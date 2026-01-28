Новини
Димитър Ганев: Имаме едно „да” за поста служебен премиер, с което излизаме от потенциална конституционна криза

28 Януари, 2026 21:20 622 8

Първата възможна дата за предсрочни парламентарни избори изглежда 19 април. Подчертавам - първа възможна, защото процесът трудно може да бъде ускорен, коментира още политологът

Димитър Ганев: Имаме едно „да” за поста служебен премиер, с което излизаме от потенциална конституционна криза - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Добрата новина е, е имаме едно положително „да” за поста служебен премиер, с което излизаме от потенциална конституционна криза. Защото всички се питаха какво ще стане, ако всички откажат? Защото тогава влизаме в конституционна криза, която КС трябваше да реши по някакъв начин. Но с изявлението на Андрей Гюров - излизаме от този казус". Това заяви политологът от „Тренд” Димитър Ганев в "Интервюто в Новините на NOVA", коментирайки срещите на президента Илияна Йотова с потенциалните служебни премиери.

Той обясни, че нищо формално не задължава държавния глава да съобщи на каква база е направила избора си за служебен министър-председател.
„Но аз съм сигурен, че аргументация от нейна страна ще има. Трябва да уточним, че след промените в Конституцията, които бяха направени - президентските правомощия в частта за служебния кабинет са изключително орязани. Защото всеки един от потенциалните премиери се избира от НС, без да има някаква форма на консултация с държавния глава. Големият проблем в конституционните промени е - кой носи отговорността? Кой носи отговорност в момента за изпълнителната власт, след като това очевидно не е президентът? Идеята на предишните текстове беше, че президентът, бидейки пряко избран, има легитимността да я прехвърли върху евентуална служебна изпълнителна власт. А сега отговорността сякаш не е нито в парламента, нито в партиите, нито в президента - тя е концентрирана в един от посочените за служебен министър-председател, включен в „домовата книга“, подчерта политологът.

По думите му всичко това създава някакъв тип напрежение. „Защото всички в „домовата книга” бяха избрани от Народното събрание през последните няколко години. И фактически те разполагат с някакъв тип обвързаност с определени партии. Служебният кабинет по правило се формира на базата на някаква партийна или политическа мрежа, около която са гравитирали тези хора. В случая нито един от потенциалните служебни министър-председатели не е част от мрежа, близка нито до Радев, нито до госпожа Йотова”, изтъкна Ганев.
И посочи, че потенциалният първи кандидат за премиер, който се е съгласил - Андрей Гюров, „ без всякакво съмнение е в мрежата на „Продължаваме Промяната”. „Други потенциални кандидати, които биха могли да се съгласят - например Димитър Главчев, също са в тази мрежа. Това проличава и от последните служебни кабинети, които той състави”, заяви политологът.

На въпрос имат ли право кандидатите от „домовата книга” да откажат поста на служебен премиер Ганев отговори: „Да, разбира се, че имат. Въпросът е, че след като са избрани след конституционните промени, би трябвало да са били наясно с тази възможност и да са я предвидили при избора си. Не всички са в тази ситуация, но нищо формално не ги задължава”.

По отношение на възможната дата за изборите политологът прогнозира, че в началото на следващата седмица, тоест около 9 февруари - можем да очакваме президентът Йотова да посочи на кого ще даде мандат за съставяне на служебен кабинет. „Така първата възможна дата за предсрочни парламентарни избори изглежда 19 април. Подчертавам - първа възможна, защото процесът трудно може да бъде ускорен. Предходната възможна дата - 12 април е Великден, а на 5 април е Цветница. Освен това има ученически ваканции, което също прави тези дати неподходящи. Така че - на този етап 19 април изглежда най-вероятната дата за предсрочен вот”.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Това бавното плешиво пипонче

    4 0 Отговор
    направо е открило хладката вода. Ех, какво ли щяхме да правим без подобни мисирки?!

    21:26 28.01.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор
    Този е добър анализатор. Райчев заора в посока Боташ.

    21:27 28.01.2026

  • 3 накратко

    2 0 Отговор
    Нали за безработния гюро се уреди място за под управител, а сега стремително нагоре в кариерата - директно с парашут- служебен премиер (направо - джакпот)

    21:28 28.01.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    На 19 април обикновено има много гъби.

    21:29 28.01.2026

  • 5 Лост

    2 0 Отговор
    По принцип би трябвало да имат право да се откажат само ,ако са кандидат депутати.В новото Събрание или трябва да отменят домовата книга или който откаже да занимава на трудовата борса.

    21:33 28.01.2026

  • 6 Да,бе

    2 0 Отговор
    Първо се самопредложи Главчев,Гюров е втора кандидатура.Получава се нещо,като първа жена президент Йовчева,а всъщност Плевнелиев претендира за тая титла...

    21:44 28.01.2026

  • 7 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Бай Гюров се е самопредложил за премиер като пионер че : Винаги готов!,
    а може би като Марийка: готова за всеки ,който я пожелае?

    21:51 28.01.2026

  • 8 Комбинатор

    0 0 Отговор
    Ако и сега ням7932а да има криза,кога?

    21:55 28.01.2026

