Петър Чобанов: Не мисля, че в момента съм необходим в ролята на служебен премиер

След срещата на "Дондуков" 2 с президента Илияна Йотова подуправителят на БНБ Петър Чобанов заяви, че не би приел да застане на поста служебен премиер.
При предишните процедури заявих, че бих поел поста служебен премиер, ако мисля, че има опасност от конституционна криза и никой друг не би се съгласил. Сега списъкът е разширен, някои още като ги избираха, бяха с ясното съзнание, че могат да са кандидати и са изразили съгласие, така че не мисля, че в момента ще има конституционна криза. Не мисля, че в момента съм необходим в тази роля. Мисля, че мога да бъда много полезен за държавата, като си върша работата в БНБ, каза Чобанов. Отговорът към момента е "не" от гледна точка на това, че не виждам риск от конституционна криза, добави той.
По думите му въвеждането на еврото в България минава относително гладко.
Мисля, че хората ще започнат да се успокояват. Разбира се, важен етап е от 1 февруари, когато ще се разплащаме само в евро, но мисля, че и това ще мине успешно, посочи подуправителят на БНБ.
С президента проведохме задълбочен разговор за това какво ни очаква и какви са предизвикателствата пред България. Институционалният диалог трябва да продължи и със служебния кабинет. Ще отстояваме достойна европейска позиция, каза още Петър Чобанов.
Припомняме, че по-рано днес да застане на поста отказа и управителят на БНБ Димитър Радев, а вчера това направи председателят на Народното събрание Рая Назарян.
