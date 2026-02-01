Новини
Стефан Янев: „Български възход" е готова на взаимодействие с Румен Радев

1 Февруари, 2026 20:09, обновена 1 Февруари, 2026 19:13

  • стефан янев-
  • политика-
  • български възход

Имаме партия, участвала е в избори и пак ще участва, заяви лидерът на партията и бивш служебен премиер

На фона на заявките за предстоящ политически проект около Румен Радев, бившият служебен премиер и министър на отбраната Стефан Янев коментира доверието в политиката, честността на изборите и условията за политическо взаимодействие в предаването „120 минути“ по bTV.

Той обяви, че „Български възход“ ще участва в предсрочните парламентарни избори, като уточни, че от партията са готови да взаимодействат с формацията на Румен Радев, но до момента не са водили разговори.

„Имаме партия, участвала е в избори и пак ще участва“, заяви Стефан Янев.

„Аз не мога да отговоря от негово име (на Румен Радев - бел.ред.), защото не съм запознат в детайли с това, което прави. Разбира се, наблюдавам какво се случва и бих казал, че вярвам и се надявам, че това, което Радев и неговият екип правят, ще бъде в състояние да отговори на големите обществени очаквания“, каза той.

„Бяхме свидетели на множество протести в края на миналата година. За мен общият знаменател е един – недоверието във функционирането на политическата система. Недоверието в българските политики. Оттук нататък това доверие може ли да бъде овладяно, може ли да бъде върнато в нормални граници – според мен да“, каза още Янев.

И уточни, че за целта в неговия фокус са три приоритета – прозрачна и разбираема фискална политика, функциониране на държавата по прозрачен и отчетен начин, и честността на изборите.

„Може би, сега, в предизборна обстановка, честността на изборите е първи приоритет. Защото от тях зависи легитимността на всяко едно управление. И това е връзката с българите“, каза още той.


  • 1 Истината

    1 0 Отговор
    Председателя на Възраждане Костадин Костадинов и зам.председателят на парламента Цончо Ганев са публикували - "Благодарим искрено на дясната ръка на Румен Радев за разкриването на истината. По принцип един проект приключва след избори - този приключи преди да е започнал"

    19:14 01.02.2026

  • 2 Учителка по български език и литература

    9 7 Отговор
    Само ти липсваш, настъпен заек такъв

    19:14 01.02.2026

  • 3 Ха,ха

    5 4 Отговор
    Ма и такава партия ли имало?

    19:15 01.02.2026

  • 4 Взаимодействие

    2 3 Отговор
    като ракета носител!

    19:17 01.02.2026

  • 5 Нов проек

    5 3 Отговор
    със стари муцуни !

    Коментиран от #11, #12

    19:18 01.02.2026

  • 6 Гледайте

    7 3 Отговор
    си пенсиите , БКП - то и хранилката на народен гръб , и не пречете поне на народът да бачка и да ви хрантути вече толкова десетилетия , вредители безполезни !

    19:19 01.02.2026

  • 7 Зъл пес

    6 1 Отговор
    Оооооо,Стехане,цъфна и ти.

    19:21 01.02.2026

  • 8 пешо

    2 0 Отговор
    нали ти го предаде

    19:22 01.02.2026

  • 9 И Киев е Руски

    4 2 Отговор
    НЕ маш шанс готин ти се провали като куко учиндолския

    Коментиран от #18

    19:24 01.02.2026

  • 10 Янев ли!

    4 1 Отговор
    Нищо ново, още един руски шпионин.

    19:25 01.02.2026

  • 11 Лалугер

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нов проек":

    Да бе,верно,как като с магия наизлезнаха всички дръти чанти.Кат лалугери,надушиха далаверата.А уж щяха да викат джензитата.Другия път ще ги видят на пиацата,ама друг път.

    19:25 01.02.2026

  • 12 Защото

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нов проек":

    сме в Леврозоната !

    19:26 01.02.2026

  • 13 Все тая

    2 5 Отговор
    Важното е атлантическите партии да се изметат. Но и Янев ми намирисва малко на атланте

    Коментиран от #30

    19:28 01.02.2026

  • 14 Питане

    4 1 Отговор
    Лубри канта вие ли си го копувате, или ще ви е дар от детенцето на тати Решетников и маминка Импексова

    19:28 01.02.2026

  • 15 Само Волен

    6 1 Отговор
    не се е появил !

    Коментиран от #26

    19:28 01.02.2026

  • 16 Иван

    5 1 Отговор
    Янев, защо така мазно се опитваш да изпълзиш отгоре? Доста хора те харесваха когато беше служебен премиер, вярно, симпатяга беше тогава. Грешка направи след това да правиш партия. Сега, явно решаваш да се предложиш като лице на нова партия, но Радев е скрито и трайно червен отвътре. Което значи, че и ти. Пък сте все от БСП кадри. А вашето време е изтекло и най-добре е да не подлъгвате децата на България. Ако имате останала съвест.

