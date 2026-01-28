Хиновски предлага нова тарифна система на електроенергията: Бедните да плащат по-малко, богатите- реалните си разходи

Българската енергийна система се нуждае от дълбоки и радикални промени, а не от козметични решения. Това заяви в студиото на bTV Иван Хиновски от Българския енергиен и минен форум, който представи основните акценти от подготвена от експертен екип енергийна програма.
По думите му програмата включва над 20 ключови предложения, като сред водещите приоритети са преструктурирането на държавни енергийни дружества и превръщането им в публични акционерни компании с по-висока прозрачност. Част от мерките предвиждат и трансформация на Българския енергиен холдинг от финансов в оперативен холдинг с концентрация на стратегически активи, важни за сигурността на системата.
Сред основните акценти е и „Топлофикация София“, за която Хиновски представи модел за преструктуриране и работа при пазарни условия, но под държавен контрол. По думите му проблемите са концентрирани основно на входа на производството на топлинна енергия и в мрежите, където се натрупват най-големите загуби.
Програмата включва и предложение за нова тарифна система за електроенергията. Идеята е премахване на плоското тарифиране и въвеждане на по-справедлив модел, при който домакинствата с по-ниско потребление да плащат по-ниски цени, а потребителите с високо потребление да поемат реалните си разходи.
Сериозен фокус е поставен върху развитието на възобновяемите енергийни източници, като Хиновски предупреди за рисковете от прекомерната концентрация на големи фотоволтаични паркове. Според него системата става трудно управляема и уязвима при аварийни ситуации, тъй като големите фотоволтаици не участват в регулирането на честотата. Изключването на една такава мощност може да доведе до каскадни сривове в енергийната система.
Затова програмата подкрепя въвеждането на лимити за големите фотоволтаични проекти и насърчаване на малки покривни инсталации. Предлага се и нормативна рамка, която да не спира зелената трансформация, а да я преформатира така, че да гарантира сигурност и стабилност.
1 оня с питон.я
Коментиран от #2, #26
19:14 28.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пич
- Българите да плащат на малцинствата !!!
Коментиран от #10
19:16 28.01.2026
4 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
Коментиран от #6, #16
19:16 28.01.2026
5 Бойко Разбойко
19:18 28.01.2026
6 Как
До коментар #4 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":защо ? Защото си в клуба на богатите !
19:19 28.01.2026
7 сенки от миналото
19:19 28.01.2026
8 Данко Харсъзина
Този дърт няма ли да пукне най сетне?
19:20 28.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Луд
До коментар #3 от "Пич":Така е моите внуци не са получили 1ст.Детски защото родителите им получават 500лв.Това не е ли расова дискриминация на икономически принцип.
19:21 28.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Предлага
19:24 28.01.2026
14 гдфгфдг
19:24 28.01.2026
15 ха ха
19:27 28.01.2026
16 Сесесере
До коментар #4 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":Не, не плащаме най-скъп ток в Европа !
Но, не и най-евтин!
Коментиран от #38
19:27 28.01.2026
17 радецки
19:29 28.01.2026
18 Имитации на съчувствие
19:30 28.01.2026
19 хаха
Ориенталски нрави, празно междуушие.
Това е за да могат да влачат повече и да имат оправдания за фалшивата им "либерализация" на цените.
19:36 28.01.2026
20 екс перт
19:37 28.01.2026
21 богатите
19:38 28.01.2026
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
НЕ МОЖЕ ЛИ ПРОСТО ДА СЕ КОНФИСКУВАТ ФЕЦ И ВЕЦ
НА МУТРИ БЕЙОВЕ, ДС И ЧЕРВЕНИ БАНКОВИ МИЛИАРДЕРИ :)???
19:39 28.01.2026
23 Почна се
19:39 28.01.2026
24 Слави съм
19:41 28.01.2026
25 Проблемът на Топлофикация
Пролемън на Електродружества е закриване базови мощности ТЕЦ, милиони за намаляване квоти.
Скъпи и неефективни фото и перки, нарушаващи създадена вече ел. инфраструктура, липса на вятър перки, липса на слънце 6 месеца, непостоянност, високи разходи неоправдани.
Подаряване евтин ток АЕЦ на Молдова, Украйна, Македония.
Алчността на бивши и настоящи депутати с частни интереси в енергетика.
Нови платени 2 реактора зарити в калта. Платено оборудване зарито в калта. Изтекъл Лиценз, струващ пари.
България купува най-скъп ток в ЕС, при наличие АЕЦ по 60 лева мегаватчас.
ТЕЦ-ове от 70 лева до 120 лева мегаватчас, производствена цена. Но квотите на любимият ЕСср2 оскъпяват произвоствена цена до 240 лв. мегаватчас, ТАКСА ВЪЗДУХ.
Решението Анулиране на Закон, че колективни органи не носят Наказателна отговорност, МСъвет, Министри, НС, партии. Когато депутати, министри, зам. министри, НС започнат да носят наказателна отговорност за нанесени щети в особено големи размери, престъпно бездействие, тогава Ел. системата на Територията ще се оправи.
Коментиран от #40
19:42 28.01.2026
26 Европеец
До коментар #1 от "оня с питон.я":Хиновски - прегледах няколко негови участия и мога да кажа гола вода е.....Разбрах коментара ти..... Заглавието интересно.... Но кервана върви, кучетата си лаят..... Спомня ли си някой колко струваше тока по време на социализма-би било интересно.....
19:43 28.01.2026
27 Хиновски лумпена
19:45 28.01.2026
28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
КАКЪВ ТОК ЩЕ КУПУВАТ , КАТО ИМАТ ДВА АЕЦ РЕАКТОРА :)
19:46 28.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Данчо
19:47 28.01.2026
31 били сте свободни
19:51 28.01.2026
32 Тоя е пълен простак
19:54 28.01.2026
33 Ъхъ!!!
Коментиран от #39
20:00 28.01.2026
34 българин
20:10 28.01.2026
35 И този ли е при Радев?
20:10 28.01.2026
36 Масово недоволство
Коментиран от #41
20:12 28.01.2026
37 Рангел
20:12 28.01.2026
38 Моят ток е най-евтин.
До коментар #16 от "Сесесере":80% от тока ми е собствено производство.
20:13 28.01.2026
39 Има безплатен ол инклузив
До коментар #33 от "Ъхъ!!!":Ама трябва да си го платиш преди да го ползваш
20:13 28.01.2026
40 Цензура
До коментар #25 от "Проблемът на Топлофикация":Точно така. Първо да да съдим ЕС, задето ни принуди да затворим четири ядрени реактора, признати за безопсни и гтодни за експлоатация от МААЕ. Десетки милиарди обезщетения трябва да ни платят. Парите да се използват за завършване на АЕЦ Белене от Росатом, а не от някакви американски чekиджии. Никакво плащане на рекетът "въглеродни квоти".
А за пръмова, която подписа унищожаването на 1-4 блок на АЕЦ Козлодуй - и за картофоглавият, който по заповед от САЩ скъса подписан договор с Росатом, та и милиард долара им платихме обезщетение: съд, присъда, екзекуция !!! Крайно време е националните предатели физически да се унищoжават.
20:16 28.01.2026
41 Глупости говориш
До коментар #36 от "Масово недоволство":Към днешното ниво на заплатите токът в България е много евтин. Вземи го изхвърли този тефтер със стари опорки. Времето е друго, светът е друг.
20:17 28.01.2026