026
56 Лъжеш нагло!
До коментар #51 от "тъй ли?":На Бранденбургската врата няма руски танкове — има два съветски танка пред военен мемориал в Тиргартен с погребани войници, което няма нищо общо с идеологическия монумент в София.
20:01 26.01.2026
57 Дядо
20:01 26.01.2026
58 37.51т
До коментар #6 от "Майора":Ти да не би да имаш доказателства,че са българи...може би"кръщелно".....
20:01 26.01.2026
59 оня
До коментар #51 от "тъй ли?":На бранденбурската врата има Колесница Римска ,но танк или 2 танка няма!
20:02 26.01.2026
60 Истината
България има собствени антифашисти; СССР не е единственият победител над нацизма.
Паметникът: не е посветен на антифашизма; не споменава българските жертви; не отбелязва сложната реалност след 1944 г.
Критиката към монумента не е атака срещу антифашизма, а срещу монопола върху паметта.
20:03 26.01.2026
61 Вярно!
До коментар #59 от "оня":На Бранденбургската врата има римска колесница (квадрига) с богинята Виктория отгоре.
Танкове на самата врата няма!
Двата танка Т-34 са: СЪВЕТСКИ, не „руски“;
част от Съветския военен мемориал в Тиргартен;
разположени на стотици метри от вратата, не върху нея.
20:05 26.01.2026
62 Фактологична манипулация:
Да се използват реални жертви като щит за един идеологически монумент е: морално спорно и исторически неточно.
20:08 26.01.2026
63 корволяк
20:09 26.01.2026
64 Премахването неэе обида към Русия
Много държави: са преместили съветски паметници,
без да късат дипломатически отношения.
Суверенитетът не е обида!!!!!!!!!!!
20:09 26.01.2026
65 Дядо
1 Септември, 1939 – само седмици след подписването на договора за «дружба, сътрудниченство и взаимоомощ» между СССР и Германия, тоест договор между комунизма и национал-социализма, Германия нахлува в Полша. Съветска радиостанция в Минск насочва германската бомбардировъчна авиация към определени обекти в Полша. Сталин започва да използва думата «фашизъм» вместо «национал-социализъм», тъй като последната е неудобно близо до социализма, макар че фашисти наричат себе си само италианците на Мусолини. Така в угода на приятелчето си Хитлер Сталин нарича Финландия фашистка, а след нея и Полша.
3 септември, 1939 – Англия и Франция обявяват война на Германия. Хитлер не може да повярва, че тия две мекотели, еднакво презирани от него и от Сталин, могат да се решат да направят такова нещо!
20:10 26.01.2026
66 Исторически факт
комунистическата власт,
при липса на обществено съгласие,
в условията на еднопартиен режим.
Демокрацията има право да преразгледа решенията на диктатурата.
20:10 26.01.2026
67 Защо темата се държи жива
кой контролира разказа за миналото;
чий символ доминира публичното пространство;
кой печели политически от конфликта.
Паметникът е удобен:
за мобилизация,
за противопоставяне,
за външен политически сигнал.
20:11 26.01.2026
68 Р.Н
Никъде на нашият Балкански полуостров няма СССР паметници.А те са "Освободили" всички съседни нам държави.
Само защото е представител на партийна група, госпожата не бива да си позволява внушения.
20:12 26.01.2026
69 Иво
20:12 26.01.2026
70 По-точно
20:12 26.01.2026
71 Анджо
20:12 26.01.2026
72 Дядо
Към Германия вече безпрепятствено започват да течат безкрайни влакове с руски ресурси – желязо, петрол и жито.
Във Франция могат да се видят френски комунисти на кафе с германските офицери-отпускари в Париж, щастливо обсъждащи съдейстивието между немската и съветската армии.
20:13 26.01.2026
73 с помен
До коментар #30 от "По спомен":За такива публично споменати спомени са прибирали в дирекцията на милицията, а при новите посоки на месията - не се още знае.
20:14 26.01.2026
74 Тъпа ушанка
20:14 26.01.2026
75 Така е! Прав си!
До коментар #69 от "Иво":В Русия няма нито един държавен, представителен паметник, посветен на България, българската държава или българската армия,
сравним по мащаб и символика с Паметника на Съветската армия в София.
Няма български военни мемориали, няма монументи в централни обществени пространства, няма символи на българско „освобождение“ или роля в руската история.
20:14 26.01.2026
76 Фори
20:14 26.01.2026
77 Чик чирик
До коментар #51 от "тъй ли?":Това къде го видя. Долно е да се лъже особено в ущърб на Родината ти, в полза на чужда държава. Няма там руски танкове, а римска колесница. И си го набийте русия не ни е никаква и никога не ни е мислила доброто като държава, освен когато сме били й васали дори и тогава ни е цоцала колкото може.
20:16 26.01.2026
78 дядото
20:16 26.01.2026
79 Незнайко
20:17 26.01.2026
80 Анонимен
20:18 26.01.2026
81 Факт
20:20 26.01.2026
82 дедо
20:22 26.01.2026
83 Такива
20:24 26.01.2026
85 Само питам
Това не са паметници, това са символи на окупация, символи на потъпкан суверенитет.
20:34 26.01.2026