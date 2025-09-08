Новини
Един от обвинените за побоя в Русе успява да заснеме с телефона си част от инцидента

8 Септември, 2025 20:40

  • побой-
  • русе-
  • видео-
  • николай кожухаров

На мястото са дошли две патрулки и младежите са били освободени в полунощ

Един от обвинените за побоя в Русе успява да заснеме с телефона си част от инцидента - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

18-годишният Жулиен Кязъмов, един от обвинените в побоя над шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров, и успява да заснеме с телефона си част от инцидента, твърди семейството му, цитирано от БТВ.

На мястото са дошли две патрулки и младежите са били освободени в полунощ. Жулиен се е прибрал у дома, показва камерата на жилището им. А в съда друг от обвиняемите разказа, че не те са започнали боя.

"Единият човек тръгва да ме удря и така стана боя, нямам повече какво да кажа. Реално първият удар е нанесен от тях, после ние вече слизаме от колата и - да !", казва Кирил Гочев, друг обвиняем.

Вътрешният министър Даниел Митов нарече твърденията им конспиративни .

"Включително чух, че директорът на Русенската полиция бил тръгнал на фитнес! Дванайсет и половина през нощта! Някои хора трябва да се засрамят! Но фактът е, че тези въпросните - задържаните младежи, нито един от тях не виждам да е пострадал, а ние имаме директор на русенската полиция в болница с много тежки травми, каза той.

Семейството на Жулиен настоява делото да се гледа в друг град. "Искаме да се гледа във Велико Търново, тук всички са зависими, имахме много откази. Не можем да си намерим дори адвокат", казва Айсун Шабанов, роднина на обвинения Жулиен Кязъмов.

"Искаме чест, истината да излезе, честно правосъдие", споделя Сюлейман Сюлейманов, бащата на Жулиен.

В четвъртък апелативният съд във Велико Търново ще гледа мерките на обвинените, които бяха оставени в ареста.


  • 1 Браво ,

    80 13 Отговор
    момче ! Истината е ясна от самото начало , но вече и видима !

    Коментиран от #30

    20:42 08.09.2025

  • 2 Ясно

    75 8 Отговор
    Бил го е с една ръка докато прави клипче. Представям си ако му бяха свободни и двете!

    20:43 08.09.2025

  • 3 Мдаа

    57 4 Отговор
    Преди малко казаха, че омбудсманът на Русе е изявил желание да защитава шофьора, а Методи Лалов непълнолетният.

    20:43 08.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дааа, има

    42 0 Отговор
    нещо гнило...

    20:45 08.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Факт

    21 37 Отговор
    Само че има тежко пострадал.човек!

    Коментиран от #14, #18, #45

    20:46 08.09.2025

  • 8 Един от русенско

    69 9 Отговор
    Не ме интересува полицая и тези младежи ..от опит ще ви кажа ,че и двете страни лъжат и то нагло !...Въпроса е че тоя менистер Митов е излагация за България и българската полиция (която уважавам на 70 %) ...този Митов не може да разбере и да се усети ,че в момента е пътник за махане и не може да остане и час повече в министерството защото срина авторитета на МВР по най вулгарния и циничен начин !

    Коментиран от #31, #50

    20:47 08.09.2025

  • 9 Дело ?

    66 7 Отговор
    Само за пияндура престъпник и всичките му защитници и поддръжници с лъжи ! А иначе дали Велико Търново или Русе - все едно ! Все Бокови ятаци !

