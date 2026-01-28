Новини
28 Януари, 2026 13:03 615 17

  • иван иванов-
  • мррб-
  • ббр-
  • саниране

Срокът за ремонт на сградите, чието обновяване преминава към ББР, се удължава до 31.12.2029 г., включват се и допълнителни при спестен ресурс

Иван Иванов: Спасихме 100% от средствата за саниране на блоковете по ПВУ - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Правителството успя да спаси 100% от средствата за саниране на многофамилните жилищни сгради по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов след заседанието на Министерския съвет, който реши програмата за енергийно обновяване на жилищните блокове да се прехвърли от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в Българската банка за развитие (ББР). Министър Иванов напомни, че в началото на мандата на правителството е имало огромен риск от загуба на средства по програмата.

„Мярката бе договорена от правителството с Европейската комисия (ЕК) като част от преговорите за изменение на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Целта беше да спасим всички одобрени жилищни блокове, които бяха сериозно изостанали като дейности, а липсата на напредък криеше риск от неизпълнение на срока по ПВУ - 30 юни т.г. Така в диалог с ЕК договорихме рисковите блокове да се прехвърлят като самостоятелна инвестиция, която да бъде управлявана от ББР. Така се запазват всички средства, предвидени за саниране на жилищните сгради, в размер 246 556 225 евро“, посочи министър Иванов. Освен това се удължава и срокът за изпълнение на ремонтните дейности - до 31.12.2029 г.

От МРРБ в ББР ще бъде прехвърлено санирането на 177 блока от Етап 1 и всички 277 жилищни сгради, одобрени по Етап 2. “Важно е да отбележим, че при преговорите си с ЕК успяхме да договорим и отпадането на изискуемите 20% собствено финансиране от сдружение на собствениците по Етап 2. Така 100% от блоковете ще се санират безплатно за българските граждани и те могат да разполагат свободно със средства си, които преди това бяха събрали“, каза още регионалният министър. И добави, че при прехвърляне на програмата няма да се кандидатства отново, а цялата документация ще се предостави служебно от МРРБ в ББР.

Иван Иванов каза още, че има уверението на ББР, че със средствата, които се спестят след провеждане на търговете и строителните дейности, ще се направи повторно класиране и ще се финансира санирането на част от блокове, които в момента са включени в резервния списък по Етап 1.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зло под слънцето

    14 2 Отговор
    Спасили били, а колко захвърлихте с това, че не бяха приети важни закони против корупцията? Лицемери!

    13:07 28.01.2026

  • 2 Безплатното саниране

    16 1 Отговор
    Стиропор с лепило на топка и рязани дюбели за маскировка. Преобладаващо ромски бригади с хора, наети по програмите за временна заетост с едничката цел-усвояване на пари.

    13:07 28.01.2026

  • 3 Селянин

    9 2 Отговор
    Ще има още няколко милиарда за касичката, по схемата с най-ефтината дограма, най-ефтината изолация, бригадите наети "на джоб" и всичко по документи е точно.

    13:12 28.01.2026

  • 4 Тома

    12 1 Отговор
    100% са в чекмеджето батко с менте саниране.

    13:13 28.01.2026

  • 5 Саниран

    8 1 Отговор
    След паспорта и сертификата за енергийна ефективност данъчната оценка на жилището ми скочи а от там и данък-сгради и такса-смет.

    13:13 28.01.2026

  • 6 60% от 100% По джобовете.

    10 1 Отговор
    Спасители на делаверата.

    13:13 28.01.2026

  • 7 Стига сте

    9 1 Отговор
    правили с чужда пита помен.

    13:14 28.01.2026

  • 8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    9 1 Отговор
    КОЛКО ИЗОЛАЦИИ ИЗПОПАДАХА ОТ "БЕЗПЛАТНОТО" ВИ НЕКАЧЕСТВЕНО САНИРАНЕ.
    ДАЖЕ И ПАРАПЕТИТЕ НА ТЕРАСИТЕ БЯХА ОТРЯЗАЛИ НА ЕДИН БЛОК, ТА СЕ ПРЕБИ ЧОВЕК.

    13:17 28.01.2026

  • 9 Джак Спароу

    2 2 Отговор
    И какво спасили?????някакви блокове, дето може и да не се санират, щото 3/4 от апартаментите в тях са санирани от собствениците.
    А дали някой политик се напъна да се субсидира закупуването на електрически автомобили.Защо ли, сигурно щото не са енергийно ефективни ekoлогичми т.н.Сигурно сме последната държава в света която няма такива предимства за хората

    13:29 28.01.2026

  • 10 От Словакия

    6 2 Отговор
    Виждал съм в София как ги санират. Изобщо не пробиват фибрана с дюбели и изолацията пада при силен вятър. В чужбина санираха блоковете качествено, смениха дограмата, смениха асансьорите , смениха плочките в общите части на входа, измазаха етажите и да не изреждам , но основен ремонт на блоковете се направи от Германия и Полша до всички балкански държави. Тук е една бутафория и мърлява работа.

    13:29 28.01.2026

  • 11 Бат Дилян Пе

    4 1 Отговор
    Ванко.....всички сте чао.....

    13:33 28.01.2026

  • 12 ти да видиш

    3 1 Отговор
    Да разбирам ли че ги гушнахте тия стотици милиончета? Иначе не виждам защо се напъваш!

    Коментиран от #16

    13:34 28.01.2026

  • 13 Мошеник

    4 1 Отговор
    " спасител" ? Тоя лъжец е толкова нагъл , че не се трае !

    13:38 28.01.2026

  • 14 Пълна мизерия

    3 0 Отговор
    До сега дадохте пари за атомна централа за да опаковате нискокачествено частни блокове. Защо не санирате държавни и общински сгради?

    13:39 28.01.2026

  • 15 Крива

    4 0 Отговор
    физиономия , както и действията му - никога нещо правилинейно !

    13:40 28.01.2026

  • 16 Много ясно

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "ти да видиш":

    Ще "усвоим" всички кинти на 100 % .

    13:44 28.01.2026

  • 17 Ваща!

    0 0 Отговор
    20% на мургавите изпълнители, останалото е спасено в джеба.

    13:44 28.01.2026

