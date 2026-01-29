Миков: Номерът с новите лица в БСП сме го виждали, членовете на партията ги чакат кръв, пот и сълзи

"Номерът с новите лица в БСП много пъти сме го виждали. Те после стават стари. Ако се състои този конгрес, формално е свикан за избора на председател, но конгресът има много по-голяма функция. Първо - да даде оценка защо БСП стигна до тук, какви краткосрочни мерки да се вземат за излизане и чак на трето място са изборите", каза пред БНР бившият лидер на БСП, бивш председател на НС и бивш министър на вътрешните работи Михаил Миков.

Според него Илияна Йотова е опитен и разумен политик и след консултациите ще определи кой да бъде служебен премиер и "ще му даде мандат за съставяне на правителството".

"Виждате ли какъв голям драматизъм се получава, когато се правят такива промени в Конституцията, които разбиват цялостната система на отношенията между властите. Мисля си, че този драматизъм, особено след парламентарна криза след подаване на оставка на правителството, е доста излишен. И ще е доста добре, ако всички политически партии и тези, участвали в тази битка срещу президента Румен Радев, той вече не е президент, да вземат да си посипят главата с пепел и една от първите задачи на новия парламент ще бъде да върнат старото положение в Конституцията", каза още той.

Според Миков БСП е загубила социалистическия си облик и оценката е тъжна. "Смятам, че е добре да има конгрес, който да мобилизира, не че ще станат чудеса", добави той.

И посочи, че Крум Зарков е много достойна кандидатура за лидер на БСП.

"Защото има едно качество, което другите не притежават, не се е отъркал във всичко това, което се случи в последната годината. И има моралния кредит да води партията в една трудна ситуация. Той си дава сметка колко ще му е трудно, ако има конгрес. Въпреки че конгресът е обявен в Държавен вестник, ще се направят опити да бъде блокиран не само от Атанас Зафиров, а и от цялата група около него, за да запазят статуквото в БСП", каза бившият лидер на партията.

Миков посочи, че в проекта на Румен Радев членове и симпатизанти на БСП "виждат надежда и някакво спасение в тази политическа коалиция, защото няма време да се регистрира партия".

"Оттук насетне членовете и симпатизантите на БСП ги чакат кръв, пот и сълзи, и самоотверженост. Може би това е последен шанс на оцеляване на партията. Реализмът предполага към изборите да се гледа трезво, особено когато на терена е и политически проект на Радев", коментира Миков.

И е категоричен, че е "важно БСП малко преди изборите да изчисти политическия си профил и моралния си образ", особено след колаборациите с управляващите.