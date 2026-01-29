Новини
България »
Политолози очакват мръсна кампания с компромати

29 Януари, 2026 12:04 1 033 31

  • татяна буруджиева-
  • стойчо стойчев -
  • теодор славев-
  • избори

Буруджиева заяви, че Радев, чрез своите служебни правителства, вече е участвал в управлението и не смята, че ще донесе реална промяна

Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бъдещият служебен премиер трябва да е неутрална фигура – да няма съдебно минало и да не е в конфликт на интереси. Това заяви в „Тази сутрин“ по бТВ политологът Татяна Буруджиева. Според нея, ако бъде избран подуправителят на БНБ Андрей Гюров – решението едва ли ще се атакува в Конституционния съд.

На същото мнение са и колегите ѝ - Стойчо Стойчев и Теодор Славев. Те обясниха, че ако се сезират висшите магистрати, ще изтече служебният мандат преди да е дошло време да се произнесат.

„Новината е, че избегнахме конституционна криза, защото вече имаме поне един, който се съгласи да поеме тази роля и функции, защото имаше хипотеза всички да откажат. Трябва да изчакаме да приключи кастингът, за да видим дали ще има и други кандидати. В крайна сметка президентът избира, но за мен г-н Главчев е показал, че има съмнения върху умението му да организира избори, той не е неутрален“, каза Славев.

Стойчо Стойчев заяви, че очаква останалите кандидати да запазят неутралитет по темата, за да не се окажат в ситуация да са изявили желание за поста и да не бъдат избрани. Теодор Славев изрази мнение, че се бърза със закриването на Антикорупционната комисия, за да не се използва в изборите.

„За последните 17-18 години, това е поредната комисия, с поредното специализирано законодателство за борба с корупцията, стигайки до предния еднозначен резултат – да бъде разпусната, за да освободи място за предния нов проект“, каза Стойчев.

„Нямам съмнение, че всички преписки, които са събирали те, прокуратурата и МВР по различни производства – вече ги имат определени кръгове. Въпросът е доколко законодателството позволява да бъдат използвани с тежест в съдебен процес. Очаквам тази кампания да бъде доста мръсна, включително да излизат компромати“, посочи Славев.

По думите му доскорошният президент Румен Радев има шанс да бъде първа политическа сила. Буруджиева заяви, че Радев, чрез своите служебни правителства, вече е участвал в управлението и не смята, че ще донесе реална промяна на управленческия модел.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 10 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    11 1 Отговор
    Естествено !!! В политиката са само калтаци , няма как да не е мръсна кампанията !!!

    12:07 29.01.2026

  • 2 ма ДУРО

    3 11 Отговор
    Първенството по компромати държат обитателя на коч ината и чедото на Решетников и Импексовата.!

    Коментиран от #22

    12:07 29.01.2026

  • 3 Тя вече почна

    11 1 Отговор
    Срам и позор

    12:08 29.01.2026

  • 4 Панчуг

    13 3 Отговор
    Не минава и ден без тъпотийте на дъртата кра нта Буруджиева.

    Коментиран от #13

    12:10 29.01.2026

  • 5 Хасковски каунь

    10 0 Отговор
    Гарваните започват да грачат .

    12:10 29.01.2026

  • 6 Дааа

    12 2 Отговор
    Прокситата на Шиши и Боко плюят, храчат и грачат.... Злобата и страха ги задавя !!!

    12:14 29.01.2026

  • 7 Ройтерс

    11 0 Отговор
    "Политолози".....!

    12:15 29.01.2026

  • 8 Вижда се

    13 3 Отговор
    Голяма треска тресе тикви и свине

    12:15 29.01.2026

  • 9 ООрана държава

    5 1 Отговор
    Да очакваме ли още снимки на итнжрици?

    12:17 29.01.2026

  • 10 Коня Солтуклиева

    5 0 Отговор
    Таня беше по-секси с пънкарските кичури!
    ... Сега мяза на даскалка по граматика и правопис!

    12:18 29.01.2026

  • 11 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    ЗАЩО НЕ СЕ СКРИЯТ ТЕЗИ ЛЕШПЕРИ

    12:27 29.01.2026

  • 12 МВР служител

    4 1 Отговор
    Очакваме закъснялото провъсъдие с арести на Пеевски, Борисов и тяхната екстрадиция в Румъния и в Унгария за да не пречат на разследването за упражняване на непозволена власт от тях и техните метастази в прокуратурата и МВР

    12:29 29.01.2026

  • 13 Ти да видиш

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Панчуг":

    Защо когато някой каже нещата такива, каквито са, му се лепва етикет "тъпотии"?

