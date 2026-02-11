Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Как изглежда частното училище „Космос", свързвано със случая „Петрохан"

Как изглежда частното училище „Космос“, свързвано със случая „Петрохан“

11 Февруари, 2026 07:24

В село Осоица тази сутрин частно училище „Космос", в което обучението е с методи на „естествена психотерапия", обичайно отвори врати за учениците си. Необичайното е, че това училище продължава да бъде замесено в пъзела „Петрохан"

Как изглежда частното училище „Космос“, свързвано със случая „Петрохан“ - 1
Снимка: © Частно училище &quot;Космос&quot;
Милен Ганев

В село Осоица тази сутрин частно училище „Космос“, в което обучението е с методи на „естествена психотерапия“, обичайно отвори врати за учениците си. Необичайното е, че това училище продължава да бъде замесено в пъзела „Петрохан“. Тук е било преместено от държавното училище детето, за което бабата и дядото са подали сигнал, че е дадено от родителите си да се обучава при рейнджърите в хижа Петрохан.

Директорът на училището Татяна Захариева отказа да разговаря с журналисти и направи препратка към петицията на Обществения съвет към училището, разпространена публично вчера. В нея се казва: „В контекста на трагичните случаи край Петрохан и Околчица, в публичното пространство, бяха направени внушаващи асоциации, при които бе споменато и Частно училище „Космос“. Тези внушения създадоха впечатление за връзка между тежко криминално събитие и конкретна детска образователна институция, без да са представени потвърдени факти“.

Обаче пред „Телеграф“ на 4 февруари т.г. г-жа Татяна Захариева обяснява, че била поканила в училището Иво Калушев и той е изнесъл тук последната си лекция, посветена на най-големите подводни пещери в Мексико. Също така всеки може да види на Фейсбук страницата на школата на Иво Калушев „Роук“ много снимки на децата и информации за училището. Татяна Захариева заяви още пред „Телеграф“ следното: “Поканих го за лекция в нашето училище, защото го познавам като специалист. Моето мнение за него е, че е човек с кауза. Човек, пазещ горите и природата“. И допълва: .“Беше будист, изповядваше тази философия, но нищо повече. Знам, че правеше лагери с деца. Имам три деца, двамата ми синове са били при него на обучения. Познавам и тримата загинали – много добри хора. Децата ми са били с тях по пещери. Никога не бих им се доверила, ако съм се съмнявала в нещо“.

Днес г-жа Захариева отрече, че има проверка на МОН в училището, каквато публична информация изтече.


  • 1 МЕТОДИТЕ НА ЕПЩАЙН

    53 16 Отговор
    Финансирани от Сорос. Забранено за еврейски деца.

    Коментиран от #19

    07:33 11.02.2026

  • 2 Какво да кажеш

    65 5 Отговор
    Излиза че в България само добрите ги застрелват в главите. А лошите ги оставят да си живеят. Май нито на екзекуторите им е чиста работата нито на екзекутираните.

    07:34 11.02.2026

  • 3 БОКО И ШИШИ СА ПРЕДАТЕЛИ

    38 18 Отговор
    Породават даже и децата на България на сатанистите.

    07:35 11.02.2026

  • 4 Факт

    48 0 Отговор
    Какво стана със случаят с убитото момиче в Хасково, влачено с бидона. Там нямаше ли пак промиване на мозъци на подрастващи? Намериха ли Кой го е правил?

    07:38 11.02.2026

  • 5 Гост

    45 11 Отговор
    Секта и навързани змийски черва. Е те тъва е, Бацета!

    Коментиран от #43

    07:43 11.02.2026

  • 6 чувам го

    37 4 Отговор
    за първи път, явно е пазено в тайна

    07:46 11.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 В българия децата са малко и всеки

    16 5 Отговор
    Гледа да ги научи нещо за да го запомнят за цял живот

    07:48 11.02.2026

  • 10 това не е нормално

    50 12 Отговор
    защо са толкова глупави хорат да си дават децата на подобни сектански училища???

    Коментиран от #18

    07:50 11.02.2026

  • 11 Христо

    35 12 Отговор
    Планината Броубек,банда извратеняци

    07:52 11.02.2026

  • 12 СЛЕД ГЕРБ

    35 9 Отговор
    Всичко е прогнило. Питайте ги тези от министерството на образованието защо разрешават подобни училища в България?

    07:58 11.02.2026

  • 13 Аква

    36 15 Отговор
    Тая директорша имала двама сина и ги дала на един шизофреник да им отвори пещерата на али баба. Две момчета???? Ама той е много добър човек!

