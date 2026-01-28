Новини
България »
Петър Чобанов: Не мисля, че в момента съм необходим в ролята на служебен премиер

Петър Чобанов: Не мисля, че в момента съм необходим в ролята на служебен премиер

28 Януари, 2026 13:41 994 14

  • петър чобанов-
  • служебен премиер

При предишните процедури заявих, че бих поел поста служебен премиер, ако мисля, че има опасност от конституционна криза и никой друг не би се съгласил. Сега списъкът е разширен, някои още като ги избираха, бяха с ясното съзнание, че могат да са кандидати

Петър Чобанов: Не мисля, че в момента съм необходим в ролята на служебен премиер - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След срещата на "Дондуков" 2 с президента Илияна Йотова подуправителят на БНБ Петър Чобанов заяви, че не би приел да застане на поста служебен премиер.

При предишните процедури заявих, че бих поел поста служебен премиер, ако мисля, че има опасност от конституционна криза и никой друг не би се съгласил. Сега списъкът е разширен, някои още като ги избираха, бяха с ясното съзнание, че могат да са кандидати и са изразили съгласие, така че не мисля, че в момента ще има конституционна криза. Не мисля, че в момента съм необходим в тази роля. Мисля, че мога да бъда много полезен за държавата, като си върша работата в БНБ, каза Чобанов. Отговорът към момента е "не" от гледна точка на това, че не виждам риск от конституционна криза, добави той.

По думите му въвеждането на еврото в България минава относително гладко.

Мисля, че хората ще започнат да се успокояват. Разбира се, важен етап е от 1 февруари, когато ще се разплащаме само в евро, но мисля, че и това ще мине успешно, посочи подуправителят на БНБ.

С президента проведохме задълбочен разговор за това какво ни очаква и какви са предизвикателствата пред България. Институционалният диалог трябва да продължи и със служебния кабинет. Ще отстояваме достойна европейска позиция, каза още Петър Чобанов.

Припомняме, че по-рано днес да застане на поста отказа и управителят на БНБ Димитър Радев, а вчера това направи председателят на Народното събрание Рая Назарян.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 майстор

    19 3 Отговор
    В момента НЕ СИ необходим в ролята на служебен премиер,хайде ИЗЧЕЗВАЙ ОТ ПОЛИТИКАТА!

    13:44 28.01.2026

  • 2 белия автобус

    5 1 Отговор
    де ,отново бял автобус

    13:50 28.01.2026

  • 3 Гербаджии Авантаджии.

    7 2 Отговор
    То премиер е някаква работа уж.

    13:51 28.01.2026

  • 4 Чичо Али Хаменей

    10 2 Отговор
    Ти изобщо не си необходим. Като цяло, камо ли за СП.

    13:59 28.01.2026

  • 5 ггггг

    6 2 Отговор
    Този в главата е момче и дио т 4е

    Коментиран от #8

    14:17 28.01.2026

  • 6 Никому не си необходим

    6 2 Отговор
    Повервай ми

    14:18 28.01.2026

  • 7 истина ти казвам

    2 3 Отговор
    Е то итоа ако стане министър председател,тва ше е вече върхът!

    Коментиран от #13

    14:21 28.01.2026

  • 8 истина ти казвам

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "ггггг":

    Ми на тех такива им требват!

    14:22 28.01.2026

  • 9 РАЛИЦ КОBAЧЕВ

    5 1 Отговор
    РАЗБИРА СЕ ЧЕ СИ НЕОБХОДИМ ЗА ПРЕМИЕР. КАК ДА НЕ СИ.
    СЛЕД МУXЛЬOTО ЖЕЛЯЗКОВ, НИ ТРЯБВА ОЩЕ ЕДИН MУXЛЬO ЗА ПРЕМИЕР. ТОЗИ ПЪТ СЛУЖЕБЕН.
    И ПОСЛЕ ЯBOPA БOЖAHKOBA ЗА РЕДОВЕН. 😝

    14:23 28.01.2026

  • 10 Овчаров

    3 2 Отговор
    Ей и това остана за овсите в България...и един Чобан да ги поведе с гегата към...Европейската кланнница...

    14:25 28.01.2026

  • 11 Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

    3 1 Отговор
    В момента си необходим единствено в някой затвор. Там нямат необходимите кадри.

    14:33 28.01.2026

  • 12 Мислиш. се за хитрец

    2 1 Отговор
    Ако ти бяха предложили същия пост в редовно правителство щеше 100%да приемеш, въпреки че и там нямаше да бъдеш необходим. Толкова сте прозрачни и жалки

    14:44 28.01.2026

  • 13 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "истина ти казвам":

    Гюро Гюро Гюро ей сега приема служебен шарлатанин да е нали затова бяха метежите

    14:59 28.01.2026

  • 14 Че кой го иска

    1 1 Отговор
    и тоя боклук?

    15:05 28.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове