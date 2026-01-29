Новини
Доц. Славов: Служебният министър-председател трябва да отговаря на три ключови условия

Доц. Славов: Служебният министър-председател трябва да отговаря на три ключови условия

29 Януари, 2026 22:55 866 21

  • доц. атанас славов-
  • служебен премиер

Главчев не доказа, че може да организира по независим начин изборите. При предишните служебни правителства, които той оглавяваше, се допусна масово купуване на гласове и контролирано гласуване, като в крайна сметка Конституционният съд беше принуден да касира изборите в множество секции

Доц. Славов: Служебният министър-председател трябва да отговаря на три ключови условия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служебният министър-председател трябва да отговаря на три ключови условия - висок професионализъм, безупречен интегритет и реална независимост. Това заяви депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" и конституционалист доц. Атанас Славов пред "Денят ON AIR".

"Главчев не доказа, че може да организира по независим начин изборите. При предишните служебни правителства, които той оглавяваше, се допусна масово купуване на гласове и контролирано гласуване, като в крайна сметка Конституционният съд беше принуден да касира изборите в множество секции", коментира доц. Славов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му Конституцията ясно възлага правото на избор на президента, а политическите партии не бива да посочват конкретни имена.

Въпреки това Славов подчерта, че обществото има основание да очаква служебно правителство, което да гарантира честни и независими избори.

Той напомни, че от "Демократична България" са подавали конкретни сигнали до МВР и ДАНС, но институциите не са предприели действия и не са били образувани досъдебни производства.

"Кой ще бъде служебен министър-председател зависи от президента. Не е работа на партиите да посочват конкретно лице. Надявам се президентът да се ръководи от принципите за независимост, професионализъм и интегритет", заяви доц. Славов.

В отговор на обвиненията, че Гюров е политически обвързан с ПП-ДБ, Славов посочи, че политическо минало имат и редица други ръководители на ключови институции.

По думите му това само по себе си не дисквалифицира човек, ако той притежава необходимия професионализъм и личен интегритет. Доц. Славов остро критикува и последните промени в Изборния кодекс.

"Няма как 20 секции в една държава да заменят места, където преди е имало 60-80 секции и са гласували десетки хиляди хора. Решението не е ограничаване на избирателните права, а търсене на други възможности, като гласуване по пощата или дистанционно електронно гласуване", заяви още конституционалистът.

По повод закриването на Aнтикорупционната комисия Славов предупреди за рискове, свързани с прехвърлянето на функции към Сметната палата, което според него противоречи на европейските стандарти и може да въвлече институцията в политически конфликти.


  • 1 604

    4 1 Отговор
    най-важното е да е от ГЕРБ или, ахахахахахаха

    22:58 29.01.2026

  • 2 Значии...

    3 0 Отговор
    Мацето !!! Върти професионално , интегрира го докрая , и само тя решава дали ще плюе !!!

    22:58 29.01.2026

  • 3 Мда

    6 1 Отговор
    Трите ключови условия са: работа, работа, работа. И да е от герб.

    22:58 29.01.2026

  • 4 Лост

    5 3 Отговор
    Гюров бил политическо лице.А Главчев какъв беше?

    23:01 29.01.2026

  • 5 гошо

    0 4 Отговор
    Абсолютно правилно и без тъпи коментари.

    23:02 29.01.2026

  • 6 поредният

    5 1 Отговор
    нищоприказващ

    23:02 29.01.2026

  • 7 От началото да е ясно

    3 1 Отговор
    Всички имат мнение, но мнението на всичките е, че трябва да е техен човек. Домови книги, юридически пируети, дрънканици до заспиване, но трябва да пробутаме някого. Аз пък мисля, че трябва Президентът да съвмести функциите, да определи министри и "вся власт советов". Така няма да има увъртания, изхлузвания и пируети. Бойко щеше да удуши Желязков, но нямаше да даде властта на Радев. Той пък, нямаше да се измазулва по терлички в този труден момент. Просто и без алтернатива.

    23:03 29.01.2026

  • 8 Факт

    3 2 Отговор
    Няма честни избори. И вотът на хартия не е таен! Единствен изход е изборна администрация, машини и граждански застъпници.

    23:03 29.01.2026

  • 9 Име

    2 2 Отговор
    Приятни сънища!

    23:14 29.01.2026

  • 10 койдазнай

    1 1 Отговор
    Единственото условие към служебният министър председател е, той да служи безпрекословно на ДПС.

    23:16 29.01.2026

  • 11 Фaнтoмacът на пoдмянтa

    1 1 Отговор
    не става и за ч.. за каца с кисело зеле.

    23:19 29.01.2026

  • 12 Анонимен

    1 1 Отговор
    Би трябвало да има изпит за кандидатите!

    Коментиран от #17

    23:21 29.01.2026

  • 13 коментар

    3 2 Отговор
    Гюров не ста,а
    Гюров е все едно шАфьор с отнета книжка за алкохол и скорост да кара аХтобус

    23:23 29.01.2026

  • 14 Хипотетично

    2 0 Отговор
    Единствено условие е да фигурира в домовата книга и да е симпатичен на президента.

    23:23 29.01.2026

  • 15 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    Кретенът който победоносно инсталира Сарафов в стола на Гешев /обявявайки това за елемент от съдебната реформа/ отново блести на небосклона с теме и глупост, оплаквайки се от собствената си конституционна реформа😂😂😂😂

    23:24 29.01.2026

  • 16 Горски

    5 0 Отговор
    Голямо драпане за Гюрето. Няма незаменими хора, но щом толкова го искате, явно гласите нещо с изборите. Това става все по видимо, даже очевадно. А,ти беше ли почтен като беше правосъден министър? Бойко каза,че Пеевски те е внедрил на това местенце.

    23:31 29.01.2026

  • 17 може

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Анонимен":

    и гилотина или въже?

    23:32 29.01.2026

  • 18 Моряка

    1 0 Отговор
    А голямото тлъсто Д. мълчи.Да не мислите,че е случайно?

    Коментиран от #19

    23:43 29.01.2026

  • 19 защо

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Моряка":

    мълчи прасето?

    Коментиран от #20, #21

    23:44 29.01.2026

  • 20 иска

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "защо":

    пари

    00:02 30.01.2026

  • 21 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "защо":

    Мълчи, защото розовото прасе Кокоран се скъсва да квичи от негово име, затова.

    00:05 30.01.2026

