Каракачанов: Планът на Германия за „Европа на две скорости“ стартира разпада на ЕС

Планът на Германия за разделяне на ЕС на две, като се обособява водеща група от шест страни (Германия, Франция, Италия, Полша, Нидерландия, Испания), не съответства на българския национален интерес. Идеята в ЕС решенията да се взимат от най-развитите, поради тромавата система с 27 държави, на практика поставя България и други страни в още по-подчинено положение от досегашното. Това заяви лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов и допълни:
Правителството трябва да отхвърли всякакви такива предложения за сепаратизъм, ако иска да има Европейски съюз. Желязков, както тичаше до Париж да подписва още 90 милиарда евро за Украйна, после до Давос - да подпише „Съвета за мир“ на Тръмп за 1 милиард долара, сега да не бърза да тича и до Брюксел да подкрепя послушно и това. Не сме влизали в ЕС, за да сме изолирани и на заден план.
На Европа не ѝ трябват две скорости, а трансформация от съюз, управляват от бюрократите в Брюксел, в съюз на суверенни и равноправни държави!
След бомбастичните обещания към българите, че от 1 януари 2026 г. влизат в „Клуба на богатите“ и с въвеждането на еврото думата на България ще се чува повече, сега става ясно, че планът всъщност е да ни вкарат в клуба на страните втора ръка. Как сега ще ни обясняват пропагандаторите на еврозоната у нас?! Още повече, че в групата Е6, посочена от Германия, е и Полша – страна, която прави икономически бум, пазейки националната си валута. Т.е. и балонът на управляващите, че само еврозоната гарантира процъфтяваща икономика, се спука.
Ако този план бъде приет, то България трябва веднага да спре участието си във финансирането на войната в Украйна, да се откаже от плана да ни връщат мигранти, за да ги издържаме, да се откаже от „зелената сделка“ и от всички останали политики, които водят до изоставане на икономиката и до непосилни за нас разходи. Всеки лев трябва да се инвестира в България и българите! Предложеният план развързва ръцете на всяка една държава от „втория ред“ да се спасява както намери за добре.
Такъв план заличава напълно идеята за равнопоставеност, взаимопомощ и единство. И на практика стартира разпада на ЕС.
Проблемите на Съюза няма да се решат с вътрешно прегрупиране, а най-напред със смяна на брюкселската олигархия с компетентни и почтени лидери. Ако това не се случи, всякакви опити за закърпване на ескалиращата криза ще бъдат безуспешни. Проблемът е в сбърканите и пагубни за ЕС политики на Урсула фон дер Лайен и екипа ѝ в ЕК, а не в държавите членки.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
6 ЕС НЯМА ШАНС ЗАЩОТО
Няма достъп до евтиното американско финансиране
Няма достъп до новите технологии
Има широко отворени врати за емигранти от африка и близкия изток.
14:24 28.01.2026
12 Първа скорост
1. Франция: 3 345 млрд. € - три трилиона и 345 милиарда.
2. Италия: 3 131 млрд. € - три трилиона и 131 милиарда.
3. Германия: 2 554 млрд. € - два трилиона и 554 милиарда.
4. Испания: 1 667 млрд. € - един трилион и 667 милиарда.
5. Белгия: 670 млрд. €
6. Нидерландия: 493 млрд. €
7. Гърция: 366 млрд. €
8. Австрия: 308 млрд. €
9. Португалия: 294 млрд. €
10. Финландия: 245 млрд. €
Сега тези дългове ще ги плащаме и ние. Това е една от причините да ни набутат в еврозоната.
Коментиран от #19, #57
14:31 28.01.2026
До коментар #9 от "И Киев е Руски":И Путин - президент Мира ... Нека Рузките балалайки да продължат ... 🤭😁
14:33 28.01.2026
17 ....
14:33 28.01.2026
19 Резидента
До коментар #12 от "Първа скорост":Плащай на Боташ 6 милиарда и не философствай!
Коментиран от #61
14:34 28.01.2026
14:35 28.01.2026
22 Връщай
14:36 28.01.2026
45 Гориил
До коментар #40 от "Не "ако" този план бъде приет":България се отказа от всички права в Европейския съюз, като премина към еврото.
Коментиран от #49
14:51 28.01.2026
49 Еврото не е котва
До коментар #45 от "Гориил":Всеки един момент можем ЕЦБ да напуснем и дори вътрешно ще им дойде после и никакви полезни ходове няма да има Брюксел. Стига обаче в БНБ евра в кеш да има тук в България и златото да върне. Но това друг състав може да го направи а не тези предатели сега
14:57 28.01.2026
57 Мериленд
До коментар #12 от "Първа скорост":Всяка държава сама си плаща дълговете тъпчо. Не се грижи за първите няколко, а гледай колко са им силни икономиките
15:07 28.01.2026
61 Втора скорост
До коментар #19 от "Резидента":А защо плащаме 6 млр в Боташ а аааа???
Защото точно тези държави от "първата скорост" ни наредиха и ББ веднага дръпна ръчната спирачка.
Ако си вървеше газа и петрола по Боташ сега щяхме да печелим и от транзитни такси и щяхме да купуваме по-евтини енергийни ресурси.
НООООО на колонията България големите евроатлантици няма да дадат и трохичките след вечерята, камо ли да отрежат една филия бял хляб.
15:08 28.01.2026
64 Ама сте наивни
Само "излизане" от ООН, ЕС, Нато, СЗО ... Светът вече окончателно се промени. Всяко страна гледа за себе си. Е, тогава? Стига сме давали всичко на другите и стига сме им се подчинявали.
15:10 28.01.2026
70 Всички атлантенца сте един дол дренки
Всички до една"Мисии на българската армия" в състава на НАТО са незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления ..
15:17 28.01.2026
