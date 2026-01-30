Руслан Стефанов за сделката за "Лукойл": Политиците ни се смълчаха

Появи се такава информация, но сделката трябва да бъде потвърдена от службата за контрол на чучждестранните активи на САЩ. Ако това се случи, сделката трябва да бъде потвърдена и от българския парламент. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ програмният директор на Центъра за изследване на демокарцията Руслан Стефанов във връзка с информацията, че руската компания "Лукойл" се е съгласила да продаде по-голямата част от чуждестранните си активи, оценявани на около 22 млрд. долара, на американската частна инвестиционна компания "Карлайл", като сделката включва и българските активи.
След като Русия обяви страната ни България имаше 4 г. да реши въпроса на наша почва, но политиците ни намериха време за това. Затова се наложи САЩ да действат, добави той, цитиран от .
"Карлайл" е сериозна фирма. Българското правителство все още има механизми, като например за скрийнинг над инвестициите, заяви Стефанов.
От това което наблюдаваме, като че ли нещата се смълчаха. Притеснен съм, тъй като е добре, когато има управление от българската държава на дадена компания, българските данъкоплатци трябва да знаят какво се случва. Отдавам това мълчание на облекчение на българските политици, че с въпроса се заемат САЩ, посочи програмният директор на Центъра за изследване на демокрацията
По думите му страната ни няма да има проблем с доставките на газ след влизането в сила на забраната за внос на руски газ в Европейския съюз от 2027 г.
1 Да се смееш ли
Коментиран от #12
19:19 30.01.2026
2 Гост
"След като Русия обяви страната ни България......" - Обяви за какво?
"но политиците ни намериха време за това" - Намериха или НЕ намериха?
"добави той, цитиран от ." - Цитиран от кого?
Коментиран от #26
19:20 30.01.2026
3 КАК НЯМА ДА МЪЛЧАТ
19:21 30.01.2026
4 Сигурно
19:22 30.01.2026
5 Гост
Честито, р0б0ве.
Коментиран от #11, #24
19:22 30.01.2026
6 От антуража
19:22 30.01.2026
7 Попето
Коментиран от #10
19:23 30.01.2026
8 център за иследване на демокрацията???
Коментиран от #15
19:23 30.01.2026
9 Данко Харсъзина
19:23 30.01.2026
10 Данко Харсъзина
До коментар #7 от "Попето":Възможно е и над 100 000 евро да получава. Управлява голяма компания.
19:24 30.01.2026
11 Питане
До коментар #5 от "Гост":Само в Тексас и в Русия ли има петрол, товариш Feik ???
Коментиран от #32
19:25 30.01.2026
12 БРАВО ТОЧНО И
До коментар #1 от "Да се смееш ли":ЯСНО ТЪПИ СА. И ТЕ САМИТЕ СЕ ДОКАРАХА ДО ТУК ОТ ТРЪПОТИЯ И НЕКАДЪРНОСТ. МИСЛЕХА ЧЕ СА НЕДОСТИЖИМИ. НО БРОНЕБОЙНИ ПАТРОНИ ИМА.
Коментиран от #19
19:26 30.01.2026
13 НАЛИ
Коментиран от #16, #23
19:27 30.01.2026
14 ФАКТИ
19:27 30.01.2026
15 Червената шапчица
До коментар #8 от "център за иследване на демокрацията???":Тия изследователи са адски досадни, глупави и много лакоми за грантове лакеи...
19:28 30.01.2026
16 Но пък
До коментар #13 от "НАЛИ":заплахите си остават български.
19:33 30.01.2026
17 Гробар
Коментиран от #18
19:33 30.01.2026
18 Гробар
До коментар #17 от "Гробар":Червеи и мравки ще ги лазят, кучетата ще ги ръфат във екстаз.
19:35 30.01.2026
19 Кога
До коментар #12 от "БРАВО ТОЧНО И":Хващаме гората, другарю ?
По-близо до мандра да е !
Аз имам лопата, а ти взимай кирката, че трябва землянка да копаме !!!!
19:35 30.01.2026
20 Чудесни новини
19:35 30.01.2026
21 ГОСТ
19:39 30.01.2026
22 Лукойл ограби племето!
19:41 30.01.2026
23 Ти лежи
До коментар #13 от "НАЛИ":На дивана пред телевизора и разсъъждавай все така целомъдрено....
Но реването трябва да го разшириш и да отсъдиш властта, че не ти куса супата.!
19:42 30.01.2026
24 Още един неграмотен русофил
До коментар #5 от "Гост":Пише се "роби" , а не "робове"
Всичките до един сте неграмотни селяци!
Коментиран от #28, #30, #31, #33
19:43 30.01.2026
25 Никой
19:45 30.01.2026
26 Хахо
До коментар #2 от "Гост":Редакторът си тръгна по-рано днес - петък е! :D
19:47 30.01.2026
27 Дас Хаген
19:51 30.01.2026
28 Мутата
До коментар #24 от "Още един неграмотен русофил":Ставайте, робове, аз не ща ярем!“ — това са думите на Георги Бенковски преди избухването на Априлското въстание през 1876 година.
Разбрали сега кой е неграмотника.
19:53 30.01.2026
29 БеГемот
19:57 30.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Малката Мута
До коментар #24 от "Още един неграмотен русофил":ро̀би и (остар.) ро̀бове, след числ. ро̀ба, м. 1. Истор
Разбираш ли колко си неграмотен
19:59 30.01.2026
32 Гост
До коментар #11 от "Питане":Има и във Венецуела, но колко ще струва да ти го докарат?
Европейският е скъп.
На арабският ранспортът му е по-скъп от суровината.
Останалият, който е на Балканите и в Азия, е купен от Русия и демократизиран.
20:02 30.01.2026
33 Гост
До коментар #24 от "Още един неграмотен русофил":Цитирах Бенковски:
"Ставайте Р0Б0ВЕ!...."
Не знаеш кой е, нали така, Ибряме?
20:03 30.01.2026