Поредна изцепка в НС: Отстраниха Манол Пейков от заседанието - залял квестор с вода (ВИДЕО)

Председателят на Народното събрание Рая Назарян наложи наказание „порицание“ на Манол Пейков от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) за нарушаване на реда на заседанието и даде 10 минути почивка, съобщават от novini.bg.

След като депутатите гласуваха на първо четене законопроекта на „Възраждане“ за изменение на Изборния кодекс, Пейков взе думата за различен вот. След като просрочи времето за изказване, Назарян му спря микрофона, но той отказа да напусне трибуната и тя даде почивка.

След прекъсването на заседанието, Манол Пейков обаче влязъл в пререкание с Ангел Славчев ("Възраждане") и се опитал да го залее с вода, но пръските попаднали върху квестора, дошъл да въдвори ред.

Пейков се извини на квестора и му заяви, че искрено съжалява за случилото се, ръката му е трепнала и той ще поеме всички разходи по изчистване на дрехите му.

Въпреки това и порицанието, Назарян обяви малко след това, че гони народният представител от зала.