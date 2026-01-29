Новини
Конституционалистът Пламен Киров: Андрей Гюров не може да е служебен премиер

Конституционалистът Пламен Киров: Андрей Гюров не може да е служебен премиер

29 Януари, 2026 18:16

  • пламен киров-
  • андрей гюров-
  • служебен премиер

Той изразява недоумение, че след като подуправителят обжалва отстраняването си пред ВАС, Върховният съд не излиза с решение, а вместо това отправя запитване до европейския съд и делото се точи две години

Конституционалистът Пламен Киров: Андрей Гюров не може да е служебен премиер - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Андрей Гюров не може да бъде служебен премиер, твърди конституционалистът Пламен Киров пред "Труд".

Той изтъква най-малко две основания за това подуправителят на Българската народна банка да не заема поста. Позицията на юриста е по повод принципното съгласие на Гюров, дадено на срещата с президента Илияна Йотова.

"Макар и на Андрей Гюров да не му е прекратен мандатът от НС като подуправител на БНБ, той не би могъл да заеме длъжността служебен министър-председател най-малкото защото е прекъснато изпълнението на неговите функции и освен това има неопровержими доказателства, че той е в несъвместимост на мандата, което води до пресрочно прекратяване на неговите правомощия", коментира проф. Киров.

Припомня и съдебната сага с подуправителя, като посочва, че е напуснал търговското дружество четири месеца след избирането му на поста в БНБ. "Става въпрос за едно традиционно нарушение, извършено поради недоглеждане, не поради нещо друго", твърди юристът. Той добавя, че Гюров е нарушил закона за БНБ, като не е поискал разрешение от УС да участва в на обществени начала в управлението на две неправителствени организации, въпреки изричното изискване да го стори.

"В случая, УС трябва да констатира, че тези му участия не влияят върху неговите решения, тоест, той не е в конфликт на интереси. Това Андрей Гюров не е сторил", констатира Пламен Киров. Той изразява недоумение, че след като подуправителят обжалва отстраняването си пред ВАС, Върховният съд не излиза с решение, а вместо това отправя запитване до европейския съд и делото се точи две години.

"В този смисъл нашият съд, отказва да приложи българското право, а не знам защо се опитва да си изясни какви са изискванията на европейското право, макар че в този случай то няма отношение, или по-скоро има странично отношение с решаването на казуса с Андрей Гюров", недоумява конституционалистът.

Киров не може да си обясни защо, след като Гюров обжалва решението на ВАС, в същото време се съгласява да приеме поста на служебен премиер. Юристът припомня, че в такъв случай, според закона за БНБ, управителят или подуправителят на националния трезор трябва да подаде оставка, ако иска да оглави Министерския съвет.

Пламен Киров припомня за двойното гражданство на бившия премиер Кирил Петков, който постави веднъж вече в неудобна позиция президентската институция.

"Смятам, че ни беше достатъчен случаят с Кирил Петков, който беше назначен за служебен министър с двойно гражданство и след това указът на президента Румен Радев беше обявен за противоконституционен. Това бе първият за 35 години президентски указ, обявен от КС за противоконституционен", завършва разсъжденията си преподавателят по конституционно право и призовава да не настъпваме втори път мотиката.

"Не виждам защо да експериментираме "с особеното" положение на Андрей Гюров. Не е необходимо да настъпваме два пъти мотиката!", прави заключение проф. Пламен Киров.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ццц

    13 25 Отговор
    Абе човека иска бе , копнежа им за позиции е неударжим

    18:17 29.01.2026

  • 2 От село

    19 1 Отговор
    Искаме си Мама Сан за ,са оправи и нас , а не само тикви и свине

    18:19 29.01.2026

  • 3 койдазнай

    49 10 Отговор
    кунстиционалиста винаги е служил на ДПС. И винаги ще служи! За това отлично знае, че гюро няма да е служебен премиер.

    18:20 29.01.2026

  • 4 Мнение

    43 6 Отговор
    Още два дни и.шошо и буда поемат към затворите , Гюров ще е с Рашков

    Коментиран от #37

    18:23 29.01.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    15 23 Отговор
    За шарлатаните законо е врата у поле. Не ги интересува.

