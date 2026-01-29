Людмила Илиева: Предложение да се гласува със скенери ще подложи на сериозно изпитание избирателите

С промените в изборното законодателство, приети днес на първо четене, управляващото мнозинство цели да запази контрола, с който в момента разполага. Това заяви народният представител от ПП-ДБ Людмила Илиева в ефира на NOVA NEWS.

Тя поясни, че управляващите са приели в правна комисия всички свои предложения, касаещи промените в Изборния кодекс.

„В началото на това Народно събрание имаше няколко внесени предложения за Изборния кодекс, което е разумната законодателна практика, защото не може в последния момент да се правят промени в изборните закони. Но тези предложения се натрупаха и наведнъж почнаха да се гледат в правната комисия посред нощите“, обясни Илиева.

По думите ѝ приетото днес на първо четене от депутатите предложение да се гласува със скенери ще подложи на сериозно изпитание избирателите, защото те ще трябва да гласуват на бюлетина с дължина от около метър в „тъмна стаичка“, след което да излязат от нея с бюлетината, за да я пъхнат в едно от тези сканиращи устройства, които засега не е ясно къде ще бъдат разположени.

Тук имаме две критични ситуации: първата е тази, че на бюлетината ще бъде сложен само един печат, а не както беше досега – два печата. Тоест, печата, който се слагаше непосредствено преди бюлетината да бъде пусната в урната, вече няма да го има, което предпоставя риск от това гласът да бъде подменен. И вторият критичен момент е този, че след излизането от „тъмната стаичка“, не е ясно по какъв начин избирателят ще съумее да запази тайната на вота, докато се придвижи до сканиращата машина, коментира тя.

Относно приетия днес също на първо четене спорен законопроект на „Възраждане“ изборните секции в държавите извън ЕС да бъдат ограничени до 20, Людмила Илиева не изключи възможността от ПП-ДБ да сезират Конституционния съд по този въпрос.

„Мисля, че хората много добре усещат, че това се прави с намерението да има по-малко избиратели в чужбина и да се запази досегашната тежест на контролирания вот“, отбеляза Илиева.

По темата с избора на служебния премиер тя подчерта, че Илияна Йотова трябва да назначи такава фигура, която да гарантира провеждането на честни и свободни избори, и такава, която се ползва с обществено доверие.

На последен въпрос Илиева сподели, че е „почти невъзможно“ след изборите да бъде сформирана коалиция между ПП-ДБ и партията на Румен Радев, изтъквайки външнополитическите му различия с тези на формацията им.

Девет години той управляваше президентството. Той зае позиции, които ние не можем да приемем. Има да отговаря на твърде много въпроси. Почти невъзможно е да се направи коалиция между ПП-ДБ и партията на Румен Радев, каза в заключение Илиева.