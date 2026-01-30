Лисица се разходи в двора на училище в центъра на София

Лисица беше забелязана да се разхожда в двора на столичното Шесто ОУ „Граф Н. П. Игнатиев".
Училището се намира в самия център на София, на ул. "6-ти септември". Появата на диви животни толкова навътре в града не е обичайна. На кадри, споделени в социалните мрежи, се вижда как лисицата се разхожда в двора в компанията на две птици.
В коментарите хората пишат, че често забелязват лисици да обикалят из улиците на столицата. Други пишат, че появата на лисицата е индикатор за мръсотия.
1 Кирил
13:11 30.01.2026
2 Сила
Коментиран от #7
13:13 30.01.2026
3 Спецназ
заради шведската маса с храна около кофите!
КМЕТЕ, сакаме и чекаме и лешоядите да дойдат да ги фоткаме, Баце!
13:13 30.01.2026
4 Пешо
13:14 30.01.2026
5 Трътлю
13:19 30.01.2026
6 Някой
В Банкя, колко лисици се разхождат, а в Бояна?
13:20 30.01.2026
7 Някой
До коментар #2 от "Сила":Най-голямата трагесия е, че селяндурите се разхождат в парламента и министерствата. Ной-големите селяндури са в министерството на културага и на образжванието. За това са толкова много селяндурите у нас.Учигели и професори селяндурите, ни обричат и на бъдещи поколения селяндури.
13:26 30.01.2026
8 Коня Солтуклиева
Наблюдава кой влиза-излиза от отсрещната сграда :))
13:35 30.01.2026
9 Има заведение за гируси които
13:38 30.01.2026
10 1234
13:42 30.01.2026
11 ТИГО
13:46 30.01.2026