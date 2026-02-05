Новини
България »
Всички градове »
Правителството в оставка предлага да има служител по почтеността в държавните предприятия

Правителството в оставка предлага да има служител по почтеността в държавните предприятия

5 Февруари, 2026 15:51 1 240 40

  • кабинет-
  • оставка-
  • служител-
  • почтеност-
  • държавни предприятия

Служителят по почтеността извършва индивидуални проверки за почтеност, които са първоначални - при кандидатстване и преди постъпване на лицето на съответната длъжност, и текущи - по време на заемане на длъжността при възникнала необходимост, но не повече от два пъти за съответната календарна година за едно и също лице. Анонимни сигнали не се разглеждат.

Правителството в оставка предлага да има служител по почтеността в държавните предприятия - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия е публикуван за обсъждане в Портала за обществени консултации, сочи справка на БТА в интернет страницата на портала. Промените в Правилника са насочени към засилване на мерките за противодействие на корупцията и насърчаване на почтеността в публичните предприятия.

Част от промените предвиждат органът за управление и контрол в публичното предприятие да определя един независим член за служител по почтеността като част от Системата за управление на корупционния риск в публичните предприятия. Когато в органите за управление и контрол на публичното предприятие няма независим член, органът за управление и контрол назначава такъв служител. Той извършва проверки за спазването на Кодекса за етично поведение на лицата, заети в публичните предприятия.

Проверката за почтеност има за цел да установи, че лицата, заети в публичното предприятие, изпълняват правомощията или задълженията си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите на страната и в интерес на гражданите и обществото. Проверките се извършват не по-малко от веднъж годишно, резултатите се отразяват в доклад, а служителят по почтеността представя доклада в срок до 7 дни от изготвянето му на органа за управление и контрол на публичното предприятие за разглеждане.

Служителят по почтеността извършва индивидуални проверки за почтеност, които са първоначални - при кандидатстване и преди постъпване на лицето на съответната длъжност, и текущи - по време на заемане на длъжността при възникнала необходимост, но не повече от два пъти за съответната календарна година за едно и също лице. Анонимни сигнали не се разглеждат.

Като условия на конкурсите и процедурите за назначаване на лица на ръководни позиции в публичните предприятия се определят изисквания не само за квалификация, професионален опит, но и за добра репутация и почтеност. Тези изисквания се прилагат съответно при назначаване на останалите работници и служители, съобразно изискванията, функциите и отговорностите на съответната длъжност, се предлага с промените. Във всички случаи, преди назначаване, лицето подписва декларация, че е запознато с Кодекса за етично поведение на лицата, заети в публичните предприятия и се задължава да го прилага включително, че няма да допуска конфликт на интереси, предвиждат още предложените промени.

Целта на промените е привеждане на Правилника в съответствие с последните изменения в Закона за публичните предприятия (ЗПП) от края на 2025 г., свързани с включването в Националния план за възстановяване и устойчивост на реформа „Противодействие на корупцията" от компонент 10 „Бизнес среда".


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 отвратен

    33 0 Отговор
    Това правителство е буквално за астрел !!!Няма такова падение !!

    Коментиран от #30

    15:53 05.02.2026

  • 2 хехе

    33 0 Отговор
    нови синекури длъжности за партийни калинки.

    15:53 05.02.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    29 0 Отговор
    Длъжност за любовници.

    15:53 05.02.2026

  • 4 Боруна Лом

    26 0 Отговор
    ЕДНО ВРЕМЕ И ПАРТИИНИТЕ СЕКРЕТАРИ!

    Коментиран от #9, #14

    15:54 05.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ГЕРБ ПАДА ОТ ВЛАСТ

    26 0 Отговор
    търсят се спешно места за калинките около Тиквата

    15:56 05.02.2026

  • 7 "Изплискаха

    22 0 Отговор
    легена". Ако продължават да управляват в оставка, ще имат нужда от психотерапия

    15:56 05.02.2026

  • 8 Ура,,Ура

    5 8 Отговор
    Оставете го правителството. То е безработно. Гледайте как повече от час и кусур А.Василев си прави абсолютен психомайтап с Възраждане,ГЕРБ, БСП и ИТН..

    15:57 05.02.2026

  • 9 прокопи

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "Боруна Лом":

    Имаше и профпредседатели.

    15:58 05.02.2026

  • 10 Сандо

    21 0 Отговор
    Правителството в оставка да отива вкупом в място,където се лекува глупостта.За съжаление такова място няма,но пък има места,където се наказва националното предателство.

    15:59 05.02.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 0 Отговор
    А кой ще следи за ПОЧТЕНОСТТА на служителя следящ ПОЧТЕНОСТТА на служителите 🤔❗❓

    16:00 05.02.2026

  • 12 Уточнете

    16 0 Отговор
    Закапечета или шестаци ще са тези веегащи служители?

    16:00 05.02.2026

  • 13 кой му дреме

    16 0 Отговор
    а на кого ще отговаря почтеното лице ?
    еднолично на 🐖 и 🎃 ?

    16:02 05.02.2026

  • 14 Сандо

    9 7 Отговор

    До коментар #4 от "Боруна Лом":

    Не си особено прав,защото на много хора,които не си вършеха работата както трябва,им търсеха сметка и по партийна линия,а това изобщо не беше безобидно.Така че качествените партийни секретари бяха много важни за работата на предприятията.

