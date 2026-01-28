Новини
Каракачанов: Планът на Германия за „Европа на две скорости“ стартира разпада на ЕС

28 Януари, 2026

Желязков да не бърза да тича до Брюксел да го подкрепя, призова лидерът на ВМРО

Каракачанов: Планът на Германия за „Европа на две скорости“ стартира разпада на ЕС - 1
Снимка: ВМРО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Планът на Германия за разделяне на ЕС на две, като се обособява водеща група от шест страни (Германия, Франция, Италия, Полша, Нидерландия, Испания), не съответства на българския национален интерес. Идеята в ЕС решенията да се взимат от най-развитите, поради тромавата система с 27 държави, на практика поставя България и други страни в още по-подчинено положение от досегашното. Това заяви лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов и допълни:

Правителството трябва да отхвърли всякакви такива предложения за сепаратизъм, ако иска да има Европейски съюз. Желязков, както тичаше до Париж да подписва още 90 милиарда евро за Украйна, после до Давос - да подпише „Съвета за мир“ на Тръмп за 1 милиард долара, сега да не бърза да тича и до Брюксел да подкрепя послушно и това. Не сме влизали в ЕС, за да сме изолирани и на заден план.

На Европа не ѝ трябват две скорости, а трансформация от съюз, управляват от бюрократите в Брюксел, в съюз на суверенни и равноправни държави!

След бомбастичните обещания към българите, че от 1 януари 2026 г. влизат в „Клуба на богатите“ и с въвеждането на еврото думата на България ще се чува повече, сега става ясно, че планът всъщност е да ни вкарат в клуба на страните втора ръка. Как сега ще ни обясняват пропагандаторите на еврозоната у нас?! Още повече, че в групата Е6, посочена от Германия, е и Полша – страна, която прави икономически бум, пазейки националната си валута. Т.е. и балонът на управляващите, че само еврозоната гарантира процъфтяваща икономика, се спука.

Ако този план бъде приет, то България трябва веднага да спре участието си във финансирането на войната в Украйна, да се откаже от плана да ни връщат мигранти, за да ги издържаме, да се откаже от „зелената сделка“ и от всички останали политики, които водят до изоставане на икономиката и до непосилни за нас разходи. Всеки лев трябва да се инвестира в България и българите! Предложеният план развързва ръцете на всяка една държава от „втория ред“ да се спасява както намери за добре.

Такъв план заличава напълно идеята за равнопоставеност, взаимопомощ и единство. И на практика стартира разпада на ЕС.

Проблемите на Съюза няма да се решат с вътрешно прегрупиране, а най-напред със смяна на брюкселската олигархия с компетентни и почтени лидери. Ако това не се случи, всякакви опити за закърпване на ескалиращата криза ще бъдат безуспешни. Проблемът е в сбърканите и пагубни за ЕС политики на Урсула фон дер Лайен и екипа ѝ в ЕК, а не в държавите членки.


  • 1 Лора

    17 23 Отговор
    Германия си е Германия,вие се грижете за България!

    Коментиран от #20

    14:21 28.01.2026

  • 2 Аман

    15 22 Отговор
    Приети по милост,но с големи уста

    14:22 28.01.2026

  • 3 Сзо

    36 10 Отговор
    Ако си слаб и бавен никой няма да те чака. Всяка страна сама си избира на коя скорост да кара. За съжаление българските политици са решили да караме на бавна....така остава повече за крадене.

    14:22 28.01.2026

  • 4 Хаха

    21 39 Отговор
    Шкембе глупака и ДС активист постоянно сънува разпада на ЕС.

    14:23 28.01.2026

  • 5 Сила

    20 32 Отговор
    Бегай се скрий бе палячо , войводата на кебапчетата и мешаната скара !!! Отминаха безвъзвратно вашите и лично твойте "15 минути слава" ..... Нещастници !!!

