Поредна изцепка в НС: Отстраниха Манол Пейков от заседанието - залял квестор с вода (ВИДЕО)

Поредна изцепка в НС: Отстраниха Манол Пейков от заседанието - залял квестор с вода (ВИДЕО)

29 Януари, 2026 15:48 766 19

След прекъсването на заседанието, Манол Пейков влязъл в пререкание с Ангел Славчев ("Възраждане") и се опитал да го залее с вода, но пръските попаднали върху квестора, дошъл да въдвори ред.   

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова

Председателят на Народното събрание Рая Назарян наложи наказание „порицание“ на Манол Пейков от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) за нарушаване на реда на заседанието и даде 10 минути почивка, съобщават от novini.bg.
След като депутатите гласуваха на първо четене законопроекта на „Възраждане“ за изменение на Изборния кодекс, Пейков взе думата за различен вот. След като просрочи времето за изказване, Назарян му спря микрофона, но той отказа да напусне трибуната и тя даде почивка.
След прекъсването на заседанието, Манол Пейков обаче влязъл в пререкание с Ангел Славчев ("Възраждане") и се опитал да го залее с вода, но пръските попаднали върху квестора, дошъл да въдвори ред.

Пейков се извини на квестора и му заяви, че искрено съжалява за случилото се, ръката му е трепнала и той ще поеме всички разходи по изчистване на дрехите му.

Въпреки това и порицанието, Назарян обяви малко след това, че гони народният представител от зала.


  • 1 Ганя Путинофила

    14 6 Отговор
    Този е скрит путинофил!
    Пее руски военни песнички в Ютюб!

    15:53 29.01.2026

  • 2 хехе

    20 3 Отговор
    Тоя пак е бил фиркан.

    15:54 29.01.2026

  • 3 Хи хи хи

    21 0 Отговор
    Тея не могат даже и да си бият като мъже.

    15:54 29.01.2026

  • 4 Боруна Лом

    18 1 Отговор
    МАЛОУМНИЦИ!И ТЕЗИ ТИ РЕШАВАТ ЖИВОТА!ПУУУУ

    15:55 29.01.2026

  • 5 От Ганя не става и чеп за зеле

    4 7 Отговор
    Внесете си министри и депутати от чужбина!
    Както си внесохме Цар преди 150 години!

    15:56 29.01.2026

  • 6 Алкохолика

    20 1 Отговор
    го снимаха как спи пиян в колата си през работно време. Снимките са в нета, но по медиите не ги пускат

    15:56 29.01.2026

  • 7 Сила

    7 13 Отговор
    Манол докарва копейките до истерия !!! Всеки път истерясват като лелки с нередовен цикъл !!!

    15:57 29.01.2026

  • 8 Точен

    15 2 Отговор
    Розово пиянско безсилие...

    15:58 29.01.2026

  • 9 Пейков, връщай парите бе

    14 3 Отговор
    защо окраде даренията от капачки за болниците ?

    15:58 29.01.2026

  • 10 Стенли

    14 3 Отговор
    Дано този клоун на следващите избори да гледа парламента отвън това важи и за Божанков и Лорер

    15:59 29.01.2026

  • 11 Ужас

    8 0 Отговор
    Малкопошещия и компания с ортикария !

    16:00 29.01.2026

  • 12 Дедо

    10 2 Отговор
    Наздраве бай Маноле!! "Който лекува тъгата с ракия, той не излекува тъгата, а умира от ракията". Иво Андрич. "Мостът на Дрина".

    Коментиран от #16

    16:01 29.01.2026

  • 13 дано тез пп, итн, бсп

    11 3 Отговор
    не хванат 4% на изборите и отидат в безславното минало като ненужни

    много баби хилаво бебе

    то не че и другите са стока...

    16:02 29.01.2026

  • 14 Марко

    3 0 Отговор
    "Когато актовете се ритат"... бягам далеч !

    16:07 29.01.2026

  • 15 Алкохалика с корема пак е пиян

    11 1 Отговор
    Защо за депутаите няма тестове за алкохол и наркотици

    16:08 29.01.2026

  • 16 Деди,

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Дедо":

    ако ракията е от "Винпром" !
    Моята лекува всякакви болежки...
    Даже и от комунистически !
    Две чашки и идваш в действителността, разбирайки що за гНюс е комунизма !

    16:12 29.01.2026

  • 17 Няма по гнусни от ПП и ДБ

    4 0 Отговор
    Рядко гнусна из мет

    16:16 29.01.2026

  • 18 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    Че от къде я е взел? Това комуне не се къпе бито пие вода.

    16:18 29.01.2026

  • 19 Нямат ли

    0 0 Отговор
    Киселина тия хора

    16:20 29.01.2026