    16:02 05.02.2026

  • 15 1488

    15 0 Отговор
    разбойко вече се кандидатира
    като най почтен

    16:07 05.02.2026

  • 16 предложение

    18 2 Отговор
    По възможност служителят по почтеността трябва да е гербаджия, защото гербаджиите са символ на почтеност, професионализъм и никаква корупция.

    16:08 05.02.2026

  • 17 пешо

    12 1 Отговор
    и всички да са от герб

    16:08 05.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Смъртта

    4 0 Отговор
    аххахахахахаха, ааа КОНТРОЛ А ? МИИИИИИРИИИИШЕ ТЕ НА ГР@БИЩ@ БЕ!

    16:17 05.02.2026

  • 22 Ха ха ха

    8 0 Отговор
    Също партиен секретар и ЗКПЧ...

    16:19 05.02.2026

  • 23 И министър на щастието

    13 0 Отговор
    Пълни малоумници! Служителите по дебенето на хората трябва да имат уши на магаре, очи на плочи и мазен подход . Да е обучен медиатор най вече, те всички са соросчета изроди. Ще докладва на министерството на щастието. Пълни малоумници. И истински комунисти.

    16:21 05.02.2026

  • 24 Бандера

    10 0 Отговор
    Предлагам служебен автомобил, секретарка и охрана от НСО!

    Коментиран от #28

    16:21 05.02.2026

  • 25 Роки

    6 0 Отговор
    А в хотел "Нахуяши" ще има ли служител надзираващ за почтеността при изготвянето на телешки пържоли за 80 евро парчето?

    16:27 05.02.2026

  • 26 Да се пипне конституцията

    3 0 Отговор
    Да се пипне конституцията от умните бойкикев, лена мустака, надежда тъпичката и цялото им малоумно войнство и да се приспособи в услуга на служителя.

    16:27 05.02.2026

  • 27 И клизмаджия

    4 0 Отговор
    в НС !

    16:29 05.02.2026

  • 28 Мишо

    10 0 Отговор

    До коментар #24 от "Бандера":

    Също така командировъчни, отпуск, СПА-почивки, ваканции, отдих от ваканциите, почивки от отдиха, 14-та заплата в размер на 100% от 13-та заплата, стимулиращи бонуси, компенсации, авансови плащания и 30 заплати при евентуално напускане преди възстановяването му от съда.

    16:29 05.02.2026

  • 29 механик

    11 0 Отговор
    Ужас. Какво значи почтенност според управляващите ? Да лъжеш с 200 ? Да пазаруваш в Магазин за хората ? Да манипулираш всички избори ? Не разбрах .

    16:44 05.02.2026

  • 30 Истината

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "отвратен":

    Управляващите ще назначат партиен секретар и пак ще върнат партийните организации. А в Петрохан ги е разстреляла държавата на Борисов! Пеевски се занимава с бизнес, а не с убийства. Убийствата на Борисов са публична тайна! Разследващият журналист Пламен Дочев бе убит/обесен/, защото разкри амфетаминната наркоафера на Бойко Борисов.

    16:52 05.02.2026

  • 31 Това е геноцид.

    6 0 Отговор
    Такова нещо е имало при Сталин и Хитлер.

    17:02 05.02.2026

  • 32 Който не е политкоректен оства без пари!

    4 0 Отговор
    Това е подготовка за цифровото евро! Връщат партийните секретарари по месторабота, остава да върнат и помполитите по корабите!

    17:09 05.02.2026

  • 33 Хмм

    2 0 Отговор
    партиен секретар

    17:11 05.02.2026

  • 34 Азззззззз

    2 1 Отговор
    И къде ще ги намерят почтените и достойни хора в техните обкръжения няма такива. А непознати няма да допуснат...

    17:16 05.02.2026

  • 35 Р Г В

    5 0 Отговор
    Колкото в училищата има " ефективност "" от работата на психолози с подрастващите и от комисиите за противообществените прояви на непълнолетните в Кметствата ,толкова ще е успеваема и работата на служителите по почтенност . Явно се търсят места за свои доверени лица които ще отпаднат от партийните листи след изборите.

    Коментиран от #39

    17:16 05.02.2026

  • 36 123456

    2 0 Отговор
    1984

    17:27 05.02.2026

  • 37 ВЪПРОС до ГЕРБЕРИТЕ

    4 0 Отговор
    А Ръководството ще щрака с пръсти и ще играе кючек!
    Признаха си, че техните калинки /на ГЕРБ и ДПС/ за нищо не стават защото
    не само са с купени дипломи, ами и мозък нямат!
    Разбират само от далавери и кражби!

    17:52 05.02.2026

  • 38 Интересно

    2 0 Отговор
    А директор на водопад, кога?
    Това са функции, които по принцип са отговорност и задължение на отдел ЧР, при постъпване, и на преките ръководители, по време на стажа на лицето.

    19:25 05.02.2026

  • 39 Интересно

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Р Г В":

    След 1989 г мало и голямо каза, че не иска да работи с инструменти и масла, и се записа да учи психология, мениджмънт, ИТ.....
    Е, 20 г по-късно, трябваше някъде да им се намери работа на тия хора. Техни близки и роднини обядват с други, високопоставени хора, които им прокараха една наредба, да ги изтипосат в училищата, като крайно необходими за подрастващите.
    Иначе, премахнаха зъболекарските кабинети от училище, както и затвориха столовата, но без училищен психолог съществуването е немислимо.

    19:30 05.02.2026

  • 40 Пловдив

    2 0 Отговор
    Това ми прилича във всяко предприятие както по соц времето доносник за партията бкп.....

    20:25 05.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол