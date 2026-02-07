Новини
Слави Трифонов: Йотова може да избира между представителя на "шарлатаните" или някой гербаджия

Слави Трифонов: Йотова може да избира между представителя на "шарлатаните" или някой гербаджия

7 Февруари, 2026 05:55

Председателят на "Има такъв народ" взе отношение по избора на президента за служебен премиер

Снимка: БНТ
Председателят на "Има такъв народ" Слави Трифонов взе отношение по избора на президента за служебен премиер.

"Госпожа президента има избор от петима души. Има двама, които са партийно отцветени. Единият е господин Главчев, който беше председател на парламента, излъчен от ГЕРБ. И беше въобще от ГЕРБ. Другият е господин Гюров, който беше от ПП-ДБ. И той беше председател на парламентарната група на ПП-ДБ, точно когато президентът Радев ги нарече шарлатани. Тоест сега президентът Йотова има избор между това да избере един представител на шарлатаните и друг представител на ГЕРБ. Има други три дами, които не са партийно отцветени.", заяви Трифонов.


  • 1 Язък

    55 0 Отговор
    няма итънъжия!

    06:03 07.02.2026

  • 2 Славчо

    96 2 Отговор
    Не се меси където нямаш работа.Ти си бита карта и вън от политиката.

    06:06 07.02.2026

  • 3 Прав е

    9 53 Отговор
    Отново "удари" тънко бившия президент -

    Другият е господин Гюров, който беше от ПП-ДБ. И той беше председател на парламентарната група на ПП-ДБ, точно когато президентът Радев ги нарече шарлатани.

    06:06 07.02.2026

  • 4 Ъхъ!!!

    102 1 Отговор
    По-големи шарлатани от вас, Славуца, НЯМА!!!!!!!!!!!!!!!

    06:06 07.02.2026

  • 5 Eй рапон,

    77 4 Отговор
    пак си се объркал - между един свестен и още четирима слуги на Буда и Шиши които ги избраха с вашите гласове на ИТмаймуни!

    Коментиран от #45

    06:08 07.02.2026

  • 6 Бг дракон от Пирин

    69 2 Отговор
    За този чалгар играта в НС свърши! Лебедова му песен, ще бъде в някой пандиз! Дано го посрещнат топло, както заслужава!

    06:09 07.02.2026

  • 7 Винкел

    63 2 Отговор
    На тоя досега гласът му не се чуваше,а сега е в кампания и ако не влезнат в НС много ще страдат и направо водят кампанията на ОПГГЕРБ и Дебелянов и -НН.Иначе гладни ще останат горките,а и много им се услади властта Това техния Гроздан Караджов що милиарди профука за поръчки,за даване БДЖ на Ивкони и колко чекмеджета напълно?Само Ту,ту,ту знае.Ти малък шарлатанин ,ли си бе мутри?Колко пъти думите ти са без покритие зулус.Ни чест имаш,ни мисъл.Робот за поръчки и слугинаж си.Скрий се.Не разбра ли колко си омразен и със всяко показване ставаш абсолютна гнус.?

    06:09 07.02.2026

  • 8 Чалгаря е

    58 3 Отговор
    Стигнал дъното на омраза към ППДБ и дъното на личното си падение.

    Коментиран от #11

    06:10 07.02.2026

  • 9 Гарга Сарис

    54 1 Отговор
    Абе маркуч, да вземем да назначим Тоше? Убавец, левент и какво ли още не!

    Коментиран от #10

    06:12 07.02.2026

  • 10 Балабана

    21 2 Отговор

    До коментар #9 от "Гарга Сарис":

    по бива!

    06:13 07.02.2026

  • 11 Бг дракон от Пирин

    62 1 Отговор

    До коментар #8 от "Чалгаря е":

    Не го подценявайте, при него винаги има еднин етаж по-надоло! Така е Славчо само върви надолу, при него дъното се намира в Земното ядро! Даже и това е малко!

