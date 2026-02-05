Страницата с видеата от гинекологичния кабинет в София вече е блокирана. Въпреки това специалистите съветват всички жени, които се притесняват и са били в този кабинет или се открият в някое видео да подадат сигнал към компетентните органи, разкри бТВ.
Припомняме, че камера, поставена в лекарски кабинет във филиал на медицински център в София, е заснела гинекологичните прегледи на десетки жени. Кадрите са качени в сайтове за възрасти.
Медицинският център има общо 6 филиала в столицата. Видеата, които са изтекли в сайт за възрастни, са само от един филиал. Те са публикувани още през 2024-та и 2025-та г. При наша проверка във въпросния сайт вчера, че на ключова дума "България" от този лекарски кабинет излизат над 100 видеа с различни жени и различни лекари от екипа.
Пред bTV д-р Ивелин Иванов, който практикува тук и е съсобственик на филиала обясни охранителната камера е монтирана с цел да охранява скъпата апаратура в кабинета. Също така първоначално тя е била монтирана да засича движение след края на работния ден, но как се е случило всички видеа да бъдат публикувани в сайт за възрастни все още не става ясно.
Проверки се извършват от РЗИ, които също констатираха, че има поставена камера, а късно вечерта имаше проверка на полицейски екип.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой му дреме
а откриха ли Светците от Буундок (Петрохан) ?
Коментиран от #6
08:39 05.02.2026
2 Ройтерс
Коментиран от #4
08:44 05.02.2026
3 Пич
08:47 05.02.2026
4 Пешо
До коментар #2 от "Ройтерс":Вместо пандела да ги карат на Петрохан
Ама няма да се стигне до нито едното в тази държава... материала си е лош.
08:48 05.02.2026
5 свиреп ОХЛЮВ
08:50 05.02.2026
6 Пешо
До коментар #1 от "кой му дреме":Д-р Ивелин Иванов... може да не знае как и защо но е отговорен. Знае се кое бащите моля .... навестете го.
Оня д-р за едно бездомно куче му промляха главата сегга нещо няюа протести..... няма нищо.....
08:51 05.02.2026
7 Възмутен
Това не е „грешка“, не е „технически проблем“ и не е оправдание, а тежко нарушение на етика, закон и човешко достойнство.
09:01 05.02.2026
8 Да го кажем ясно и без заобикалки:
Ако целта беше охрана, камерата нямаше да е насочена към гинекологичния стол, нямаше да записва по време на прегледи и нямаше как „случайно“ да се озове в сайт за възрастни.
Фактът, че има над 100 видеа, качвани с години, напълно разбива версията за инцидент или неволя.
Коментиран от #39
09:02 05.02.2026
9 Ценично!!
незаконно видеонаблюдение
вероятно престъпление по НК
и да, напълно основателно може да се нарече извратено
Особено цинично е, че става дума за място, където жените са в изключително уязвимо положение и имат право да очакват абсолютна сигурност и доверие.
09:03 05.02.2026
10 Добре е, че:
има проверки от РЗИ и полиция
медиите го изкарват на светло
Но това не отменя отговорността. Обяснението „камерата била за апаратурата“ е обида за интелигентността на всички.
Ако някоя жена се притеснява, че е била там:
сигнал до полицията
до прокуратурата
до КЗЛД (за лични данни)
и при нужда – адвокат
И не, вината не е на пациентките, нито че „не са попитали дали има камера“. В такъв кабинет изобщо НЕ ТРЯБВА ДА ИМА КАМЕРА!! ТОЧКА!
09:04 05.02.2026
11 Законът
Незаконно заснемане на лице в частна обстановка без знание и съгласие.
Гинекологичен преглед = една от най-високите степени на интимност.
Това може да се квалифицира като престъпление, особено при: системност, разпространение, търговска или сексуална цел.
Наказанието може да включва лишаване от свобода и глоба.
