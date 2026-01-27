Новини
18-годишно момче сложи край на живота си в село край Батак

27 Януари, 2026 07:45

  • самоубийство-
  • момиче-
  • нова махала

Говори се за сериозен тормоз от учител

Село Нова Махала, Снимка: bTV
Фокус Фокус

18-годишно момче е сложило край на живота си в баташкото село Нова Махала. Говори се, че причината е сериозен тормоз от учител. Това става ясно от редица публикации в медиите и социалните мрежи.

Безжизненото тяло на момчето е открито на 22 януари. Първоначалният оглед на разследващите сочи, че 18-годишният Билгин Алишев се е самоубил. Тялото му е намерено от момиче от класа.

Учениците разсазват, че щом учителката разбира за случилото се, заявява, че причината не е в нея.

Съучениците му твърдят, че 4 години момчето е тормозено от учител в училището им. Младежите са организирали протест с викове "Оставка" в коридорите на учебното заведение.

По думите им момчето е споделяло многократно за насилието на учителката - с външни експерти-гости на открити уроци с директора, с учители - и съучениците са свидетели. Момчето е споделило за травматичните преживявания и с майка си. Майката е разведена и отглежда момчето сама - споделя, че все пак е съветвала сина си да се опита да не обръща внимание на тормоза и да прости на учителката, да опита да я уважава и да спази нейните изисквания.

Съучениците споделят, че в тези моменти от училището са им казвали да си мълчат и са ги хокали да не засягат темата и да не говорят за подобни неща. Много от децата са били наплашени и са си замълчали - отдръпнали са се, след като собствените им учители са им обещали "лоши последствия".

По думите им обаче други ученици по същият начин са били тормозени и унижавани системно като Билгин Алишев. Никой не взима отношение и учителят остава безнаказан.

Още през 2021 година момчето за пръв път споделя, че иска да скочи от прозореца на класната стая и съучениците му го разубеждават - така става и обект на подигравки от някои съученици. Станало жертва на вече системен тормоз и публично унижение от всичките си социуми - момчето се изолира, затваря се, спира да споделя, изпада в депресия. Съучениците, които го подкрепят в тежките моменти, разказват, че момчето започва да се самонаранява ежедневно, докато те са ужасени и безсилни как да му помогнат. Когато децата се обръщат към възрастните, по разказа им - те се подиграват със състоянието на жертвата и съветват съучениците му да странят от него.

Множество ученици твърдят, че 2022-2023г. дори ако жертвата пропусне да ѝ каже "Добър ден!", учителката използва това, за да привиква и обижда майка му.

Правят се срещи по инициатива на учителката с директорите, но те неколкократно застават зад учителката.

По информация в социалните мрежи въпросната учителка е съпруга на бившия кмет на селото - който също е начален учител в същото училище.

В разказите си учениците посочват, че тя дори вика мъжа си и други учители в класа и дружно тормозят с унижения и подигравки ученика.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    3 11 Отговор
    Помашки неволи .... "Ново начало !!!"

    06:53 27.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хмм

    1 6 Отговор
    Помаци

    07:02 27.01.2026

  • 4 Цецо

    5 0 Отговор
    Ти си изключително интелигентен човек. Най-вероятно и за теб ще говпрят така някой ден.

    07:03 27.01.2026

  • 5 Хе!

    2 5 Отговор
    Тези хора там са изостанали поне 2 века!? Навсякъде другаде учениците са кът, възпитателите са готови на всякакъв тормоз и унижения от страна на учениците и техните родители, на кмет, общински съветник, репортери и инспекторат, само за да запазят Ученика, защото без него няма професия, няма бюджет, няма увеличена заплата! А там като в епохата на килийното училище Учителят е Господ, селото го храни, има епитропия, дават му заплата и го наставляват как да налага с тоягата ученика, за да го направи човек! Преди 9 септември в книжарниците са се продавали пръчки за бой! Тези хора са запазили традиците! Колко жестоко е обществото към потенциалните жертви, към слабите и беззащитните е отделна дълга тема и не е нужно да ви се говори, защото вие имате само инстинкти, но не и човешки качества! В това отношение, прелестите на демокрацията са овладели и този бунтовен в миналото регион! Долриге традиции и добродетели затихват, недъзите са издигнати в култ! Днес ,,недъзите" ще говорят за служебен кабинет и медиите ще ги отразят напоително и вредно!

    Коментиран от #6

    07:08 27.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 За съжаление

    0 1 Отговор
    Психо-травмите в семейството , не винаги успяват да се превъзмогнат от подрастващите деца . Когато детето иска да получи своята допаминова зависимост " център на внимание" в негативен смисъл . Всички са безсилни . Учители , психолози , директори . Помага някой учител-възпитател с големи шамари , да го вкара навреме в пътя . И да му покаже , че неговите номера тук не минават . И щеше да е за негово добро . Но това беше преди 40 години.

    Коментиран от #9

    07:17 27.01.2026

  • 8 Селската баня

    0 0 Отговор
    Щом даскалицата и кметя са замесени, значи и на селския поп не му е чиста работата.

    07:22 27.01.2026

  • 9 Хе!

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "За съжаление":

    Вас, така ли ви вкараха в пътя преди 40 години и станахте изряден гражданин!? Не е чудно, че в обкръжение на хора като вас, по лабилните деца се самоубиват! Така всички, които не могат да се приспособят ще изчезнат, на този свят ще останете само изрядните и никой няма да ви пречи! Само един проблем - след като унищожите по слабите, няма да има пред кого да показвате превъзходството си, да тормозите и доминирате! Ще се самоизядете тогава вие, успелите, определили се като фалшив елит!

    07:23 27.01.2026

