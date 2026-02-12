Новини
България »
София »
Столичните общинари решават дали да прекръстят пл. „Св. Александър Невски“ на „Св. Иван Рилски“

Столичните общинари решават дали да прекръстят пл. „Св. Александър Невски“ на „Св. Иван Рилски“

12 Февруари, 2026 07:28 1 038 83

  • столичен общински съвет-
  • площад св. александър невски-
  • св.иван рилски-
  • промяна

Вносители на доклада до СОС с предложението за преименуване на площада пред катедралния храм „Св. Александър Невски“ са общинските съветници Вили Лилков, Иван Сотиров, Ивайло Йонков – от групата на „Синя София“, и Веселин Калановски от „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

Столичните общинари решават дали да прекръстят пл. „Св. Александър Невски“ на „Св. Иван Рилски“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Преименуване на площад „Св. Александър Невски“ на „Св. Иван Рилски“ ще обсъди на днешното си редовно заседание Столичният общински съвет (СОС), според дневния ред, публикуван на сайта на СОС, цитиран от dariknews.bg.

Вносители на доклада до СОС с предложението за преименуване на площада пред катедралния храм „Св. Александър Невски“ са общинските съветници Вили Лилков, Иван Сотиров, Ивайло Йонков – от групата на „Синя София“, и Веселин Калановски от „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

Те предлагат най-представителното публично пространство в България, което обединява емблематични за София православни храмове, държавни културни институции и мемориали, да бъде именувано на св. Иван Рилски, най-почитаният светец у нас и небесен покровител на българския народ.

Тази година се навършват 555 г. от пренасянето на мощите на рилския светец от Търново в светата Рилска обител. Близо два века след успението на св. Иван Рилски, мощите му са съхранявани в София, а шествията за поклонение пред тях тръгват от този площад. Към момента неговото име носи само една улица в София, отбелязват общинските съветници в своя доклад до СОС.

Те посочват, че дейността на Александър Невски не е свързана с България и София. Той е велик княз на Владимирско-Суздалското княжество (1252 – 1263) по волята на владетеля на монголите Бату хан, заради лоялността си като васал на Златната орда, и поддържа васалните си отношения към династията на монголите до своята смърт, като гаранция за собствената си власт в страната.

Александър Невски като победител в битките при река Нева и на Чудското езеро срещу католическите военни части на шведите и тевтонците, олицетворява руската идентичност като борба на източното християнство срещу влиянието на западното християнство. Канонизиран е за светец от руската православна църква през 1547 година, пишат вносителите в доклада. Общинските съветници отбелязват, че на площада няма адреси и не се налага промяна на адресни регистрации.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 направо да сринат това капище!

    9 45 Отговор
    там трябва да има храм на Българският Бог !!!

    Коментиран от #72, #80

    07:31 12.02.2026

  • 2 срам са

    69 13 Отговор
    Само глупости мислят тези крадци и мошенници !!!Ами прекръстете площада на Свети Тиквуний!!!!

    Коментиран от #69

    07:31 12.02.2026

  • 3 ООрана държава

    54 10 Отговор
    Пак ги удари манията за прекръщаване

    07:32 12.02.2026

  • 4 Хубаво

    14 19 Отговор
    Е хайде де.

    07:33 12.02.2026

  • 5 побърканяк

    42 13 Отговор
    направо да го прекръстят на свети Тръмп миротвореца.

    07:33 12.02.2026

  • 6 Циник

    50 11 Отговор
    Учудвам се, че Вили Лилков не е поискал да го кръстят на Адолф Хитлер. Всички знаем къде са му симпатиите.

    Коментиран от #30

    07:33 12.02.2026

  • 7 Ха да видим

    22 1 Отговор
    кои са истинските патриоти.

    07:34 12.02.2026

  • 8 Наблюдател

    54 9 Отговор
    Абе кръстете го направо, площад Сорос или площад Урсула - цензура, цензура, цензура.....

    07:34 12.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тези "управници"

    51 8 Отговор
    се занимават само с глупости и далавери. Всичко друго оправиха, остана само името на този площад.

    07:34 12.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Шоп

    37 8 Отговор
    Оправиха боклука сега дойде ред да се месят в Божите работи

    07:36 12.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 да му едеш

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "КЕНЕФБАНДЕРА":

    съдържанието

    07:37 12.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 моруна

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "Боруна Лом":

    пак за лом ревеш

    07:37 12.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Голям

    18 7 Отговор
    Мерак за Белене.

    07:40 12.02.2026

  • 19 Тези са

    26 8 Отговор
    П Ъ Л Н И. И Д И О Т И ! !

