Алексиева: Ако скенер в някоя секция се повреди, няма да можем да гласуваме нито на машина, нито с хартия

Настоящата седмица е ключова за бъдещето на изборните правила, а опитите за бързи промени крият сериозни рискове за изборния процес. Това заяви бившият председател на Централната избирателна комисия Ивилина Алексиева в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.
По думите ѝ липсва необходимият политически и експертен консенсус за въвеждане на нова технология за гласуване – сканиращи устройства. „Една технология не може да се въвежда прибързано. Тя трябва да бъде тествана, правилата ѝ - ясно разписани, и едва след това да се прилага”, подчерта Алексиева. Според нея най-големият риск е свързан с липсата на време. Ако скенерите не проработят в изборния ден, съществува реална опасност да няма техническа възможност нито за машинно, нито за хартиено гласуване. „Това може да доведе до ситуация, в която изборите просто не могат да бъдат произведени”, предупреди тя.
Алексиева обърна внимание и на опасността скенерите да отчитат като действителни бюлетини, които по Изборния кодекс са недействителни. „Различните начини на отбелязване – точки и кръгчета, могат да доведат до изкривяване на резултата и нови дела пред Конституционния съд”, посочи тя.
Бившият председател на ЦИК подчерта, че нито една от препоръките на КС, свързани с предишни избори, не е намерила решение в предложените текстове за второ четене. Сред проблемите остават избирателните списъци, контролът при броенето на бюлетините и липсата на ясни процедури при разминаване между машинните данни и разписките.
Алексиева определи като по-разумен вариант предложението сканиращите устройства да бъдат въведени след 1 януари 2027 г., с възможност за предварително тестване в частични избори. „Ако останем със сегашния начин на гласуване, но с повече наблюдатели и по-добър контрол, рискът от тежки изборни спорове ще бъде значително по-малък”, твърди тя.
По думите ѝ при прибързани промени натоварването върху ЦИК и изборната администрация ще бъде изключително голямо, а липсата на ясни правила и сертификация на технологиите може да доведе до сериозна криза в изборния процес.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1000 пъти ви казвам:
Внасяй депутати и министри от ЕС или обявявай война на САЩ, да ни направят щат!
21:04 26.01.2026
2 Хипотетично
21:10 26.01.2026
3 Данко Харсъзина
21:10 26.01.2026
4 Някой
Резултатите не се фалшифицират от хартиените бюлетини, а от хората.
Гарант за честни избори моге са бъде само организацията и хората.
В дъното на всяка изборна фалшификация стоят хора-партии, сам човек не можи да фалщифшцира, да купува гласове. Този неща се правят организирано.
Единственото предимктвото на машините е, че броят много по-бързо от хората и са безгрешви. Но и машините могат да се мавипулират. Недостатъци: нуждаят се от електричеснво; от подръжка, по-скъпи са; развалят се; нуждаят се от складове и специален транспорт.
21:16 26.01.2026
5 Горски
Коментиран от #11
21:16 26.01.2026
6 Факт
Коментиран от #13
21:22 26.01.2026
7 Защо ли?
21:23 26.01.2026
8 то и да гласуваш или не
Коментиран от #14
21:24 26.01.2026
9 нннн
21:40 26.01.2026
12 123
Коментиран от #16
21:47 26.01.2026
13 Бастардо
До коментар #6 от "Факт":а нема нужда да харчим нон стоп народна пара
21:48 26.01.2026
14 тръц
До коментар #8 от "то и да гласуваш или не":ами не гласувай
21:49 26.01.2026
15 баба вюна
21:51 26.01.2026
16 Затова
До коментар #12 от "123":има партийни застъпници да защитават интереса на партията си и да се противопоставят на манипулациите пред камерите!
21:55 26.01.2026
