Конституционалистът Пламен Киров: Андрей Гюров не може да е служебен премиер

Андрей Гюров не може да бъде служебен премиер, твърди конституционалистът Пламен Киров пред "Труд".
Той изтъква най-малко две основания за това подуправителят на Българската народна банка да не заема поста. Позицията на юриста е по повод принципното съгласие на Гюров, дадено на срещата с президента Илияна Йотова.
"Макар и на Андрей Гюров да не му е прекратен мандатът от НС като подуправител на БНБ, той не би могъл да заеме длъжността служебен министър-председател най-малкото защото е прекъснато изпълнението на неговите функции и освен това има неопровержими доказателства, че той е в несъвместимост на мандата, което води до пресрочно прекратяване на неговите правомощия", коментира проф. Киров.
Припомня и съдебната сага с подуправителя, като посочва, че е напуснал търговското дружество четири месеца след избирането му на поста в БНБ. "Става въпрос за едно традиционно нарушение, извършено поради недоглеждане, не поради нещо друго", твърди юристът. Той добавя, че Гюров е нарушил закона за БНБ, като не е поискал разрешение от УС да участва в на обществени начала в управлението на две неправителствени организации, въпреки изричното изискване да го стори.
"В случая, УС трябва да констатира, че тези му участия не влияят върху неговите решения, тоест, той не е в конфликт на интереси. Това Андрей Гюров не е сторил", констатира Пламен Киров. Той изразява недоумение, че след като подуправителят обжалва отстраняването си пред ВАС, Върховният съд не излиза с решение, а вместо това отправя запитване до европейския съд и делото се точи две години.
"В този смисъл нашият съд, отказва да приложи българското право, а не знам защо се опитва да си изясни какви са изискванията на европейското право, макар че в този случай то няма отношение, или по-скоро има странично отношение с решаването на казуса с Андрей Гюров", недоумява конституционалистът.
Киров не може да си обясни защо, след като Гюров обжалва решението на ВАС, в същото време се съгласява да приеме поста на служебен премиер. Юристът припомня, че в такъв случай, според закона за БНБ, управителят или подуправителят на националния трезор трябва да подаде оставка, ако иска да оглави Министерския съвет.
Пламен Киров припомня за двойното гражданство на бившия премиер Кирил Петков, който постави веднъж вече в неудобна позиция президентската институция.
"Смятам, че ни беше достатъчен случаят с Кирил Петков, който беше назначен за служебен министър с двойно гражданство и след това указът на президента Румен Радев беше обявен за противоконституционен. Това бе първият за 35 години президентски указ, обявен от КС за противоконституционен", завършва разсъжденията си преподавателят по конституционно право и призовава да не настъпваме втори път мотиката.
"Не виждам защо да експериментираме "с особеното" положение на Андрей Гюров. Не е необходимо да настъпваме два пъти мотиката!", прави заключение проф. Пламен Киров.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ццц
18:17 29.01.2026
2 От село
18:19 29.01.2026
3 койдазнай
18:20 29.01.2026
4 Мнение
Коментиран от #37
18:23 29.01.2026
5 Данко Харсъзина
18:25 29.01.2026
6 МВР служител
18:26 29.01.2026
7 Стамо
Коментиран от #17
18:27 29.01.2026
8 секта
Коментиран от #9, #22
18:27 29.01.2026
9 Данко Харсъзина
До коментар #8 от "секта":Премиер ще бъде Филипова. На Гюро му намазаха ските.
18:30 29.01.2026
10 Без име
18:30 29.01.2026
11 оня с големия
- Всичко, което е в повече е отрова. Това може да са сила или мързел, храна, его, амбиция, самовлюбеност, страх, гняв... всичко, което е повече от необходимото за човека.
Коментиран от #20
18:30 29.01.2026
12 Умен човек
18:30 29.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ха ха ха
18:33 29.01.2026
16 Цвък
18:33 29.01.2026
17 Данко Харсъзина
До коментар #7 от "Стамо":Този е комуняга. Усуква се около Радев. Жълтокопитните пратиха Боташа по дяволите и на Гюро му намазаха ските и го бутнаха по баира.
18:33 29.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Лост
18:36 29.01.2026
20 АГАТ а Кристи
До коментар #11 от "оня с големия":Пропусна комунизъм !
18:36 29.01.2026
21 И всеки
До коментар #14 от "Бащата на някаква Саяна":ден роди телата ти ми се моли за белтък
18:38 29.01.2026
22 Интервюто е от вчера.
До коментар #8 от "секта":И всеки има право на мнение. Някои професионални, други андрешковски. Въпреки, че Андрешко не е отрицателен персонаж-въпрос на гл. точка.
18:39 29.01.2026
23 Киро Пламенов
Редно е да му се припомни,че само съдът казва имали безспорни доказателства
Като толкова много разбира,защо нищо не казва за Главчев.
Нека малко да прочете по темата шеф на сметната палата и служебен министър - председател!
Оценка / слаб/2
18:40 29.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 78291
18:43 29.01.2026
26 Не може Гюров да стане премиер!?
18:44 29.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Спецназ
ФАКТ!
Все още заема длъжност за Избор от Книгата!
КАКЪВ ви е ПРОБЛЕМА, ВЕ??
Като нЕмате Доказателства да го осъдите,
значи е НЕВИНЕН!!
18:45 29.01.2026
29 Горски
Коментиран от #33
18:45 29.01.2026
30 А колежката
18:47 29.01.2026
31 Ами
Има си "домова книга". А Гюров фигурира в нея.
18:47 29.01.2026
32 отец Щирлиц
18:49 29.01.2026
33 Коментар
До коментар #29 от "Горски":Ще видиш какво ще им случи на тези, които " владееха" НАП и прокуратурата и номенклатурата. Ще изповръшат всичко докато разберат колко тежи България. Всяка вечер се кръстят, защото знаят, че качулките ще ги арестуват някоя нощ, а в 5 сутринта ще са по всички телевизии по очи на земята с белезници във всички емисии
18:50 29.01.2026
34 идея
18:52 29.01.2026
35 Данко Харсъзина
18:54 29.01.2026
36 Данко Харсъзина
18:56 29.01.2026
37 ха дано!
До коментар #4 от "Мнение":ама надали...
18:58 29.01.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 батвесо
18:59 29.01.2026
40 Българка
19:01 29.01.2026
41 Гражданин
19:05 29.01.2026
42 Гост
19:06 29.01.2026
43 Локо Сф1956
Коментиран от #47
19:14 29.01.2026
44 гошо
Коментиран от #46
19:18 29.01.2026
45 Защото са неможачи
19:19 29.01.2026
46 Участъков терапевт
До коментар #44 от "гошо":Не я бъркай със сестра ти.
19:20 29.01.2026
47 Не е закон
До коментар #43 от "Локо Сф1956":Не е закон, а Конституция. Не проф. Киров, а Конституционният съд трябва да се произнесе. Ха сега се сетѝ кой може да сезира КС?
19:23 29.01.2026