Хиновски предлага нова тарифна система на електроенергията: Бедните да плащат по-малко, богатите- реалните си разходи

Хиновски предлага нова тарифна система на електроенергията: Бедните да плащат по-малко, богатите- реалните си разходи

28 Януари, 2026 19:09 881 41

Енергийната програма включва над 20 ключови предложения, като сред водещите приоритети са преструктурирането на държавни енергийни дружества и превръщането им в публични акционерни компании с по-висока прозрачност

Хиновски предлага нова тарифна система на електроенергията: Бедните да плащат по-малко, богатите- реалните си разходи - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Българската енергийна система се нуждае от дълбоки и радикални промени, а не от козметични решения. Това заяви в студиото на bTV Иван Хиновски от Българския енергиен и минен форум, който представи основните акценти от подготвена от експертен екип енергийна програма.

По думите му програмата включва над 20 ключови предложения, като сред водещите приоритети са преструктурирането на държавни енергийни дружества и превръщането им в публични акционерни компании с по-висока прозрачност. Част от мерките предвиждат и трансформация на Българския енергиен холдинг от финансов в оперативен холдинг с концентрация на стратегически активи, важни за сигурността на системата.
Сред основните акценти е и „Топлофикация София“, за която Хиновски представи модел за преструктуриране и работа при пазарни условия, но под държавен контрол. По думите му проблемите са концентрирани основно на входа на производството на топлинна енергия и в мрежите, където се натрупват най-големите загуби.

Програмата включва и предложение за нова тарифна система за електроенергията. Идеята е премахване на плоското тарифиране и въвеждане на по-справедлив модел, при който домакинствата с по-ниско потребление да плащат по-ниски цени, а потребителите с високо потребление да поемат реалните си разходи.

Сериозен фокус е поставен върху развитието на възобновяемите енергийни източници, като Хиновски предупреди за рисковете от прекомерната концентрация на големи фотоволтаични паркове. Според него системата става трудно управляема и уязвима при аварийни ситуации, тъй като големите фотоволтаици не участват в регулирането на честотата. Изключването на една такава мощност може да доведе до каскадни сривове в енергийната система.
Затова програмата подкрепя въвеждането на лимити за големите фотоволтаични проекти и насърчаване на малки покривни инсталации. Предлага се и нормативна рамка, която да не спира зелената трансформация, а да я преформатира така, че да гарантира сигурност и стабилност.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с питон.я

    43 1 Отговор
    Кои са бедните? Политиците и мафията. Кои са богатите? Идиотите на официален договор, плащащи данъци.

    Коментиран от #2, #26

    19:14 28.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    36 3 Отговор
    Превод:
    - Българите да плащат на малцинствата !!!

    Коментиран от #10

    19:16 28.01.2026

  • 4 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    35 2 Отговор
    А кога някой ще обясни , ЗАЩО плащаме най-скъп ток в Европа?? А и имаме ядрена централа!

    Коментиран от #6, #16

    19:16 28.01.2026

  • 5 Бойко Разбойко

    18 1 Отговор
    В Клуба на Богатите няма бедни бе!

    19:18 28.01.2026

  • 6 Как

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":

    защо ? Защото си в клуба на богатите !

    19:19 28.01.2026

  • 7 сенки от миналото

    16 1 Отговор
    Хем ги сърби, хем ги боли експертните експерти и всевъзможни възможности предлагат, и това са онези познати социалистически лимити на електромер и евентуално на водомер.

    19:19 28.01.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    17 1 Отговор
    Циганите и сега не плащат нищо. Богатите със 700 евро заплата си плащат всичко.
    Този дърт няма ли да пукне най сетне?

    19:20 28.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Луд

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Така е моите внуци не са получили 1ст.Детски защото родителите им получават 500лв.Това не е ли расова дискриминация на икономически принцип.

    19:21 28.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Предлага

    4 1 Отговор
    далавера !

    19:24 28.01.2026

  • 14 гдфгфдг

    10 1 Отговор
    думичката е национализация,а не някакви плъхове да трупат пари на наш гръб!

