Със заповед на Даниел Митов: Явор Серафимов е назначен за заместник-главен секретар на МВР

Със заповед на министъра на вътрешните работи Даниел Митов за заместник-главен секретар на МВР е назначен главен комисар Явор Серафимов, съобщават от МВР. И на новата си длъжност той ще продължи да ръководи Специализираната оперативна група за анализ и противодействие на изпирането на пари.
Изваждането на България от т. нар. "сив" списък на страните, поставени "под засилено наблюдение" от Специалната група за финансови действия (FATF) е сред основните приоритети на МВР и на правителството. Държавите в този списък на FATF са под засилено наблюдение заради "недостатъчен капацитет в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма". България попадна в него през октомври 2023 г.
Междуведомствената структурата, ръководена от главен комисар Серафимов, бе създадена по предложение на МВР и в края на 2025 г. МС прие постановление за формирането ѝ. Целта на специализираната група е да обедини ресурсите и усилията на компетентните правоприлагащи структури на Министерството на вътрешните работи (ГДНП, ГДБОП), Агенция „Митници“ и НАП към Министерството на финансите и Държавната агенция „Национална сигурност“ в противодействието на изпирането на пари.
Явор Серафимов е служител в МВР от 1999 година, като е преминал през различни изпълнителски и ръководни длъжности в системата, включително заместник-директор и директор на ГДБОП. От май 2025 г. до момента бе заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция“. Многократно награждаван за постигнати високи професионални резултати.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данка
17:58 28.01.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #6
18:00 28.01.2026
3 Тия
18:01 28.01.2026
4 АГАТ а Кристи
Тоя в оставка, а НАЗНАЧАВА...
За него е в сила обратната дума на "щастлив" !!!
18:02 28.01.2026
5 Цвете
Коментиран от #9
18:02 28.01.2026
6 Дедо ви...
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Власт не се дава , тя се взима?!?!?! Гюров . „Готов съм да стане служебен премиер при едно условие – честни избори“, каза той, след като приключи срещата при Йотова. Андрей Гюров ще бъде служебен премиер, за вътрешен министър ще бъде назначен Бойко Рашков....?!?!?!?!
Коментиран от #13
18:12 28.01.2026
7 Дориана
18:14 28.01.2026
8 Хе хе
Коментиран от #12
18:17 28.01.2026
9 Дориана
До коментар #5 от "Цвете":Точно това е поредната схема на Борисов и Пеевски . Те точно така действат. Бързат да сложат техни протежета за да фалшифицират и откраднат вота на народа.
18:17 28.01.2026
10 Гей клуб
18:25 28.01.2026
11 Оз. Ген.Румянцев
18:26 28.01.2026
12 Рашков
До коментар #8 от "Хе хе":Ще посети първо С Ц З
По - голяма мърша от него няма!
18:28 28.01.2026
13 Деде,
До коментар #6 от "Дедо ви...":Ако 7 дена му се молиш и да се поразсъни - расоди го
18:29 28.01.2026