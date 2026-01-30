Лисица се разходи в двора на училище в центъра на София

Лисица беше забелязана да се разхожда в двора на столичното Шесто ОУ „Граф Н. П. Игнатиев".

Училището се намира в самия център на София, на ул. "6-ти септември". Появата на диви животни толкова навътре в града не е обичайна. На кадри, споделени в социалните мрежи, се вижда как лисицата се разхожда в двора в компанията на две птици.

В коментарите хората пишат, че често забелязват лисици да обикалят из улиците на столицата. Други пишат, че появата на лисицата е индикатор за мръсотия.