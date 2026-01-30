Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Потреблението на електроенергия от домакинствата в Западна България нараства

Потреблението на електроенергия от домакинствата в Западна България нараства

30 Януари, 2026 10:05, обновена 30 Януари, 2026 10:07 446

  • електроенергия-
  • потребление-
  • западна българия

При клиентите, отопляващи се на ток, ръстът през зимните месеци е значителен

Потреблението на електроенергия от домакинствата в Западна България нараства - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Средното потребление на електроенергия от домакинствата в Западна България, отчетено във фактурите, които са издадени към 27.01.2026 г., е с близо 30% по-високо в сравнение с предходния отчетен период, показват данни на Електрохолд Продажби.

Тези фактури включват електроенергията, консумирана през празничните и почивни дни по Коледа и Нова година.

Основен фактор за формирането на сметките за ток е индивидуалната консумация. При домакинствата, ползващи електроенергия за отопление, тя нараства значително през зимните месеци. Върху потреблението влияят още изолацията на жилището, външната температура и други фактори. През януари средната температура в Западна България се понижи до 0 градуса спрямо близо 3.1 градуса за декември. Освен уредите за отопление, други големи консуматори на електричество в домакинството са бойлер, готварска печка, сушилня, фризер, хладилник и миялна машина.

Прилагането на подходящи мерки може да намали разходите за енергия, без да ограничава комфорта на потребителите.

Съвети за по-ефективно използване на електроенергията в домакинствата:

  • Не покривайте радиаторите с мебели или завеси. Това ще намали ефективността на отоплението.

  • Не изключвайте климатика често – постоянната работа при умерена температура е по-икономична.

  • Използвайте таймери на отоплителните уреди, за да поддържате постоянна температура и да избегнете ненужно отопление, когато не сте у дома.

  • Подобрете изолацията на дома си – това може значително да намали разходите за отопление и да увеличи комфорта в жилището.

  • Подобрете уплътнението на прозорци и врати – премахването на пролуки и замяната на стара дограма с нова, ПВЦ или алуминиева, намалява загубата на топлина.

Повече информация, практични съвети и решения за повишаване на енергийната ефективност може да намерите на: https://electrohold.bg/bg/sales/domakinstva/energijna-efektivnost/.


България
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове