Румен Радев, АИКБ: За нас би било риск, ако не се постигне споразумение за продажбата на активите на "Лукойл"

Няма да има удължаване на срока за прехода лев-евро. Това заяви пред bTV бившият енергиен министър и председател сега на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев, цитиран от novini.bg.

"За малките търговци това беше леко затормозяващ процес. Някои дори написаха на магазините си, че ще работят чак февруари, за да избегнат процеса."

Радев добави, че частният бизнес не е спирал да вдига заплатите в сектора.

"Лукойл"

"Риск би било за нас, ако не се постигне споразумение за продажбата на активите на "Лукойл". Наличието на един дългосрочен капитал в инвеститор, какъвто е "Карлайл", е едно добро решение."

Според него инвестиционната компания със сигурност е имала разговор за придобиването на активите на рафинерията в Бургас. Той смята, че разговори продължават и с други заинтересовани купувачи на петролния гигант.