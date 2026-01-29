Новини
Людмила Илиева: Предложение да се гласува със скенери ще подложи на сериозно изпитание избирателите

29 Януари, 2026 20:47 367 9

По темата с избора на служебния премиер тя подчерта, че Илияна Йотова трябва да назначи такава фигура, която да гарантира провеждането на честни и свободни избори, и такава, която се ползва с обществено доверие

Людмила Илиева: Предложение да се гласува със скенери ще подложи на сериозно изпитание избирателите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С промените в изборното законодателство, приети днес на първо четене, управляващото мнозинство цели да запази контрола, с който в момента разполага. Това заяви народният представител от ПП-ДБ Людмила Илиева в ефира на NOVA NEWS.

Тя поясни, че управляващите са приели в правна комисия всички свои предложения, касаещи промените в Изборния кодекс.

„В началото на това Народно събрание имаше няколко внесени предложения за Изборния кодекс, което е разумната законодателна практика, защото не може в последния момент да се правят промени в изборните закони. Но тези предложения се натрупаха и наведнъж почнаха да се гледат в правната комисия посред нощите“, обясни Илиева.

По думите ѝ приетото днес на първо четене от депутатите предложение да се гласува със скенери ще подложи на сериозно изпитание избирателите, защото те ще трябва да гласуват на бюлетина с дължина от около метър в „тъмна стаичка“, след което да излязат от нея с бюлетината, за да я пъхнат в едно от тези сканиращи устройства, които засега не е ясно къде ще бъдат разположени.

Тук имаме две критични ситуации: първата е тази, че на бюлетината ще бъде сложен само един печат, а не както беше досега – два печата. Тоест, печата, който се слагаше непосредствено преди бюлетината да бъде пусната в урната, вече няма да го има, което предпоставя риск от това гласът да бъде подменен. И вторият критичен момент е този, че след излизането от „тъмната стаичка“, не е ясно по какъв начин избирателят ще съумее да запази тайната на вота, докато се придвижи до сканиращата машина, коментира тя.

Относно приетия днес също на първо четене спорен законопроект на „Възраждане“ изборните секции в държавите извън ЕС да бъдат ограничени до 20, Людмила Илиева не изключи възможността от ПП-ДБ да сезират Конституционния съд по този въпрос.

„Мисля, че хората много добре усещат, че това се прави с намерението да има по-малко избиратели в чужбина и да се запази досегашната тежест на контролирания вот“, отбеляза Илиева.

По темата с избора на служебния премиер тя подчерта, че Илияна Йотова трябва да назначи такава фигура, която да гарантира провеждането на честни и свободни избори, и такава, която се ползва с обществено доверие.

На последен въпрос Илиева сподели, че е „почти невъзможно“ след изборите да бъде сформирана коалиция между ПП-ДБ и партията на Румен Радев, изтъквайки външнополитическите му различия с тези на формацията им.

Девет години той управляваше президентството. Той зае позиции, които ние не можем да приемем. Има да отговаря на твърде много въпроси. Почти невъзможно е да се направи коалиция между ПП-ДБ и партията на Румен Радев, каза в заключение Илиева.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Анонимен

    1 0 Отговор
    Принтери, скенери, квантови компоти все тая. Важното е веднага на място да се извършва 100% контрол на резултата от хора, които не знаят какво е преброила машината.

    20:50 29.01.2026

  • 3 Пич

    0 1 Отговор
    Бих предположил , че точно това е една от целите на паветниците !!! Да направят гласуването сложно, за да опитат така да възпрат вълната гласоподаватели , която се очаква да се надигне!!! За да вземат превес техните Гоогле гласоподаватели!

    20:50 29.01.2026

  • 4 Факт

    3 2 Отговор
    Гюров изглежда квалифициран, но е твърде пристрастен. По-добре Главчев!

    20:51 29.01.2026

  • 5 Яшар

    1 0 Отговор
    Аз и поне още 3 999 999 Хил милиона не гласуваме ,това е проблем на Пеев , проблема е негов болен е и тиквата също дето плаче кат вдовица за ...и д-р Радев е от същото

    20:52 29.01.2026

  • 6 Какви Скенери

    1 1 Отговор
    Изчистете мъртвите души първо? Какви избори, като 46% изборни нарушения в проверените секции според КС.
    Какви избори при гаврата с Конституцията.
    Прекъснете с тези циркове.
    От 2012 честни избори в Юрогария не е имало.
    Решенията на НС от 2012 на меж. и национално ниво трябва да се анулират, и цалото им Законодателство.
    Всички кабинети от 2012 трябва да се обявят за ОМРАЗНИ ПРАВИТЕЛСТВА.
    А заемите взети от тях Опростени.

    20:52 29.01.2026

  • 7 Оказва се

    0 0 Отговор
    непреодолимо да се приеме, че при разлика между машинния протокол и ръчното преброяване в СИК, да се броят повторно ръчно бюлетините, но в РИК и съответното възнаграждение при човешки грешки да се намаля със съответен процент за незадоволителната работа на СИК.

    20:54 29.01.2026

  • 8 Пратили са я да кудкудяка политкоректно

    3 0 Отговор
    Лелче, никой не гласува със скенери. Гласува се с бюлетина. Скенерът брои.

    20:54 29.01.2026

  • 9 ?????

    0 0 Отговор
    Абе ПП-та нали сте европейци. Къде в Европа има като машинките на Сиела?
    А скенерите просто отчитат бюлетините, които между другото остават в чувалите и винаги могат пак да се преброят.
    Кво не ви е ясно?
    Не ви е ясно че няма вашия човек да си снима кодовете на машинките щото да си ги има и да направите някаква ала бала както го можете.

    21:01 29.01.2026

