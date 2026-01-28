Радостин Василев: Антикорупционната комисия беше бухалка, но трябваше да се помисли по-добре

Парламентът закри Антикорупционната комисия и реши всички архивни дела да бъдат пратени в ДАНС. Това стана с гласовете на ГЕРБ-СДС, "ДПС- Ново начало“, "БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“ и трима независими депутати. От МЕЧ гласуваха против закриването на комисията.

„Не подкрепихме закриването на Антикорупционната комисия, защото това законодателство – в последния момент преди края на този парламент, е нецелесъобразно. Комисията беше създадена от сглобката - правителството на Денков, ПП-ДБ и ГЕРБ, въпреки моето противопоставяне тогава като независим народен представител. Защото разделянето на КПКОНПИ и създаването на КПК, както и даването на допълнителни разследващи функции, беше творение на Лена Бориславова. Сега тя нямаше аргументи, с които да иска закриването на тази комисия”, обясни в „Пресечна точка” по Нова телевизия лидерът на МЕЧ Радостин Василев мотивите на политическата си формация да не подкрепи закриването на Антикорупционната комисия.

По думите му „тази комисия беше бухалка, но трябваше да се помисли по-добре какво се случва със служителите, с делата, със СРС-тата и с документите”. „Така или иначе, част от нея вече е позиционирана в ДАНС. Освен това вече доверието на обществото е накърнено. Абсолютно несъвместима е функцията на Сметната палата с това, което ѝ се вменява в момента. Не виждам защо делата са там. Много по-добре беше тези функции да бъдат прехвърлени на друго място”, подчерта Василев.

Според лидера на МЕЧ един орган, който е дошъл с неправомерното разделяне на КПКОНПИ, си заминава, за да "могат да се прикрият едни следи - тези на бухалките на Славчев”. „Ще изчезнат някои документи, които не са урегулирани в този законопроект. Не мога, заедно с нашата парламентарна група, да ставам част от кризисно, конюнктурно и ситуационно законодателство. Не всички документи са защитени - има такива, които ще бъдат унищожени, защото не са станали част от определени преписки или досъдебни производства. Те са изключително важни. Защото един прокурор, ако не е преценил едно СРС да бъде използвано в даден момент, то се унищожава. Дали ще се унищожи сега или ще бъде използвано от господарите на Славчев и от хората, които работят в тази комисия -никой не знае”, обясни той.

По отношение на заседанието на Правната комисия, в която той участва и която провежда заседание и в сряда, за да обсъди промените в изборния кодекс, той коментира, че „там станахме свидетели на една много грозна проява на „Възраждане“. „Те депозираха законопроект, с който ограничават българите извън Европейския съюз - във Великобритания, САЩ, Канада, Австралия, Русия, Турция и целия познат свят извън ЕС- във възможността да откриват по свое желание секции за гласуване. Броят на секциите спада рязко до 20”, заяви той.

И изтъкна, че така „Възраждане“ прави услуга само на „ДПС - Ново начало“ на Пеевски и на ГЕРБ. „Защото борбата между Пеевски и Доган продължава. Около 40 хиляди гласа на Доган от Турция ще бъдат ограничени, но със сигурност ще бъдат ограничени стотици хиляди гласове на българи извън Европейския съюз. А Борисов и ГЕРБ традиционно са слаби извън страната и силно неприемани от българите в чужбина”, припомни той.

И допълни: „Помолих „Възраждане” да изтеглят това предложение, защото зад маската на това: „Спираме турските гласове”, те пречат на българи в други части на света да упражнят своя глас”.

Василев коментира и промените в Изборния кодекс: "Искам да видя много промени, но съм наясно, че в това мнозинство в НС - няма да ги видя. затова предложих да не се отваря Изборния кодекс. Но той се отвори и се затвори, след като ИТН се отказаха от гадостите, които бяха подготвили. Гласуваме с машини, принтери и с хартия - все още. Това, което се реши днес, е от полза само на Делян Пеевски в битката му с Доган. Ние също не одобряваме българи от Турция, които не говорят български език - да гласуват".

По отношение на въвеждането на сканиращите устройства лидерът на МЕЧ беше категоричен, че "не е това начинът, а не че не ги харесва". "За да се въведе нова техническа възможност за гласуване, трябва да мине период от време. Тя трябва да бъде сертифицирана и да бъде обяснено на гражданите как се ползва. Тези броячки усложняват процеса на гласуване", категоричен е той. И допълни, че големите разминавания в резултатите от вота, каквито видяхме на последните избори - са в хартиения вот.

Лидерът на МЕЧ коментира и въпроса кой според него е възможният служебен премиер? "Аз винаги съм казвал, че за мен единственият възможен вариант е Андрей Гюров. Разбрах, че има известна „зелена светлина“ около неговата кандидатура. Надявам се да е именно той. Само в него виждам политическа воля за провеждане на честни избори", подчерта Василев.

Според него Гюров е "станал обект на модела „Борисов-Пеевски“. "За мен отстраняването му от БНБ като подуправител е политическа намеса. Не ме притеснява съдебният казус около името му, защото към момента той няма такъв. При евентуален избор би бил напълно легитимен кандидат за служебен премиер - дори по най-неудачната конституционна конструкция, създадена от ПП-ДБ и ГЕРБ", изтъкна лидерът на МЕЧ.