    19:24 28.01.2026

  • 15 ха ха

    7 0 Отговор
    на тая територия всичко е за грабеж на населението

    19:27 28.01.2026

  • 16 Сесесере

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":

    Не, не плащаме най-скъп ток в Европа !
    Но, не и най-евтин!

    Коментиран от #38

    19:27 28.01.2026

  • 17 радецки

    9 1 Отговор
    е нали сме у клуба на богатите... как така бедни бре.... вашата мила майчица.....

    19:29 28.01.2026

  • 18 Имитации на съчувствие

    15 1 Отговор
    Лявата реторика е чисто лицемерие. Когато богатите платят повече, те ще го компенсират от бедните, но по друг начин, а може и двойно. Фиксираната единна цена е единственото, което не може да се оспори. Тогава няма повод за недоволство.

    19:30 28.01.2026

  • 19 хаха

    7 0 Отговор
    Това им е мечтата на заблатените добичета. Да тръгнат да определят кой да бил плащал малко и кой много.
    Ориенталски нрави, празно междуушие.

    Това е за да могат да влачат повече и да имат оправдания за фалшивата им "либерализация" на цените.

    19:36 28.01.2026

  • 20 екс перт

    10 0 Отговор
    Оставете отоплението с твърдо гориво за по-чист въздух и ползвайте електрическите климатици и конвертори, много добре, а сега паднахте ли в ел.капана и плащайте колкото ви кажем за ел.ток и ще ви сложим лимит.

    19:37 28.01.2026

  • 21 богатите

    2 0 Отговор
    направо на шампоан така ще е най градивно

    19:38 28.01.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 0 Отговор
    ТАКА СЕ ТОВАРИ СРЕДНАТА КЛАСА - РАБОТЕЩИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
    .....
    НЕ МОЖЕ ЛИ ПРОСТО ДА СЕ КОНФИСКУВАТ ФЕЦ И ВЕЦ
    НА МУТРИ БЕЙОВЕ, ДС И ЧЕРВЕНИ БАНКОВИ МИЛИАРДЕРИ :)???

    19:39 28.01.2026

  • 23 Почна се

    10 0 Отговор
    Още не е изтекъл месеът и подготвят вазелина...

    19:39 28.01.2026

  • 24 Слави съм

    7 0 Отговор
    Ей Чалгар, хайде в калта.

    19:41 28.01.2026

  • 25 Проблемът на Топлофикация

    9 0 Отговор
    е Сградна инсталация, не на топлофикация, а на 240 законотворци, НС и Министър Енергетика.
    Пролемън на Електродружества е закриване базови мощности ТЕЦ, милиони за намаляване квоти.
    Скъпи и неефективни фото и перки, нарушаващи създадена вече ел. инфраструктура, липса на вятър перки, липса на слънце 6 месеца, непостоянност, високи разходи неоправдани.
    Подаряване евтин ток АЕЦ на Молдова, Украйна, Македония.
    Алчността на бивши и настоящи депутати с частни интереси в енергетика.
    Нови платени 2 реактора зарити в калта. Платено оборудване зарито в калта. Изтекъл Лиценз, струващ пари.
    България купува най-скъп ток в ЕС, при наличие АЕЦ по 60 лева мегаватчас.
    ТЕЦ-ове от 70 лева до 120 лева мегаватчас, производствена цена. Но квотите на любимият ЕСср2 оскъпяват произвоствена цена до 240 лв. мегаватчас, ТАКСА ВЪЗДУХ.
    Решението Анулиране на Закон, че колективни органи не носят Наказателна отговорност, МСъвет, Министри, НС, партии. Когато депутати, министри, зам. министри, НС започнат да носят наказателна отговорност за нанесени щети в особено големи размери, престъпно бездействие, тогава Ел. системата на Територията ще се оправи.

    Коментиран от #40

    19:42 28.01.2026

  • 26 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с питон.я":

    Хиновски - прегледах няколко негови участия и мога да кажа гола вода е.....Разбрах коментара ти..... Заглавието интересно.... Но кервана върви, кучетата си лаят..... Спомня ли си някой колко струваше тока по време на социализма-би било интересно.....