    18:25 29.01.2026

  • 6 МВР служител

    39 3 Отговор
    Шайката на Пеевски разбира грешно понятието омерта. Трябва да се самоубият според обещанието, а не да дават мнение колко са обвързани с Пеевски. Този филм приключи и сега сметката ще платят освен Борисов и Пеевски, и тези които се правиха че не виждат употреба на непозволена власт

    18:26 29.01.2026

  • 7 Стамо

    50 10 Отговор
    Видния конституционалист гербераст се изходи по въпроса. И трябва да разберем, че неможе друг освен от ОПГ-ГЕРБ да е служебен премиер. Нагли, нагли до безкрай

    Коментиран от #17

    18:27 29.01.2026

  • 8 секта

    41 6 Отговор
    Я какво съвпадение Филипова каза да за премиер , а тоя цървул казва , че Гюров не можел да бъде!?

    Коментиран от #9, #22

    18:27 29.01.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    6 28 Отговор

    До коментар #8 от "секта":

    Премиер ще бъде Филипова. На Гюро му намазаха ските.

    18:30 29.01.2026

  • 10 Без име

    5 1 Отговор
    АК 47

    18:30 29.01.2026

  • 11 оня с големия

    18 2 Отговор
    Попитали един шаман "Какво е отрова?", а той отговорил:
    - Всичко, което е в повече е отрова. Това може да са сила или мързел, храна, его, амбиция, самовлюбеност, страх, гняв... всичко, което е повече от необходимото за човека.

    Коментиран от #20

    18:30 29.01.2026

  • 12 Умен човек

    19 8 Отговор
    Умен човек сте ,а не разбирате защо искат да ни надхитрят Толкова е просто трпбва да има статисти ,за да се придаде легитимност на избора. А накрая ще изберат куклата на конци без качества - Мария Филипова.

    18:30 29.01.2026

  • 15 Ха ха ха

    14 0 Отговор
    Бойко е виновен

    18:33 29.01.2026

  • 16 Цвък

    26 0 Отговор
    След като онази с маги стралската визия се съгласи аз съм спокоен. Още повече, че и свата на черепа изразява същото мнение!

    18:33 29.01.2026

  • 17 Данко Харсъзина

    4 7 Отговор

    До коментар #7 от "Стамо":

    Този е комуняга. Усуква се около Радев. Жълтокопитните пратиха Боташа по дяволите и на Гюро му намазаха ските и го бутнаха по баира.

    18:33 29.01.2026

  • 19 Лост

    28 0 Отговор
    А ПразноГлавчев как стана Служебен премиер и после се върна като шеф на Сметната палата?

    18:36 29.01.2026

  • 20 АГАТ а Кристи

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "оня с големия":

    Пропусна комунизъм !

    18:36 29.01.2026

  • 21 И всеки

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Бащата на някаква Саяна":

    ден роди телата ти ми се моли за белтък

    18:38 29.01.2026

  • 22 Интервюто е от вчера.

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "секта":

    И всеки има право на мнение. Някои професионални, други андрешковски. Въпреки, че Андрешко не е отрицателен персонаж-въпрос на гл. точка.

    18:39 29.01.2026

  • 23 Киро Пламенов

    17 2 Отговор
    Изисква се лицето да заема длъжност,а не дали изпълнява служебни задължения. Хората в болнични ,заемат длъжност,но не изпълняват функциите си.
    Редно е да му се припомни,че само съдът казва имали безспорни доказателства
    Като толкова много разбира,защо нищо не казва за Главчев.
    Нека малко да прочете по темата шеф на сметната палата и служебен министър - председател!
    Оценка / слаб/2

    18:40 29.01.2026

  • 25 78291

    18 4 Отговор
    Изяш се тиквено прасе Гюров ще е премиер

    18:43 29.01.2026

  • 26 Не може Гюров да стане премиер!?

    16 4 Отговор
    Колко пари ли е взел професора да сложи на премиерският стол Марийка на свинята?И така народът ще забрави за мечтаната промяна!

    18:44 29.01.2026

  • 28 Спецназ

    17 2 Отговор
    НЕ е ОСЪДЕН никъде!
    ФАКТ!

    Все още заема длъжност за Избор от Книгата!

    КАКЪВ ви е ПРОБЛЕМА, ВЕ??
    Като нЕмате Доказателства да го осъдите,

    значи е НЕВИНЕН!!