    07:59 11.02.2026

  • 14 Факти

    25 23 Отговор
    И така опорката, че децата не са ходили на училище, се срина. Те са ходили в частно училище, много по-добро от държавните. Сега и директорката ще я изкарат луда, че казва добри думи за загиналите. Явно всички са луди, с изключение на МВР и прокуратурата.

    08:09 11.02.2026

  • 15 СЪВСЕМ НОРМАЛНО

    26 7 Отговор
    Навсякъде по света има такива училища и като Калушев хора. Наистина ето и тя казва добри хора. КЪДЕТО и да са били няма лоши отзиви за тяхната работа. Лошотиите за тях идват от УПРАВЛЕНЦИТЕ и службите. Пример кмета на гинци. Каза нещо и ПОВЕЧЕ НИ СЕ ЧУ НИТО ВИДЯ. И ТАМ Е ИМАЛО И ДРУГИ ХОРА КЪДЕ СА ТЕ.

    Коментиран от #32, #38

    08:09 11.02.2026

  • 16 Педофилия

    25 15 Отговор
    Виновници са тези, които са дали разрешение за такава организация и за такова училище. Поредното безсрамие, осакатяване на детската психика.

    08:14 11.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ДАВАТ ЗАЩОТО

    17 14 Отговор

    До коментар #10 от "това не е нормално":

    ТАМ И УЧАТ ПРИ ДОБРИ УЧИТЕЛИ И ВСЕКИ ИМА ОСВЕН УЧЕНИЕ И ДРУГИ ЗАНИМАНИЯ ИЗВЪН КЛАСНИ КАТО И ПЛАНИНАРСТВО ГРАДИНАРСТВО ГРЪНЧАРСТВО БЪНДЖИ ЕКСТРЕМНИ СПОРТОВЕ ЖИВОТ В ПЛАНИНАТА. С ЕДНА ДУМА СВОБОДА И БЕЗ ТЕЛЕФОНИ ТИК ТОЦИ . КЪТ ТВОИТЕ И 90% ОТ ДРУГИТЕ. НЕ ГИ ЗАЩИТАВАМ НО СИГУРЕН СЪМ ЧЕ ТОВА Е ПОЛЕЗНО ЗА ДЕЦАТА. И това го пИшите тези които не ви е еня що правят деца внуци. Вие обсебени от пари и службарство.

    08:19 11.02.2026

  • 19 Мнение

    5 18 Отговор

    До коментар #1 от "МЕТОДИТЕ НА ЕПЩАЙН":

    Сорос е съветски агент. Той прави неща, които да бъдат използвани като аргумент от комунистите, когато оправдават своите противодействия. Нещо като Съветския агент Меркел и мигрантите.

    08:29 11.02.2026

  • 20 2022/10/07

    5 2 Отговор
    Еврокомисията одобри програма "Околна среда" с €1.82 млрд. за България. Основните мерки, определени в програмата, са съгласувани с целите на Европейския зелен пакт и прехода към неутралност по отношение на климата. Тези приоритети включват:
    устойчиво управление на водите и отпадъците;
    преминаване към чиста, кръгова икономика и възстановяване на екосистемите и биологичното разнообразие;
    изграждане на всеобхватна система за управление на риска от бедствия, съсредоточена върху предотвратяването и устойчивостта;
    намаляване на замърсяването, особено във водата и въздуха.
    Най-значителните планирани инвестиции включват:
    изграждане на инфраструктура за събиране, обезвреждане и пречистване на отпадъчни води, опазване на водните ресурси и водоснабдяване;
    разработване и модернизиране на системите за управление на битовите отпадъци и инвестиции в съоръжения за сортиране на отпадъци, както и мерки за рехабилитация на замърсени от депа земи;
    разработване на планове за управление на защитените зони по "Натура 2000" и опазване;
    прилагане на системи за предотвратяване на риска и за управление на извънредни ситуации;
    мерки, насочени към намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление и транспортния сектор.

    08:30 11.02.2026

  • 21 НЛО

    12 7 Отговор
    На следващия брифинг ще лансират версията с извънземни явно. Тази с будистките секти, порното с малолетни и суицидните тенденции при паяците и мъжките богомолки издиша.

    08:31 11.02.2026

  • 22 Виц

    18 1 Отговор
    В супермаркет ,пред касата 10год момче рита и блъска жената пред себе си.Майката казва,след забележка на жената,че това е по-добро възпитание, сам да си направи изводите за лошата постъпка.Зад майката младеж,изсипва върху главата й буркан със сладко и казва,че и той бил възпитаван по същите методи. Има в живота ПИСАНИ И МОРАЛНИ закони и правила,като някои се смятат,че са над тези правила и за съжаление резултатите са фатални.

