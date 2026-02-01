Стефан Янев: „Български възход“ е готова на взаимодействие с Румен Радев

На фона на заявките за предстоящ политически проект около Румен Радев, бившият служебен премиер и министър на отбраната Стефан Янев коментира доверието в политиката, честността на изборите и условията за политическо взаимодействие в предаването „120 минути“ по bTV.
Той обяви, че „Български възход“ ще участва в предсрочните парламентарни избори, като уточни, че от партията са готови да взаимодействат с формацията на Румен Радев, но до момента не са водили разговори.
„Имаме партия, участвала е в избори и пак ще участва“, заяви Стефан Янев.
„Аз не мога да отговоря от негово име (на Румен Радев - бел.ред.), защото не съм запознат в детайли с това, което прави. Разбира се, наблюдавам какво се случва и бих казал, че вярвам и се надявам, че това, което Радев и неговият екип правят, ще бъде в състояние да отговори на големите обществени очаквания“, каза той.
„Бяхме свидетели на множество протести в края на миналата година. За мен общият знаменател е един – недоверието във функционирането на политическата система. Недоверието в българските политики. Оттук нататък това доверие може ли да бъде овладяно, може ли да бъде върнато в нормални граници – според мен да“, каза още Янев.
И уточни, че за целта в неговия фокус са три приоритета – прозрачна и разбираема фискална политика, функциониране на държавата по прозрачен и отчетен начин, и честността на изборите.
„Може би, сега, в предизборна обстановка, честността на изборите е първи приоритет. Защото от тях зависи легитимността на всяко едно управление. И това е връзката с българите“, каза още той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Истината
19:14 01.02.2026
2 Учителка по български език и литература
19:14 01.02.2026
3 Ха,ха
19:15 01.02.2026
4 Взаимодействие
19:17 01.02.2026
5 Нов проек
Коментиран от #11, #12
19:18 01.02.2026
6 Гледайте
19:19 01.02.2026
7 Зъл пес
19:21 01.02.2026
8 пешо
19:22 01.02.2026
9 И Киев е Руски
Коментиран от #18
19:24 01.02.2026
10 Янев ли!
19:25 01.02.2026
11 Лалугер
До коментар #5 от "Нов проек":Да бе,верно,как като с магия наизлезнаха всички дръти чанти.Кат лалугери,надушиха далаверата.А уж щяха да викат джензитата.Другия път ще ги видят на пиацата,ама друг път.
19:25 01.02.2026
12 Защото
До коментар #5 от "Нов проек":сме в Леврозоната !
19:26 01.02.2026
13 Все тая
Коментиран от #30
19:28 01.02.2026
14 Питане
19:28 01.02.2026
15 Само Волен
Коментиран от #26
19:28 01.02.2026
16 Иван
19:29 01.02.2026
17 На Янев му липсва конкретика
19:29 01.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Изразена дистанция от Радев
19:30 01.02.2026
20 кочо чистеменски
19:30 01.02.2026
21 Повтаряне на очевидни истини
19:31 01.02.2026
22 Ели
Коментиран от #34
19:31 01.02.2026
23 Реторика срещу системата, без конкретни
19:32 01.02.2026
24 Боби
19:32 01.02.2026
25 стратегическа неангажираност и риск
19:33 01.02.2026
26 Иван
До коментар #15 от "Само Волен":Обмисля. Щото избира дали сам или с коалиция. Ама той е кавгаджия и ония от многопластовата разединена БСП, не го долюбват достатъчно.
19:33 01.02.2026
27 Професионален и прагматичен
Изградил образ на човек, който цени ред, дисциплина и структурирано управление.
В изказванията си често използва рационален и умерен тон, без излишни емоционални изблици.
19:34 01.02.2026
28 Потенциални
19:34 01.02.2026
29 Новак
19:34 01.02.2026
30 Хайде
До коментар #13 от "Все тая":Абе и ти може да се изметеш на изток.Няма да ми липсваш.
19:35 01.02.2026
31 Стефан Янев е прагматичен политик
Балансира между независимост и сътрудничество с по-големи политически фигури, като Радев.
19:35 01.02.2026
32 Акцент върху институции и правила
19:36 01.02.2026
33 Ловете стогодишни
19:38 01.02.2026
34 Доволен
До коментар #22 от "Ели":Браво Ели,харесва ми написаното:)Мунчо си е некадърник отвсякъде.
19:39 01.02.2026
35 И не забравяй Янев
19:39 01.02.2026
36 Ирония
19:39 01.02.2026