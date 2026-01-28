Новини
България »
Всички градове »
Правната комисия прие: Ограничава се броят на изборните секции до 20 в страни извън ЕС

Правната комисия прие: Ограничава се броят на изборните секции до 20 в страни извън ЕС

28 Януари, 2026 17:04 825 24

  • правна комисия-
  • изборни секции-
  • чужбина-
  • ограничение

"Величие" нямаха свой човек на комисията днес, а МЕЧ, ПП-ДБ и АПС се обявиха срещу ограничаването на правата на избирателите

Правната комисия прие: Ограничава се броят на изборните секции до 20 в страни извън ЕС - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След поредица опити за промени в изборните правила на извънредното си заседание днес правната комисия прие ограничение на секциите за гласуване извън ЕС, така и не прие да има 100% контролно броене на машинните разписки от наличната техника, съобщават от novini.bg.
Законопроектът на „Възраждане“ предвижда в страни, които са извън ЕС, да се разкриват до 20 избирателни секции, извън дипломатическите и консулските представителства. Петър Петров посочи, че на последните парламентарни избори през 2024 г. в Канада са гласувал 2700 души в общо 15 секции, в които са включени и дипломатическите представителства. Считаме, че най-голямата опасност за демокрацията у нас е етническият и зависимият вот, затова с този законопроект искаме да се ограничи това влияние и контролираният вот, подчерта депутатът. По думите му също всяка година 5500 души от Турция получават българско гражданство, съответно право да гласуват.

"Величие" нямаха свой човек на комисията днес, а МЕЧ, ПП-ДБ и АПС се обявиха срещу ограничаването на правата на избирателите.

В комисията нямаше нито едно изказване от ГЕРБ, ИТН, БСП или ДПС-НН.

За ограниченията на секциите се събраха 10 гласа "за", 6 "против", а един от МЕЧ се въздържа.
Законопроектът на "Продължаваме промяната-Демократична България" предвижда възстановяване на пълния капацитет, функционалност на съществуващите машини т.е. да се възстанови машинният протокол, машините да не са само принтери. Предлагаме да се отчита машинно резултатът - да се разпечатва протокол от машината и 100 % контролно преброяване на машинните разписки, разясни Надежда Йорданова. Това, според нея, изключително много ще улесни работата на комисиите в края на изборния ден, ще се подобри значително целият процес. Настояваме да бъде върнат машинният протокол, правя го със съзнанието, че се прави непосредствено преди предсрочните избори, добави тя. Искането на ДБ за машинните протоколи не срещна подкрепата на мнозинството, макар и "Възраждане" да му даде гласовете си. Искането получи само 6 "за", 8 бяха против. Двамата представители от БСП и този на МЕЧ се въздържаха.

Измененията минаха докато днес президентът Илияна Йотова провежда поредна порция срещи в търсене на потенциален служебен министър председател. На първо четене преди година минаха общо 5 законопроекта, а след падането на правителството на Росен Желязков промяната в Изборния кодекс (ИК) отново влезе на дневен ред. Мнозинството от ГЕРБ, ИТН и ДПС-НН и БСП бяха напът да приемат нови сканиращи машини, но социалистите се разделиха и помогнаха на опозицията, включително и на "Възраждане" да провалят кворума на няколко пленарни заседания, планиращи изборни промени.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гражданин

    10 4 Отговор
    Ограничават ги защото там няма да гласуват за тикви и свине

    Коментиран от #6

    17:20 28.01.2026

  • 2 Бою Тиквоча

    7 1 Отговор
    Моят приятел Тайпи ще юрне мигрантите!

    17:24 28.01.2026

  • 3 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    А проблема с кворума?

    17:29 28.01.2026

  • 4 Супер,

    9 4 Отговор
    Браво, на Възраждане.

    17:30 28.01.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    9 3 Отговор
    Родоотстъпниците в САЩ и Канада изядоха хурката. Тези на острова тоже.

    17:44 28.01.2026

  • 6 Промяна

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Гражданин":

    ЧЕ ПО ГОЛЯМА ТИКВЕНА СВИНЯ ОТ ТЕБ ДАЛИ ИМА И ОНЕЗИ КОИТО НОН СТОП ПРОСТАШКИ СЕ ИЗЯВЯВАТ Я СЕ ВИЖТЕ КАКВО СТЕ ВИЕ

    Коментиран от #8

    17:44 28.01.2026

  • 7 Това е

    3 2 Отговор
    В ущърб на Алианса...визирайки Турция и работи за...Шиши...

    17:51 28.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Някой

    9 2 Отговор
    Да се забрани напълно гласуването в чужбина, дори в ЕС. Изисква промяна в конституцията. Да е точно както е при общински избори. Гласуват местните които ги касае. Същото за България - гласуват местните (тези в България) които ги касае. Нищо по-различно. За президент може да е по-различно.