    Коментиран от #25

    08:31 11.02.2026

  • 23 Ясно

    12 2 Отговор
    Има една мисъл за българския народ която ако я напиша ще ме премахнат. Обаче е напълно вярна.

    08:32 11.02.2026

  • 24 Мнение

    12 1 Отговор
    Кога ще дойде времето на т.нар. масони? Много психопати се намърдаха в управлението на институциите.

    Коментиран от #31

    08:32 11.02.2026

  • 25 Да обаче това не е виц

    12 4 Отговор

    До коментар #22 от "Виц":

    Децата на българите не са възпитани и по точно са изключително невъзпитани.
    Родителите нарочно карат децата си да тормозят абсолютно нищо не подозиращи хора. Родителите се правят че не виждат че децата им се бутат и блъскат даже ритат хората. Веднъж видях една "млада" баба нарочно да кара внучето си да се блъска и да се плезе. Мога да ви я покажа в Лидл.

    08:38 11.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Факти

    5 7 Отговор
    Съвсем нормално училище е.
    Да, различава се от съвременните държавни училища, но е аналогично на държавното училището, което завърших в България в годините на ранния капитализъм.

    Коментиран от #41

    08:47 11.02.2026

  • 28 схемата петрохан

    1 14 Отговор
    е руска секта!

    08:48 11.02.2026

  • 29 Деца преследват хора по стълбите

    11 1 Отговор
    По указание и подръжание на техните абсолютно отрицателни родители и дори на родителите на родителите. Това са самозабравени хора на позора но явно имат чадър да се държат така. Обаче ако чадъра се затвори ще им се види позора. Ще им лъснат голите gynema и на старите и на младите.
    Срам и позор е за всички които се правят че не виждат такива неща защото един ден може и на тях да им се случи.
    Това е позорно поведение.

    Коментиран от #35

    08:48 11.02.2026

  • 30 Ганев

    7 2 Отговор
    Снимката ти към статията е стара.
    Защо не отидеш на място, да поразгледаш, да разговаряш с родители и учители, и тогава да пишеш?
    Много ли е трудно?
    Или не съвпада с поръчката?

    Коментиран от #34

    08:50 11.02.2026

  • 31 Затова

    11 3 Отговор

    До коментар #24 от "Мнение":

    Ядосвам се много на Асен Василев,който няма собствени деца,но организира джензитата(до вчера деца) да свалят редовно избрано правителство.И голяма радост беше на разни лекси фльор,че оставиха без бюджет България. Внушава им се ,че са велики,а всъщност се подбират хора,които лесно се манипулират

    08:50 11.02.2026

  • 32 Факти

    16 0 Отговор

    До коментар #15 от "СЪВСЕМ НОРМАЛНО":

    Кметът на Гинци каза, че първи на местопрестъплението са били спецчастите на ДАНС и не са допускали никой. Чак когато те са приключили, той, заедно с криминалистите и полицията са направили оглед. Единият труп бил с обгорена брада, а другият с обгорен гръб. Имало множество гилзи. На пресконференцията на МВР онзи ден казаха, че ДАНС изобщо не са ходили там. Казаха, че имало само 4 гилзи. Не казаха нищо за изгаряния по телата. Някой лъже и не вярвам това да е кмета. Човекът изглеждаше искрено разтревожен и след това интервю не се е показвал.

    Коментиран от #33, #48

    08:51 11.02.2026

  • 33 може

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Факти":

    и него да са самоубили извънземните?

    08:53 11.02.2026

  • 34 Ами

    6 2 Отговор

    До коментар #30 от "Ганев":

    Достатъчна е информацията, за родители и някои възпитаници на училището.Ти като отидеш на гости,ти показват съвсем различна картина.То и Ивайло Калушев бил добър човек,но....

    Коментиран от #36, #39

    08:54 11.02.2026

  • 35 Пич

    2 4 Отговор

    До коментар #29 от "Деца преследват хора по стълбите":

    Кои родители са "абсолютно отрицателни"?
    Вие познавате ли някой от тях? Може ли име?
    Или денят започна гадно за Вас и решихте да "плюете" навред и анонимно?

    08:55 11.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 В България

    11 0 Отговор
    Хората нямат самооценка.

    08:58 11.02.2026

  • 38 Факти

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "СЪВСЕМ НОРМАЛНО":

    Още нещо - кметът на Гинци каза, че познавал техния отговорник Ивайло и той бил много добро момче. Човекът е на 76 години и затова нарича 50-годишен мъж "момче".