09:07 05.02.2026
12 Сила
Коментиран от #25
09:08 05.02.2026
13 Закон за защита на личните данни
Видео с лице, тяло, интимни части + медицинска процедура = специална категория лични данни.
Обработвани без информирано съгласие
Съхранявани и разпространявани незаконно
Санкции: глоби до 20 млн. евро или 4% от оборота, лична отговорност за администратора на данни, КЗЛД може да наложи незабавна забрана за дейност.
09:09 05.02.2026
14 Закон за здравето
Нарушено е правото на пациента на: лична неприкосновеност; достойнство; информираност.
Това е основание за: отнемане на право да упражнява професията, дисциплинарна и административна отговорност.
09:10 05.02.2026
15 Закон за лечебните заведения
и никога по време на медицински преглед
задължително е ясно писмено уведомяване, което тук очевидно липсва
09:10 05.02.2026
16 Гражданска отговорност
неимуществени вреди (стрес, унижение, травма)
обезщетения в сериозни суми, особено при доказано разпространение
09:11 05.02.2026
17 Най-важното:
А фактът, че видеата са в сайт за възрастни, практически изключва версията за случайност.
09:12 05.02.2026
18 Как човек да се предпази в лекарски каби
Преди преглед: огледай ъглите, тавана, срещу кушетката/стола, малки черни точки, лещи, „датчици“, странни устройства, „аларма“, насочена точно към мястото за преглед → червен флаг!!
Не е нужно да си експерт. Ако нещо те човърка, значи има защо.
09:14 05.02.2026
19 Въпроси, които са напълно нормални
„Има ли камери в кабинета?“
„Тук записва ли се видео или звук?“
„Ако има камери – кога работят и какво точно се записва?“
„Кой има достъп до записите и колко време се съхраняват?“
➡️ Един нормален лекар няма да се засегне.
Ако стане защитен, нервен или уклончив — това вече е отговор.
09:14 05.02.2026
20 Имаш пълното право да откажеш
Можеш да кажеш:
„Не се чувствам комфортно, предпочитам друг кабинет/час“
„Отказвам преглед, ако има камера“
Това не може да се използва срещу теб.
09:15 05.02.2026
21 Ако някъде има видеонаблюдение
трябва да ти дадат писмено информирано съгласие
да е описано:
какво се снима
защо
кой гледа
кога се трие
09:16 05.02.2026
22 Червени флагове 🚩
„Това е за сигурност“
„Всички кабинети имат“
„Нищо не се записва“ (без документ)
Лекарят отказва да отговори на въпроси
Става раздразнен, ироничен или снизходителен
Няма табели за видеонаблюдение, а виждаш техника
Казват ти да се съблечеш преди да си получила обяснение
Не ти дават време да се подготвиш психически
Това не са „капризи“. Това са сигнали.
09:17 05.02.2026
23 Как да подадеш сигнал
На място можеш да поискаш: името на лекаря, името на медицинския център, кой е управителят на филиала. Запиши дата, час, кабинет.
Къде се подава сигнал:
РЗИ – за нарушение в лечебно заведение
КЗЛД – за лични данни и видеонаблюдение
Полиция / прокуратура – ако има съмнение за престъпление
Не е нужно да си юрист. Описваш какво си видяла и как си се почувствала.
Какво да напишеш (много просто)
„На дата … бях на преглед в … Забелязах устройство, наподобяващо камера, насочено към мястото за преглед. Не бях информирана за видеонаблюдение и не съм давала съгласие. Чувствам нарушение и моля за проверка.“
Толкова. Нищо повече не се изисква.
Коментиран от #35
09:19 05.02.2026
24 Важното
То разклаща доверието в система, която и без това е крехка.
И ако повече хора:
задават въпроси
отказват да мълчат
не приемат „така е навсякъде“
такива неща ще се случват по-рядко.
09:21 05.02.2026
25 Механик
До коментар #12 от "Сила":Ти сигурен ли си, че видеата са качвани на български сайт, както и че само българи са ги гледали???
