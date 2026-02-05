Новини
България »
София »
Страницата с видеата от гинекологичния кабинет в София вече е блокирана

5 Февруари, 2026 08:34 2 157 44

Медицинският център има общо 6 филиала в столицата

Страницата с видеата от гинекологичния кабинет в София вече е блокирана - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Страницата с видеата от гинекологичния кабинет в София вече е блокирана. Въпреки това специалистите съветват всички жени, които се притесняват и са били в този кабинет или се открият в някое видео да подадат сигнал към компетентните органи, разкри бТВ.

Припомняме, че камера, поставена в лекарски кабинет във филиал на медицински център в София, е заснела гинекологичните прегледи на десетки жени. Кадрите са качени в сайтове за възрасти.

Медицинският център има общо 6 филиала в столицата. Видеата, които са изтекли в сайт за възрастни, са само от един филиал. Те са публикувани още през 2024-та и 2025-та г. При наша проверка във въпросния сайт вчера, че на ключова дума "България" от този лекарски кабинет излизат над 100 видеа с различни жени и различни лекари от екипа.

Пред bTV д-р Ивелин Иванов, който практикува тук и е съсобственик на филиала обясни охранителната камера е монтирана с цел да охранява скъпата апаратура в кабинета. Също така първоначално тя е била монтирана да засича движение след края на работния ден, но как се е случило всички видеа да бъдат публикувани в сайт за възрастни все още не става ясно.

Проверки се извършват от РЗИ, които също констатираха, че има поставена камера, а късно вечерта имаше проверка на полицейски екип.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    14 4 Отговор
    а ко стана с черния лед ?
    а откриха ли Светците от Буундок (Петрохан) ?

    Коментиран от #6

    08:39 05.02.2026

  • 2 Ройтерс

    15 3 Отговор
    Не са се сетили да сложат камери в урологичния кабинет тия типове--да знаят кво ги чака в панделата, по 5 пъти на ден..

    Коментиран от #4

    08:44 05.02.2026

  • 3 Пич

    36 0 Отговор
    А кажете А , каква работа има този доктор , да монтира камера срещу красотите на пациентките...?! Абсолютно съм сигурен , че деянието е нарочно , осъществено от извратеняк и печалбата !!! Сега как горко ще реве , че нищо не знаел !!!

    08:47 05.02.2026

  • 4 Пешо

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ройтерс":

    Вместо пандела да ги карат на Петрохан
    Ама няма да се стигне до нито едното в тази държава... материала си е лош.

    08:48 05.02.2026

  • 5 свиреп ОХЛЮВ

    23 0 Отговор
    Това много прилича и на снимките , които Мата Хари ни показа ! Защо тях веднага ги обявиха за фалшиви , аранжирани , нагласени ? За да не обидят един Тулуп ли ? От страх от него ли ? От слугинаж ли ?

    08:50 05.02.2026

  • 6 Пешо

    21 0 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    Д-р Ивелин Иванов... може да не знае как и защо но е отговорен. Знае се кое бащите моля .... навестете го.
    Оня д-р за едно бездомно куче му промляха главата сегга нещо няюа протести..... няма нищо.....

    08:51 05.02.2026

  • 7 Възмутен

    30 2 Отговор
    Да сложиш камери, където са голите ти пациентки, под предлог, че техниката ти била скъпа и ти си невинен, и уж "не си знаел", е ИЗВРАТЕНО!!!

    Това не е „грешка“, не е „технически проблем“ и не е оправдание, а тежко нарушение на етика, закон и човешко достойнство.

    09:01 05.02.2026

  • 8 Да го кажем ясно и без заобикалки:

    31 0 Отговор
    В гинекологичен кабинет камера, която снима пациенти по време на преглед, е недопустима, независимо колко „скъпа“ била техниката.
    Ако целта беше охрана, камерата нямаше да е насочена към гинекологичния стол, нямаше да записва по време на прегледи и нямаше как „случайно“ да се озове в сайт за възрастни.
    Фактът, че има над 100 видеа, качвани с години, напълно разбива версията за инцидент или неволя.

    Коментиран от #39

    09:02 05.02.2026

  • 9 Ценично!!