    За какво е гласувано може да се прави паралелно и после сравнение какво дават машини и какво са записали. При разлики проверка и ако са големи направо да се хваща прокуратурата и наказателна отговорност. Да се избере, че ръчното преброяване важи. Но при разлика и хвана умишлена фалшификация в затвора и забрана повече да е на държавна длъжност и в общини и да участва в следващи комисии за избори.

    17:56 28.01.2026

  • 10 Избирател

    1 4 Отговор
    "Ограничава се броят на изборните секции до 20 в страни извън ЕС"

    В Турция 19 пък в Англия 1 и готово - ДПС НН трябва да спечели някак си.

    17:56 28.01.2026

  • 11 дедо Герчо

    3 1 Отговор
    КОНВУЛСИИ...ХЪХЪХЪ...

    17:57 28.01.2026

  • 12 Даже са много......

    4 1 Отговор
    20 в САЩ и 20 във Великобритания са страшно много. Трябва само по една и да е заключена

    18:07 28.01.2026

  • 13 Плахо да запитам

    4 0 Отговор
    Колко ще са в Украйна, щото скоро разбрах че там било фряш с българи както и в Македония

    18:11 28.01.2026

  • 14 Ицо

    2 0 Отговор
    Има ли копейки тук?

    18:11 28.01.2026

  • 15 Цвете

    1 3 Отговор
    ШУБЕТО Е ГОЛЯМ СТРАХ.КАКВА Е ТАЯ КОМИСИЯ ДА ОПРЕДЕЛЯ? ВСЕКИ ИМА ПРАВО НА ГЛАС НЕЗАВИСИМО КЪДЕ СЕ НАМИРА.А ДОБРЕ БИ БИЛО ЦЯЛАТА ЦИК ДА БЪДЕ СМЕНЕНА.🇧🇬

    Коментиран от #18, #23

    18:11 28.01.2026

  • 16 Като гледам

    2 1 Отговор
    шефката на комисията все едно виждам колхозничка от най- затънтено село. Що за неграмотност е да развалиш функционалността на една машина и да я " побългариш"? Изборният кодекс трябва да се прави от експерти, никакво участие на парламента!!! При обсъждането му. да се включват граждански организации. А изборната администрация трябва да е професионална.

    18:15 28.01.2026

  • 17 Точно така

    2 0 Отговор
    Чудесно,ПП не ги бройте в новия парламент.

    18:18 28.01.2026

  • 18 Така ли мислиш

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Цвете":

    че ИМА ПРАВО НА ГЛАС НЕЗАВИСИМО КЪДЕ СЕ НАМИРА ? Ами в грешка си...

    18:18 28.01.2026

  • 19 Въобще даже

    2 0 Отговор
    Не трябва да има изборните секции извън ЕС

    18:20 28.01.2026

  • 20 Анонимен

    1 0 Отговор
    "100% контролно броене на машинните разписки" - без това няма избори, има убеждаване, че така е гласувал народа! Явно, че престъпниците пак победиха.

    18:22 28.01.2026

  • 21 Македонка

    1 1 Отговор
    Всеки Български гражданин има право да гласува, няма значение в чужбина ли живее или в България. Но има едно Но! гласуването да става само в България! Ако иска някой, който в момента живее в чужбина да гласува, да си дойде в България и да гласува! Я си представете от това написаното по - горе, че в чужбина имало 20 секции. Значи ако някой българин живее примерно в Калифорния, а секцията е в Нюорк, трябва със самолет да отиде там и да гласува. Това са абсурди. А затова, че в Турция може да са и всичките 20 секции извън България, е за да има и да съществува мохамеданска партия, за разделяне на българите, на шапкарите с кръглите шапчици! Аре у гьола!

    18:24 28.01.2026

  • 22 Да ама всяко ограничаване

    0 1 Отговор
    На "етническият вот" е форма на нацизъм и фашизъм. И да го заявяваш в прав текст е престъпление и поредната медийна издънка на Възраждане. Поредната за една седмица

    18:24 28.01.2026

  • 23 морския

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Цвете":

    30 години бях лишаван от глас ! я , се вземи в ръце !

    18:31 28.01.2026

  • 24 Македонка

    0 0 Отговор
    Всеки Български гражданин има право да гласува, няма значение в чужбина ли живее или в България. Но има едно Но! гласуването да става само в България! Ако иска някой, който в момента живее в чужбина да гласува, да си дойде в България и да гласува! Я си представете от това написаното по - горе, че в чужбина имало 20 секции. Значи ако някой българин живее примерно в Калифорния, а секцията е в Нюорк, трябва със самолет да отиде там и да гласува. Това са абсурди. А затова, че в Турция може да са и всичките 20 секции извън България, е за да има и да съществува мохамеданска партия, за разделяне на българите, от шапкарите с кръглите шапчици - за да управляват вечно с комунистическо или мохамеданско умопомрачение народа български, вместо да го обединяват! Разделяй и владей! Аре у гьола!

    18:38 28.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол