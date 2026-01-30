Новини
България »
Руслан Стефанов за сделката за "Лукойл": Политиците ни се смълчаха

Руслан Стефанов за сделката за "Лукойл": Политиците ни се смълчаха

30 Януари, 2026 19:13 1 307 33

  • руслан стефанов-
  • лукойл-
  • русия-
  • продажба-
  • рафинерия

"Карлайл" е сериозна фирма

Руслан Стефанов за сделката за "Лукойл": Политиците ни се смълчаха - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Появи се такава информация, но сделката трябва да бъде потвърдена от службата за контрол на чучждестранните активи на САЩ. Ако това се случи, сделката трябва да бъде потвърдена и от българския парламент. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ програмният директор на Центъра за изследване на демокарцията Руслан Стефанов във връзка с информацията, че руската компания "Лукойл" се е съгласила да продаде по-голямата част от чуждестранните си активи, оценявани на около 22 млрд. долара, на американската частна инвестиционна компания "Карлайл", като сделката включва и българските активи.

След като Русия обяви страната ни България имаше 4 г. да реши въпроса на наша почва, но политиците ни намериха време за това. Затова се наложи САЩ да действат, добави той, цитиран от .

"Карлайл" е сериозна фирма. Българското правителство все още има механизми, като например за скрийнинг над инвестициите, заяви Стефанов.

От това което наблюдаваме, като че ли нещата се смълчаха. Притеснен съм, тъй като е добре, когато има управление от българската държава на дадена компания, българските данъкоплатци трябва да знаят какво се случва. Отдавам това мълчание на облекчение на българските политици, че с въпроса се заемат САЩ, посочи програмният директор на Центъра за изследване на демокрацията

По думите му страната ни няма да има проблем с доставките на газ след влизането в сила на забраната за внос на руски газ в Европейския съюз от 2027 г.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да се смееш ли

    14 2 Отговор
    За някои гавазите на Борисов и везирите на Пеевски може и да са политици, но за всеки имащ поне малко на тепето, тези са дружина нещастници и ако нещо не разбират или не осъзнават, това е традиционното им състояние, а не предизвикан шок.

    Коментиран от #12

    19:19 30.01.2026

  • 2 Гост

    18 1 Отговор
    Как може да пускате статия без редактор? Пълна е с грешки.
    "След като Русия обяви страната ни България......" - Обяви за какво?
    "но политиците ни намериха време за това" - Намериха или НЕ намериха?
    "добави той, цитиран от ." - Цитиран от кого?

    Коментиран от #26

    19:20 30.01.2026

  • 3 КАК НЯМА ДА МЪЛЧАТ

    14 1 Отговор
    Там ТУУЛУПА шишко вложиха и ресурс и хора свои сложиха уж да я обладаят но младите хора и Радев ги посякоха. СЕГА БЛИЖАТ РАНИ.

    19:21 30.01.2026

  • 4 Сигурно

    12 0 Отговор
    Сега фирма от САЩ ще купи ЛУКА за бе пари ,и ще е продаде след година с огромна печалба

    19:22 30.01.2026

  • 5 Гост

    16 2 Отговор
    Карлайл няма да ни докара петрол от Тексас. Пак ще ни внасят руски петрол, но вече ще плащаме и делът на новият американски собственик.
    Честито, р0б0ве.

    Коментиран от #11, #24

    19:22 30.01.2026

  • 6 От антуража

    12 0 Отговор
    А шопара така се е глътнал тумбака, че спокойно може да си чеше гърба през него...

    19:22 30.01.2026

  • 7 Попето

    8 0 Отговор
    Някъде прочетох, че Спецов получавал около 80 х. € месечно възнаграждение, дали е вярно? А политиците ни, поради некадърност и продажност, предпочитат от чужбина да им решават проблемите.

    Коментиран от #10

    19:23 30.01.2026

  • 8 център за иследване на демокрацията???

    10 1 Отговор
    какви са тия нищоправци и майцепродавци???

    Коментиран от #15

    19:23 30.01.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    0 9 Отговор
    Големият държавник, великия българин, строителят на съвременна България, Бойко Борисов, осигури диверсификация на енергийните доставки. Радев ни вкара под робство с договора с Боташ.

    19:23 30.01.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "Попето":

    Възможно е и над 100 000 евро да получава. Управлява голяма компания.

    19:24 30.01.2026

  • 11 Питане

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Само в Тексас и в Русия ли има петрол, товариш Feik ???

    Коментиран от #32

    19:25 30.01.2026

  • 12 БРАВО ТОЧНО И

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Да се смееш ли":

    ЯСНО ТЪПИ СА. И ТЕ САМИТЕ СЕ ДОКАРАХА ДО ТУК ОТ ТРЪПОТИЯ И НЕКАДЪРНОСТ. МИСЛЕХА ЧЕ СА НЕДОСТИЖИМИ. НО БРОНЕБОЙНИ ПАТРОНИ ИМА.

    Коментиран от #19

    19:26 30.01.2026

  • 13 НАЛИ

    6 1 Отговор
    Вече сме евроейци и ще плащаме на европейски цени горивата и по високи цени на стоките...

    Коментиран от #16, #23

    19:27 30.01.2026

  • 14 ФАКТИ

    7 0 Отговор
    ПАК НИ УНИЗИХА. И ПОСЛЕДНОТО НИ ГРАБНАХА. МУТРИТЕ НИ СЕ НАСRAХА.

    19:27 30.01.2026

  • 15 Червената шапчица

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "център за иследване на демокрацията???":

    Тия изследователи са адски досадни, глупави и много лакоми за грантове лакеи...

    19:28 30.01.2026

  • 16 Но пък

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "НАЛИ":

    заплахите си остават български.

    19:33 30.01.2026

  • 17 Гробар

    1 0 Отговор
    Евроатлантически черва и карантии по жълтите павета. Няма по-красива гледка.

    Коментиран от #18

    19:33 30.01.2026

  • 18 Гробар

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гробар":

    Червеи и мравки ще ги лазят, кучетата ще ги ръфат във екстаз.

    19:35 30.01.2026

  • 19 Кога

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "БРАВО ТОЧНО И":

    Хващаме гората, другарю ?
    По-близо до мандра да е !
    Аз имам лопата, а ти взимай кирката, че трябва землянка да копаме !!!!

    19:35 30.01.2026

  • 20 Чудесни новини

    5 0 Отговор
    Вече и в бг, горива на европейски цени, 2 евро на литър. Очаквайте съвсем скоро.

    19:35 30.01.2026

  • 21 ГОСТ

    4 1 Отговор
    По думите му страната ни няма да има проблем с доставките на газ след влизането в сила на забраната за внос на руски газ в Европейския съюз от 2027...............това го знае и най неукия. но всички там анализатори политици и цялата шайка пиявици защо мълчат на каква цена ще го има това е първия въпрос а другия въпрос като го има дали някой ще го ползва ако е прекалено скъп. видяхме ги пепейците напълниха Чирен със скъп газ дори в микс с евтин тука газта беше по скъпа спрямо борсата в Нидерландия..

    19:39 30.01.2026

  • 22 Лукойл ограби племето!

    5 0 Отговор
    60 години не плащаха данъци!

    19:41 30.01.2026

  • 23 Ти лежи

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "НАЛИ":

    На дивана пред телевизора и разсъъждавай все така целомъдрено....
    Но реването трябва да го разшириш и да отсъдиш властта, че не ти куса супата.!

    19:42 30.01.2026

  • 24 Още един неграмотен русофил

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Пише се "роби" , а не "робове"
    Всичките до един сте неграмотни селяци!

    Коментиран от #28, #30, #31, #33

    19:43 30.01.2026

  • 25 Никой

    1 0 Отговор
    То не остана за продаване.

    19:45 30.01.2026

  • 26 Хахо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Редакторът си тръгна по-рано днес - петък е! :D

    19:47 30.01.2026

  • 27 Дас Хаген

    1 0 Отговор
    До сеге се забраняваше на други компании да търгуват с петрол, активи и каквото и да е било с Лукойол! И изведнъж бум американска фирма ще придобива активи и никой не се противопоставя! Да ви еб…м демокрацията! Хайде защо не крещите САЩ спонсорират войната на Путин!

    19:51 30.01.2026

  • 28 Мутата

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Още един неграмотен русофил":

    Ставайте, робове, аз не ща ярем!“ — това са думите на Георги Бенковски преди избухването на Априлското въстание през 1876 година.
    Разбрали сега кой е неграмотника.

    19:53 30.01.2026

  • 29 БеГемот

    0 0 Отговор
    Изслушват са....

    19:57 30.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Малката Мута

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Още един неграмотен русофил":

    ро̀би и (остар.) ро̀бове, след числ. ро̀ба, м. 1. Истор
    Разбираш ли колко си неграмотен

    19:59 30.01.2026

  • 32 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Питане":

    Има и във Венецуела, но колко ще струва да ти го докарат?
    Европейският е скъп.
    На арабският ранспортът му е по-скъп от суровината.
    Останалият, който е на Балканите и в Азия, е купен от Русия и демократизиран.

    20:02 30.01.2026

  • 33 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Още един неграмотен русофил":

    Цитирах Бенковски:
    "Ставайте Р0Б0ВЕ!...."
    Не знаеш кой е, нали така, Ибряме?

    20:03 30.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове