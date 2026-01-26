Новини
Алексиева: Ако скенер в някоя секция се повреди, няма да можем да гласуваме нито на машина, нито с хартия

26 Януари, 2026 21:01 658 18

  • ивилина алексиева-
  • гласуване-
  • машини-
  • скенери

Бившият председател на ЦИК предупреди за сериозни пропуски в промените на Изборния кодекс

Алексиева: Ако скенер в някоя секция се повреди, няма да можем да гласуваме нито на машина, нито с хартия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Настоящата седмица е ключова за бъдещето на изборните правила, а опитите за бързи промени крият сериозни рискове за изборния процес. Това заяви бившият председател на Централната избирателна комисия Ивилина Алексиева в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.

По думите ѝ липсва необходимият политически и експертен консенсус за въвеждане на нова технология за гласуване – сканиращи устройства. „Една технология не може да се въвежда прибързано. Тя трябва да бъде тествана, правилата ѝ - ясно разписани, и едва след това да се прилага”, подчерта Алексиева. Според нея най-големият риск е свързан с липсата на време. Ако скенерите не проработят в изборния ден, съществува реална опасност да няма техническа възможност нито за машинно, нито за хартиено гласуване. „Това може да доведе до ситуация, в която изборите просто не могат да бъдат произведени”, предупреди тя.

Алексиева обърна внимание и на опасността скенерите да отчитат като действителни бюлетини, които по Изборния кодекс са недействителни. „Различните начини на отбелязване – точки и кръгчета, могат да доведат до изкривяване на резултата и нови дела пред Конституционния съд”, посочи тя.

Бившият председател на ЦИК подчерта, че нито една от препоръките на КС, свързани с предишни избори, не е намерила решение в предложените текстове за второ четене. Сред проблемите остават избирателните списъци, контролът при броенето на бюлетините и липсата на ясни процедури при разминаване между машинните данни и разписките.

Алексиева определи като по-разумен вариант предложението сканиращите устройства да бъдат въведени след 1 януари 2027 г., с възможност за предварително тестване в частични избори. „Ако останем със сегашния начин на гласуване, но с повече наблюдатели и по-добър контрол, рискът от тежки изборни спорове ще бъде значително по-малък”, твърди тя.

По думите ѝ при прибързани промени натоварването върху ЦИК и изборната администрация ще бъде изключително голямо, а липсата на ясни правила и сертификация на технологиите може да доведе до сериозна криза в изборния процес.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1000 пъти ви казвам:

    7 2 Отговор
    от Ганя не става и чеп за зеле!
    Внасяй депутати и министри от ЕС или обявявай война на САЩ, да ни направят щат!

    21:04 26.01.2026

  • 2 Хипотетично

    4 2 Отговор
    От машина с флашки, та на скенер с флашки, т.е. от трън та на глог. С видеонаблюдение разликата между обикновеното хартиено гласуване и модерното машинно-скенерното гласуване е, че при хартиеното манипулациите са очевидни и доказуеми, а при модерното, те не са очевидни и не са доказуеми (кодът е собственост на частна фирма, а в ЦИК не са програмисти)

    21:10 26.01.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор
    Мъдър коментар.

    21:10 26.01.2026

  • 4 Някой

    5 5 Отговор
    Аз лично съм противник на всякакво машинно гласуване. Но ако скенер се развали, при добра организация може до 30 минути да се донесе нов. А гласовете пустати в поврезения скенер може да се преброат ръчно. Защото сканираните бюлетони се пазят. Същото важа и за сегашните машини, тъй като се пазят розписките.

    Резултатите не се фалшифицират от хартиените бюлетини, а от хората.
    Гарант за честни избори моге са бъде само организацията и хората.
    В дъното на всяка изборна фалшификация стоят хора-партии, сам човек не можи да фалщифшцира, да купува гласове. Този неща се правят организирано.

    Единственото предимктвото на машините е, че броят много по-бързо от хората и са безгрешви. Но и машините могат да се мавипулират. Недостатъци: нуждаят се от електричеснво; от подръжка, по-скъпи са; развалят се; нуждаят се от складове и специален транспорт.

    21:16 26.01.2026

  • 5 Горски

    5 1 Отговор
    Щом Борисов, Пеевски и патерицата- предател Слави Трифонов заедно с неговите некадърни нищо Неправещи депутати от ИТН искат отново да откраднат вота на избирателите и да фалшифицират изборите чрез хартиените бюлетини , щом Парламента вече е компрометиран и изчерпан от съдържание , тогава остава само едно- Смяна на политическия модел в България. Не може тези хора да продължават да вкарват чрез фалшифициране Нелигитимни техни депутати и след това да продължават с корупцията, мафията, рекетите, пълзящата диктатура, полицейщината и политическите затворници. Дебелото им его трябва да бъде смачкано и България да се освободи от тях. Борисов, Пеевски и Слави Трифонов треска ще ги тресе, че намеренията им да фалшифицират и откраднат изборите ще се провалят. Не само политичеаки а и финансов срив за ИТН падат под 1 % и субсидията им отпада.Да видим какво още ще измисли Слави Трифонов за да въведе пълзяща диктатура чрез Пеевски и Борисов като отмъщение за това, че хората го мразят и не може да излезе никога повече навън .

    Коментиран от #11

    21:16 26.01.2026

  • 6 Факт

    2 0 Отговор
    Да купят принтер скенери. И Брат и Епсон са железни и много по-евтини. И софтуер за компютър за разчитане и споделяне.

    Коментиран от #13

    21:22 26.01.2026

  • 7 Защо ли?

    2 0 Отговор
    Фишовете на ТОТО се приемат със скенер и се изпращат в централата на спортния тотализатор в реално време (с контролна памет при нужда), но ПЕЧАЛБИТЕ не се теглят от компютър, а по бабешкия метод със сфери и нотариус в комисията.

    21:23 26.01.2026

  • 8 то и да гласуваш или не

    0 3 Отговор
    все онези от кочината са самоназначават на власт

    Коментиран от #14

    21:24 26.01.2026

  • 9 нннн

    3 0 Отговор
    И всичките да не работят, и никой да не гласува, ,,правилните" протоколи ще бъдат написани.

    21:40 26.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 123

    0 0 Отговор
    А ако дописвате празни бюлетини, драскате по "неправилните" такива, пишем починали хора гласували, и други подобни, всичко ще е 100% наред? Ама за кой? Стига схеми!

    Коментиран от #16

    21:47 26.01.2026

  • 13 Бастардо

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    а нема нужда да харчим нон стоп народна пара

    21:48 26.01.2026

  • 14 тръц

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "то и да гласуваш или не":

    ами не гласувай

    21:49 26.01.2026

  • 15 баба вюна

    0 0 Отговор
    и да триете коментари,все тая,народа ще намери подходящите думи,споко

    21:51 26.01.2026

  • 16 Затова

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "123":

    има партийни застъпници да защитават интереса на партията си и да се противопоставят на манипулациите пред камерите!

    21:55 26.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