    Коментиран от #32

    20:47 08.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    34 4 Отговор
    🚔
    По Веско Маринов:
    "изРОДНАТА ПОЛюЦИЯ ГИ ПАЗИ"
    🚔

    20:48 08.09.2025

  • 12 Сталин

    66 13 Отговор
    Абе стига ревахте за това гнусно ченге ,тези са най опасните криминали в България, шефовете на полицията,шефовете на НАП и съд и прокуратура това са най опасните бандити в България,шефовете на полицията пазят и подпомагат трафика и търговията с наркотици и контрабандата на цигари ,значи всички знаят откъде да си купят наркотици,само ченгетата не са чували,шефовете на НАП никога не преследват западните мародери и западни фирми да плащат данъци,да сте чули някога колко данък са платили Кауфланд Лидл и канадските крадци на злато ,а в същото време преследват бабичките дето продават една торба с домати на пазара да плащат данъци ,и защото западните мародери не плащат данъци то българската овца я дерат по три кожи,и съд и прокуратура пазят криминалната дейност на тези негодници които в повечето случаи са от племето с малките шапки

    20:48 08.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пияница

    42 6 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    с увредени от алкохола бъбреци !

    20:48 08.09.2025

  • 15 Хмм

    59 5 Отговор
    Жулиен е студентът със специалност "Борба с престъпността", добре се справя

    20:50 08.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Значи според сламения министър на МВР

    58 2 Отговор
    Когато полицаи бият граждани и е документирано на видео е конспирация ,този толкова ли му са умствените възможности или се прави на невменяем

    20:52 08.09.2025

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    58 7 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    Тежко пострадалият е казал на колегите си случаят да не се завежда и се е прибрал вкъщи❗
    Чак след няколко часа, когато се е наложила лекарска намеса всичко не може да остане скрито и .....
    ЧЕСТният полЮцай за да запази ЧЕСТта си
    започва да ЛЪЖЕ , яко да ЛЪЖЕ❗

    20:52 08.09.2025

  • 19 съдебен заседател

    3 14 Отговор
    ама те фесове ли са, БТМ

    Коментиран от #52

    20:53 08.09.2025

  • 20 Сталин

    53 4 Отговор
    Значи пианото ченге е нападнал да бие децата и другия негодник с него също и медиите лъжат от началото само за да оправдаят този негодник и че ченгето бил изгубил 2 литра кръв ,като това ченге дори не е ударен,а пиандурника е падал по улиците

    20:55 08.09.2025

  • 21 Тоалетната хартия

    11 41 Отговор
    Сюлейман Сюлейманов със син Жулиен Кязъмов....
    Няма нужда да се коментира!!Тия може да поискат делото да се гледа в Анкара..!!

    Коментиран от #27, #77

    20:57 08.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Бееели конци

    9 34 Отговор
    Ако някой се поразгледа в писаниците по случая и има поне една отчетлива гънка под капака, веднага ще разбере, защо ветровете изведнъж задухаха срещу полицейският началник. Един от задържаните е най--вероятно турчин и сега всемогъщият шеф на новото начало показва на всички турци, кой управлява държавата. Да, българите са овце и лесно се водят, но ако имат малко мозък, ще поразгледат интервюто с роднините на Жулиен!!!

    21:00 08.09.2025

  • 24 Жоний

    19 2 Отговор
    Дефакто бТВ лъжа т

    Коментиран от #40, #57

    21:02 08.09.2025

  • 25 БеГемот

    11 0 Отговор
    Абе срещнали са се....

    21:02 08.09.2025

  • 26 Факт

    6 6 Отговор
    С каква цел е заснел?

    Коментиран от #35

    21:03 08.09.2025

  • 27 Митко Зъркела

    8 3 Отговор

    До коментар #21 от "Тоалетната хартия":

    Защо Анкара? Нали си имаме правосъдна система.

    21:06 08.09.2025

  • 28 Ченгето от Русе е пълен боклук

    37 8 Отговор
    И Митов също е боклук

    Коментиран от #36

    21:07 08.09.2025

  • 29 Всичко което трябва да знаете

    32 3 Отговор
    Защо е станало така? Полицаят е бил много пиян, много вероятно и спътникът му който шофирал. Дори деца на 10 години ще се защитят от толкова залитащи алкохолни герои.

    Коментиран от #67

    21:08 08.09.2025

  • 30 Европеец

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "Браво ,":

    Еничарите се вземат Много на сериозно, а пък тоя русенлията е връх на простотията и на глоста.... Въобще всички еничари са еднакви...

