Румен Радев, АИКБ: За нас би било риск, ако не се постигне споразумение за продажбата на активите на "Лукойл"

30 Януари, 2026 08:36 460 7

Инвестиционната компания "Карлайл" със сигурност е имала разговор за придобиването на активите на рафинерията в Бургас.

Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Няма да има удължаване на срока за прехода лев-евро. Това заяви пред bTV бившият енергиен министър и председател сега на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев, цитиран от novini.bg.
"За малките търговци това беше леко затормозяващ процес. Някои дори написаха на магазините си, че ще работят чак февруари, за да избегнат процеса."

Радев добави, че частният бизнес не е спирал да вдига заплатите в сектора.

"Лукойл"

"Риск би било за нас, ако не се постигне споразумение за продажбата на активите на "Лукойл". Наличието на един дългосрочен капитал в инвеститор, какъвто е "Карлайл", е едно добро решение."
Според него инвестиционната компания със сигурност е имала разговор за придобиването на активите на рафинерията в Бургас. Той смята, че разговори продължават и с други заинтересовани купувачи на петролния гигант.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 айде по скоро да е

    3 1 Отговор
    дано скоро фалирате и бензина скочи на 2 € литъра

    08:46 30.01.2026

  • 2 лоза

    4 0 Отговор
    За вас би било риск,ЗАЩОТО НЯМА ДА МОЖЕТЕ да се докопате до големите пари на рафинерията руска.

    08:46 30.01.2026

  • 3 лоби

    4 0 Отговор
    Само лобисти за тая аверика се.

    Коментиран от #5

    08:52 30.01.2026

  • 4 Карълайн

    5 0 Отговор
    Ми звучи като от дързост и красота.

    08:53 30.01.2026

  • 5 грешката е

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "лоби":

    верна

    08:54 30.01.2026

  • 6 Петер Брьогел

    4 0 Отговор
    Човече , вече всичко има РИСК за нас ! Докарахме се сами до това дередже и то под вещото ръководство на двама шишковци и шайките им !

    08:55 30.01.2026

  • 7 Факт

    5 0 Отговор
    Пари за самолети дето не летят и стари бронирани консервни кутии имате.Пари да купите най-важното предприятие в България от което зависи цялата индустрия на страната нямате .Слугинажа и бонусите са по-важни.

    08:58 30.01.2026