    19:29 01.02.2026

  • 17 На Янев му липсва конкретика

    3 0 Отговор
    Много от посочените приоритети са ОБЩИ ФРАЗИ и КЛИШЕТА („прозрачна политика“, „честни избори“) без конкретни стъпки или програма за изпълнение.

    19:29 01.02.2026

  • 19 Изразена дистанция от Радев

    1 0 Отговор
    Макар да е тактична, тази позиция може да се тълкува и като нежелание за реално взаимодействие, което оставя избирателите в несигурност относно бъдещи коалиции.

    19:30 01.02.2026

  • 20 кочо чистеменски

    0 0 Отговор
    СТефчо разбирам взаимодействие с радев само ако призовеш твоите избиратели да гласуват за радев ,защото няма да минеш и един проценти за това не губи взаимодействието с радев с възможните си електорални единици

    19:30 01.02.2026

  • 21 Повтаряне на очевидни истини

    2 0 Отговор
    Например „от легитимността на изборите зависи легитимността на управлението“ е вярно, но не добавя ново аналитично съдържание или конкретно предложение.

    19:31 01.02.2026

  • 22 Ели

    6 0 Отговор
    Гледам този НЕКАДЪРНИК и съм на ясно какви НЕКАДЪРНИЦИ ЩЕ ДОВЕДЕ ГЛАВНИЯ НЕКАДЪРНИК,

    Коментиран от #34

    19:31 01.02.2026

  • 23 Реторика срещу системата, без конкретни

    2 1 Отговор
    решения – Посочването на недоверие в политиката е правилно и актуално, но без конкретни механизми за възстановяване на доверието, остава повече декларативно, отколкото практически ориентирано.

    19:32 01.02.2026

  • 24 Боби

    3 0 Отговор
    Има си хас! Отвсякъде изпълзяха ченгеджийските плъхове...Тоя не е в активната политика от години. Много чудно ЗАЩО и като какъв не спира да обикаля студията?!

    19:32 01.02.2026

  • 25 стратегическа неангажираност и риск

    1 3 Отговор
    Янев успява да изглежда отговорен и прагматичен лидер, което е позитивно, особено в очите на избиратели, уморени от политическата нестабилност. Но слабата конкретика и леката дистанция от Радев могат да оставят впечатление за стратегическа неангажираност и риск от възприемане на посланията като чисто реторика.

    19:33 01.02.2026

  • 26 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Само Волен":

    Обмисля. Щото избира дали сам или с коалиция. Ама той е кавгаджия и ония от многопластовата разединена БСП, не го долюбват достатъчно.

    19:33 01.02.2026

  • 27 Професионален и прагматичен

    1 2 Отговор
    Бивш военен, бивш служебен премиер и министър на отбраната.
    Изградил образ на човек, който цени ред, дисциплина и структурирано управление.
    В изказванията си често използва рационален и умерен тон, без излишни емоционални изблици.

    19:34 01.02.2026

  • 28 Потенциални

    3 0 Отговор
    убийци , готови да убиват по заповед невинни хора , често от техните приноси за яслата , на която са , тръгнали политика да правят ? Отврат и срам !

    19:34 01.02.2026

  • 29 Новак

    2 0 Отговор
    Възход, Възраждане, Воля, Величие... Вервайте им...Тези хора кога ще научат цялата българска азбука?

    19:34 01.02.2026

  • 30 Хайде

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Все тая":

    Абе и ти може да се изметеш на изток.Няма да ми липсваш.

    19:35 01.02.2026

  • 31 Стефан Янев е прагматичен политик

    1 4 Отговор
    Показва готовност за диалог и партньорства, но без да губи собствената си автономия.
    Балансира между независимост и сътрудничество с по-големи политически фигури, като Радев.

    19:35 01.02.2026

  • 32 Акцент върху институции и правила

    1 2 Отговор
    Често говори за честност на изборите, прозрачност на държавата и отчетност, което подчертава ориентацията му към институционални решения, а не към популизъм.

    19:36 01.02.2026

  • 33 Ловете стогодишни

    0 0 Отговор
    за председател ма парламента!Бойко е договорил един 103 годишен!

    19:38 01.02.2026

  • 34 Доволен

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ели":

    Браво Ели,харесва ми написаното:)Мунчо си е некадърник отвсякъде.

    19:39 01.02.2026

  • 35 И не забравяй Янев

    0 1 Отговор
    По времето на социализма имаше "Знаме на Мира" Атлантиците го изгориха и сега развяват Знамето на Войната, Знамето на ядрената война... Запомнете го ей младите! Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет. Атлантизма е зло.

    19:39 01.02.2026

  • 36 Ирония

    1 0 Отговор
    Нашенци са свикнали някой да им крещи, за ги лъже , да се самохвали, да прюе по другите опоненти. Такива спокойни, емоционално уравтовесени, рационалти и умерени политици не ге впечатляват. Няма ли простащина в реториката на един политик, им е скучно. Българският избирател иска шоу, а не някой да му подобри живота.

    19:39 01.02.2026

