Енергиен експерт: Още е рано да се говори за новината за продажба на "Лукойл" на "Карлайл"

Още е рано да се говори за новината за продажба на "Лукойл" на "Карлайл". "Лукойл" си оставя вратичка да преговаря с други компании и дава възможност да продължи преговори и с американската компания "Шеврон". Това заяви енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров пред БТВ.

По думите му, ако се стигне до продажбата на рафинерията на "Карлайл" не става въпрос за директни косвени руски интереси, сочи news.bg. "Това прави потенциално позволение от страна на Министерство на финансите на САЩ, но там никога нищо не се знае, защото това е финансова група, която не може да оперира активите на "Лукойл" без подкрепата на големите нефтени компании. Това е първа крачка към продажбата на активите на рафинерията на трети страни", обясни Мартин Владимиров.

Според него вероятно "Лукойл" ще се продаде рафинерия по рафинерия. Когато една компания е под санкции, тя няма да спре да бъде под санкции и дори, когато бъде продадена, уточни енергийният експерт.

Мартин Владимиров уточни, че "Лукойл" си запазва активите в Казахстан с аргумент, че са ключови в добива на нефт за страната. "Може да има сблъсък между САЩ и Украйна по тази ос - продажбата на активите на "Лукойл", каза той. Владимиров не изключва да продължи дерогацията на рафинерията и след април месец.

Той посочи, че има и други играчи в региона за продажбата на "Лукойл", като например унгарската МОЛ.

Мартин Владимиров каза още в заключение, че няма опасения за покачване на цената на горивата у нас.