    06:14 07.02.2026

  • 12 Излючете тока на тая

    59 1 Отговор
    изкривена злобна холограма!

    06:14 07.02.2026

  • 13 Показва се

    31 2 Отговор
    като Тръмп на прозореца....

    06:15 07.02.2026

  • 14 Ко речи

    53 3 Отговор
    Къде ги видя тия дами?Има 3 нефелни женици,които са посредствени кифли на синджира от роби на Дебелото.Такива "дами" с лопата да ги ринеш.Едната някой искал да я изнасилва,а тя самата оборотна Другата леля от сергия от женския пазар сякаш е.И едно невзрачно там юоме,може да е от твойто село.Нещастний си ти и искаш и българите са са нещастни мафията с която си се хванал,зулус.

    06:16 07.02.2026

  • 15 Никой

    30 1 Отговор
    А ти защо не издигнеш някой Кандидат - защото нямате кадри и вие.

    Шартани били - тези - онези - то няма вече хора в България - да сме не повече от 2-3 милиона - всичкото са деца и пенсионери - не че не са хора.

    06:17 07.02.2026

  • 16 За Съжаление !

    21 0 Отговор
    За Съжаление !

    Изглежда !

    Всичките Май сте От Първага !

    Цитирана !

    От Вас Група !

    06:17 07.02.2026

  • 17 Не се

    36 2 Отговор
    побира в кожата си от злоба , жалки опити за интриги и безсилие , както цялата сбирщина на чалгарската група ! Жалка работа , но скоро приключва .

    06:19 07.02.2026

  • 18 Зулус

    32 1 Отговор
    Политическите трупове да млъкнат. И без друго думата им струва колкото въздуха над главата им.

    06:23 07.02.2026

  • 19 Уса

    25 1 Отговор
    Казва го зулуса,който никакъв го няма и предаде всички

    06:24 07.02.2026

  • 20 Гражданин.

    20 1 Отговор
    Аман от трупове.

    06:24 07.02.2026

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 4 Отговор
    СТАРАТА МОМА ОТ НЕВРОКОП (ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ)
    ПРИЛИЧА НА ГАДНАТА ШЕФКА НА ХАУЪРДС
    В ХАРИ ПОТЪР
    .... :)
    А РУСАТА МОМА СИ Е ПРОСТО МИСИРКА КАТО ТОШКО АФРИКАНСКИ:)

    06:28 07.02.2026

  • 22 Даниел Немитов

    24 1 Отговор
    Ей го на, в цялата му "прелест" гуруто на всички тъпоъгълници у нас - Славчо Главчев П.е.д.е.р.а.с.ч.е.в!

    06:34 07.02.2026

  • 23 ккк

    24 3 Отговор
    и трите дами са като теб инсталирани и платени от Д-то , и може да не се обаждаш , така ставаш още по не приятен за хората и много по неприятен за хората които излъга айде сбогом и повече народа да не допуска такива като теб золусошалгари

    06:37 07.02.2026

  • 24 ООрана държава

    22 1 Отговор
    Не се обаждай от дупката чеrвей

    06:38 07.02.2026

  • 25 Шарлатани имаш предвид себе си?

    22 3 Отговор
    Защото ти точно, като такъв постъпи с българските граждани!

    06:52 07.02.2026

  • 26 този фейсбук

    16 2 Отговор
    герой много побелял.Стиска ли му да изпълзи на припек?

    07:06 07.02.2026

  • 27 Парадокс БГ

    22 3 Отговор
    Слави Трифонов нищо смислено не може да каже - простотии и гнусни обиди, този човек е дълбоко нещастен и неудовлетворен от живота, въпреки парите си. Щастливите хора са добри и благородни, не като този озлобения и алчен червей.

