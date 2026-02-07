Слави Трифонов: Йотова може да избира между представителя на "шарлатаните" или някой гербаджия

Председателят на "Има такъв народ" Слави Трифонов взе отношение по избора на президента за служебен премиер.

"Госпожа президента има избор от петима души. Има двама, които са партийно отцветени. Единият е господин Главчев, който беше председател на парламента, излъчен от ГЕРБ. И беше въобще от ГЕРБ. Другият е господин Гюров, който беше от ПП-ДБ. И той беше председател на парламентарната група на ПП-ДБ, точно когато президентът Радев ги нарече шарлатани. Тоест сега президентът Йотова има избор между това да избере един представител на шарлатаните и друг представител на ГЕРБ. Има други три дами, които не са партийно отцветени.", заяви Трифонов.