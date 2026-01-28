Правната комисия прие: Ограничава се броят на изборните секции до 20 в страни извън ЕС

След поредица опити за промени в изборните правила на извънредното си заседание днес правната комисия прие ограничение на секциите за гласуване извън ЕС, така и не прие да има 100% контролно броене на машинните разписки от наличната техника, съобщават от novini.bg.

Законопроектът на „Възраждане“ предвижда в страни, които са извън ЕС, да се разкриват до 20 избирателни секции, извън дипломатическите и консулските представителства. Петър Петров посочи, че на последните парламентарни избори през 2024 г. в Канада са гласувал 2700 души в общо 15 секции, в които са включени и дипломатическите представителства. Считаме, че най-голямата опасност за демокрацията у нас е етническият и зависимият вот, затова с този законопроект искаме да се ограничи това влияние и контролираният вот, подчерта депутатът. По думите му също всяка година 5500 души от Турция получават българско гражданство, съответно право да гласуват.

"Величие" нямаха свой човек на комисията днес, а МЕЧ, ПП-ДБ и АПС се обявиха срещу ограничаването на правата на избирателите.

В комисията нямаше нито едно изказване от ГЕРБ, ИТН, БСП или ДПС-НН.

За ограниченията на секциите се събраха 10 гласа "за", 6 "против", а един от МЕЧ се въздържа.

Законопроектът на "Продължаваме промяната-Демократична България" предвижда възстановяване на пълния капацитет, функционалност на съществуващите машини т.е. да се възстанови машинният протокол, машините да не са само принтери. Предлагаме да се отчита машинно резултатът - да се разпечатва протокол от машината и 100 % контролно преброяване на машинните разписки, разясни Надежда Йорданова. Това, според нея, изключително много ще улесни работата на комисиите в края на изборния ден, ще се подобри значително целият процес. Настояваме да бъде върнат машинният протокол, правя го със съзнанието, че се прави непосредствено преди предсрочните избори, добави тя. Искането на ДБ за машинните протоколи не срещна подкрепата на мнозинството, макар и "Възраждане" да му даде гласовете си. Искането получи само 6 "за", 8 бяха против. Двамата представители от БСП и този на МЕЧ се въздържаха.

Измененията минаха докато днес президентът Илияна Йотова провежда поредна порция срещи в търсене на потенциален служебен министър председател. На първо четене преди година минаха общо 5 законопроекта, а след падането на правителството на Росен Желязков промяната в Изборния кодекс (ИК) отново влезе на дневен ред. Мнозинството от ГЕРБ, ИТН и ДПС-НН и БСП бяха напът да приемат нови сканиращи машини, но социалистите се разделиха и помогнаха на опозицията, включително и на "Възраждане" да провалят кворума на няколко пленарни заседания, планиращи изборни промени.