    14:24 28.01.2026

  • 6 ЕС НЯМА ШАНС ЗАЩОТО

    52 11 Отговор
    Няма достъп до евтината руска енергия
    Няма достъп до евтиното американско финансиране
    Няма достъп до новите технологии
    Има широко отворени врати за емигранти от африка и близкия изток.

    14:24 28.01.2026

  • 7 Доносник ментор

    13 23 Отговор
    Браво шкембе, твоето мнение е важно за всички дърти пияници

    14:27 28.01.2026

  • 8 мдаааа

    10 14 Отговор
    Нашенския Урбан , Фичо , мъдуро , Енгелс , Сталин , кимччо , сирийския жираф ..

    14:28 28.01.2026

  • 9 И Киев е Руски

    21 6 Отговор
    Многократно съм казвал и твърдял, че Русия е абсолютно права да не налага ембарго върху суровините на Запада. Те самите извършват всички тези глупости и сега, купувайки скъп катарски и американски газ, просто нямат за какво да обвиняват Русия, докато тънките им портфейли принуждават обикновения човек да излезе от пашкула на лъжите на европейските политици и медиите

    Коментиран от #15

    14:28 28.01.2026

  • 10 Ивелин Михайлов

    21 7 Отговор
    След еврогейзоната новата цел ще е да влезем в клуба на първата скорост 😅😂😂

    Коментиран от #23, #28

    14:29 28.01.2026

  • 11 ....

    19 4 Отговор
    Оф, не моЕм повече, германия е рядко противна страна и се прави на много хитра,

    14:31 28.01.2026

  • 12 Първа скорост

    31 6 Отговор
    Най-големите длъжници в еврозоната (в милиарди евро)
    1. Франция: 3 345 млрд. € - три трилиона и 345 милиарда.
    2. Италия: 3 131 млрд. € - три трилиона и 131 милиарда.
    3. Германия: 2 554 млрд. € - два трилиона и 554 милиарда.
    4. Испания: 1 667 млрд. € - един трилион и 667 милиарда.
    5. Белгия: 670 млрд. €
    6. Нидерландия: 493 млрд. €
    7. Гърция: 366 млрд. €
    8. Австрия: 308 млрд. €
    9. Португалия: 294 млрд. €
    10. Финландия: 245 млрд. €

    Сега тези дългове ще ги плащаме и ние. Това е една от причините да ни набутат в еврозоната.

    Коментиран от #19, #57

    14:31 28.01.2026

  • 13 аааа

    7 18 Отговор
    Я, агент "Иван" скоро не се беше показвал да насажда омраза и разделение! Дека одиш ва шкембак?

    14:31 28.01.2026

  • 14 Ганя Путинофила

    24 5 Отговор
    Ганя в който съюз е влезнал, следва неминуем разпад!
    Историческа карма!

    14:32 28.01.2026

  • 15 Да , бе

    9 17 Отговор

    До коментар #9 от "И Киев е Руски":

    И Путин - президент Мира ... Нека Рузките балалайки да продължат ... 🤭😁

    14:33 28.01.2026

  • 16 Гориил

    16 4 Отговор
    Това политическо и икономическо решение е неизбежно. Различните нива на развитие сулят консервация на бедността и изостаналостта. Страните, изместени на второ място, са губещите.Второстепенните държави също ще бъдат изключени от участие във вземането на важни стратегически и геополитически решения.Стандартите за развитие и растеж ще бъдат понижени.Трябва да се подготвим за опростяване на качеството на потреблението и услугите.Еврото ще се превърне в основен инструмент за понижаване на статуса до второстепенно ниво.И не казвай, че не си бил предупреден.

    14:33 28.01.2026

  • 17 ....

    4 1 Отговор
    Испания тя се едно не е от тоя континент, зяпнала към Южна Америка Лос конкистадорес, и владяна от арабеските, и кво остана една Франция, Просвещението

    14:33 28.01.2026

  • 18 ха дано!

    4 1 Отговор
    ама надали...

