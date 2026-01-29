Поредна изцепка в НС: Отстраниха Манол Пейков от заседанието - залял квестор с вода (ВИДЕО)

Председателят на Народното събрание Рая Назарян наложи наказание „порицание“ на Манол Пейков от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) за нарушаване на реда на заседанието и даде 10 минути почивка, съобщават от novini.bg.
След като депутатите гласуваха на първо четене законопроекта на „Възраждане“ за изменение на Изборния кодекс, Пейков взе думата за различен вот. След като просрочи времето за изказване, Назарян му спря микрофона, но той отказа да напусне трибуната и тя даде почивка.
След прекъсването на заседанието, Манол Пейков обаче влязъл в пререкание с Ангел Славчев ("Възраждане") и се опитал да го залее с вода, но пръските попаднали върху квестора, дошъл да въдвори ред.
Пейков се извини на квестора и му заяви, че искрено съжалява за случилото се, ръката му е трепнала и той ще поеме всички разходи по изчистване на дрехите му.
Въпреки това и порицанието, Назарян обяви малко след това, че гони народният представител от зала.
1 Ганя Путинофила
Пее руски военни песнички в Ютюб!
15:53 29.01.2026
2 хехе
15:54 29.01.2026
3 Хи хи хи
15:54 29.01.2026
4 Боруна Лом
15:55 29.01.2026
5 От Ганя не става и чеп за зеле
Както си внесохме Цар преди 150 години!
15:56 29.01.2026
6 Алкохолика
15:56 29.01.2026
7 Сила
15:57 29.01.2026
8 Точен
15:58 29.01.2026
9 Пейков, връщай парите бе
15:58 29.01.2026
10 Стенли
15:59 29.01.2026
11 Ужас
16:00 29.01.2026
12 Дедо
Коментиран от #16
16:01 29.01.2026
13 дано тез пп, итн, бсп
много баби хилаво бебе
то не че и другите са стока...
16:02 29.01.2026
14 Марко
16:07 29.01.2026
15 Алкохалика с корема пак е пиян
16:08 29.01.2026
16 Деди,
До коментар #12 от "Дедо":ако ракията е от "Винпром" !
Моята лекува всякакви болежки...
Даже и от комунистически !
Две чашки и идваш в действителността, разбирайки що за гНюс е комунизма !
16:12 29.01.2026
17 Няма по гнусни от ПП и ДБ
16:16 29.01.2026
18 Хохо Бохо
16:18 29.01.2026
19 Нямат ли
16:20 29.01.2026