    07:18 07.02.2026

  • 28 Акъл от Учиндол

    13 1 Отговор
    Аре моля ти се

    07:20 07.02.2026

  • 29 Слави издава несигурност и комплексарщин

    20 1 Отговор
    Слави, когато някой като ТЕБ се чувства по-малко знаещ, по-малко успешен или по-малко значим, най-лесният начин да си „вдигне“ самочувствието е да свали другия с обидни думи. Обидата замества аргумента.

    07:24 07.02.2026

  • 30 Свободен

    20 1 Отговор
    Леле, като го гледам каква развалина е, направо ми е жал за него!!
    За какво му трябваха тия стероиди навремето?!
    Тялото му рухна, продаде достойнството си на Шиши, изобщо по-малка съдбата май не може да бъде!

    07:24 07.02.2026

  • 31 Липса на капацитет

    13 1 Отговор
    Адекватният спор изисква знания, логика и самоконтрол. Когато тези липсват, остава грубият етикет — „шарлатанин“, „измамник“ и т.н. Това е форма на интелектуално нищожество.

    07:25 07.02.2026

  • 32 Проекция, подмяна на истината

    16 1 Отговор
    Много често човек като Слави Трифонов, приписва на другите собствените си страхове и недостатъци. Някой със съмнително образование обвинява другия в некомпетентност; някой без постижения — в измама.

    07:26 07.02.2026

  • 33 Мнение

    22 1 Отговор
    Слави Трифонов отврати всички бъргари от себе си. Това гнусно същество е толкова негативно, с грозна душа и нисък ингелект, който бълва само груби обиди, че всички го мразят.

    07:28 07.02.2026

  • 34 Иван

    10 1 Отговор
    Диванен фейсбук тигър е Слави.

    07:28 07.02.2026

  • 35 Агресия като защитен механизъм

    17 1 Отговор
    Славчо, вулгарността и злобата са твоя броня. Те крият твоето чувство за неуспех, безсилие или дълбоко недоволство от собствения живот. Съжалявам те, човече!

    07:29 07.02.2026

  • 36 78291

    17 1 Отговор
    Най големият шарлатанин се оказа ти и Тошко африкански и балабанов, тъпанари

    Коментиран от #58

    07:30 07.02.2026

  • 37 Думите на Слави нямат стойност

    18 1 Отговор
    Човек с реална стойност няма нужда да унижава другите!!!

    07:30 07.02.2026

  • 38 Обидите са липса на аргументи!

    16 1 Отговор
    Слави, ти си слаб и комплексиран. Обидата никога не е доказателство, а признание за слабост

    07:31 07.02.2026

  • 39 Шарлатанин е именно Слави Трифонов!

    18 1 Отговор
    Слави Трифонов имаше исторически шанс – огромно доверие, стотици хиляди гласове. Вместо реална промяна:
    отказа да поеме отговорност,
    саботира собствени правителства,
    влезе в задкулисни договорки,
    накрая легитимира точно модела, срещу който уж се бореше.

    07:35 07.02.2026

  • 40 Морална несъстоятелност

    17 1 Отговор
    Славчооо, да наричаш други „шарлатани“, докато:
    лъжеш избирателите си,
    променяш позициите си за дни,
    говориш за „честност“, а гласуваш с Пеевски и Борисов
    е… меко казано лицемерно

    07:36 07.02.2026

  • 41 Славчо ,

    4 10 Отговор
    Е добре,Главчев е бил председател на НС ,т.е. на всички и към момента този пост е част от "домовата книга " и първи по ред за служебен премиер.
    Никой не казва какво не е свършил Главчев когато беше служебен,дори влязохме в Шенген,щото е гербаджия ли ?
    Още повече има административен и финансов опит ,докато дамите тепърва ще се учат

    07:38 07.02.2026

  • 42 Кофти

    13 1 Отговор
    Как измами вашите надежди Гуру Спасителя Слави Трифонов...
    Сега кой ли ще е новият Месия???
    Може би Рублен Боташёв?

    07:39 07.02.2026

  • 43 Слави Трифонов Шарлатанина!!!