Щото аз си мисля, че българина (доктор) е правел видеата и ги е качвал на западен сайт, където предимно западни ч.е.к.и.д.ж.и.и са се кефили на тия "произведения на изкуството".
Или ще кажеш, че ОнлиФенс и Хамстера и те са български?
09:21 05.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Любопитен
09:23 05.02.2026
28 Наказателна отговорност
лишаване от свобода (условна или ефективна – зависи от ролята и доказателствата)
глоба, утежняващо обстоятелство, че жертвите са били в уязвимо положение. Фактът, че видеата са качени в пор..сайт, е огромен утежняващ фактор.
09:23 05.02.2026
29 Лишаване право да упражнява професията
Българският лекарски съюз може да наложи:
временно отнемане на права
окончателно лишаване от лекарска практика
И да — такива решения вече са взимани при по-леки нарушения от това.
09:25 05.02.2026
30 Искане на обезщетения!!!!!!!
Всяка жена може да го съди поотделно.
за морални вреди
за унижение, стрес, тревожност, травма
Обезщетенията могат да са хиляди до десетки хиляди € на човек.
При много жертви — сумите стават убийствени.
09:26 05.02.2026
31 НАКАЗАНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИЯ ЦЕНТЪР
Тук ударът е най-тежък.
сериозни финансови санкции
възможност за:
временно спиране на дейността
забрана за обработка на лични данни
Ако се докаже системност → няма „минаване между капките“.
09:26 05.02.2026
32 Санкции от РЗИ
глоби
затваряне на конкретния филиал
при тежки нарушения — отнемане на разрешение за дейност
09:27 05.02.2026
33 Колективни искове
центърът може да плати огромни обезщетения
застрахователите често отказват покритие, защото е умишлено нарушение
09:27 05.02.2026
34 Финал
загуба на лекарски права
фалит на филиала или целия център
трайно сринато име
09:28 05.02.2026
35 Механик
До коментар #23 от "Как да подадеш сигнал":Прочетох коментарите ти и съм съгласен с всичко с изключение на последния.
Ако отидеш и кажеш "бях на преглед и видях устройство подобно на камера", полицаите ще те попитат:
/Къде точно бе поставено това устройство?
/Как изглеждаше това устройство?
/След като се усъмнихте, че това е камера, защо легнахте да ви преглеждат?
И когато такова устройство не бъде намерено там (вероятно демонтирано) кой попада под ударите на закона?
Защото съм готов да се обазложа, че след тия случаи с тия камери по студия и кабинети, българката тотално ще изтрещи на тая тема и ще и се привиждат какви ли не камери и оператори.
По-правилното е да се увеличат наказанията за подобни престъпления, както и да се отстранят всякакви вратички за шикалкавения от страна на мазни адвокати.
И когато няколко "видео-оператора" заминат при бай Ставри за по 10 години, може би другите меракли ще се откажат.
Коментиран от #36
09:30 05.02.2026
36 Къде според мен коментарът ти куца:
До коментар #35 от "Механик":Прехвърля се прекалено много риск върху потенциалната жертва. Посланието става: „Ако не си 100% сигурен – по-добре мълчи“. Това е опасно, защото точно при такива престъпления доказателствата често се укриват бързо.
Аргументът „защо сте продължили прегледа, ако сте се усъмнили“ игнорира факта, че хората често замръзват, колебаят се или се доверяват на авторитет (лекар, специалист). Това е добре описано психологически явление, не глупост.
Изрази като „българката тотално ще изтрещи“ омаловажават реален проблем и звучат повече като реакция срещу общественото възмущение, отколкото като трезв анализ.
09:44 05.02.2026
37 Мойта комшийка ходи там
10:02 05.02.2026
38 абе,
10:39 05.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Извратения доктор в затвора ли е?не е!
12:01 05.02.2026