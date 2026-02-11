Как изглежда частното училище „Космос“, свързвано със случая „Петрохан“

В село Осоица тази сутрин частно училище „Космос“, в което обучението е с методи на „естествена психотерапия“, обичайно отвори врати за учениците си. Необичайното е, че това училище продължава да бъде замесено в пъзела „Петрохан“. Тук е било преместено от държавното училище детето, за което бабата и дядото са подали сигнал, че е дадено от родителите си да се обучава при рейнджърите в хижа Петрохан.

Директорът на училището Татяна Захариева отказа да разговаря с журналисти и направи препратка към петицията на Обществения съвет към училището, разпространена публично вчера. В нея се казва: „В контекста на трагичните случаи край Петрохан и Околчица, в публичното пространство, бяха направени внушаващи асоциации, при които бе споменато и Частно училище „Космос“. Тези внушения създадоха впечатление за връзка между тежко криминално събитие и конкретна детска образователна институция, без да са представени потвърдени факти“.

Обаче пред „Телеграф“ на 4 февруари т.г. г-жа Татяна Захариева обяснява, че била поканила в училището Иво Калушев и той е изнесъл тук последната си лекция, посветена на най-големите подводни пещери в Мексико. Също така всеки може да види на Фейсбук страницата на школата на Иво Калушев „Роук“ много снимки на децата и информации за училището. Татяна Захариева заяви още пред „Телеграф“ следното: “Поканих го за лекция в нашето училище, защото го познавам като специалист. Моето мнение за него е, че е човек с кауза. Човек, пазещ горите и природата“. И допълва: .“Беше будист, изповядваше тази философия, но нищо повече. Знам, че правеше лагери с деца. Имам три деца, двамата ми синове са били при него на обучения. Познавам и тримата загинали – много добри хора. Децата ми са били с тях по пещери. Никога не бих им се доверила, ако съм се съмнявала в нещо“.

Днес г-жа Захариева отрече, че има проверка на МОН в училището, каквато публична информация изтече.