    14:33 28.01.2026

  • 19 Резидента

    9 16 Отговор

    До коментар #12 от "Първа скорост":

    Плащай на Боташ 6 милиарда и не философствай!

    Коментиран от #61

    14:34 28.01.2026

  • 20 Брата

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Лора":

    Не "те", а всички ние!!!

    14:35 28.01.2026

  • 21 Шкембе Войвода

    10 7 Отговор
    Раздадох 100 000 бг тескерета на макетата да си шетат из еуропската уния.

    14:36 28.01.2026

  • 22 Връщай

    4 4 Отговор
    Парите бе!

    14:36 28.01.2026

  • 23 Абе мало умник крадлив

    7 6 Отговор

    До коментар #10 от "Ивелин Михайлов":

    Вземи първо върни парите на измамените от теб и тугедърчетата ти "инвеститори"!

    14:36 28.01.2026

  • 24 Руски шпионин

    9 14 Отговор
    Боклука си е Боклук,защо мразиш толкова българския народ,ако се разпадне ЕС,няма да има море в Гърция а само руски ботуш,излезли на избори да те видим колко гласа ще имаш

    Коментиран от #30

    14:37 28.01.2026

  • 25 доктор

    8 13 Отговор
    След като бъде избито известно количество копейки България ще се оправи.

    14:37 28.01.2026

  • 26 Гориил

    8 3 Отговор
    Рафтовете на супермаркетите в по-бедните страни от ЕС вече предлагат продукти с различно качество и състав. Последните обикновено са с по-ниско качество, докато първите са с по-високо.

    14:38 28.01.2026

  • 27 Поправка обаче

    11 2 Отговор
    групата не е от шест страни (Германия, Франция, Италия, Полша, Нидерландия, Испания) а е от 4 Германия, Франция, Италия и Великобритания ! Полша, Нидерландия, Испания са втората скорост а България е или на трета или на задна

    Коментиран от #60

    14:38 28.01.2026

  • 28 Оня с парчето

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "Ивелин Михайлов":

    Ти влезе в Остата наркомански.

    14:38 28.01.2026

  • 29 Б.си бokлyka !

    6 7 Отговор
    Всичко що е излязло от МВРО на ДС агента Иван, русенския македонец, е все б.клyk.
    Погледнете само него, бившата му секретарка Къстадин Копейкин, цомчо мекото, хетepo 🤣 Джамбаза ...

    Коментиран от #37

    14:39 28.01.2026

  • 30 Демократ

    4 11 Отговор

    До коментар #24 от "Руски шпионин":

    Навремето трябваше да вържем Жан Виден за една УАЗ ка и да го влачим по Цариградско шосе.

    14:39 28.01.2026

  • 31 Хммм,

    2 5 Отговор
    А какъв е смисъла да се залага на аутсайдерите да организират и проведат стабилизация, както непрекъснато това се случва в България? По добре на две скорости и с мощни мотори, които да изтеглят бързо каруцата от тресавището което вече се е образувало, отолкото всички мотори само да бръмчат на нулева или направо да превключат задна скорост, за да не обидим някого.

    14:40 28.01.2026

  • 32 Шкембе Войвода

    6 4 Отговор
    Абе Сидеров защо не е ходил в казармата?

    14:40 28.01.2026

  • 33 Алоууу, Шкембе воемода

    3 7 Отговор
    То и Америка вече повече от 30г запада...

    14:41 28.01.2026

  • 34 Бременна жено ...

    5 9 Отговор
    ... Каракачанов, скрий се някъде къде не минават хора! Джендър с джендър. Първият забременял мъж си.

    14:42 28.01.2026

  • 35 Гориил

    6 4 Отговор
    Второстепенните ще могат да станат първи, като участват в престъпленията на европейските хищници.

    14:42 28.01.2026

  • 36 Този акт на

    6 2 Отговор
    сепаратизъм Германия го осъществи с двустранните си договори с Великобритания още преди 6-8 месеца. И тогава правителството на дЖилезку си налягаше парцалите.

    14:43 28.01.2026

  • 37 Сила

    5 3 Отговор

    До коментар #29 от "Б.си бokлyka !":

    Адски си прав !!! Верно е , спор няма ....цяла България го вижда резултата !!!

    14:44 28.01.2026

  • 38 хаха

    2 2 Отговор
    Вие трябва да сте на трета скорост. Някои други питекантропи там. Ако намерят.

    14:44 28.01.2026

  • 39 Те тоя прати пияндурата Слабака

    5 3 Отговор
    в Брюксел депутатин.

    14:45 28.01.2026

  • 40 Не "ако" този план бъде приет

    7 4 Отговор
    А България трябва веднага да спре участието си във финансирането на войната в Украйна, да се откаже от плана да ни връщат мигранти, за да ги издържаме, да се откаже от „зелената сделка“ и от всички останали политики, които водят до изоставане на икономиката и до непосилни за нас разходи. Всеки лев трябва да се инвестира в България и българите! .......Кво е това "ако"?

    Коментиран от #45

    14:46 28.01.2026

  • 41 ДрайвингПлежър

    5 3 Отговор
    Ко стана ве? Вече официално ви казаха, че сте роби!
    Втора рука, която ще работи за господарите!

    14:49 28.01.2026

  • 42 А ми да

    4 2 Отговор
    Затворете, подарете, дайте, не правете, ликвидирайте, вкарвайте емигранти от Пакистан, Индия, Афганистан, Узбекистан и Африка и сега смело карайте на задна скорост без да се оглеждате.

    14:49 28.01.2026

  • 43 Кой ли

    1 7 Отговор
    му иска мнението?

    Коментиран от #47

    14:49 28.01.2026

  • 44 Прав е Каракачанов

    7 1 Отговор
    Точно така е в основни линии. Шенген НЯМА и да се лъжем е излишно. А и за какъв ЕС става дума щом държавите в него двустранни договори си разписват както им е угодно ... Ами ние дори сега като член сме в много по неизгодна позиция от Индия че и от Грузия даже

    14:51 28.01.2026

  • 45 Гориил

    5 1 Отговор

    До коментар #40 от "Не "ако" този план бъде приет":

    България се отказа от всички права в Европейския съюз, като премина към еврото.

    Коментиран от #49

    14:51 28.01.2026

  • 46 1111

    8 3 Отговор
    Прави силно впечатление, че повечето не коментират кво казва Шкембе Войвода, щото тролякът не разбира, че той е прав. А Шкембе Войвода винаги говори така, когато не е на власт - влезе ли у властта, ще обърне палачинката...

    14:51 28.01.2026

  • 47 Прав е бе

    8 0 Отговор

    До коментар #43 от "Кой ли":

    Точно така е

    14:52 28.01.2026

  • 48 Гориил

    3 2 Отговор
    Възможно е Молдова и Украйна да бъдат включени във второто ниво.

    14:54 28.01.2026

  • 49 Еврото не е котва

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Гориил":

    Всеки един момент можем ЕЦБ да напуснем и дори вътрешно ще им дойде после и никакви полезни ходове няма да има Брюксел. Стига обаче в БНБ евра в кеш да има тук в България и златото да върне. Но това друг състав може да го направи а не тези предатели сега

    14:57 28.01.2026

  • 50 А тъй, точно тъй

    4 0 Отговор
    Малоумното премиерче дЖилезку тичаше до Париж да подписва още 90 милиарда евро за Украйна, после до Давос - да подпише „Съвета за мир“ на Тръмп за 1 милиард долара, сега да не бърза да тича и до Брюксел да подкрепя послушно и това. А тъй, точно тъй

    15:01 28.01.2026

  • 51 бай Бончо

    5 2 Отговор
    Директно излизане от ЕС и обратно към Русия и БРИКС ! Не мога да разбера слепците в България .Когато бяхме с Русия , никога никой не е искал от нас да си сменяме Лева , помага ли са ни във всичко , от модерно въоражаване , до модерно за онова време АЕЦ оборудване .Значи едните ми строят АЕЦ , другите ми го затварят и ми обясняват , че трябва да ги обичам

    15:01 28.01.2026

  • 52 Венета дъщеря на Бойко

    0 2 Отговор
    Политически труп и доносник Иван да не дава акъл. Изчезвай бе !