    18:45 29.01.2026

  • 29 Горски

    6 14 Отговор
    Служебен премиер от редиците на Шарлатаните с пуделите не трябва да има, те са измамници и ще манипулират изборните резултати. Затова президентска република, да се знае кой е отговорен!!!! Тези освен мармалад друго не искат да правят. Киров първи се показа като прокси на Магнита. Продал се е за 30 сребърника. И Главчев утре ще се съгласи и очевидно Йотова ще трябва да избира между тримата. Гюров ми изглежда най-почтеният вариант, въпреки суматохата около него. Дано президентът прояви мъдрост. Киров на всяка манджа мерудия. Айде да обясни как Главчев зае втория мандат на служебен премиер при положение, че функциите му бяха прекъснати от първия мандат? За Главчев може, а за Гюров - не ? Целта не е да е кадърен служебен премиер, а да скъса връзката на борисов и пеевски с организацията на изборите, да смени областните управители и директорите на РПУ-тата, за да може МВР да гарантира, че прасетата няма да купуват гласове. Няма друг възможен избор освен Гюров. На Шиши хорат нямат дела, защото той ги пази. А опозицията е пристискана от дела постоянно. Владееш ли прокуратура, НАП, съда и всякакви други органи може да ги ползваш за бухалки.

    Коментиран от #33

    18:45 29.01.2026

  • 30 А колежката

    13 1 Отговор
    му от Дулово какво смята ?

    18:47 29.01.2026

  • 31 Ами

    18 2 Отговор
    Аман от конституционалисти :)
    Има си "домова книга". А Гюров фигурира в нея.

    18:47 29.01.2026

  • 32 отец Щирлиц

    7 7 Отговор
    Кирчо беше канадец, излъга с неверен документ но не го отстраниха от министър.

    18:49 29.01.2026

  • 33 Коментар

    10 2 Отговор

    До коментар #29 от "Горски":

    Ще видиш какво ще им случи на тези, които " владееха" НАП и прокуратурата и номенклатурата. Ще изповръшат всичко докато разберат колко тежи България. Всяка вечер се кръстят, защото знаят, че качулките ще ги арестуват някоя нощ, а в 5 сутринта ще са по всички телевизии по очи на земята с белезници във всички емисии

    18:50 29.01.2026

  • 34 идея

    16 1 Отговор
    Сега и мазният "професор" Близнашки да се изходи по въпроса и всичко е ясно на кого слугуват!

    18:52 29.01.2026

  • 35 Данко Харсъзина

    1 6 Отговор
    Щтрак Марийка на портрет. Гюро отече. Главчо ще откаже.

    18:54 29.01.2026

  • 36 Данко Харсъзина

    1 4 Отговор
    Някои имат козове, а други не. Да питат бай Дончо.

    18:56 29.01.2026

  • 37 ха дано!

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мнение":

    ама надали...

    18:58 29.01.2026

  • 39 батвесо

    1 2 Отговор
    Мара по ме кефи!

    18:59 29.01.2026

  • 40 Българка

    7 2 Отговор
    Този се изхожда отново АМАН ОТ НЕКАДЪРНИЦИ КАТО ТОЗИ!!!

    19:01 29.01.2026

  • 41 Гражданин

    5 1 Отговор
    Професоре, много бих искал да чуя компетентното Ви мнение за Сарафов, може ли да изпълнява функцията главен прокурор.

    19:05 29.01.2026

  • 42 Гост

    7 1 Отговор
    Леле, какво дъно! Пеефската слуга днес се съгласи да е служебна премиерка и тоя веднага каза, че Гюров няма как да стане. Белокосата пеефска слуга много е долен

    19:06 29.01.2026

  • 43 Локо Сф1956

    6 1 Отговор
    Господин Киров, къде бяхте когато със закон излезе "Домова книга" с ограничен брой лица ,имащи право да бъдат служебни министър председател. Защо в момента по-голямата част от тях отказват тази длъжност. Защо Вие и Ваши колеги не протестирахте срещу този закон-капан. Но ...сега ...лаете... кого пазите....

    Коментиран от #47

    19:14 29.01.2026

  • 44 гошо

    3 2 Отговор
    Тази Филипова ли беше дето я изнасилваха срещу 500 евро и тя пак ходеше при Черепа, сериозен стаж в държ. администрация и богат опит БРАВО.

    Коментиран от #46

    19:18 29.01.2026

  • 45 Защото са неможачи

    2 0 Отговор
    ПП и ДБ

    19:19 29.01.2026

  • 46 Участъков терапевт

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "гошо":

    Не я бъркай със сестра ти.

    19:20 29.01.2026

  • 47 Не е закон

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Локо Сф1956":

    Не е закон, а Конституция. Не проф. Киров, а Конституционният съд трябва да се произнесе. Ха сега се сетѝ кой може да сезира КС?

    19:23 29.01.2026

