Със заповед на Даниел Митов: Явор Серафимов е назначен за заместник-главен секретар на МВР

28 Януари, 2026 17:55 737 13

И на новата си длъжност Серафимов ще продължи да ръководи Специализираната оперативна група за анализ и противодействие на изпирането на пари. 

Със заповед на Даниел Митов: Явор Серафимов е назначен за заместник-главен секретар на МВР - 1
Снимка: МВР
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Със заповед на министъра на вътрешните работи Даниел Митов за заместник-главен секретар на МВР е назначен главен комисар Явор Серафимов, съобщават от МВР. И на новата си длъжност той ще продължи да ръководи Специализираната оперативна група за анализ и противодействие на изпирането на пари.

Изваждането на България от т. нар. "сив" списък на страните, поставени "под засилено наблюдение" от Специалната група за финансови действия (FATF) е сред основните приоритети на МВР и на правителството. Държавите в този списък на FATF са под засилено наблюдение заради "недостатъчен капацитет в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма". България попадна в него през октомври 2023 г.

Междуведомствената структурата, ръководена от главен комисар Серафимов, бе създадена по предложение на МВР и в края на 2025 г. МС прие постановление за формирането ѝ. Целта на специализираната група е да обедини ресурсите и усилията на компетентните правоприлагащи структури на Министерството на вътрешните работи (ГДНП, ГДБОП), Агенция „Митници“ и НАП към Министерството на финансите и Държавната агенция „Национална сигурност“ в противодействието на изпирането на пари.

Явор Серафимов е служител в МВР от 1999 година, като е преминал през различни изпълнителски и ръководни длъжности в системата, включително заместник-директор и директор на ГДБОП. От май 2025 г. до момента бе заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция“. Многократно награждаван за постигнати високи професионални резултати.


  • 1 Данка

    14 1 Отговор
    ежедневно блести ! До кога ще се мандахерца в политиката още ?

    17:58 28.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    15 6 Отговор
    Митов за кога прави назначения?Да си обира крушите!

    Коментиран от #6

    18:00 28.01.2026

  • 3 Тия

    13 0 Отговор
    с жалки опити преди края им !

    18:01 28.01.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    11 0 Отговор
    ОТПОЧНА СЕ !
    Тоя в оставка, а НАЗНАЧАВА...
    За него е в сила обратната дума на "щастлив" !!!

    18:02 28.01.2026

  • 5 Цвете

    11 0 Отговор
    ИМА ЛИ ПРАВО МИТОВ ДА НАЗНАЧАВА ,КАТО СА ПОДАЛИ ОСТАВКА ? ☹️🙄🤔

    Коментиран от #9

    18:02 28.01.2026

  • 6 Дедо ви...

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Власт не се дава , тя се взима?!?!?! Гюров . „Готов съм да стане служебен премиер при едно условие – честни избори“, каза той, след като приключи срещата при Йотова. Андрей Гюров ще бъде служебен премиер, за вътрешен министър ще бъде назначен Бойко Рашков....?!?!?!?!

    Коментиран от #13

    18:12 28.01.2026

  • 7 Дориана

    3 0 Отговор
    Даниел Митов да знае , че патериците на Борисов и Пеевски също трябва да носят отговорността и вината за всички беди , които се стовариха върху народа за да излезе на революция срещу корумпираното управление на кабинета Желязков. Времето им свърши, народа не ги иска, казаха им го в прав текст на протестите. А, те да не си завират главите в пясъка като щрауси и да видят реалността.

    18:14 28.01.2026

  • 8 Хе хе

    5 0 Отговор
    Рашков като дойде ще рине калинки с голямата лопата хе хе хе

    Коментиран от #12

    18:17 28.01.2026

  • 9 Дориана

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Цвете":

    Точно това е поредната схема на Борисов и Пеевски . Те точно така действат. Бързат да сложат техни протежета за да фалшифицират и откраднат вота на народа.

    18:17 28.01.2026

  • 10 Гей клуб

    5 0 Отговор
    В МВР

    18:25 28.01.2026

  • 11 Оз. Ген.Румянцев

    5 0 Отговор
    Тая свиня е от пеевската орда

    18:26 28.01.2026

  • 12 Рашков

    0 4 Отговор

    До коментар #8 от "Хе хе":

    Ще посети първо С Ц З
    По - голяма мърша от него няма!

    18:28 28.01.2026

  • 13 Деде,

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дедо ви...":

    Ако 7 дена му се молиш и да се поразсъни - расоди го

    18:29 28.01.2026