    15:03 28.01.2026

  • 53 Историк

    0 1 Отговор
    Докато прокремълските ченгета са новсякъде и са вечни, така ще е.. Все още не мога да разбера какъв е пеевски, освен председател на парламентарната група и партия, което не му дава право да командва Държавата безцеремонно и незаконно. ДС-КГБ мафията обаче,която командва задкулисно държавата, си разрешава безнаказано всичко и това става пред очите ни. 25 години Пеевски и Борисов, вкарани във властта от КГБ агента Бриго Аспарухов, пръв съветник на Сакскобургготски, безчинстват в България и владеят всички. Неслучайно и несъществуващата по закон партия НДСВ с нейните юпита шества по върховете на властта и всичките мошеници са по тв .Няма отърване. Пипалата на Кремъл са навсякъде и в ген. Румен Решетников, който ще е поредния кремълски спасител . България е затова на последно място по всичко човешко в ЕС. Кремълските подлоги вилнеят и пречат на развитието на страната.

    15:03 28.01.2026

  • 54 изнясни ли ви се

    4 0 Отговор
    С две думи , нашата държва е отвлечена от Нато ,ЕС ,ЕЗ и държана буквално насила в неестествени за нас съюзи заради геополитика

    15:05 28.01.2026

  • 55 Той хубаво ги говори Каракачанов

    1 1 Отговор
    Тези безспорни истини ама като влезе във власта и става друг. Много добре го помня аз как с Борисов заедно заговорничеха да правят извратенийки и педирастийки

    15:05 28.01.2026

  • 56 Гориил

    1 0 Отговор
    Финансирането на войната в Украйна вероятно ще бъде прехвърлено към второто ниво на Европейския съюз.Според плана на Тръмп. Вторият ще закупи оръжия от първия.

    Коментиран от #67

    15:07 28.01.2026

  • 57 Мериленд

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Първа скорост":

    Всяка държава сама си плаща дълговете тъпчо. Не се грижи за първите няколко, а гледай колко са им силни икономиките

    15:07 28.01.2026

  • 58 ЧИЧО

    0 0 Отговор
    Наближават избори,трябва да сме активни да имаме някой друг процент за субсидия иначе трудно се живее.

    15:07 28.01.2026

  • 59 Варненец

    1 0 Отговор
    Каракачантов, напълни ли торбата в била?

    15:07 28.01.2026

  • 60 Гичка

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Поправка обаче":

    Британия излезе от ЕС бе, тя най умната както винаги

    15:08 28.01.2026

  • 61 Втора скорост

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Резидента":

    А защо плащаме 6 млр в Боташ а аааа???
    Защото точно тези държави от "първата скорост" ни наредиха и ББ веднага дръпна ръчната спирачка.
    Ако си вървеше газа и петрола по Боташ сега щяхме да печелим и от транзитни такси и щяхме да купуваме по-евтини енергийни ресурси.
    НООООО на колонията България големите евроатлантици няма да дадат и трохичките след вечерята, камо ли да отрежат една филия бял хляб.

