Как изглежда частното училище „Космос“, свързвано със случая „Петрохан“

В село Осоица тази сутрин частно училище „Космос“, в което обучението е с методи на „естествена психотерапия“, обичайно отвори врати за учениците си. Необичайното е, че това училище продължава да бъде замесено в пъзела „Петрохан“. Тук е било преместено от държавното училище детето, за което бабата и дядото са подали сигнал, че е дадено от родителите си да се обучава при рейнджърите в хижа Петрохан.
Директорът на училището Татяна Захариева отказа да разговаря с журналисти и направи препратка към петицията на Обществения съвет към училището, разпространена публично вчера. В нея се казва: „В контекста на трагичните случаи край Петрохан и Околчица, в публичното пространство, бяха направени внушаващи асоциации, при които бе споменато и Частно училище „Космос“. Тези внушения създадоха впечатление за връзка между тежко криминално събитие и конкретна детска образователна институция, без да са представени потвърдени факти“.
Обаче пред „Телеграф“ на 4 февруари т.г. г-жа Татяна Захариева обяснява, че била поканила в училището Иво Калушев и той е изнесъл тук последната си лекция, посветена на най-големите подводни пещери в Мексико. Също така всеки може да види на Фейсбук страницата на школата на Иво Калушев „Роук“ много снимки на децата и информации за училището. Татяна Захариева заяви още пред „Телеграф“ следното: “Поканих го за лекция в нашето училище, защото го познавам като специалист. Моето мнение за него е, че е човек с кауза. Човек, пазещ горите и природата“. И допълва: .“Беше будист, изповядваше тази философия, но нищо повече. Знам, че правеше лагери с деца. Имам три деца, двамата ми синове са били при него на обучения. Познавам и тримата загинали – много добри хора. Децата ми са били с тях по пещери. Никога не бих им се доверила, ако съм се съмнявала в нещо“.
Днес г-жа Захариева отрече, че има проверка на МОН в училището, каквато публична информация изтече.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МЕТОДИТЕ НА ЕПЩАЙН
Коментиран от #19
07:33 11.02.2026
2 Какво да кажеш
07:34 11.02.2026
3 БОКО И ШИШИ СА ПРЕДАТЕЛИ
07:35 11.02.2026
4 Факт
07:38 11.02.2026
5 Гост
Коментиран от #43
07:43 11.02.2026
6 чувам го
07:46 11.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 В българия децата са малко и всеки
07:48 11.02.2026
10 това не е нормално
Коментиран от #18
07:50 11.02.2026
11 Христо
07:52 11.02.2026
12 СЛЕД ГЕРБ
07:58 11.02.2026
13 Аква
07:59 11.02.2026
14 Факти
08:09 11.02.2026
15 СЪВСЕМ НОРМАЛНО
Коментиран от #32, #38
08:09 11.02.2026
16 Педофилия
08:14 11.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ДАВАТ ЗАЩОТО
До коментар #10 от "това не е нормално":ТАМ И УЧАТ ПРИ ДОБРИ УЧИТЕЛИ И ВСЕКИ ИМА ОСВЕН УЧЕНИЕ И ДРУГИ ЗАНИМАНИЯ ИЗВЪН КЛАСНИ КАТО И ПЛАНИНАРСТВО ГРАДИНАРСТВО ГРЪНЧАРСТВО БЪНДЖИ ЕКСТРЕМНИ СПОРТОВЕ ЖИВОТ В ПЛАНИНАТА. С ЕДНА ДУМА СВОБОДА И БЕЗ ТЕЛЕФОНИ ТИК ТОЦИ . КЪТ ТВОИТЕ И 90% ОТ ДРУГИТЕ. НЕ ГИ ЗАЩИТАВАМ НО СИГУРЕН СЪМ ЧЕ ТОВА Е ПОЛЕЗНО ЗА ДЕЦАТА. И това го пИшите тези които не ви е еня що правят деца внуци. Вие обсебени от пари и службарство.
