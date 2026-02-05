Страницата с видеата от гинекологичния кабинет в София вече е блокирана. Въпреки това специалистите съветват всички жени, които се притесняват и са били в този кабинет или се открият в някое видео да подадат сигнал към компетентните органи, разкри бТВ.

Припомняме, че камера, поставена в лекарски кабинет във филиал на медицински център в София, е заснела гинекологичните прегледи на десетки жени. Кадрите са качени в сайтове за възрасти.

Медицинският център има общо 6 филиала в столицата. Видеата, които са изтекли в сайт за възрастни, са само от един филиал. Те са публикувани още през 2024-та и 2025-та г. При наша проверка във въпросния сайт вчера, че на ключова дума "България" от този лекарски кабинет излизат над 100 видеа с различни жени и различни лекари от екипа.

Пред bTV д-р Ивелин Иванов, който практикува тук и е съсобственик на филиала обясни охранителната камера е монтирана с цел да охранява скъпата апаратура в кабинета. Също така първоначално тя е била монтирана да засича движение след края на работния ден, но как се е случило всички видеа да бъдат публикувани в сайт за възрастни все още не става ясно.

Проверки се извършват от РЗИ, които също констатираха, че има поставена камера, а късно вечерта имаше проверка на полицейски екип.