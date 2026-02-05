Правителството в оставка предлага да има служител по почтеността в държавните предприятия

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия е публикуван за обсъждане в Портала за обществени консултации, сочи справка на БТА в интернет страницата на портала. Промените в Правилника са насочени към засилване на мерките за противодействие на корупцията и насърчаване на почтеността в публичните предприятия.
Част от промените предвиждат органът за управление и контрол в публичното предприятие да определя един независим член за служител по почтеността като част от Системата за управление на корупционния риск в публичните предприятия. Когато в органите за управление и контрол на публичното предприятие няма независим член, органът за управление и контрол назначава такъв служител. Той извършва проверки за спазването на Кодекса за етично поведение на лицата, заети в публичните предприятия.
Проверката за почтеност има за цел да установи, че лицата, заети в публичното предприятие, изпълняват правомощията или задълженията си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите на страната и в интерес на гражданите и обществото. Проверките се извършват не по-малко от веднъж годишно, резултатите се отразяват в доклад, а служителят по почтеността представя доклада в срок до 7 дни от изготвянето му на органа за управление и контрол на публичното предприятие за разглеждане.
Служителят по почтеността извършва индивидуални проверки за почтеност, които са първоначални - при кандидатстване и преди постъпване на лицето на съответната длъжност, и текущи - по време на заемане на длъжността при възникнала необходимост, но не повече от два пъти за съответната календарна година за едно и също лице. Анонимни сигнали не се разглеждат.
Като условия на конкурсите и процедурите за назначаване на лица на ръководни позиции в публичните предприятия се определят изисквания не само за квалификация, професионален опит, но и за добра репутация и почтеност. Тези изисквания се прилагат съответно при назначаване на останалите работници и служители, съобразно изискванията, функциите и отговорностите на съответната длъжност, се предлага с промените. Във всички случаи, преди назначаване, лицето подписва декларация, че е запознато с Кодекса за етично поведение на лицата, заети в публичните предприятия и се задължава да го прилага включително, че няма да допуска конфликт на интереси, предвиждат още предложените промени.
Целта на промените е привеждане на Правилника в съответствие с последните изменения в Закона за публичните предприятия (ЗПП) от края на 2025 г., свързани с включването в Националния план за възстановяване и устойчивост на реформа „Противодействие на корупцията" от компонент 10 „Бизнес среда".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 отвратен
Коментиран от #30
15:53 05.02.2026
2 хехе
15:53 05.02.2026
3 Данко Харсъзина
15:53 05.02.2026
4 Боруна Лом
Коментиран от #9, #14
15:54 05.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ГЕРБ ПАДА ОТ ВЛАСТ
15:56 05.02.2026
7 "Изплискаха
15:56 05.02.2026
8 Ура,,Ура
15:57 05.02.2026
9 прокопи
До коментар #4 от "Боруна Лом":Имаше и профпредседатели.
15:58 05.02.2026
10 Сандо
15:59 05.02.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
16:00 05.02.2026
12 Уточнете
16:00 05.02.2026
13 кой му дреме
еднолично на 🐖 и 🎃 ?
16:02 05.02.2026
14 Сандо
До коментар #4 от "Боруна Лом":Не си особено прав,защото на много хора,които не си вършеха работата както трябва,им търсеха сметка и по партийна линия,а това изобщо не беше безобидно.Така че качествените партийни секретари бяха много важни за работата на предприятията.
16:02 05.02.2026
15 1488
като най почтен
16:07 05.02.2026
16 предложение
16:08 05.02.2026
17 пешо
16:08 05.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Смъртта
16:17 05.02.2026
22 Ха ха ха
16:19 05.02.2026
23 И министър на щастието
16:21 05.02.2026
24 Бандера
Коментиран от #28
16:21 05.02.2026
25 Роки
16:27 05.02.2026
26 Да се пипне конституцията
16:27 05.02.2026
27 И клизмаджия
16:29 05.02.2026
28 Мишо
До коментар #24 от "Бандера":Също така командировъчни, отпуск, СПА-почивки, ваканции, отдих от ваканциите, почивки от отдиха, 14-та заплата в размер на 100% от 13-та заплата, стимулиращи бонуси, компенсации, авансови плащания и 30 заплати при евентуално напускане преди възстановяването му от съда.
16:29 05.02.2026
29 механик
16:44 05.02.2026
30 Истината
До коментар #1 от "отвратен":Управляващите ще назначат партиен секретар и пак ще върнат партийните организации. А в Петрохан ги е разстреляла държавата на Борисов! Пеевски се занимава с бизнес, а не с убийства. Убийствата на Борисов са публична тайна! Разследващият журналист Пламен Дочев бе убит/обесен/, защото разкри амфетаминната наркоафера на Бойко Борисов.
16:52 05.02.2026
31 Това е геноцид.
17:02 05.02.2026
32 Който не е политкоректен оства без пари!
17:09 05.02.2026
33 Хмм
17:11 05.02.2026
34 Азззззззз
17:16 05.02.2026
35 Р Г В
Коментиран от #39
17:16 05.02.2026
36 123456
17:27 05.02.2026
37 ВЪПРОС до ГЕРБЕРИТЕ
Признаха си, че техните калинки /на ГЕРБ и ДПС/ за нищо не стават защото
не само са с купени дипломи, ами и мозък нямат!
Разбират само от далавери и кражби!
17:52 05.02.2026
38 Интересно
Това са функции, които по принцип са отговорност и задължение на отдел ЧР, при постъпване, и на преките ръководители, по време на стажа на лицето.
19:25 05.02.2026
39 Интересно
До коментар #35 от "Р Г В":След 1989 г мало и голямо каза, че не иска да работи с инструменти и масла, и се записа да учи психология, мениджмънт, ИТ.....
Е, 20 г по-късно, трябваше някъде да им се намери работа на тия хора. Техни близки и роднини обядват с други, високопоставени хора, които им прокараха една наредба, да ги изтипосат в училищата, като крайно необходими за подрастващите.
Иначе, премахнаха зъболекарските кабинети от училище, както и затвориха столовата, но без училищен психолог съществуването е немислимо.
19:30 05.02.2026
40 Пловдив
20:25 05.02.2026