    12:30 29.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Трябва

    5 0 Отговор
    як народен шут в г. за на Мая Манолова, Татяна Дончена, Румен Петков, Бойко Борисов, Това Биков, Томислав Дончев, Ататас Зафиров, Борислав Гуцанов, Драгомир Стойнев ...

    12:31 29.01.2026

  • 16 Сердюков

    9 1 Отговор
    Отвращават ме грозните участници в различните телевизии.Какво ще науча от лелята,която често тича по студията,замествайки отказалите се социолози.Казал съм й,да не цапа с лигите си името на ген. Радев,но тя си кара по нейната.

    Коментиран от #23

    12:36 29.01.2026

  • 17 Някой

    4 1 Отговор
    Кога у нас предизборната барба не е била мръсна?

    Комуниската Буроджиева с другарски огън по бившия другар Рувен Радев.

    Най-подла е ролята на платените политолози, социолози, журналисти ... замерят с кал политически ополоненти на БСП(Буроджиева замеря Радев) и ГЕРБ. И ако окаляните политици и партии решат да отвърне на залпа кал. Отговора е насочин не към атакуващия ГЕРБ генерал, а към редниците журналисти.

    Коментиран от #21

    12:41 29.01.2026

  • 18 От тия

    3 0 Отговор
    Ми се повръща.
    Толкова ли няма други, че въртите едни и същи?

    12:45 29.01.2026

  • 19 Анджо

    4 0 Отговор
    Само прочетох заглавието. Тия поне да кажат коя кампания не се водила без компромати . В цял свят е така и ние не се различаваме. През комунизма гласувах с готови бюлетини, а сега с фалшиви.😭👅

    12:51 29.01.2026

  • 20 Бай Араб

    2 0 Отговор
    Те какво очаквали всичко да е като в приказките за деца? Той Ушатия нали е много алчен гледа да използва структурите на ДС в Турция без да плаща,пък пияния Сокол за награда ще бъде в Парламента

    12:55 29.01.2026

  • 21 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Някой":

    ,, замерят с кал ,, Барека са го замеряли и с други неща ХА ХА ХА

    12:59 29.01.2026

  • 22 Мемо

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "ма ДУРО":

    Нещо много се стреснахте от Радев. Започна да ви пари под краката. Страх ви е, че ще измете кочината на Тиквите и Свинете! Сега ще започнат да се появяват платените социолози на ГЕРБ и Прасето.

    Коментиран от #26

    13:00 29.01.2026

  • 23 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Сердюков":

    Смрадлюков ти откъде изпълзя?

    13:02 29.01.2026

  • 24 Пешо

    0 0 Отговор
    Коментирайки умрели партии ,значи са патолози.

    13:05 29.01.2026

  • 25 Жбръц

    2 1 Отговор
    Друса ги Нилска треска отсега,само при споменаването на Радев.Пуснаха професионалните си оплювковци по всички ТВ.Едни и същи досадни муцуни, начело с баш- оплаквачката си- буруджиева! Не се ли усещат,че така само нахъсват дори неутралните към момента,но със трезв ум българи,да гласуват за Радев? Ще ви измете от терена със желязна метла.С гласовете на над 1,5 милиона българи.От това ви е страх, защото следват кардинални промени в служби, областни администрации, съдебна система, прокуратурата и съда.Но не трябва да мислим,ние обикновените хора,че сте слаби и всичко е наред.Само невиждано до сега, масово гласуване,и безкомпромисен контрол на изборите,от самите нас,към разни хитреци,ще обърне нещата в положителна посока.

    13:06 29.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Докато си говорите

    1 0 Отговор
    По студията талибаните си копуват и съдебната система с държавни пари и така затварят ректьорския цикъл и издивателствата над населението

    13:09 29.01.2026

  • 28 Даа!

    1 0 Отговор
    Народа ще подкрепи Радев.Но той и екипа му,трябва да бъдат крайно внимателни, при издигането на хората за депутати.Защото от тях ще трябва да състави бъдещия кабинет, начело с него.Гледане под микроскоп! При най малкият прицент,за бъдещи компромати срещу кандидата,да се зачеркне.Иначе,ще бере ядове!

    13:12 29.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Не трийте

    1 0 Отговор
    Буруджиева се излага, яката

    13:13 29.01.2026

  • 31 Никога не е късно да се изложиш

    1 0 Отговор
    Справка : Буруджиева и компания

    13:15 29.01.2026