    21:09 08.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Да се

    5 4 Отговор

    До коментар #26 от "Факт":

    фукат, как са лупкали някви чичаци, дето им се бутат в личното пространство.

    21:14 08.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 регулатор

    16 5 Отговор
    Понеже е бил много пиян с доста спирт в кръвта, е изчакал да му намалее промилът. За това търси медицинска помощ много по-късно.

    Коментиран от #39

    21:16 08.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 мафията

    17 3 Отговор

    До коментар #37 от "регулатор":

    Осъзнавайки вината си, не е имал намерение да уведоми някого за случая. Но е припаднал, и е нямало как, трябва да му спасят животът.

    21:21 08.09.2025

  • 40 Режисьор

    9 2 Отговор

    До коментар #24 от "Жоний":

    Нека кажем евфемистично, че премълчават някои СЪЩЕСТВЕНИ неща. Които са ЗАБРАНЕНИ синхронно от зайчарника и кабинета на Живов. Но, в общи линии, да. Лъжат.

    21:22 08.09.2025

  • 41 Име

    11 4 Отговор
    Ще се окаже,че истината е някъде там! И двете страни са виновни, а и ми се струва,че умишлено засилват напрежението с неверна информация за здравословното състояние на полицая(шеф)!

    21:24 08.09.2025

  • 42 Антон

    18 4 Отговор
    Случая ще засмърди яко, вече смърди!
    От самото начало беше ясно че полицая е започнал първи!. Вероятно с думите вие знаете ли кой съм аз? Отговора е бил че не ни пукаНа такъв въпрос, такъв отговор. После посегнал с другия чичак да бие младежите. Отговорът не е закъснял. Това е истината!.
    Каквото и да си говорим , отново се вижда некадърството на родния милиционер и то висш милиционер! Човека просто няма интелект да изпълнява тази длъжност. Обективно погледнато е могъл да се обади на дежурната група, които да проверят и санкционират за дрифт младежите. Докато той си пие кафето в полицията. Но вероятно подпийнал, а защо не и на линия две, решил да гърчи момчетата. Е получил е каквото е търсил!
    Нека качат всички кадри от видеонаблюдението, за да може полицията да излезе от ситуация. Няма да качат нищо, защото ще се види пределно ясно какво св случва!

    21:26 08.09.2025

  • 43 Аз да те питам тоя Митов

    17 2 Отговор

    До коментар #36 от "Промяна":

    Къв го играе в случая ? На адвокат, на прокурор или на съдия ? А не е ли злоупотреба с власт ? После в качеството си на какъв се изказва по медиите от последна инстанция? И къде са видията питам?

    21:29 08.09.2025

  • 44 Ббб

    4 7 Отговор
    Единият човек тръгва да ме удря и така стана боя, нямам повече какво да кажа. Реално първият удар е нанесен от тях, после ние вече слизаме от колата и - да !", казва Кирил Гочев, друг обвиняем. Няма как да тръгнат да те удрят, ти да слезе от колата и да удариш човека, нямам самоотбрана. Има липса на възпитание, липса на уважение към инструкциите и чувство за нагла безнаказаност.. Да питат майките и бащите на тези "бандити" как са ги възпитавали.

    Коментиран от #59

    21:29 08.09.2025

  • 45 Ти да не си светил

    11 3 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    И кой каквото си търси си намира.Хапело го е гърба и се е взел много насериозно и който лети нависоко от високо пада.Деребея на Русе си е получил заслуженото.Лека по лекаще си получат иостана ли те от гроб

    21:30 08.09.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 12340

    9 1 Отговор
    Ами да го качва в нета, докато ченгетата не са иззели телефона

    21:31 08.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 КонСпиратор

    17 1 Отговор
    Добре, де, никой ли не пита някой от лекарския екип за това как е приет куката? Съседът му, дугият мафиот и от него ни звук, ни стон? Жена му, шампионката в дисциплината "нощно мятане на зарзават по младежи" да не би и тя да е няма или с отрязан език?
    Въобще, никаква информация от страна на ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ГРУПА МВР? Само едно "битов инцидент" от осъждания й тартор и все едно са им отрязали езиците? Ега ти омертата, човек! А младежите ги разкостват с цел да прикрият престъпното полицейско пиянде...

