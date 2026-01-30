Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Лисица се разходи в двора на училище в центъра на София

Лисица се разходи в двора на училище в центъра на София

30 Януари, 2026 13:10 831 11

  • лисица-
  • училище-
  • софия

В коментарите хората пишат, че често забелязват лисици да обикалят из улиците на столицата

Лисица се разходи в двора на училище в центъра на София - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лисица беше забелязана да се разхожда в двора на столичното Шесто ОУ „Граф Н. П. Игнатиев".

Училището се намира в самия център на София, на ул. "6-ти септември". Появата на диви животни толкова навътре в града не е обичайна. На кадри, споделени в социалните мрежи, се вижда как лисицата се разхожда в двора в компанията на две птици.

В коментарите хората пишат, че често забелязват лисици да обикалят из улиците на столицата. Други пишат, че появата на лисицата е индикатор за мръсотия.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кирил

    0 7 Отговор
    Центъра на София е доста делеч, но Мара от горно-нанадолнище вика на всичко със сгради над 2 етажа център.

    13:11 30.01.2026

  • 2 Сила

    10 1 Отговор
    Селяндурите разхождащи се по Графа са индикатор за мърсотия !!! И простотия и чалгария ....!!!

    Коментиран от #7

    13:13 30.01.2026

  • 3 Спецназ

    9 1 Отговор
    Едва ли е влязла заради Гарваните дето са покрай нея, а

    заради шведската маса с храна около кофите!

    КМЕТЕ, сакаме и чекаме и лешоядите да дойдат да ги фоткаме, Баце!

    13:13 30.01.2026

  • 4 Пешо

    11 1 Отговор
    Това е стара лисица от ГЕРБ -жени.

    13:14 30.01.2026

  • 5 Трътлю

    7 1 Отговор
    Снимката с тази сива прашна кална грозота веднага издава България, без да съм погледнал дори заглавието

    13:19 30.01.2026

  • 6 Някой

    5 0 Отговор
    "появата на лисицата е индикатор за мръсотия" - ако беше вярно, лисицата щеше да се разхожда в парламента, президинтството и министерски съвет.

    В Банкя, колко лисици се разхождат, а в Бояна?

    13:20 30.01.2026

  • 7 Някой

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Най-голямата трагесия е, че селяндурите се разхождат в парламента и министерствата. Ной-големите селяндури са в министерството на културага и на образжванието. За това са толкова много селяндурите у нас.Учигели и професори селяндурите, ни обричат и на бъдещи поколения селяндури.

    13:26 30.01.2026

  • 8 Коня Солтуклиева

    2 0 Отговор
    Това е наследника на Дани Митов
    Наблюдава кой влиза-излиза от отсрещната сграда :))

    13:35 30.01.2026

  • 9 Има заведение за гируси които

    3 0 Отговор
    Изхвърлят храна в кофите и лисиците я надушват и идват в центъра на София

    13:38 30.01.2026

  • 10 1234

    2 0 Отговор
    Това в Лондон е обичайно

    13:42 30.01.2026

  • 11 ТИГО

    1 0 Отговор
    ХЕ ХЕ Лисугерче готино ,при мен в двора имам куче ,котки и таралеж приятно е ! Преди години на Витоша правехме скара един лисугер направо от ръката ми взимаше мръвката !

    13:46 30.01.2026

