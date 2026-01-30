Руслан Стефанов за сделката за "Лукойл": Политиците ни се смълчаха

Появи се такава информация, но сделката трябва да бъде потвърдена от службата за контрол на чучждестранните активи на САЩ. Ако това се случи, сделката трябва да бъде потвърдена и от българския парламент. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ програмният директор на Центъра за изследване на демокарцията Руслан Стефанов във връзка с информацията, че руската компания "Лукойл" се е съгласила да продаде по-голямата част от чуждестранните си активи, оценявани на около 22 млрд. долара, на американската частна инвестиционна компания "Карлайл", като сделката включва и българските активи.

След като Русия обяви страната ни България имаше 4 г. да реши въпроса на наша почва, но политиците ни намериха време за това. Затова се наложи САЩ да действат, добави той, цитиран от .

"Карлайл" е сериозна фирма. Българското правителство все още има механизми, като например за скрийнинг над инвестициите, заяви Стефанов.

От това което наблюдаваме, като че ли нещата се смълчаха. Притеснен съм, тъй като е добре, когато има управление от българската държава на дадена компания, българските данъкоплатци трябва да знаят какво се случва. Отдавам това мълчание на облекчение на българските политици, че с въпроса се заемат САЩ, посочи програмният директор на Центъра за изследване на демокрацията

По думите му страната ни няма да има проблем с доставките на газ след влизането в сила на забраната за внос на руски газ в Европейския съюз от 2027 г.