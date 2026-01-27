18-годишно момче сложи край на живота си в село край Батак

18-годишно момче е сложило край на живота си в баташкото село Нова Махала. Говори се, че причината е сериозен тормоз от учител. Това става ясно от редица публикации в медиите и социалните мрежи.
Безжизненото тяло на момчето е открито на 22 януари. Първоначалният оглед на разследващите сочи, че 18-годишният Билгин Алишев се е самоубил. Тялото му е намерено от момиче от класа.
Учениците разсазват, че щом учителката разбира за случилото се, заявява, че причината не е в нея.
Съучениците му твърдят, че 4 години момчето е тормозено от учител в училището им. Младежите са организирали протест с викове "Оставка" в коридорите на учебното заведение.
По думите им момчето е споделяло многократно за насилието на учителката - с външни експерти-гости на открити уроци с директора, с учители - и съучениците са свидетели. Момчето е споделило за травматичните преживявания и с майка си. Майката е разведена и отглежда момчето сама - споделя, че все пак е съветвала сина си да се опита да не обръща внимание на тормоза и да прости на учителката, да опита да я уважава и да спази нейните изисквания.
Съучениците споделят, че в тези моменти от училището са им казвали да си мълчат и са ги хокали да не засягат темата и да не говорят за подобни неща. Много от децата са били наплашени и са си замълчали - отдръпнали са се, след като собствените им учители са им обещали "лоши последствия".
По думите им обаче други ученици по същият начин са били тормозени и унижавани системно като Билгин Алишев. Никой не взима отношение и учителят остава безнаказан.
Още през 2021 година момчето за пръв път споделя, че иска да скочи от прозореца на класната стая и съучениците му го разубеждават - така става и обект на подигравки от някои съученици. Станало жертва на вече системен тормоз и публично унижение от всичките си социуми - момчето се изолира, затваря се, спира да споделя, изпада в депресия. Съучениците, които го подкрепят в тежките моменти, разказват, че момчето започва да се самонаранява ежедневно, докато те са ужасени и безсилни как да му помогнат. Когато децата се обръщат към възрастните, по разказа им - те се подиграват със състоянието на жертвата и съветват съучениците му да странят от него.
Множество ученици твърдят, че 2022-2023г. дори ако жертвата пропусне да ѝ каже "Добър ден!", учителката използва това, за да привиква и обижда майка му.
Правят се срещи по инициатива на учителката с директорите, но те неколкократно застават зад учителката.
По информация в социалните мрежи въпросната учителка е съпруга на бившия кмет на селото - който също е начален учител в същото училище.
В разказите си учениците посочват, че тя дори вика мъжа си и други учители в класа и дружно тормозят с унижения и подигравки ученика.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
06:53 27.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 хмм
07:02 27.01.2026
4 Цецо
07:03 27.01.2026
5 Хе!
Коментиран от #6
07:08 27.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 За съжаление
Коментиран от #9
07:17 27.01.2026
8 Селската баня
07:22 27.01.2026
9 Хе!
До коментар #7 от "За съжаление":Вас, така ли ви вкараха в пътя преди 40 години и станахте изряден гражданин!? Не е чудно, че в обкръжение на хора като вас, по лабилните деца се самоубиват! Така всички, които не могат да се приспособят ще изчезнат, на този свят ще останете само изрядните и никой няма да ви пречи! Само един проблем - след като унищожите по слабите, няма да има пред кого да показвате превъзходството си, да тормозите и доминирате! Ще се самоизядете тогава вие, успелите, определили се като фалшив елит!
07:23 27.01.2026