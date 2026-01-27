Грипна епидемия в Пловдив - от утре учениците минават на онлайн обучение

Грипна епидемия и в област Пловдив. От сряда учениците минават на онлайн обучение до 6 февруари, съобщават от БНТ.

Преустановяват се свижданията в болници, както профилактичните прегледи и имунизациите. За последните дни в областта е отчетен ръст на заболеваемостта от 225 случая на 10 хиляди души население.

От днес учениците в област Варна отново се връщат в класните стаи, след като грипната епидемия беше отменена.

В област Бургас грипната епидемия продължава, като въведените мерки остават в сила до края на месеца.