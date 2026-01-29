Политолози очакват мръсна кампания с компромати

Бъдещият служебен премиер трябва да е неутрална фигура – да няма съдебно минало и да не е в конфликт на интереси. Това заяви в „Тази сутрин“ по бТВ политологът Татяна Буруджиева. Според нея, ако бъде избран подуправителят на БНБ Андрей Гюров – решението едва ли ще се атакува в Конституционния съд.
На същото мнение са и колегите ѝ - Стойчо Стойчев и Теодор Славев. Те обясниха, че ако се сезират висшите магистрати, ще изтече служебният мандат преди да е дошло време да се произнесат.
„Новината е, че избегнахме конституционна криза, защото вече имаме поне един, който се съгласи да поеме тази роля и функции, защото имаше хипотеза всички да откажат. Трябва да изчакаме да приключи кастингът, за да видим дали ще има и други кандидати. В крайна сметка президентът избира, но за мен г-н Главчев е показал, че има съмнения върху умението му да организира избори, той не е неутрален“, каза Славев.
Стойчо Стойчев заяви, че очаква останалите кандидати да запазят неутралитет по темата, за да не се окажат в ситуация да са изявили желание за поста и да не бъдат избрани. Теодор Славев изрази мнение, че се бърза със закриването на Антикорупционната комисия, за да не се използва в изборите.
„За последните 17-18 години, това е поредната комисия, с поредното специализирано законодателство за борба с корупцията, стигайки до предния еднозначен резултат – да бъде разпусната, за да освободи място за предния нов проект“, каза Стойчев.
„Нямам съмнение, че всички преписки, които са събирали те, прокуратурата и МВР по различни производства – вече ги имат определени кръгове. Въпросът е доколко законодателството позволява да бъдат използвани с тежест в съдебен процес. Очаквам тази кампания да бъде доста мръсна, включително да излизат компромати“, посочи Славев.
По думите му доскорошният президент Румен Радев има шанс да бъде първа политическа сила. Буруджиева заяви, че Радев, чрез своите служебни правителства, вече е участвал в управлението и не смята, че ще донесе реална промяна на управленческия модел.
1 Пич
12:07 29.01.2026
2 ма ДУРО
Коментиран от #22
12:07 29.01.2026
3 Тя вече почна
12:08 29.01.2026
4 Панчуг
Коментиран от #13
12:10 29.01.2026
5 Хасковски каунь
12:10 29.01.2026
6 Дааа
12:14 29.01.2026
7 Ройтерс
12:15 29.01.2026
8 Вижда се
12:15 29.01.2026
9 ООрана държава
12:17 29.01.2026
10 Коня Солтуклиева
... Сега мяза на даскалка по граматика и правопис!
12:18 29.01.2026
11 Боруна Лом
12:27 29.01.2026
12 МВР служител
12:29 29.01.2026
13 Ти да видиш
До коментар #4 от "Панчуг":Защо когато някой каже нещата такива, каквито са, му се лепва етикет "тъпотии"?
12:30 29.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Трябва
12:31 29.01.2026
16 Сердюков
Коментиран от #23
12:36 29.01.2026
17 Някой
Комуниската Буроджиева с другарски огън по бившия другар Рувен Радев.
Най-подла е ролята на платените политолози, социолози, журналисти ... замерят с кал политически ополоненти на БСП(Буроджиева замеря Радев) и ГЕРБ. И ако окаляните политици и партии решат да отвърне на залпа кал. Отговора е насочин не към атакуващия ГЕРБ генерал, а към редниците журналисти.
Коментиран от #21
12:41 29.01.2026
18 От тия
Толкова ли няма други, че въртите едни и същи?
12:45 29.01.2026
19 Анджо
12:51 29.01.2026
20 Бай Араб
12:55 29.01.2026
21 Бай Араб
До коментар #17 от "Някой":,, замерят с кал ,, Барека са го замеряли и с други неща ХА ХА ХА
12:59 29.01.2026
22 Мемо
До коментар #2 от "ма ДУРО":Нещо много се стреснахте от Радев. Започна да ви пари под краката. Страх ви е, че ще измете кочината на Тиквите и Свинете! Сега ще започнат да се появяват платените социолози на ГЕРБ и Прасето.
Коментиран от #26
13:00 29.01.2026
23 Бай Араб
До коментар #16 от "Сердюков":Смрадлюков ти откъде изпълзя?
13:02 29.01.2026
24 Пешо
13:05 29.01.2026
25 Жбръц
13:06 29.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Докато си говорите
13:09 29.01.2026
28 Даа!
13:12 29.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Не трийте
13:13 29.01.2026
31 Никога не е късно да се изложиш
13:15 29.01.2026