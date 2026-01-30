Емануил Йорданов: Дали бих приел да стана служебен министър зависи от името на премиера

Президентът Йотова ще избира между четирима кандидати на ГЕРБ и един на „Продължаваме Промяната“ за служебен премиер. Не бих казал, че изборът е предопределен, защото тя е опитен политик, има познанията, има и смелостта. Това сподели бившият вътрешен министър Емануил Йорданов в интервю за NOVA NEWS.

По думите му основният недостатък в сегашния вариант на „домовата книга“ е този, че повечето кандидати за служебен министър-председател са обвързани с управляващата в момента партия.

На въпрос дали би приел да стане служебен вътрешен министър, Йорданов отговори, че по принцип би приел, но подчерта, че крайното му решение зависи от много фактори, като например кой ще е премиерът, кои ще са другите министри, какви ще са ангажиментите на кабинета и т.н.

Бих се съгласил, но засега не виждам перспектива, а и с мен никой не е водил разговори, допълни събеседникът в студиото.

Счита обаче, че Бойко Рашков би бил подходящ вариант за служебен вътрешен министър.

По време на интервюто Емануил Йорданов каза още, че е привърженик на идеята за свикване на Велико народно събрание и промени в Конституцията в частта със съдебната власт. И допълни, че би било напълно нормално главният прокурор на страната да бъде и министър на правосъдието, за да може когато си отива една власт, с нея да си отиде и главният прокурор.

„С Пеевски и Борисов съдебна реформа не може да се прави. Тези, които се опитаха да направят съдебна реформа с тях, катастрофираха“, каза Йорданов, визирайки участието на ПП-ДБ в т.нар. „сглобка“.

Относно предприетата днес акция на българските власти срещу пиратските сайтове Zamunda, Arena и Zelka бившият вътрешен министър коментира, че тя се е реализирала заради външната намеса на САЩ.

„При нас липсва уважението към закона. Ако не се научим да уважаваме и спазваме законите, никога няма да станем нормална европейска държава“, напомни Йорданов.