Бивш следовател за случая „Петрохан“: Трябва да се работи и по версия за външно участие

11 Февруари, 2026 09:59 696 9

  • петрохан-
  • андрей цветанов-
  • хижа-
  • мотиви-
  • външно участие

Да се елиминира тази версия, за мен означава тенденциозно разследване, каза той

Бивш следовател за случая „Петрохан“: Трябва да се работи и по версия за външно участие - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Не се разбира мотивът за смъртните случаи в случая „Петрохан“. И ако само по тази версия се работи, то наистина отиваме в безкрайност никъде. Това коментира в „Тази сутрин“ по бТВ Андрей Цветанов, бивш следовател.

„Ако няма и друга версия, която трябва да се отработи, трябва да се планират мероприятия по нея - пък нека, ако не се докаже, няма да се приложи работа по нея. За външно участие. А не за убийство, убийство, самоубийство. 4-4-2 системата. Не е така. Това е сериозно престъпление и трябва много по-внимателно да се работи“, посочи той.

По думите му не трябва да се подава само „удобна“ информация.

„Натривките по ръцете и от пистолета трябва да съвпадат. Малко по-сложно е. Ще се отговори дали е стреляно с това оръжие от този човек. Но дори с него е извършено убийството, вече е друг работа. Ако не са транзиторни раните, а проектилите са заседнали в телата, може да се отговори от кое оръжие е изстреляно“, коментира Цветанов.

Според него „може да се е случило това, което камерите не ни показаха“, а кадрите са показани избирателно с цел „да се обясни на народа“.

„Това са шест трупа. Това са шест трагедии в семейства. Това не са хора, които са дошли от друга планета и нещо не им е харесало И тръгнали да се самоубиват. Не е така проста работата“, посочи бившият следовател.

Андрей Цветанов обясни, че от първия ден категорично смята, че може да има външна намеса и тази версия не бива да се изключва. Според него тя трябва да е водеща.

"Да се елиминира тази версия, за мен означава тенденциозно разследване“, отбеляза следователят.

Затова, че е издадено разрешение за притежание на 16 броя огнестрелни оръжия в един ден за един човек, Цветанов коментира – „мислех, че е някаква грешка“.

За него данните в съобщението на прокуратурата, че е открита литература на сексуална тематика, включително писмени бележки за "духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики" - също е тенденциозно представяне на информация.

„За мен говори, че ни се продава тенденциозна информация, че само тези книги не са изгорели. А, примерно, Ботев или нещо на Вазов - не ги описваме. Търсим нещо и кога го намираме - не в първия ден, а след повече от седмица“, коментира Цветанов.

Той сподели, че хора от селото са му казали, че показаните кадри са стари.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФЕЙК

    11 1 Отговор
    Шехерезада от 1001 нощ ряпа да яде. При нас 1001 "експерти" - с 2002 версии по темата. Що народ ще разтяга локуми и ще яде хляб от това, о Къдравата и главния секретар май хванаха гората и се записаха в дружеството на глухонемите!

    10:07 11.02.2026

  • 2 От кадрите се виждат едни весели хора

    13 3 Отговор
    Едва ли са мислели да се самоубиват!
    Самоубииството е предшествано от продължителен период на депресия!
    Това в помощ на нашите "експерти"!

    10:08 11.02.2026

  • 3 Руската мафия си пада по джипове

    0 2 Отговор
    G-класа!
    Местните са ги видяли!

    10:11 11.02.2026

  • 4 абсолютно нищо

    3 1 Отговор
    къдравата сю се скри дълбоко под юргана

    10:11 11.02.2026

  • 5 таксиджия 🚖

    4 2 Отговор
    ппдб са изцяло отговорни за трагедията! Създали, финансирали и покривали цялата дейност на това НПО, а сега мълчат и се правят, че нищо не знаят.

    10:12 11.02.2026

  • 6 Мотив!

    1 1 Отговор
    Как да не се разбира мотива? Това с мотива е за онези, които вярват и зяпат като лапнишарани! Милиони, наркотици, оръжие, мафии - наши и чужди! Когато някой се издъни по веригата - бум! Мъртвият не ни е вече враг! Убитите са 7, не 6!

    10:13 11.02.2026

  • 7 Племето помни като маймуните-3 минути

    1 0 Отговор
    Помните ли как сръбската мафия застреля 7 човека до стадион Славия!

    10:14 11.02.2026

  • 8 Този е бивш, ама

    1 0 Отговор
    Много бивш следовател!
    Навремето го натириха от следствието, заради « много добри» резултати!
    Беше превърнал кабинета си в будоар.
    Айде стига с такива бивши!
    Защо не питате Бойко Рашков? И той е « спец по тежки дела»! Ама супер спец- хахаха!

    10:15 11.02.2026

  • 9 НПО пп

    1 0 Отговор
    Много мили хора, с разрешителни за най - малко 20 оръжия общо.

    10:17 11.02.2026

