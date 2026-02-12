Столичните общинари решават дали да прекръстят пл. „Св. Александър Невски“ на „Св. Иван Рилски“

Преименуване на площад „Св. Александър Невски“ на „Св. Иван Рилски“ ще обсъди на днешното си редовно заседание Столичният общински съвет (СОС), според дневния ред, публикуван на сайта на СОС, цитиран от dariknews.bg.
Вносители на доклада до СОС с предложението за преименуване на площада пред катедралния храм „Св. Александър Невски“ са общинските съветници Вили Лилков, Иван Сотиров, Ивайло Йонков – от групата на „Синя София“, и Веселин Калановски от „Продължаваме Промяната – Демократична България“.
Те предлагат най-представителното публично пространство в България, което обединява емблематични за София православни храмове, държавни културни институции и мемориали, да бъде именувано на св. Иван Рилски, най-почитаният светец у нас и небесен покровител на българския народ.
Тази година се навършват 555 г. от пренасянето на мощите на рилския светец от Търново в светата Рилска обител. Близо два века след успението на св. Иван Рилски, мощите му са съхранявани в София, а шествията за поклонение пред тях тръгват от този площад. Към момента неговото име носи само една улица в София, отбелязват общинските съветници в своя доклад до СОС.
Те посочват, че дейността на Александър Невски не е свързана с България и София. Той е велик княз на Владимирско-Суздалското княжество (1252 – 1263) по волята на владетеля на монголите Бату хан, заради лоялността си като васал на Златната орда, и поддържа васалните си отношения към династията на монголите до своята смърт, като гаранция за собствената си власт в страната.
Александър Невски като победител в битките при река Нева и на Чудското езеро срещу католическите военни части на шведите и тевтонците, олицетворява руската идентичност като борба на източното християнство срещу влиянието на западното християнство. Канонизиран е за светец от руската православна църква през 1547 година, пишат вносителите в доклада. Общинските съветници отбелязват, че на площада няма адреси и не се налага промяна на адресни регистрации.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 направо да сринат това капище!
Коментиран от #72, #80
07:31 12.02.2026
2 срам са
Коментиран от #69
07:31 12.02.2026
3 ООрана държава
07:32 12.02.2026
4 Хубаво
07:33 12.02.2026
5 побърканяк
07:33 12.02.2026
6 Циник
Коментиран от #30
07:33 12.02.2026
7 Ха да видим
07:34 12.02.2026
8 Наблюдател
07:34 12.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тези "управници"
07:34 12.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Шоп
07:36 12.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 да му едеш
До коментар #9 от "КЕНЕФБАНДЕРА":съдържанието
07:37 12.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 моруна
До коментар #13 от "Боруна Лом":пак за лом ревеш
07:37 12.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Голям
07:40 12.02.2026
19 Тези са
07:41 12.02.2026
20 си пън
Коментиран от #41
07:41 12.02.2026
21 Защо
07:42 12.02.2026
22 ИВАН
07:42 12.02.2026
23 Гориил
До коментар #17 от "изгорилке":Ще разберем кой е покровителят на България на 14 февруари.
07:43 12.02.2026
24 Има толкова важни работи за вършене
07:44 12.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Питам:
Коментиран от #57
07:46 12.02.2026
27 Паметника
До коментар #15 от "Гориил":На цар Освободител трябва да се премести и на негово място срещу народното събрание да се вдигне паметник на Цар Борис Първи
07:47 12.02.2026
28 Калановски актьора ли ?
07:47 12.02.2026
29 Да се знае
07:47 12.02.2026
30 гост
До коментар #6 от "Циник":То през ВСВ булеварда пред Военна академия се е казвал Адолф Хитлер!
07:48 12.02.2026
31 ВАЖНО Е ДА СЕ ПРАВЯТ СКАНДАЛИ
07:52 12.02.2026
32 Да се знае
07:52 12.02.2026
33 А храма
07:52 12.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 КЕНЕФБАНДЕРА
07:54 12.02.2026
36 Гориила
Коментиран от #40
07:54 12.02.2026
37 СЛОНА
07:54 12.02.2026
38 Какво е общото
07:56 12.02.2026
39 Вицепрезидентката избърза вчера
07:56 12.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Разликата
До коментар #20 от "си пън":Турците са били тук 800 години. Александър Невски не е бил и 1 минута. То не се знае, колко от тия наименования са турски колко са български. Аспарух е говорил на турски език.
