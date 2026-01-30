Отново частично бедствено положение в Ардино: Шест села са без връзка със света

Залят мост над река Арда отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села, съобщиха от Общината.
Кметът на Ардино инж. Изет Шабан за пореден път обяви частично бедствено положение вследствие на обилните валежи, паднали на 26, 27, 28 и 29 януари.
Мярката се отнася за част от територията на общината и обхваща шест населени места - Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.
Причината за обявяването на бедственото положение е заливането на железобетонния мост над река Арда, разположен на републикански път в района на село Китница.
В резултат на придошлите води мостът е станал непроходим, което отново остави засегнатите населени места без пътна връзка.
Със заповед на кмета е забранено движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци с цел гарантиране безопасността на населението.
Мостът е единствената транспортна връзка за жителите на засегнатите села.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
10:01 30.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Данко Харсъзина
Коментиран от #8, #10
10:09 30.01.2026
4 Кирил
10:15 30.01.2026
5 Оракула от Делфи
А къде са хеликоптерите ни, въздушен мост ли е проблема ,
за тези села или в Парламента гледат само " сеир"???
Или в парламента са изброили гласовете от тези села и са решили,
че няма "файда" да помагат??????
Феномена да "слага ботушите" и да отива да се моли на алах и други сили
нали иска да ги управлява???
С трици, маймуни не се ловят!!!
10:15 30.01.2026
6 Факти
10:16 30.01.2026
7 ШЕФА
10:17 30.01.2026
8 прокопи
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":35 години ходя на риболов на яз. Ивайловград. Плащахме репарация на гърците 60 години. Това приключи 2024г. Язовира никога не е бил толкова пълен. По непотвърдени сведения, отново сме подписали пет годишен договор да им даваме вода, но трябва да я заплащат. Може би това е причината да отворят Рудозем - Ксанти. Може би.
Коментиран от #11
10:19 30.01.2026
9 Нали
10:20 30.01.2026
10 Ти откъде знаеш?
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Приемаш официалните доклади за деня ли?
Коментиран от #13
10:30 30.01.2026
11 Данко Харсъзина
До коментар #8 от "прокопи":Язовир Ивайловград има огромен водосбор и при проливни дъждове прелива и давим гърците. За това го държат на 60%. Сега е на 67%, може би ще го понапълнят заради сушата миналата година, че беше почти изпразнен. Щом ходиш на риболов, знаеш. Рибата как оцеля и дали оцеля, не зная.
Почти същата е ситуацията с язовир Огоста. Непосредствено зад стената на язовира ромите построиха огромна незаконна циганска махала. И ако не дай си боже язовира прелее през преливника, с циганите е свършено, ще се издавят и няма кой да гласува за кмета. За това го държат на 50-60% пълен. Никой никъде по света не строи непосредствено зад преливника на огромен язовир. Но за Северозапада това не важи. При табелата "Област Монтана", там свършва закона.
Коментиран от #17
10:36 30.01.2026
12 Някой
Да трябва да се построифнов мост, но важните въпроси са:
Какъв мост/каква конструкци/?
Къде да се построи? На същото място, малко по в ляво, или пък по в дясно, или пък 1 км нагоре ...
Колко ще струва?
Как са струва по-малко и да е по-качествен?
Кой фирма да го строи?
На много други хора им наводни къщите до билото на покрива, останаха без дом, пък по-малко реват от тези ардинци.
10:39 30.01.2026
13 Данко Харсъзина
До коментар #10 от "Ти откъде знаеш?":Аз съм хотелиер. Не приемам нищо. Но имам доста приятели в енергетиката. И то не глупаците дето ги дават по телевизията, а такива, които работят на терен.
Коментиран от #15
10:41 30.01.2026
14 ИВАН
Коментиран от #16
10:42 30.01.2026
15 Ясно
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":И те ти докладват всеки ден ли? Браво 🤭
Коментиран от #18
10:45 30.01.2026
16 Данко Харсъзина
До коментар #14 от "ИВАН":Проблемът е, че вали дъжд. Преди валеше сняг, през пролетта се топеше бавно и наводнения нямаше.
10:46 30.01.2026
17 прокопи
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":На 10. 01. бях на язовира. Нивото подмина жалоните. Миналата година беше пълен. Може би един метър денивелация. Март, април и края на септември. Има едно леко разминаване в данните на министерството на водите. В момента е фул. Информация от колеги.
10:46 30.01.2026
18 Данко Харсъзина
До коментар #15 от "Ясно":Виждаме се на ока винце и свински чревца на скара. Не всеки ден. Чат, пат.
10:49 30.01.2026
19 Скръндэа
Който иска това, иска онова да бъде така добър да плати от собствения си джоб това и онова. Милиардера Шопар, за който гласуват да им плати моста от собствения си джоб. Да си продаде едното имение в Дубай и парите ще стигнат да им построи не един, а цели 10 моста.
Трябва местно самоуправление, сами събират парите, ками си го строят, сами събиратптакса преминаване по моста.
Безплатно е само сиренецето в капана за мишк, в магазина сиренето е с пари.
10:51 30.01.2026