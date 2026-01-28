Окончателно: Парламентът закри Антикорупционната комисия

Депутатите решиха окончателно Антикорупционната комисия да бъде закрита. Предложението получи одобрението на Правната комисия на второ четене във вторник, съобщи Нова тв.

Предвижда се функциите да се разпределят между две институции, а всички архивни дела да отидат в ДАНС. Правомощията за разкриване на корупция ще се поемат от ГДБОП и Националната следствена служба, а превенцията и декларациите за конфликт на интереси за имущество ще се прехвърлят към Сметната палата.

Законопроектът беше внесен от ГЕРБ в началото на януари. В Правната комисия той беше подкрепен от депутатите от партията, както и от „ДПС – Ново начало“, БСП и ИТН. Два други законопроекта – на „ДПС - Ново начало“ и на „Продължаваме промяната - Демократична България“, бяха отхвърлени на първо четене.

Управляващи и опозиция влязоха в спор кой е създал комисията и с какви мотиви. Според ПП-ДБ управляващите не са искали реална реформа на комисията.

"Борисов и Пеевски направиха всичко възможно да няма реформа на КПК, блокираха я. Единственото им спасение е да закрият този орган, за да не им търсят сметка от Брюксел. Лъжа е, че тази комисия някога е имало опит да бъде реформирана. Страх ги е и затова я закриват", смята Лена Бориславова.

Вносителите на промените отговориха.

"Лицемерието няма край, законопроектът сме го приели заедно. Вие говорите как тази комисия е бухалка, говорите за справедливост, а точно вие организирахте ареста на Борисов. Той беше незаконен - това ли ви е правосъдието, срамота", каза Георги Кръстев от ГЕРБ.

Наталия Киселова посочи, че е била направена голяма грешка със създаването на КПК. "Смесването на наказателно-правни аспекти с административно-правни е неправилно. След 2 г се търси да се реши този проблем. Въпросът е как България се бори с корупцията и как се предотвратява конфликт на интереси. Този разговор не приключва със закриването на комисията", коментира депутатът от БСП-ОЛ.

От "Възраждане " се усъмниха в ефекта от предложените промени.

"Заявката ГЕРБ да бори корупцията звучи абсурдно. Две години след създаването на специлиализиран закон, е наивно да смятаме, че Сметната палата ще продължи борбата с тези служители", заяви Петър Петров.