Коментиран от #46, #48
07:59 12.02.2026
42 Изписвам хапчета
07:59 12.02.2026
43 Да го кръстят на
08:01 12.02.2026
44 Жоро павето
08:01 12.02.2026
45 Вносителите
08:02 12.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 нпо агент
08:03 12.02.2026
48 Гориил
До коментар #41 от "Разликата":Не бъдете наивни. Светецът-покровител на цар Александър II го е вдъхновил да освободи България и благородните жертви, направени от руския народ.
Коментиран от #52
08:04 12.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Р Г В
Коментиран от #54, #55, #65, #66
08:05 12.02.2026
51 Михаил Петров
Мислех че се заблуждавам , но сте скъсали с реалността
08:06 12.02.2026
52 Наивник
До коментар #48 от "Гориил":Александър Втори е завоюва. ЗАВОЮВАЛ... АНЕКСИРАЛ ОКУПИРАЛ - Туркменистан, Киргистан, Таджикистан, Узбекистан, Амурския, Примоския и Хабаровския край - това е територия - десет двайсе пъти България.
И твърдиш, че тоя Цар Окупатор е решил да се вдъхнови от някой си Александър Невски да "освободи България", като до този си момент се е занимавал със завладяване и поробване?
08:06 12.02.2026
53 Перо
08:10 12.02.2026
54 Защо наричаш лилков господин
До коментар #50 от "Р Г В":Те не заслужават елементарно уважение а презрение и омерзение.
08:10 12.02.2026
55 Лъжем та мажем, а?
До коментар #50 от "Р Г В":Комплексна експертиза за състоянието на храма и последната реставрация на позлатата на куполите са извършени в периода 1999 - 2001 г. от български специалисти - ръководители проф. Веселина Инкова и арх. Христо Ганчев. Използвани са златни листчета с размер 84 × 84 mm и с дебелина около 0,4 µm. Например само за площта на купола на камбанарията, която е 160 m2, са използвани 25 000 такива листчета, като използваното злато е немско и е 23,75 карата
08:11 12.02.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 От "дружината на христа"
До коментар #26 от "Питам:":Ордена на иейзуитите
08:18 12.02.2026
58 От "дружината на христа"
08:21 12.02.2026
59 Ти и всички
До коментар #56 от "АГАТ а Кристи":които мислят като теб са ПРОДАЖ НИЦИ!! 😡😡😡
08:21 12.02.2026
60 Тези май пак
08:23 12.02.2026
61 Да го кръстят на
08:24 12.02.2026
62 Оги
08:26 12.02.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Фалшиви новини
08:30 12.02.2026
65 прокопи
До коментар #50 от "Р Г В":Глупусти на търкалета. Ние сме си го платили на германците. Престанете с тия проруски мантри. Руснаците са ни окрали. И стига с тия бекаперски истории.
08:33 12.02.2026
66 Хм...
До коментар #50 от "Р Г В":Тогава остава да ни обясните защо най-големият български православен храм трябва да носи името на някакъв руски княз от 13-ти век? Нямаме наши светци? Нямаме национално самочувствие?
08:33 12.02.2026
67 ИВАН
08:34 12.02.2026
68 Иван
08:34 12.02.2026
69 Тодар живков
До коментар #2 от "срам са":По ми харесва.
08:35 12.02.2026
70 ?????
Ем сърби, ем боли.
Връщат се към историческите корени на предците си от времето на Първата световна война.
Но да не забравят че след онова прекръстване следва и Ньойския договор и връщането на името.
08:35 12.02.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 И какво?
До коментар #1 от "направо да сринат това капище!":Каква е разликата между Св. Иван Рилски и Св. Александър Невски? И двамата са признати от Светата Църква, и двамата са Светии. Това, че Св. Иван Рилски е нашенец, не изначава, че е по -признат. С едно такова преименуване се търси раздор.
08:36 12.02.2026
73 Безпристрастен
08:37 12.02.2026
74 хаха
08:38 12.02.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Перо
08:40 12.02.2026
77 прокопи
08:41 12.02.2026
78 Провинциалиста Вили
08:42 12.02.2026
79 az СВО Победа 80
08:42 12.02.2026
80 Още нещо
До коментар #1 от "направо да сринат това капище!":Самият Св. Иоан Рилски какво би казал? Човека се е оттеглил да живее в планините, а не на площада и така е показал какво е отношението му към славата. Така, че да внимаваме какво си присвояваме и с какво се славим. Св. Иоан Рилски не е наш, той е на всички хора на земята, всички, които приздават нашия Бог Исус Христос.
08:44 12.02.2026
81 Перо
08:44 12.02.2026
82 Курсант
08:44 12.02.2026
83 135
08:46 12.02.2026