    15:08 28.01.2026

  • 62 Кви скорости бре

    1 0 Отговор
    Ние ще я обърнем колата а те газ да дават колкото искат

    15:09 28.01.2026

  • 63 ядосан

    1 0 Отговор
    Не като народ не можем да приемем чуждата валута .Голямата промяна в хората започна ,когато насила ни набутаха еврото .Всички усетиха , че ни вземат държвата .Казват ,че вече е късно , но ние като народ винаги сме се изправяли и сме успявали да съхраним държавата си .Сега също можем БУЛ ЕКЗИТ

    15:10 28.01.2026

  • 64 Ама сте наивни

    2 0 Отговор
    Не разбрахте ли най-после, че на урсулите им трябва храна в менюто? Умрели страни за пълнеж на умрелият им "съюз", на които да изпратят мигрантите? Да им изпият и остатъците от налични ресурси, да си изкарат мръсните производства при "аборигените", да ви вземат освободените пари от борда и естествено да не ви виждат изобщо на масата за решенията на съюза.
    Само "излизане" от ООН, ЕС, Нато, СЗО ... Светът вече окончателно се промени. Всяко страна гледа за себе си. Е, тогава? Стига сме давали всичко на другите и стига сме им се подчинявали.

    15:10 28.01.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Всички атлантенца сте един дол дренки

    1 0 Отговор
    Каракачанов ! Кво стана с фонда Триморие да те питам? Колко ни е щетата за него? А?....ъхъъъ

    15:15 28.01.2026

  • 67 Пенка

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Гориил":

    Ма моля ти се, от къв зор, да си стигат руснаците до Берлин и Англия тоя път да ги направи земеделска нива, че ни писна едни и същи филми да гледаме, аман от риплей, братче

    15:15 28.01.2026

  • 68 Ти да видиш

    1 0 Отговор
    Факт! Проблемът на ЕС са урсулите.

    15:16 28.01.2026

  • 69 Добре, че

    0 0 Отговор
    Не успяха да ни сменят пола !!!!! Как може да сме толкова разединен народ и да се оставим да ни окрадат държавата и накрая направо да ни я вземат .Аз не съм забравил , че сме най-древния народ , създатели на кирилицата , втората азбука в света , използвана от 350 милиона души . Ние не сме при тези 350 милиона ,където ни уважават като народ и държава , а се тикаме при англосаксите .Ужасно е !

    15:16 28.01.2026

  • 70 Всички атлантенца сте един дол дренки

    0 0 Отговор
    Каракачанов ! Да припомня за по младите че:
    Всички до една"Мисии на българската армия" в състава на НАТО са незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
    Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления ..

    15:17 28.01.2026

  • 71 000

    0 0 Отговор
    Къде във втората скорост виждате пълната си евроинтеграция, глупци?

    15:18 28.01.2026

  • 72 И друго да те питам Каракачанов

    0 0 Отговор
    Онези "българи" от Македония дето по 2000 в трафопост бяха регистрирани и 5000 в централата на ВМРО изчистихте ли им мъртвите душички ? А? Иначе по някоя истина да мяташ от време на време светец не те прави нали?

    15:21 28.01.2026

  • 73 истината за ЕС

    0 0 Отговор
    Това да го прочетат всички еврокретени. Значи Германия, Франция, Италия, Испания, Холандия и Полша ще са първо качество /първа скорост/. Те ще вземат сами решения, които ще са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ за всички останали. Останалите държави, които са второ качество /втора скорост/ няма да имат думата, а само ще трябва да изпълняват. Управлението, високите заплати, привилегиите и финансите са за първите, а ограбването, бачкането, мизерията, ниските заплати, военните бази и пушечното месо за войни са за вторите. А сега излезте пак на жълтите павета и искайте отговорност от тези, дето ВИ ЛЪЖЕХА НАЙ-ЦИНИЧНО, че ще седите на една маса с богатите и ще вземате заедно решения. Когато друг решава, а ти изпълняваш, или си колония, или си под робство. Всичко друго е замазване на очите и лъжи.

    15:22 28.01.2026

  • 74 Има време

    0 0 Отговор
    Каракачанков, едно е сигурно! Няма да доживееш да видиш разпада на ЕС.... Ти и руската клика в Нашата България.

    15:22 28.01.2026

  • 75 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Тая сръбска под Лога, тоя плужик, това рекламно лице на "Била", беше военен министър....
    Е какво искаме, щом такива нищо жества ни управляват....
    Срам !!!

    15:23 28.01.2026

