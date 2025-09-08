Един от обвинените за побоя в Русе успява да заснеме с телефона си част от инцидента

18-годишният Жулиен Кязъмов, един от обвинените в побоя над шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров, и успява да заснеме с телефона си част от инцидента, твърди семейството му, цитирано от БТВ.
На мястото са дошли две патрулки и младежите са били освободени в полунощ. Жулиен се е прибрал у дома, показва камерата на жилището им. А в съда друг от обвиняемите разказа, че не те са започнали боя.
"Единият човек тръгва да ме удря и така стана боя, нямам повече какво да кажа. Реално първият удар е нанесен от тях, после ние вече слизаме от колата и - да !", казва Кирил Гочев, друг обвиняем.
Вътрешният министър Даниел Митов нарече твърденията им конспиративни .
"Включително чух, че директорът на Русенската полиция бил тръгнал на фитнес! Дванайсет и половина през нощта! Някои хора трябва да се засрамят! Но фактът е, че тези въпросните - задържаните младежи, нито един от тях не виждам да е пострадал, а ние имаме директор на русенската полиция в болница с много тежки травми, каза той.
Семейството на Жулиен настоява делото да се гледа в друг град. "Искаме да се гледа във Велико Търново, тук всички са зависими, имахме много откази. Не можем да си намерим дори адвокат", казва Айсун Шабанов, роднина на обвинения Жулиен Кязъмов.
"Искаме чест, истината да излезе, честно правосъдие", споделя Сюлейман Сюлейманов, бащата на Жулиен.
В четвъртък апелативният съд във Велико Търново ще гледа мерките на обвинените, които бяха оставени в ареста.
42 Антон
От самото начало беше ясно че полицая е започнал първи!. Вероятно с думите вие знаете ли кой съм аз? Отговора е бил че не ни пукаНа такъв въпрос, такъв отговор. После посегнал с другия чичак да бие младежите. Отговорът не е закъснял. Това е истината!.
Нека качат всички кадри от видеонаблюдението, за да може полицията да излезе от ситуация. Няма да качат нищо, защото ще се види пределно ясно какво св случва!
Нека качат всички кадри от видеонаблюдението, за да може полицията да излезе от ситуация. Няма да качат нищо, защото ще се види пределно ясно какво св случва!
21:26 08.09.2025
43 Аз да те питам тоя Митов
До коментар #36 от "Промяна":Къв го играе в случая ? На адвокат, на прокурор или на съдия ? А не е ли злоупотреба с власт ? После в качеството си на какъв се изказва по медиите от последна инстанция? И къде са видията питам?
21:29 08.09.2025
45 Ти да не си светил
До коментар #7 от "Факт":И кой каквото си търси си намира.Хапело го е гърба и се е взел много насериозно и който лети нависоко от високо пада.Деребея на Русе си е получил заслуженото.Лека по лекаще си получат иостана ли те от гроб
21:30 08.09.2025
50 Един от Родното ни БГ!
До коментар #8 от "Един от русенско":Не,че МВР има някакъв авторитет в страната ни...!
Но този измислен министър Митов, тотално срина и мъничкото,останало от него...!
Коментиран от #62
21:35 08.09.2025