08:19 11.02.2026
19 Мнение
До коментар #1 от "МЕТОДИТЕ НА ЕПЩАЙН":Сорос е съветски агент. Той прави неща, които да бъдат използвани като аргумент от комунистите, когато оправдават своите противодействия. Нещо като Съветския агент Меркел и мигрантите.
08:29 11.02.2026
20 2022/10/07
устойчиво управление на водите и отпадъците;
преминаване към чиста, кръгова икономика и възстановяване на екосистемите и биологичното разнообразие;
изграждане на всеобхватна система за управление на риска от бедствия, съсредоточена върху предотвратяването и устойчивостта;
намаляване на замърсяването, особено във водата и въздуха.
Най-значителните планирани инвестиции включват:
изграждане на инфраструктура за събиране, обезвреждане и пречистване на отпадъчни води, опазване на водните ресурси и водоснабдяване;
разработване и модернизиране на системите за управление на битовите отпадъци и инвестиции в съоръжения за сортиране на отпадъци, както и мерки за рехабилитация на замърсени от депа земи;
разработване на планове за управление на защитените зони по "Натура 2000" и опазване;
прилагане на системи за предотвратяване на риска и за управление на извънредни ситуации;
мерки, насочени към намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление и транспортния сектор.
08:30 11.02.2026
21 НЛО
08:31 11.02.2026
22 Виц
Коментиран от #25
08:31 11.02.2026
23 Ясно
08:32 11.02.2026
24 Мнение
Коментиран от #31
08:32 11.02.2026
25 Да обаче това не е виц
До коментар #22 от "Виц":Децата на българите не са възпитани и по точно са изключително невъзпитани.
Родителите нарочно карат децата си да тормозят абсолютно нищо не подозиращи хора. Родителите се правят че не виждат че децата им се бутат и блъскат даже ритат хората. Веднъж видях една "млада" баба нарочно да кара внучето си да се блъска и да се плезе. Мога да ви я покажа в Лидл.
08:38 11.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Факти
Да, различава се от съвременните държавни училища, но е аналогично на държавното училището, което завърших в България в годините на ранния капитализъм.
Коментиран от #41
08:47 11.02.2026
28 схемата петрохан
08:48 11.02.2026
29 Деца преследват хора по стълбите
Срам и позор е за всички които се правят че не виждат такива неща защото един ден може и на тях да им се случи.
Това е позорно поведение.
Коментиран от #35
08:48 11.02.2026
30 Ганев
Защо не отидеш на място, да поразгледаш, да разговаряш с родители и учители, и тогава да пишеш?
Много ли е трудно?
Или не съвпада с поръчката?
Коментиран от #34
08:50 11.02.2026
31 Затова
До коментар #24 от "Мнение":Ядосвам се много на Асен Василев,който няма собствени деца,но организира джензитата(до вчера деца) да свалят редовно избрано правителство.И голяма радост беше на разни лекси фльор,че оставиха без бюджет България. Внушава им се ,че са велики,а всъщност се подбират хора,които лесно се манипулират
08:50 11.02.2026
32 Факти
До коментар #15 от "СЪВСЕМ НОРМАЛНО":Кметът на Гинци каза, че първи на местопрестъплението са били спецчастите на ДАНС и не са допускали никой. Чак когато те са приключили, той, заедно с криминалистите и полицията са направили оглед. Единият труп бил с обгорена брада, а другият с обгорен гръб. Имало множество гилзи. На пресконференцията на МВР онзи ден казаха, че ДАНС изобщо не са ходили там. Казаха, че имало само 4 гилзи. Не казаха нищо за изгаряния по телата. Някой лъже и не вярвам това да е кмета. Човекът изглеждаше искрено разтревожен и след това интервю не се е показвал.
Коментиран от #33, #48
08:51 11.02.2026
33 може
До коментар #32 от "Факти":и него да са самоубили извънземните?
08:53 11.02.2026
34 Ами
До коментар #30 от "Ганев":Достатъчна е информацията, за родители и някои възпитаници на училището.Ти като отидеш на гости,ти показват съвсем различна картина.То и Ивайло Калушев бил добър човек,но....
