Отново частично бедствено положение в Ардино: Шест села са без връзка със света

30 Януари, 2026 09:54 647 19

Със заповед на кмета е забранено движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци с цел гарантиране безопасността на населението

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Залят мост над река Арда отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села, съобщиха от Общината.

Кметът на Ардино инж. Изет Шабан за пореден път обяви частично бедствено положение вследствие на обилните валежи, паднали на 26, 27, 28 и 29 януари.

Мярката се отнася за част от територията на общината и обхваща шест населени места - Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

Причината за обявяването на бедственото положение е заливането на железобетонния мост над река Арда, разположен на републикански път в района на село Китница.

В резултат на придошлите води мостът е станал непроходим, което отново остави засегнатите населени места без пътна връзка.

Със заповед на кмета е забранено движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци с цел гарантиране безопасността на населението.

Мостът е единствената транспортна връзка за жителите на засегнатите села.


  • 1 Сила

    8 0 Отговор
    Те там от 500 години насам нямат връзка с цивилизования Свят ....Долината на широките гащи !!!

    10:01 30.01.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Язовир Кърджали е пълен на 80%. Лятото ще даваме вода на гърците. Язовир Ивайловград се пълни, но турбините работят защото водосбора е много голям.

    Коментиран от #8, #10

    10:09 30.01.2026

  • 4 Кирил

    1 2 Отговор
    Важното е да няма вода и да се унищожават водоемите. Не забравяйте да не ходите на протести и да не гласувате!

    10:15 30.01.2026

  • 5 Оракула от Делфи

    3 0 Отговор
    Разбрахме,... че моста е залят от придошлите води!
    А къде са хеликоптерите ни, въздушен мост ли е проблема ,
    за тези села или в Парламента гледат само " сеир"???
    Или в парламента са изброили гласовете от тези села и са решили,
    че няма "файда" да помагат??????
    Феномена да "слага ботушите" и да отива да се моли на алах и други сили
    нали иска да ги управлява???
    С трици, маймуни не се ловят!!!

    10:15 30.01.2026

  • 6 Факти

    0 1 Отговор
    Отново частично бедствено положение в Ардино: Шест села са без връзка със света ама са в Йеврозоната !

    10:16 30.01.2026

  • 7 ШЕФА

    4 0 Отговор
    Няма страшно,гласувайте за ГРОБ,те НЕ откраднаха парите за язовири,пътища и мостове,те ги усвоиха и няма да ви погребат,вие сами ще си отидете от глад и мизерия.

    10:17 30.01.2026

  • 8 прокопи

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    35 години ходя на риболов на яз. Ивайловград. Плащахме репарация на гърците 60 години. Това приключи 2024г. Язовира никога не е бил толкова пълен. По непотвърдени сведения, отново сме подписали пет годишен договор да им даваме вода, но трябва да я заплащат. Може би това е причината да отворят Рудозем - Ксанти. Може би.

    Коментиран от #11

    10:19 30.01.2026

  • 9 Нали

    1 0 Отговор
    имат чист въздух и само проклинат Софията, какво се оплакват

    10:20 30.01.2026

  • 10 Ти откъде знаеш?

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Приемаш официалните доклади за деня ли?

    Коментиран от #13

    10:30 30.01.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "прокопи":

    Язовир Ивайловград има огромен водосбор и при проливни дъждове прелива и давим гърците. За това го държат на 60%. Сега е на 67%, може би ще го понапълнят заради сушата миналата година, че беше почти изпразнен. Щом ходиш на риболов, знаеш. Рибата как оцеля и дали оцеля, не зная.
    Почти същата е ситуацията с язовир Огоста. Непосредствено зад стената на язовира ромите построиха огромна незаконна циганска махала. И ако не дай си боже язовира прелее през преливника, с циганите е свършено, ще се издавят и няма кой да гласува за кмета. За това го държат на 50-60% пълен. Никой никъде по света не строи непосредствено зад преливника на огромен язовир. Но за Северозапада това не важи. При табелата "Област Монтана", там свършва закона.

    Коментиран от #17

    10:36 30.01.2026

  • 12 Някой

    3 0 Отговор
    Само за по няколко часа пътят към селата им е непроходим. И тези не спряха да реват.

    Да трябва да се построифнов мост, но важните въпроси са:
    Какъв мост/каква конструкци/?
    Къде да се построи? На същото място, малко по в ляво, или пък по в дясно, или пък 1 км нагоре ...
    Колко ще струва?
    Как са струва по-малко и да е по-качествен?
    Кой фирма да го строи?

    На много други хора им наводни къщите до билото на покрива, останаха без дом, пък по-малко реват от тези ардинци.

    10:39 30.01.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ти откъде знаеш?":

    Аз съм хотелиер. Не приемам нищо. Но имам доста приятели в енергетиката. И то не глупаците дето ги дават по телевизията, а такива, които работят на терен.

    Коментиран от #15

    10:41 30.01.2026

  • 14 ИВАН

    0 0 Отговор
    Сигурен съм, че околните гори, бранища, са доста изсечени, това е проблема с водите, сече се там където не трябва да се пипа изобщо.

    Коментиран от #16

    10:42 30.01.2026

  • 15 Ясно

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    И те ти докладват всеки ден ли? Браво 🤭

    Коментиран от #18

    10:45 30.01.2026

  • 16 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "ИВАН":

    Проблемът е, че вали дъжд. Преди валеше сняг, през пролетта се топеше бавно и наводнения нямаше.

    10:46 30.01.2026

  • 17 прокопи

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    На 10. 01. бях на язовира. Нивото подмина жалоните. Миналата година беше пълен. Може би един метър денивелация. Март, април и края на септември. Има едно леко разминаване в данните на министерството на водите. В момента е фул. Информация от колеги.

    10:46 30.01.2026

  • 18 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ясно":

    Виждаме се на ока винце и свински чревца на скара. Не всеки ден. Чат, пат.

    10:49 30.01.2026

  • 19 Скръндэа

    0 0 Отговор
    Шесте селата да съберат пари и да си построят нов мост. Аз ли, който живее на 300 км от там да им плащам сметката за моста. Аз вече живея 20 години без питейна вода, с мойте съселяни не можем да съберем пари да си направим ново ВиК. Хода 20 години жаден и некъпан и аз да им давам пари за нов мост. Защо те не ми дават за ново ВиК та моето село.

    Който иска това, иска онова да бъде така добър да плати от собствения си джоб това и онова. Милиардера Шопар, за който гласуват да им плати моста от собствения си джоб. Да си продаде едното имение в Дубай и парите ще стигнат да им построи не един, а цели 10 моста.

    Трябва местно самоуправление, сами събират парите, ками си го строят, сами събиратптакса преминаване по моста.
    Безплатно е само сиренецето в капана за мишк, в магазина сиренето е с пари.

    10:51 30.01.2026