    21:35 08.09.2025

  • 50 Един от Родното ни БГ!

    14 2 Отговор

    До коментар #8 от "Един от русенско":

    Не,че МВР има някакъв авторитет в страната ни...!
    Но този измислен министър Митов, тотално срина и мъничкото,останало от него...!

    Коментиран от #62

    21:35 08.09.2025

  • 51 Хаха

    16 2 Отговор
    Къдравата Сю е най жалката в това правителство
    Кой знае колко е бил надрусан милиционера и авера му
    И сега децата са виновни!

    Коментиран от #60

    21:36 08.09.2025

  • 52 Ти да не си светил

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "съдебен заседател":

    Не те сатттатарика то те бе.Ама ти кой беше че не се сещамух льо и седръж прилично,чесиалък

    21:37 08.09.2025

  • 53 Мда

    14 4 Отговор
    Тези деца трябва медал за храброст да получат!
    Това заслужават нашите пишман лакей и милиционери

    Коментиран от #69, #74, #76

    21:37 08.09.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ти да не си светил

    2 8 Отговор

    До коментар #38 от "Промяна":

    Майигеб те ерка оня сдеста от гроб.Вдипки от там дте единдол дренки

    21:40 08.09.2025

  • 56 тъй, тъй

    10 3 Отговор
    Днес началника на полиция, утре Къдравата Сю. После по ред на номерата. Трябва да има ред и дисциплина в тази държава, крайно време е. Ако трябва и 15-годишните ще се включат, но това повече не може да продължава. А бе, къде е оня, който работи за хората?

    Коментиран от #61

    21:44 08.09.2025

  • 57 САНДОКАН

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "Жоний":

    Ти гледаш ли бтв. Едва ли.

    21:47 08.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Хехехе

    4 5 Отговор

    До коментар #51 от "Хаха":

    Според мен и двете страни са виновни...!
    Полицейският шеф се е самозабравил,че извън службата си е цивилен и обикновен гражданин и,че не пише на челото му,че е полицейски шеф на града...!
    Ония пък тинейджърчетата ,по принцип са или дрогирани,или самонадъхани,че са голЕмата работа ...!
    Те така...!

    22:00 08.09.2025

  • 61 За...?!

    3 2 Отговор

    До коментар #56 от "тъй, тъй":

    Буци ли питаш...?!

    Коментиран от #68

    22:02 08.09.2025

  • 62 Един от русенско

    4 5 Отговор

    До коментар #50 от "Един от Родното ни БГ!":

    Полицаите на улицата ,повечето са свестни и заслужават свестен министър

    Коментиран от #66

    22:03 08.09.2025

  • 63 Даката

    4 4 Отговор
    Младото лице на мафията.... тези боклуци трябва да лежат в затвора... нагледахме се на мамини синчета локали и прочие боклуци на боклуците, сега тия на биячи се правят... и сега гладни адвокати и русенския онбудсман се хвърлят да ги защитават, защото мама и тате им плащат, че да отърват от затвора, изтървания им невъзпитан боклук, ако тези боклуци не влезнат в затвора, то тогава всички сме за затвор затова, че толкова дълго време неглижирахме и оправдавахме младите, докато не станаха непоносимо нагли. Затвора е единственото спасение от тази млада помия.

    22:15 08.09.2025

  • 64 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 4 Отговор
    ТЕЗИ РАЗБОЙНИЦИ , "ЖУЛИЕН" КЯЗЪМОВ , АЙСУН ШАБАНОВ СА ..................... ТУРСКИ РОМИ ...................... ФАКТ !

    22:15 08.09.2025

  • 65 Факт

    5 0 Отговор
    Защо случаят се политизира?