    27 0 Отговор
    грубо погазване на лекарската тайна
    незаконно видеонаблюдение
    вероятно престъпление по НК
    и да, напълно основателно може да се нарече извратено
    Особено цинично е, че става дума за място, където жените са в изключително уязвимо положение и имат право да очакват абсолютна сигурност и доверие.

    09:03 05.02.2026

  • 10 Добре е, че:

    21 0 Отговор
    страницата е блокирана
    има проверки от РЗИ и полиция
    медиите го изкарват на светло
    Но това не отменя отговорността. Обяснението „камерата била за апаратурата“ е обида за интелигентността на всички.
    Ако някоя жена се притеснява, че е била там:
    сигнал до полицията
    до прокуратурата
    до КЗЛД (за лични данни)
    и при нужда – адвокат
    И не, вината не е на пациентките, нито че „не са попитали дали има камера“. В такъв кабинет изобщо НЕ ТРЯБВА ДА ИМА КАМЕРА!! ТОЧКА!

    09:04 05.02.2026

  • 11 Законът

    18 0 Отговор
    Чл. 339а и чл.32
    Незаконно заснемане на лице в частна обстановка без знание и съгласие.
    Гинекологичен преглед = една от най-високите степени на интимност.
    Това може да се квалифицира като престъпление, особено при: системност, разпространение, търговска или сексуална цел.
    Наказанието може да включва лишаване от свобода и глоба.

    09:07 05.02.2026

  • 12 Сила

    12 0 Отговор
    БГ то , Територията на ч и к и д ж и и т е !!!

    Коментиран от #25

    09:08 05.02.2026

  • 13 Закон за защита на личните данни

    17 0 Отговор
    Тук ударът е много тежък.
    Видео с лице, тяло, интимни части + медицинска процедура = специална категория лични данни.
    Обработвани без информирано съгласие
    Съхранявани и разпространявани незаконно
    Санкции: глоби до 20 млн. евро или 4% от оборота, лична отговорност за администратора на данни, КЗЛД може да наложи незабавна забрана за дейност.

    09:09 05.02.2026

  • 14 Закон за здравето

    15 0 Отговор
    Нарушена е лекарската тайна.
    Нарушено е правото на пациента на: лична неприкосновеност; достойнство; информираност.
    Това е основание за: отнемане на право да упражнява професията, дисциплинарна и административна отговорност.

    09:10 05.02.2026

  • 15 Закон за лечебните заведения

    8 0 Отговор
    Видеонаблюдение в лечебен кабинет е допустимо само при изключителни случаи
    и никога по време на медицински преглед
    задължително е ясно писмено уведомяване, което тук очевидно липсва

    09:10 05.02.2026

  • 16 Гражданска отговорност

    14 0 Отговор
    Всяка засегната жена може да заведе дело за:
    неимуществени вреди (стрес, унижение, травма)
    обезщетения в сериозни суми, особено при доказано разпространение

    09:11 05.02.2026

  • 17 Най-важното:

    15 0 Отговор
    Обяснението „камерата била за апаратурата“ не издържа нито юридически, нито морално.
    А фактът, че видеата са в сайт за възрастни, практически изключва версията за случайност.

    09:12 05.02.2026

  • 18 Как човек да се предпази в лекарски каби

    8 0 Отговор
    1. Огледай помещението (това е напълно ОК)
    Преди преглед: огледай ъглите, тавана, срещу кушетката/стола, малки черни точки, лещи, „датчици“, странни устройства, „аларма“, насочена точно към мястото за преглед → червен флаг!!
    Не е нужно да си експерт. Ако нещо те човърка, значи има защо.

    09:14 05.02.2026

  • 19 Въпроси, които са напълно нормални

    6 0 Отговор
    Можеш да кажеш спокойно:
    „Има ли камери в кабинета?“
    „Тук записва ли се видео или звук?“
    „Ако има камери – кога работят и какво точно се записва?“
    „Кой има достъп до записите и колко време се съхраняват?“
    ➡️ Един нормален лекар няма да се засегне.
    Ако стане защитен, нервен или уклончив — това вече е отговор.