    19:43 28.01.2026

  • 27 Хиновски лумпена

    9 0 Отговор
    Този идиот един контакт не може да върже те все него търкалят по студията

    19:45 28.01.2026

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    БРАТЯ МАРГИНИ ОТ СИК ИМАТ 8000 ДЕКАРА ФЕЦ
    ......
    КАКЪВ ТОК ЩЕ КУПУВАТ , КАТО ИМАТ ДВА АЕЦ РЕАКТОРА :)

    19:46 28.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Данчо

    4 0 Отговор
    Триете, но от това този индивид няма да поумнее!

    19:47 28.01.2026

  • 31 били сте свободни

    2 0 Отговор
    Най-хубаво се живее с ограничения в броя направления за лекар, с ограничения за придвижване със стари коли, с ограничения за паркиране в зонираните части покриващи почти целия град, с ограничения за вида отопление, с чисто ново ограничение за ползване ел.ток, с престоящо ограничение на количеството вода, ... ит.н.... Но без ограничение ще са само следващите нови въвеждани ограничения.

    19:51 28.01.2026

  • 32 Тоя е пълен простак

    4 0 Отговор
    За количество търговеца дава отстъпка. Който потребява повече цената е по ниска. Търговска логика.

    19:54 28.01.2026

  • 33 Ъхъ!!!

    4 0 Отговор
    Аман от тия комунистически дивотии! Как не можа това население да разбере, че БЕЗПЛАТЕН ОБЯД НЯМА!!!!!!!!!!!

    Коментиран от #39

    20:00 28.01.2026

  • 34 българин

    3 0 Отговор
    Тоя иска аз да плащам тока на команчите.

    20:10 28.01.2026

  • 35 И този ли е при Радев?

    3 0 Отговор
    Енергийни стратегии ще ми предлага. Проблемите на бедните се решават от социалното министерство. Не намесвайте енергетиката и в това.

    20:10 28.01.2026

  • 36 Масово недоволство

    2 0 Отговор
    от необосновано високи сметки за месеците ноември и декември. Една от причините е поставянето на нови електромери , чиято " ефективност" си проличава по сметките от новия отоплителен сезон. Случайте са много. Примерно как е възможно само за един ел.радиатор , хладилник и телевизор да се начисли за един месец 260 лв. Това е пладнешки обир и никой не и застрахован от него.

    Коментиран от #41

    20:12 28.01.2026

  • 37 Рангел

    2 0 Отговор
    Стига с този популизъм.Не искам да плащам сметките на хора,които нито искат да учат,нито да работят,а само да правят деца и да източват социалната система.Да,за господата цигани иде реч

    20:12 28.01.2026

  • 38 Моят ток е най-евтин.

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Сесесере":

    80% от тока ми е собствено производство.

    20:13 28.01.2026

  • 39 Има безплатен ол инклузив

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ъхъ!!!":

    Ама трябва да си го платиш преди да го ползваш

    20:13 28.01.2026

  • 40 Цензура

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Проблемът на Топлофикация":

    Точно така. Първо да да съдим ЕС, задето ни принуди да затворим четири ядрени реактора, признати за безопсни и гтодни за експлоатация от МААЕ. Десетки милиарди обезщетения трябва да ни платят. Парите да се използват за завършване на АЕЦ Белене от Росатом, а не от някакви американски чekиджии. Никакво плащане на рекетът "въглеродни квоти".
    А за пръмова, която подписа унищожаването на 1-4 блок на АЕЦ Козлодуй - и за картофоглавият, който по заповед от САЩ скъса подписан договор с Росатом, та и милиард долара им платихме обезщетение: съд, присъда, екзекуция !!! Крайно време е националните предатели физически да се унищoжават.

    20:16 28.01.2026

  • 41 Глупости говориш

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Масово недоволство":

    Към днешното ниво на заплатите токът в България е много евтин. Вземи го изхвърли този тефтер със стари опорки. Времето е друго, светът е друг.

    20:17 28.01.2026