    22:16 08.09.2025

  • 66 Хъм...,така ли...?!

    4 3 Отговор

    До коментар #62 от "Един от русенско":

    А тия,които паркират патрулката под дебела сянка,вадят телефона и цяла смяна цъкат във ,,фейса",или в ,,Тик-Ток",имитирайки заетост...!
    И те ли са от...,,свестните полицаи"....?!
    Ахъмм...!

    22:16 08.09.2025

  • 67 Ами що

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Всичко което трябва да знаете":

    не се заключиха в колата, и да звъннат на 112. Тогава кой щеше да е виновния. Ами излизат, и щели да се защитават.

    22:21 08.09.2025

  • 68 тъй, тъй

    2 2 Отговор

    До коментар #61 от "За...?!":

    Буци го видях, питам за Буцата. Чува се нещо, че ще го погнат по Рико, че се притесних. Ако ни го приберат по американско, кой ще се грижи за хората?

    22:23 08.09.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 БгРеалист

    0 2 Отговор
    бъдеща мутра, побойник и престъпник !!!

    22:25 08.09.2025

  • 71 Христов

    1 2 Отговор
    Извинете ,това е снимка от преди 10години ,Освен това какво компроментиращо има в нея ,човека се забавлява някъде си ,и какво?
    Трябва ли 4 бр редки Щастия да скачат на бой
    Всеки един от вас може да е на мястото на г-н Кожухаров

    22:26 08.09.2025

  • 72 Цвете

    1 1 Отговор
    МИТОВ НЕ СЕ ЗАСТЪПВАЙ ПРЕДВАРИТЕЛНО, ЗА ДА НЕ СЪЖАЛЯВАШ ПО КЪСНО. ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ СЪВСЕМ ДРУГО. НЕКА РАЗБЕРЕМ ИСТИНАТА?

    22:27 08.09.2025

  • 73 тъй, тъй

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Даката":

    Ти улицата на която се е случил инцидента видя ли я? А колата на момчетата видя ли я? Ако да, я кажи как се дрифтира на такава тясна улица, на която от едната страна са паркирани колона от автомобили, а от другата има багер, и то с толкова стара кола? При това момчетата не са били друсани, нито са употребили алкохол. Не можеш да слагаш всички под общ знаменател, всеки случай е сам за себе си и се преценява спрямо конкретната ситуация. А истината е, че е срамно министърът да ходи да се жалма от хлапетата, дето му набили началника. МВР е силова структура и ако началник може да бъде набит от две хлапета, за каква сигурност говорим? Може да се оплаква шефът на театъра, че са му опипали балерината, ама министър на вътрешните работи да реве по телевизиите какви престъпници са хлапетата и как са пребили началника му хич не върви. Това направо на п.едалска работа прилича.

    22:32 08.09.2025

  • 74 Даката

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "Мда":

    Едни такива деца с медали да дрифтират под прозореца ти в 2 часа посред нощ и когато излезеш да ги поздравиш, за прекрасната шумотевица да те пребият та да не можеш да си кажеш името...

    22:33 08.09.2025

  • 75 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Миндиил нeграмотен":

    ДО 48 ОБИДИ ОБИДИ ОБИДИ И МОЛЯ ПИШИ ОТ СВОЕ ИМЕ ЕДИН СИ НЕ ПРЕДСТАВЛАЛЯВАШ НИКОЙ ВИЖ САМО КАКВИ ИЗРАЗИ ДРАСКАШ ОБИДИ ОБИДИ ОБИДИ

    22:33 08.09.2025

  • 76 Даката

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Мда":

    ... и тогава си спомни какво си писал тук.... Боклуците винаги са защитавали боклуци, защото виждат себе си в тях...

    22:34 08.09.2025

  • 77 питане

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тоалетната хартия":

    Ти верно си тоалетна хартия и със сигурност- използвана. Ти познаваш ли и работил ли си някога с турци? Те са изключително честни хора и ти го казвам от опит.

    22:35 08.09.2025