    09:14 05.02.2026

  • 20 Имаш пълното право да откажеш

    9 0 Отговор
    Без обяснения. Без вина.
    Можеш да кажеш:
    „Не се чувствам комфортно, предпочитам друг кабинет/час“
    „Отказвам преглед, ако има камера“
    Това не може да се използва срещу теб.

    09:15 05.02.2026

  • 21 Ако някъде има видеонаблюдение

    7 0 Отговор
    трябва да има ясна табела
    трябва да ти дадат писмено информирано съгласие
    да е описано:
    какво се снима
    защо
    кой гледа
    кога се трие

    09:16 05.02.2026

  • 22 Червени флагове 🚩

    10 0 Отговор
    Обяснения от типа:
    „Това е за сигурност“
    „Всички кабинети имат“
    „Нищо не се записва“ (без документ)
    Лекарят отказва да отговори на въпроси
    Става раздразнен, ироничен или снизходителен
    Няма табели за видеонаблюдение, а виждаш техника
    Казват ти да се съблечеш преди да си получила обяснение
    Не ти дават време да се подготвиш психически
    Това не са „капризи“. Това са сигнали.

    09:17 05.02.2026

  • 23 Как да подадеш сигнал

    8 0 Отговор
    Дори и само съмнение е достатъчно.
    На място можеш да поискаш: името на лекаря, името на медицинския център, кой е управителят на филиала. Запиши дата, час, кабинет.
    Къде се подава сигнал:
    РЗИ – за нарушение в лечебно заведение
    КЗЛД – за лични данни и видеонаблюдение
    Полиция / прокуратура – ако има съмнение за престъпление
    Не е нужно да си юрист. Описваш какво си видяла и как си се почувствала.
    Какво да напишеш (много просто)
    „На дата … бях на преглед в … Забелязах устройство, наподобяващо камера, насочено към мястото за преглед. Не бях информирана за видеонаблюдение и не съм давала съгласие. Чувствам нарушение и моля за проверка.“
    Толкова. Нищо повече не се изисква.

    Коментиран от #35

    09:19 05.02.2026

  • 24 Важното

    10 0 Отговор
    Това, което излезе по новините, не е просто скандал.
    То разклаща доверието в система, която и без това е крехка.
    И ако повече хора:
    задават въпроси
    отказват да мълчат
    не приемат „така е навсякъде“
    такива неща ще се случват по-рядко.

    09:21 05.02.2026

  • 25 Механик

    13 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сила":

    Ти сигурен ли си, че видеата са качвани на български сайт, както и че само българи са ги гледали???
    Щото аз си мисля, че българина (доктор) е правел видеата и ги е качвал на западен сайт, където предимно западни ч.е.к.и.д.ж.и.и са се кефили на тия "произведения на изкуството".
    Или ще кажеш, че ОнлиФенс и Хамстера и те са български?

    09:21 05.02.2026

  • 27 Любопитен

    6 0 Отговор
    Онзи гологлавия от БЛС ще каже ли нещо по темата или той се появява само когато някой лекар изяде шамар /в повечето случаи напълно заслужено/?

    09:23 05.02.2026

  • 28 Наказателна отговорност

    7 0 Отговор
    Ако се докаже, че: е знаел за камерата, е допуснал запис по време на преглед или е участвал пряко/косвено в разпространението, възможни са:
    лишаване от свобода (условна или ефективна – зависи от ролята и доказателствата)
    глоба, утежняващо обстоятелство, че жертвите са били в уязвимо положение. Фактът, че видеата са качени в пор..сайт, е огромен утежняващ фактор.

    09:23 05.02.2026

  • 29 Лишаване право да упражнява професията

    9 0 Отговор
    Това е много реално.
    Българският лекарски съюз може да наложи:
    временно отнемане на права
    окончателно лишаване от лекарска практика
    И да — такива решения вече са взимани при по-леки нарушения от това.

    09:25 05.02.2026

  • 30 Искане на обезщетения!!!!!!!

    7 0 Отговор
    Гражданска отговорност към всяка пострадала жена
    Всяка жена може да го съди поотделно.
    за морални вреди
    за унижение, стрес, тревожност, травма
    Обезщетенията могат да са хиляди до десетки хиляди € на човек.
    При много жертви — сумите стават убийствени.