Коментиран от #36, #39
08:54 11.02.2026
35 Пич
До коментар #29 от "Деца преследват хора по стълбите":Кои родители са "абсолютно отрицателни"?
Вие познавате ли някой от тях? Може ли име?
Или денят започна гадно за Вас и решихте да "плюете" навред и анонимно?
08:55 11.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 В България
08:58 11.02.2026
38 Факти
До коментар #15 от "СЪВСЕМ НОРМАЛНО":Още нещо - кметът на Гинци каза, че познавал техния отговорник Ивайло и той бил много добро момче. Човекът е на 76 години и затова нарича 50-годишен мъж "момче".
Коментиран от #49
08:58 11.02.2026
39 Ами
До коментар #34 от "Ами":Трият ми постовете
09:00 11.02.2026
40 будисто рейнджъри еко
09:01 11.02.2026
41 Да,бе, да
До коментар #27 от "Факти":Може,може,обаче това,че им внушават,че за тях не е обикновения живот,а те са по по най ,вече е условие да се изживяват като богоизбрани.Защо не са подавали сигнал,че техен ученик не посещава училище,а се размотава с някакъв батко,който се оказва,че от 2012 г чете религиозни лекции
Коментиран от #47
09:04 11.02.2026
42 В България
09:05 11.02.2026
43 БАЦЕ ЕООД
До коментар #5 от "Гост":съгласен съм, колега. Дори МВР е редно да бъдат похвалени, от самото начало знаеха причината..
Коментиран от #45
09:05 11.02.2026
44 абе
09:10 11.02.2026
45 Кой знае колко такива хижи има ?
До коментар #43 от "БАЦЕ ЕООД":Кой знае колко такива защитени местенца има ?
09:11 11.02.2026
46 Свекърва ми
09:12 11.02.2026
47 Не са подавали сигнал защото
До коментар #41 от "Да,бе, да":Няма на кого да подадат сигнал че да им обърне внимание.
Хората по принцип не подават сигнал защото стават виновни. Влизат в компютъра .Такава е системата. Никой не ги защитава.
Коментиран от #50
09:15 11.02.2026
48 И ПОСЛЕ МУ ПУШНАХА
До коментар #32 от "Факти":УСТАТА. ДО ТАМ. МЛЪКККК
09:16 11.02.2026
49 Изтриха ме
До коментар #38 от "Факти":И аз писах за една секта навремето(преди около 30-40 г),чичовците изглеждаха много добре,костюмирани и словоохотливи. Те обаче главно от женски пол уговаряха за своята религия.Не съм ги виждала отдавна.
09:18 11.02.2026
50 Да,бе,да
До коментар #47 от "Не са подавали сигнал защото":Прав си ! Излизат виновни хората,които търсят справедливост.Нарушават им спокойствието.
09:23 11.02.2026
51 Често се усещат като им кажеш
09:24 11.02.2026
52 Ганев
Вие видяхте ли я?
Или е забранено да се пише за нея?
09:28 11.02.2026
53 БеГемот
09:36 11.02.2026
54 Тити на Кака
Бих попитал няколко неща:
1. За да бъде разрешена дори малка екскурзия за няколко деца от едно училище класните и администрацията сготвят една купчина документи. Дали това е направено при участието на космонавтчетата в обученията на Роук? Няма как - тази добродетелна дружина никога не е била оторизирана от МОН за своята дейност.
2. Продължителните отсъствия на едно дете от училище, ако се спазват законовите стандарти, пораждат подобна лавина от административни действия. Дали тия добри хора са спазили протоколите за действия- дамата не благоволява да ни съобщи. Е, проверката от МОН е задължителна.
Толкова от мен по твърденията, че естествено психотерапевтично училище, което кани един заподозрян в убийство и педофилия да изнася лекции пред децата и участва активно в неоторизираните инициативи на Роук, няма никаква връзка с психотерапевтичната екзекуция и екзекутираните психотерапевти.
10:00 11.02.2026