Миков: Номерът с новите лица в БСП сме го виждали, членовете на партията ги чакат кръв, пот и сълзи

29 Януари, 2026 22:20 389 6

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Номерът с новите лица в БСП много пъти сме го виждали. Те после стават стари. Ако се състои този конгрес, формално е свикан за избора на председател, но конгресът има много по-голяма функция. Първо - да даде оценка защо БСП стигна до тук, какви краткосрочни мерки да се вземат за излизане и чак на трето място са изборите", каза пред БНР бившият лидер на БСП, бивш председател на НС и бивш министър на вътрешните работи Михаил Миков.

Според него Илияна Йотова е опитен и разумен политик и след консултациите ще определи кой да бъде служебен премиер и "ще му даде мандат за съставяне на правителството".

"Виждате ли какъв голям драматизъм се получава, когато се правят такива промени в Конституцията, които разбиват цялостната система на отношенията между властите. Мисля си, че този драматизъм, особено след парламентарна криза след подаване на оставка на правителството, е доста излишен. И ще е доста добре, ако всички политически партии и тези, участвали в тази битка срещу президента Румен Радев, той вече не е президент, да вземат да си посипят главата с пепел и една от първите задачи на новия парламент ще бъде да върнат старото положение в Конституцията", каза още той.

Според Миков БСП е загубила социалистическия си облик и оценката е тъжна. "Смятам, че е добре да има конгрес, който да мобилизира, не че ще станат чудеса", добави той.

И посочи, че Крум Зарков е много достойна кандидатура за лидер на БСП.

"Защото има едно качество, което другите не притежават, не се е отъркал във всичко това, което се случи в последната годината. И има моралния кредит да води партията в една трудна ситуация. Той си дава сметка колко ще му е трудно, ако има конгрес. Въпреки че конгресът е обявен в Държавен вестник, ще се направят опити да бъде блокиран не само от Атанас Зафиров, а и от цялата група около него, за да запазят статуквото в БСП", каза бившият лидер на партията.

Миков посочи, че в проекта на Румен Радев членове и симпатизанти на БСП "виждат надежда и някакво спасение в тази политическа коалиция, защото няма време да се регистрира партия".

"Оттук насетне членовете и симпатизантите на БСП ги чакат кръв, пот и сълзи, и самоотверженост. Може би това е последен шанс на оцеляване на партията. Реализмът предполага към изборите да се гледа трезво, особено когато на терена е и политически проект на Радев", коментира Миков.

И е категоричен, че е "важно БСП малко преди изборите да изчисти политическия си профил и моралния си образ", особено след колаборациите с управляващите.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Козарев

    3 0 Отговор
    Хващайте балкана,бе !

    22:23 29.01.2026

  • 2 Пуфи

    3 0 Отговор
    Водкачията пак се вживява се едно партзаните са взели властта отново

    22:23 29.01.2026

  • 3 Иди копай!

    3 0 Отговор
    Всичките комуняги сте майстори на късия разказ, а времената са действени. Няма място за вас!

    22:27 29.01.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Миков, пий си пиенето и не се бъркай в партията, щото и ти си за бой. Тръгнал Чърчил да перефразира с пот кръв и сълзи.

    22:30 29.01.2026

  • 5 Митьо джибрата

    0 0 Отговор
    Ама то и ,,членове"ли е имало бе...още живи,макар и омекнали...,които даже ,,Непокорната" трудно ще им вдъхне ...сили:)))

    22:32 29.01.2026

  • 6 Бсп умре ле ле ле

    0 0 Отговор
    Лелелеле

    22:33 29.01.2026