    09:26 05.02.2026

  • 31 НАКАЗАНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИЯ ЦЕНТЪР

    6 0 Отговор
    Глоби по GDPR и Закона за личните данни
    Тук ударът е най-тежък.
    сериозни финансови санкции
    възможност за:
    временно спиране на дейността
    забрана за обработка на лични данни
    Ако се докаже системност → няма „минаване между капките“.

    09:26 05.02.2026

  • 32 Санкции от РЗИ

    7 0 Отговор
    актове
    глоби
    затваряне на конкретния филиал
    при тежки нарушения — отнемане на разрешение за дейност

    09:27 05.02.2026

  • 33 Колективни искове

    8 0 Отговор
    Ако повече жени заведат дела:
    центърът може да плати огромни обезщетения
    застрахователите често отказват покритие, защото е умишлено нарушение

    09:27 05.02.2026

  • 34 Финал

    5 0 Отговор
    присъда
    загуба на лекарски права
    фалит на филиала или целия център
    трайно сринато име

    09:28 05.02.2026

  • 35 Механик

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Как да подадеш сигнал":

    Прочетох коментарите ти и съм съгласен с всичко с изключение на последния.
    Ако отидеш и кажеш "бях на преглед и видях устройство подобно на камера", полицаите ще те попитат:
    /Къде точно бе поставено това устройство?
    /Как изглеждаше това устройство?
    /След като се усъмнихте, че това е камера, защо легнахте да ви преглеждат?
    И когато такова устройство не бъде намерено там (вероятно демонтирано) кой попада под ударите на закона?
    Защото съм готов да се обазложа, че след тия случаи с тия камери по студия и кабинети, българката тотално ще изтрещи на тая тема и ще и се привиждат какви ли не камери и оператори.
    По-правилното е да се увеличат наказанията за подобни престъпления, както и да се отстранят всякакви вратички за шикалкавения от страна на мазни адвокати.
    И когато няколко "видео-оператора" заминат при бай Ставри за по 10 години, може би другите меракли ще се откажат.

    Коментиран от #36

    09:30 05.02.2026

  • 36 Къде според мен коментарът ти куца:

    6 0 Отговор

    До коментар #35 от "Механик":

    Прехвърля се прекалено много риск върху потенциалната жертва. Посланието става: „Ако не си 100% сигурен – по-добре мълчи“. Това е опасно, защото точно при такива престъпления доказателствата често се укриват бързо.
    Аргументът „защо сте продължили прегледа, ако сте се усъмнили“ игнорира факта, че хората често замръзват, колебаят се или се доверяват на авторитет (лекар, специалист). Това е добре описано психологически явление, не глупост.
    Изрази като „българката тотално ще изтрещи“ омаловажават реален проблем и звучат повече като реакция срещу общественото възмущение, отколкото като трезв анализ.

    09:44 05.02.2026

  • 37 Мойта комшийка ходи там

    4 2 Отговор
    Дайте да и видя кутурока

    10:02 05.02.2026

  • 38 абе,

    8 0 Отговор
    Медиите кога ще започнете да казвате истината и само истината а не общи приказки.Вече трябваше да бъде съобщено името на клиниката и филиала в който са направени записите, а д-р Ивелин Иванов, който практикува тук и е съсобственик на филиала да бъде отстранен от работа и филиала затворен.

    10:39 05.02.2026

  • 44 Извратения доктор в затвора ли е?не е!

    5 0 Отговор
    . БЕЛАТА МАФИЯ И ТЯ СЕ Е РАЗВИХРИЛА И ПРАВИ ПАРИ ОТ ПОРНо. ТОВА ДЕКА СА БЛОКИРАЛИ СИ Е ИЗМАМА. БЛОКИРАЛИ СА ГЛЕДАНЕТО ОТ БЪЛГАРИЯ НО В ЧУЖБИНА НЕ! ДОКТОРА ДЕКА Е ПУСНАЛ видеото СИ ПРОДЪЛЖАВА ДА ПОЛУЧАВА пари ОТ ГЛЕДАНИЯ.

    12:01 05.02.2026

