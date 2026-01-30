Новини
България »
Емануил Йорданов: Дали бих приел да стана служебен министър зависи от името на премиера

30 Януари, 2026 18:56 734 13

  • емануил йорданов-
  • служебен премиер-
  • служебно правителство

С Пеевски и Борисов съдебна реформа не може да се прави

Емануил Йорданов: Дали бих приел да стана служебен министър зависи от името на премиера - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Президентът Йотова ще избира между четирима кандидати на ГЕРБ и един на „Продължаваме Промяната“ за служебен премиер. Не бих казал, че изборът е предопределен, защото тя е опитен политик, има познанията, има и смелостта. Това сподели бившият вътрешен министър Емануил Йорданов в интервю за NOVA NEWS.

По думите му основният недостатък в сегашния вариант на „домовата книга“ е този, че повечето кандидати за служебен министър-председател са обвързани с управляващата в момента партия.

На въпрос дали би приел да стане служебен вътрешен министър, Йорданов отговори, че по принцип би приел, но подчерта, че крайното му решение зависи от много фактори, като например кой ще е премиерът, кои ще са другите министри, какви ще са ангажиментите на кабинета и т.н.

Бих се съгласил, но засега не виждам перспектива, а и с мен никой не е водил разговори, допълни събеседникът в студиото.

Счита обаче, че Бойко Рашков би бил подходящ вариант за служебен вътрешен министър.

По време на интервюто Емануил Йорданов каза още, че е привърженик на идеята за свикване на Велико народно събрание и промени в Конституцията в частта със съдебната власт. И допълни, че би било напълно нормално главният прокурор на страната да бъде и министър на правосъдието, за да може когато си отива една власт, с нея да си отиде и главният прокурор.

„С Пеевски и Борисов съдебна реформа не може да се прави. Тези, които се опитаха да направят съдебна реформа с тях, катастрофираха“, каза Йорданов, визирайки участието на ПП-ДБ в т.нар. „сглобка“.

Относно предприетата днес акция на българските власти срещу пиратските сайтове Zamunda, Arena и Zelka бившият вътрешен министър коментира, че тя се е реализирала заради външната намеса на САЩ.

„При нас липсва уважението към закона. Ако не се научим да уважаваме и спазваме законите, никога няма да станем нормална европейска държава“, напомни Йорданов.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 С партийно зависими като този

    6 3 Отговор
    не се прави служебно правителство от което зависи честни избори. Самото му изявление го прави негоден

    Коментиран от #2

    19:00 30.01.2026

  • 2 фен на ПП

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "С партийно зависими като този":

    Единствен изод от ситуацията е Кокорчо !

    19:04 30.01.2026

  • 3 🎃🪓🔪🐷

    6 2 Отговор
    Бойко спря ЗАМУНДА да се откупи от американците 🖕

    19:04 30.01.2026

  • 4 Някой

    4 2 Отговор
    да го е поканил. Вече.е.бил на този пост и няма ли сега чувство за мярка и капка достойнство да се самопредлага.

    19:09 30.01.2026

  • 5 Кокорче става

    5 3 Отговор
    за кофата в някой столичен квартал но те са препълнени от боклуци. Вече няма място за такива като него.

    19:09 30.01.2026

  • 6 Срам е

    6 1 Отговор
    Мимито и то се надява да вземе някой ЛЕФ

    Коментиран от #13

    19:15 30.01.2026

  • 7 123

    2 2 Отговор
    Цялата из мет в поза партер с изпънати бузки чакат неан дерталката на кого със, или без лубри кант

    19:16 30.01.2026

  • 8 Историк

    3 3 Отговор
    Ама всички досегашни министри.са са абсолютно НЕ кадърни и.

    19:18 30.01.2026

  • 9 дсоклив

    1 2 Отговор
    Мими Боклука, какъв министър ще ставаш бре негодник??? Можеш да си министър на килия боклук със боклук гнусен. Нагли и нахални негодници. Можело и да стане??? Нищо че е доказан боклук. Ама е така защото нито 1 не изяде ритниците.

    19:22 30.01.2026

  • 10 Миманс

    1 1 Отговор
    За да си министър, името му трябва да е Доньо Донев, но за жалост, този гений ни напусна, а с другите едва ли имаш връзка.

    19:26 30.01.2026

  • 11 ФЕЙК - либераст

    3 1 Отговор
    И аз бих приел! Я министър-председател, я министър на благоустройството или на вътрешните работи! И тъщата също би приела, бабалъка нещо се услушва, но като бивш старшина можело да приеме отбраната и да го прекръсти на войната!

    19:32 30.01.2026

  • 12 мими

    0 1 Отговор
    успокой се

    19:54 30.01.2026

  • 13 Посетител

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Срам е":

    По-добре "Мимито", отколкото Къдравото Сю и другите недоразумения на този пост!

    20:01 30.01.2026

Новини по градове:
