Конституционалистът Пламен Киров: Андрей Гюров не може да е служебен премиер

Андрей Гюров не може да бъде служебен премиер, твърди конституционалистът Пламен Киров пред "Труд".

Той изтъква най-малко две основания за това подуправителят на Българската народна банка да не заема поста. Позицията на юриста е по повод принципното съгласие на Гюров, дадено на срещата с президента Илияна Йотова.

"Макар и на Андрей Гюров да не му е прекратен мандатът от НС като подуправител на БНБ, той не би могъл да заеме длъжността служебен министър-председател най-малкото защото е прекъснато изпълнението на неговите функции и освен това има неопровержими доказателства, че той е в несъвместимост на мандата, което води до пресрочно прекратяване на неговите правомощия", коментира проф. Киров.

Припомня и съдебната сага с подуправителя, като посочва, че е напуснал търговското дружество четири месеца след избирането му на поста в БНБ. "Става въпрос за едно традиционно нарушение, извършено поради недоглеждане, не поради нещо друго", твърди юристът. Той добавя, че Гюров е нарушил закона за БНБ, като не е поискал разрешение от УС да участва в на обществени начала в управлението на две неправителствени организации, въпреки изричното изискване да го стори.

"В случая, УС трябва да констатира, че тези му участия не влияят върху неговите решения, тоест, той не е в конфликт на интереси. Това Андрей Гюров не е сторил", констатира Пламен Киров. Той изразява недоумение, че след като подуправителят обжалва отстраняването си пред ВАС, Върховният съд не излиза с решение, а вместо това отправя запитване до европейския съд и делото се точи две години.

"В този смисъл нашият съд, отказва да приложи българското право, а не знам защо се опитва да си изясни какви са изискванията на европейското право, макар че в този случай то няма отношение, или по-скоро има странично отношение с решаването на казуса с Андрей Гюров", недоумява конституционалистът.

Киров не може да си обясни защо, след като Гюров обжалва решението на ВАС, в същото време се съгласява да приеме поста на служебен премиер. Юристът припомня, че в такъв случай, според закона за БНБ, управителят или подуправителят на националния трезор трябва да подаде оставка, ако иска да оглави Министерския съвет.

Пламен Киров припомня за двойното гражданство на бившия премиер Кирил Петков, който постави веднъж вече в неудобна позиция президентската институция.

"Смятам, че ни беше достатъчен случаят с Кирил Петков, който беше назначен за служебен министър с двойно гражданство и след това указът на президента Румен Радев беше обявен за противоконституционен. Това бе първият за 35 години президентски указ, обявен от КС за противоконституционен", завършва разсъжденията си преподавателят по конституционно право и призовава да не настъпваме втори път мотиката.

"Не виждам защо да експериментираме "с особеното" положение на Андрей Гюров. Не е необходимо да настъпваме два пъти мотиката!", прави заключение проф. Пламен Киров.