    Коментиран от #49

    08:58 11.02.2026

  • 39 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ами":

    Трият ми постовете

    09:00 11.02.2026

  • 40 будисто рейнджъри еко

    4 0 Отговор
    как по 10 определения за един

    09:01 11.02.2026

  • 41 Да,бе, да

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Факти":

    Може,може,обаче това,че им внушават,че за тях не е обикновения живот,а те са по по най ,вече е условие да се изживяват като богоизбрани.Защо не са подавали сигнал,че техен ученик не посещава училище,а се размотава с някакъв батко,който се оказва,че от 2012 г чете религиозни лекции

    Коментиран от #47

    09:04 11.02.2026

  • 42 В България

    5 0 Отговор
    В хората има наглост и нахалство. И това дори е мода. За форумите да не говорим. То още от ника може да му разбереш колко му е акъла. Нито акъл нито образование но самочувствие до небесата. Само върви и ръкомаха като самозабравено същество.

    09:05 11.02.2026

  • 43 БАЦЕ ЕООД

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    съгласен съм, колега. Дори МВР е редно да бъдат похвалени, от самото начало знаеха причината..

    Коментиран от #45

    09:05 11.02.2026

  • 44 абе

    2 4 Отговор
    тва са си ПП-ДБ .. или Путин

    09:10 11.02.2026

  • 45 Кой знае колко такива хижи има ?

    5 0 Отговор

    До коментар #43 от "БАЦЕ ЕООД":

    Кой знае колко такива защитени местенца има ?

    09:11 11.02.2026

  • 46 Свекърва ми

    4 1 Отговор
    Жена на 90 год.,всеки път по телефона ми казва да говорим с децата,да им обясняваме и пак аз,като баба си казвам"Пази Боже".Пък бащата на 15 год.момче,направо ни заплашваше да не коментираме,щял да ни открие.Ама защо,ние какво сме виновни.Понякога се учим от грешки повече.

    09:12 11.02.2026

  • 47 Не са подавали сигнал защото

    8 0 Отговор

    До коментар #41 от "Да,бе, да":

    Няма на кого да подадат сигнал че да им обърне внимание.
    Хората по принцип не подават сигнал защото стават виновни. Влизат в компютъра .Такава е системата. Никой не ги защитава.

    Коментиран от #50

    09:15 11.02.2026

  • 48 И ПОСЛЕ МУ ПУШНАХА

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Факти":

    УСТАТА. ДО ТАМ. МЛЪКККК

    09:16 11.02.2026

  • 49 Изтриха ме

    5 2 Отговор

    До коментар #38 от "Факти":

    И аз писах за една секта навремето(преди около 30-40 г),чичовците изглеждаха много добре,костюмирани и словоохотливи. Те обаче главно от женски пол уговаряха за своята религия.Не съм ги виждала отдавна.

    09:18 11.02.2026

  • 50 Да,бе,да

    5 0 Отговор

    До коментар #47 от "Не са подавали сигнал защото":

    Прав си ! Излизат виновни хората,които търсят справедливост.Нарушават им спокойствието.

    09:23 11.02.2026

  • 51 Често се усещат като им кажеш

    4 0 Отговор
    Но стават още по зли вместо да внимават.

    09:24 11.02.2026

  • 52 Ганев

    4 0 Отговор
    Гугъл ми показа една петиция от родители на деца от това училище.
    Вие видяхте ли я?
    Или е забранено да се пише за нея?

    09:28 11.02.2026

  • 53 БеГемот

    3 1 Отговор
    Госпожата да провери малките дали не са бременни..... хахаха....че добрите хора много обичат да ги забременяват ....от любов....

    09:36 11.02.2026

  • 54 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    Комична реакция на комиците от това училище, реакция, редактирана внимателно от адвоката на добрите даскали там.
    Бих попитал няколко неща:

    1. За да бъде разрешена дори малка екскурзия за няколко деца от едно училище класните и администрацията сготвят една купчина документи. Дали това е направено при участието на космонавтчетата в обученията на Роук? Няма как - тази добродетелна дружина никога не е била оторизирана от МОН за своята дейност.
    2. Продължителните отсъствия на едно дете от училище, ако се спазват законовите стандарти, пораждат подобна лавина от административни действия. Дали тия добри хора са спазили протоколите за действия- дамата не благоволява да ни съобщи. Е, проверката от МОН е задължителна.

    Толкова от мен по твърденията, че естествено психотерапевтично училище, което кани един заподозрян в убийство и педофилия да изнася лекции пред децата и участва активно в неоторизираните инициативи на Роук, няма никаква връзка с психотерапевтичната екзекуция и екзекутираните психотерапевти.

    10:00 11.02.2026

