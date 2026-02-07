Слави Трифонов: Йотова може да избира между представителя на "шарлатаните" или някой гербаджия

Председателят на "Има такъв народ" Слави Трифонов взе отношение по избора на президента за служебен премиер.
"Госпожа президента има избор от петима души. Има двама, които са партийно отцветени. Единият е господин Главчев, който беше председател на парламента, излъчен от ГЕРБ. И беше въобще от ГЕРБ. Другият е господин Гюров, който беше от ПП-ДБ. И той беше председател на парламентарната група на ПП-ДБ, точно когато президентът Радев ги нарече шарлатани. Тоест сега президентът Йотова има избор между това да избере един представител на шарлатаните и друг представител на ГЕРБ. Има други три дами, които не са партийно отцветени.", заяви Трифонов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Язък
06:03 07.02.2026
2 Славчо
06:06 07.02.2026
3 Прав е
Другият е господин Гюров, който беше от ПП-ДБ. И той беше председател на парламентарната група на ПП-ДБ, точно когато президентът Радев ги нарече шарлатани.
06:06 07.02.2026
4 Ъхъ!!!
06:06 07.02.2026
5 Eй рапон,
Коментиран от #45
06:08 07.02.2026
6 Бг дракон от Пирин
06:09 07.02.2026
7 Винкел
06:09 07.02.2026
8 Чалгаря е
Коментиран от #11
06:10 07.02.2026
9 Гарга Сарис
Коментиран от #10
06:12 07.02.2026
10 Балабана
До коментар #9 от "Гарга Сарис":по бива!
06:13 07.02.2026
11 Бг дракон от Пирин
До коментар #8 от "Чалгаря е":Не го подценявайте, при него винаги има еднин етаж по-надоло! Така е Славчо само върви надолу, при него дъното се намира в Земното ядро! Даже и това е малко!
06:14 07.02.2026
12 Излючете тока на тая
06:14 07.02.2026
13 Показва се
06:15 07.02.2026
14 Ко речи
06:16 07.02.2026
15 Никой
Шартани били - тези - онези - то няма вече хора в България - да сме не повече от 2-3 милиона - всичкото са деца и пенсионери - не че не са хора.
06:17 07.02.2026
16 За Съжаление !
Изглежда !
Всичките Май сте От Първага !
Цитирана !
От Вас Група !
06:17 07.02.2026
17 Не се
06:19 07.02.2026
18 Зулус
06:23 07.02.2026
19 Уса
06:24 07.02.2026
20 Гражданин.
06:24 07.02.2026
21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПРИЛИЧА НА ГАДНАТА ШЕФКА НА ХАУЪРДС
В ХАРИ ПОТЪР
.... :)
А РУСАТА МОМА СИ Е ПРОСТО МИСИРКА КАТО ТОШКО АФРИКАНСКИ:)
06:28 07.02.2026
22 Даниел Немитов
06:34 07.02.2026
23 ккк
06:37 07.02.2026
24 ООрана държава
06:38 07.02.2026
25 Шарлатани имаш предвид себе си?
06:52 07.02.2026
26 този фейсбук
07:06 07.02.2026
27 Парадокс БГ
07:18 07.02.2026
28 Акъл от Учиндол
07:20 07.02.2026
29 Слави издава несигурност и комплексарщин
07:24 07.02.2026
30 Свободен
За какво му трябваха тия стероиди навремето?!
Тялото му рухна, продаде достойнството си на Шиши, изобщо по-малка съдбата май не може да бъде!
07:24 07.02.2026
31 Липса на капацитет
07:25 07.02.2026
32 Проекция, подмяна на истината
07:26 07.02.2026
33 Мнение
07:28 07.02.2026
34 Иван
07:28 07.02.2026
35 Агресия като защитен механизъм
07:29 07.02.2026
36 78291
Коментиран от #58
07:30 07.02.2026
37 Думите на Слави нямат стойност
07:30 07.02.2026
38 Обидите са липса на аргументи!
07:31 07.02.2026
39 Шарлатанин е именно Слави Трифонов!
отказа да поеме отговорност,
саботира собствени правителства,
влезе в задкулисни договорки,
накрая легитимира точно модела, срещу който уж се бореше.
07:35 07.02.2026
40 Морална несъстоятелност
лъжеш избирателите си,
променяш позициите си за дни,
говориш за „честност“, а гласуваш с Пеевски и Борисов
е… меко казано лицемерно
07:36 07.02.2026
41 Славчо ,
Никой не казва какво не е свършил Главчев когато беше служебен,дори влязохме в Шенген,щото е гербаджия ли ?
Още повече има административен и финансов опит ,докато дамите тепърва ще се учат
07:38 07.02.2026
42 Кофти
Сега кой ли ще е новият Месия???
Може би Рублен Боташёв?
07:39 07.02.2026
43 Слави Трифонов Шарлатанина!!!
Обидите се използват, когато няма визия.
Когато няма програма.
Когато няма смелост да застанеш зад собствените си думи и дела.
И най-важното:
Хора, които имат аргументи, не лепят етикети.
Хора, които имат морал, не крещят.
Хора, които са излъгали, винаги обвиняват другите.
Слави Трифонов е човек без МОРАЛ, ДОСТОЙНСТВО и ЧЕСТ. Той е един жалък ИЗМАМНИК, алчен за ПАРИ!!
07:39 07.02.2026
44 Бай Араб
07:43 07.02.2026
45 Бай Араб
До коментар #5 от "Eй рапон,":Кой е свестния ?
07:45 07.02.2026
46 Славчо Истината
07:46 07.02.2026
47 Браво кратунке
07:51 07.02.2026
48 Е то ясно
Та кой плаща за тази медийна шарлатания да квичат от сутрин до вечер.Рекламата на удобни не е безплатна .
Коментиран от #56
07:53 07.02.2026
49 Кристин Ретард
07:57 07.02.2026
50 Чичак
Коментиран от #53, #54
08:02 07.02.2026
51 Провал
08:05 07.02.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Новак
До коментар #50 от "Чичак":Как, Пеевски мисли за хората СИ.
08:32 07.02.2026
54 Ааа
До коментар #50 от "Чичак":За Тошето може. Енергията им е фамилна черта. Обичат да работят с неща които другите плащат
08:34 07.02.2026
55 Мумията
Коментиран от #57
08:35 07.02.2026
56 Малко се
До коментар #48 от "Е то ясно":образовай юридически. Не е уволнен, а е отстранен. Той си е подуправител. Дори ВАС не се произнесе, защото знаят, че е измислен казус. Такива спретнаха на почти всички кметове на ПП от София.
08:38 07.02.2026
57 Хмммм..
До коментар #55 от "Мумията":Мда,какво ли ще се разкрие...
08:39 07.02.2026
58 А и бившият
До коментар #36 от "78291":президент е най- големият шарлатанин. Заради енергийните му корупционни практики от ПП са го изобличили и затова ги нарече така. Следствието е Боташ и един Булгаргаз пред фалит и една Топлофикация почти фалирала . И това, за да угоди на господаря си Путин.
08:45 07.02.2026
59 Деций
09:00 07.02.2026
60 Васил
09:14 07.02.2026
61 Чуторан
09:25 07.02.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 славке
10:37 07.02.2026
64 Кой какъв е
10:50 07.02.2026
65 мишок
11:20 07.02.2026
66 !!!
11:54 07.02.2026
67 Кавал
11:57 07.02.2026
68 Йотова
13:44 07.02.2026
69 Опа
14:51 07.02.2026
70 Жбръц
15:27 07.02.2026
71 Куцият гол охлюв пак изпълзя от дупката
17:59 07.02.2026