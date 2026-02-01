Новини
Кристиан Вигенин: БСП има нужда от дълбока промяна, млад лидер и нови партньори

1 Февруари, 2026 10:18

Социалистите трябва да се съсредоточат върху новата политическа ситуация и да преосмислят ролята си в парламента

Кристиан Вигенин: БСП има нужда от дълбока промяна, млад лидер и нови партньори - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Една лява партия не може да бъде статукво. Тя винаги трябва да бъде партия на промяната, на желанието за по-добър живот и за фундаментална икономическа промяна.“ С тези думи българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин очерта необходимостта от дълбока промяна в БСП в интервю за предаването „Събуди се“ по Нова телевизия. По думите му новата политическа ситуация, след оставката на правителството, изисква партията да се съсредоточи не върху миналото, а върху това какво предстои.

Вигенин подчерта, че основната задача пред БСП е отново да бъде разпозната като полезна, автентична лява партия, която защитава ясни политики и има амбицията за солидно представителство в следващия парламент. „Важно е не само какви политики предлагаме, а и кой представлява партията“, заяви той, припомняйки, че Националният съвет вече е приел по принцип бъдещата предизборна платформа, която предстои да бъде обсъдена и на конгреса.

Според Вигенин настоящата ситуация налага нов лидер и значително променена посока за БСП. „В последната година партията често беше възприемана като подизпълнител на ГЕРБ и ДПС–Ново начало, независимо от реалните намерения. Няма значение какво е било, важно е какво вярват хората“, отбеляза евродепутатът.

В този контекст той изрази личната си подкрепа за лидера на Младежкото обединение на БСП Габриел Вълков, защото според него той има както организационен, така и политически опит, включително от работата си като председател на парламентарната Комисия по младежта и спорта. „Ако ние, по-опитните, застанем до него, мисля, че можем да се справим“, каза Вигенин, но уточни, че крайното решение е на конгреса.

По отношение на участието на БСП в отиващото си управление Вигенин заяви, че отговорността е и колективна, и персонална, но лидерът носи най-голямата тежест. Той коментира, че решението за участие в управлението не е било грешка, но с времето първоначалните условия значително са се променили, а партията не е успяла да се превърне в равностоен партньор.

„Към днешна дата – да, ние спасихме държавата от поредни избори за известен период. Но оттук нататък категорично трябва да се разграничим от политическото взаимодействие с ГЕРБ и ДПС и да търсим нови партньори“, заяви Вигенин. По думите му БСП, без да иска, се е оказала част от статукво, което се самовъзпроизвежда, нещо несъвместимо с мисията на една лява партия.

По въпроса дали социалистите биха подкрепила Илияна Йотова на предстоящите президентски избори, Вигенин отбеляза, че е рано да се говори за кандидатурите за президент. „Госпожа Йотова в момента е изправена пред голямо предизвикателство – убедително да влезе в ролята на президент. Първите ѝ стъпки са обнадеждаващи и аз я поздравявам за това“, коментира той. Уточни, че Илияна Йотова е биографично и политически свързана с БСП, но партията в никакъв случай не трябва да се превръща във воденичен камък. „Тя трябва да запази своя независим образ“, смята евродепутатът.

Възможно бъдещо сътрудничество между БСП и формацията на Румен Радев за Кристиан Вигенин е път социалистите да постигнат това, което не са успели сами: „Това не означава размиване на идентичността. Напротив – БСП ще продължи да бъде лявата партия. Проектът, който се очертава около Румен Радев, няма да бъде ляв. Това означава, че има ясно пространство за БСП и нейната роля. Може би има смисъл да разширим ветрилото – БСП да държи левия фронт, а проектът на Румен Радев да привлече други избиратели, които иначе не биха гласували за нас.“

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/