    20 1 Отговор
    Старото клише работи само върху уморена публика.
    Обидите се използват, когато няма визия.
    Когато няма програма.
    Когато няма смелост да застанеш зад собствените си думи и дела.
    И най-важното:
    Хора, които имат аргументи, не лепят етикети.
    Хора, които имат морал, не крещят.
    Хора, които са излъгали, винаги обвиняват другите.
    Слави Трифонов е човек без МОРАЛ, ДОСТОЙНСТВО и ЧЕСТ. Той е един жалък ИЗМАМНИК, алчен за ПАРИ!!

    07:39 07.02.2026

  • 44 Бай Араб

    6 3 Отговор
    Някой продължава да вмирисва инвалидната количка

    07:43 07.02.2026

  • 45 Бай Араб

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Eй рапон,":

    Кой е свестния ?

    07:45 07.02.2026

  • 46 Славчо Истината

    12 1 Отговор
    Ако имаше морална съдебна система, този лъжец трябваше да е в затвора доживот за създаване на най-масовата пирамида в историята ни. Вероятно Дебелото плаща дебели пари да показват тази мумия по медиите (че тяхната 78тв никой не гледа)

    07:46 07.02.2026

  • 47 Браво кратунке

    16 2 Отговор
    Друго щеше да е служебен Балабанов. Има уникална надменност, говори назидателно като като вашия бос от зайчарника. Да се махате от нас мързеливи и алчни тарикати!

    07:51 07.02.2026

  • 48 Е то ясно

    4 11 Отговор
    Задкулисието напира бившия шеф на ПП от предно НС ,Гюров който също като тях е счел закона за излишен за неговата пепейска същност.Който без да интересува не изпълнява условията на БНБ за подуправител ,защото е пепеец и над закона .Уволнен със заповед на управителя на БНБ ,води дела от 2 г. които висят удобно, в неплатен отпуск за същото време.Гладен и удобен за поръчки за задкулисните акули ,стаж никакъв ,ала бала хотелчета ,ще го ползват и после ще го сурнат.
    Та кой плаща за тази медийна шарлатания да квичат от сутрин до вечер.Рекламата на удобни не е безплатна .

    Коментиран от #56

    07:53 07.02.2026

  • 49 Кристин Ретард

    15 1 Отговор
    Слави, от моите източници чувам, че Пеевски щял да ви налее още 2.5-3 процента, за да прескочите бариерата от 4 процента. Защото в момента сте на 1 процент, а на Пеевски му трябва патерица, която да гласува шитните, които предлага.

    07:57 07.02.2026

  • 50 Чичак

    18 1 Отговор
    Аве селски, я кажи как синът на твоя Тошко стана енергиен магнат

    Коментиран от #53, #54

    08:02 07.02.2026

  • 51 Провал

    14 1 Отговор
    Няма какво да заявяваш!Ти се провали!Сега каквото и да кажеш няма значение!

    08:05 07.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Новак

    11 0 Отговор

    До коментар #50 от "Чичак":

    Как, Пеевски мисли за хората СИ.

    08:32 07.02.2026

  • 54 Ааа

    12 1 Отговор

    До коментар #50 от "Чичак":

    За Тошето може. Енергията им е фамилна черта. Обичат да работят с неща които другите плащат

    08:34 07.02.2026

  • 55 Мумията

    15 1 Отговор
    пак се появи. Госпожа президентката трябва да избере най- достойния кандидат, на когото му спретнаха измислено дело. А ти си гледай твоя Тошко, който уреди сина си корупционно моментално с лиценз за продажба на Ел. Енергия Сибил. Първо си изпегъртай твоята партия.

    Коментиран от #57

    08:35 07.02.2026

  • 56 Малко се

    13 1 Отговор

    До коментар #48 от "Е то ясно":

    образовай юридически. Не е уволнен, а е отстранен. Той си е подуправител. Дори ВАС не се произнесе, защото знаят, че е измислен казус. Такива спретнаха на почти всички кметове на ПП от София.

    08:38 07.02.2026

  • 57 Хмммм..

    6 0 Отговор

    До коментар #55 от "Мумията":

    Мда,какво ли ще се разкрие...

    08:39 07.02.2026

  • 58 А и бившият

    12 3 Отговор

    До коментар #36 от "78291":

    президент е най- големият шарлатанин. Заради енергийните му корупционни практики от ПП са го изобличили и затова ги нарече така. Следствието е Боташ и един Булгаргаз пред фалит и една Топлофикация почти фалирала . И това, за да угоди на господаря си Путин.

    08:45 07.02.2026

  • 59 Деций

    5 1 Отговор
    Свлеч!

    09:00 07.02.2026

  • 60 Васил

    9 1 Отговор
    И кой го казва човека който се продаде на мафията.

    09:14 07.02.2026

  • 61 Чуторан

    5 1 Отговор
    Мумия.

    09:25 07.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 славке

    6 0 Отговор
    кога ще чегъркаш бойко както обеща???

    10:37 07.02.2026

  • 64 Кой какъв е

    6 0 Отговор
    ПП-ДБ явно са отказали да играят по свирката на Радев и съответно той ги нарече "шарлатани", което показва неговото политическо ниво. Всъщност шарлатанинът е Радев, който по лъжи и антибългарски политики вече може да съперничи на Бойко Борисов. А за Слави Трифонов няма какво да говорим - нека хората да му го кажат на изборите.

    10:50 07.02.2026

  • 65 мишок

    3 0 Отговор
    тоя говорещ некролог по добре да мълчи хората му дадоха възможност той се скри като мишок времето му мина той е част от мафията

    11:20 07.02.2026

  • 66 !!!

    5 0 Отговор
    Този е страшен дори за гледане! Толкова е отвратителен! Нагло, до цинизъм нагло чалгарско нищожество! А пък на сина на санитаря му Хаджи африканския Тошко с просташкия и коруцарски език, само за два часа дали лиценз да продава ток! Ето защо получихме три пъти по-високи сметки за ток! Е, как тогава чалгарите няма да са патерица на мутрата от СИК и на Туловището?! А тоя на дивана да събуди мутрите, които го пазят, че да му избършат з.....а, защото ужасно смърди!

    11:54 07.02.2026

  • 67 Кавал

    4 0 Отговор
    учиндолски. Сред кандидатите липсват 7/8 катерици

    11:57 07.02.2026

  • 68 Йотова

    3 0 Отговор
    Славчо, шарлатанино, чегъртачо, я не ми раздавай акъл, имам си! Гледай си маймунярника! А нещо за Сибилчо Тошков ???

    13:44 07.02.2026

  • 69 Опа

    0 2 Отговор
    Главчев е най-подготвен за служебен премиер. Гюров е отстранен заради конфликт на интереси и няма нито един ден трудов стаж като подъправител на БНБ.

    14:51 07.02.2026

  • 70 Жбръц

    2 0 Отговор
    Баце,концентрирайте се с Тоше, върху такт7/8.До тук бяхте с политиката, парламент,и Министерски кресла.Гадното е,че сътворихте страшни неща,за целия народ.Като тръгнем през бъдещи концесии на възловия и изключително засягащ джоба на милиони българи ЖП превоз - парцелира ваш Грозданчо територията на трима частници,за десетилетия напред. В 12 без 5.И се стигне до поддържаното и от вас гласуване за еврозоната.Това народа нито ще прости,нито ще забрави.И знаеш ли защо: Защото вас- ИТН и т.н леви,народа ви вярваше,приемаше ви като друга марка: че сте по близо до народа.А вие и левите го предадохте за 30 сребърника.

    15:27 07.02.2026

  • 71 Куцият гол охлюв пак изпълзя от дупката

    1 0 Отговор
    Си! Неприятен, лъжлив,пропаднал мафиот си

    17:59 07.02.2026