    07:41 12.02.2026

  • 20 си пън

    25 3 Отговор
    а кво направиха турците при гостуването 500г.та още стоят сума турски наименования в държава дет празнува 3ти март,че е освободена,що не ви дразни лицемери

    Коментиран от #41

    07:41 12.02.2026

  • 21 Защо

    12 26 Отговор
    Само площада, и храмът трябва да се казва Св. Иван Рилски! Тоя невки къв е и какъв светия може да е някъв руски цар дето нито е стъпвал в България нито е направил нещо. Не него са му изправили мраморен стълб в центъра на Петербург. Стига му толкоа

    07:42 12.02.2026

  • 22 ИВАН

    30 7 Отговор
    За това ли взимат тлъстите заплати, по цял ден се чудят кой паметник да съборят и кое да преименуват.

    07:42 12.02.2026

  • 23 Гориил

    8 2 Отговор

    До коментар #17 от "изгорилке":

    Ще разберем кой е покровителят на България на 14 февруари.

    07:43 12.02.2026

  • 24 Има толкова важни работи за вършене

    22 6 Отговор
    но ние генерираме работа да се види, че работим.Ако може утре да гласувате какъв цвят да са пейките на парка.А в други ден как да залагаме киселото зеле.

    07:44 12.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Питам:

    15 8 Отговор
    От коя дружинка са либерастите предложили преименуването?

    Коментиран от #57

    07:46 12.02.2026

  • 27 Паметника

    9 16 Отговор

    До коментар #15 от "Гориил":

    На цар Освободител трябва да се премести и на негово място срещу народното събрание да се вдигне паметник на Цар Борис Първи

    07:47 12.02.2026

  • 28 Калановски актьора ли ?

    16 3 Отговор
    Не мога да повярвам. Но сега като се замисля , резонно. Винаги може да стане и по лошо.

    07:47 12.02.2026

  • 29 Да се знае

    12 11 Отговор
    Александър Невски е монголски принц и мюсюлманин.

    07:47 12.02.2026

  • 30 гост

    13 1 Отговор

    До коментар #6 от "Циник":

    То през ВСВ булеварда пред Военна академия се е казвал Адолф Хитлер!

    07:48 12.02.2026

  • 31 ВАЖНО Е ДА СЕ ПРАВЯТ СКАНДАЛИ

    14 9 Отговор
    Иначе столичани започват да питат за боклука и многото други сериозни проблеми на София.

    07:52 12.02.2026

  • 32 Да се знае

    13 20 Отговор
    Александър Невски е станал известен с това, че е победил християнска армия в услуга на тататаро-монголите мюсюлмани. Сам е бил приел исляма. Бил е васал на Златната орда и се отчитал на Велкия хан в Сарай.

    07:52 12.02.2026

  • 33 А храма

    4 4 Отговор
    кога ?

    07:52 12.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 КЕНЕФБАНДЕРА

    7 4 Отговор
    А ние у кииф оня ден затворихме музея на Булгаков и преименувахме улицата носеща името му.

    07:54 12.02.2026

  • 36 Гориила

    21 7 Отговор
    Не забравяйте да пренапишете и учебниците по история в България. Между другото, Бандера е канонизиран от украинската разколническа църква.

    Коментиран от #40

    07:54 12.02.2026

  • 37 СЛОНА

    1 5 Отговор
    НЕЗАБАВНО ДА СЕ ПРОМЕНИ ИМЕТО,НО УК ТРЯБВА ДА УЧАСТВА И ПАТРИАРХА,ЗА ДА НЕ СЕ ПРОМЕНЯ НЯКОЛКО ПЪТИ!!!

    07:54 12.02.2026

  • 38 Какво е общото

    9 8 Отговор
    между Александър Невски и Руския патриарх? И на официалните одежди на двамата е имало надпис на арабски език "Aллaх е велик". Докато някой си Примаков не забелязал този факт.

    07:56 12.02.2026

  • 39 Вицепрезидентката избърза вчера

    8 10 Отговор
    Толкова се мотка и накрая избърза. Служебно правителство с провалени политици не се прави. В педофилски скандал сне. Как е възможно да им се довери човек. Ето сега нова глупост. Този храм пази България сто години. Само напълно безмозъчни същества ще тръгнат на промяна на име на храм. Тези имена не са просто имена. Те са на светци на църквата. Те не могат да се сменят просто така.

    07:56 12.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Разликата

    1 11 Отговор

    До коментар #20 от "си пън":

    Турците са били тук 800 години. Александър Невски не е бил и 1 минута. То не се знае, колко от тия наименования са турски колко са български. Аспарух е говорил на турски език.

    Коментиран от #46, #48

    07:59 12.02.2026

  • 42 Изписвам хапчета

    10 6 Отговор
    Какво друго можеш да очакваш от тъй наречените вчера от Тошко Африкански - Педофили и от Сните, които скачат, за да не ги помисли народа за Червени. Герои, които се борят с умрелите и които вместо да строят, разравят, копаят дъното и рушат.

    07:59 12.02.2026

  • 43 Да го кръстят на

    7 4 Отговор
    Васил Терзийски на Асен Василски или на някой друг подобен сещате се.

    08:01 12.02.2026

  • 44 Жоро павето

    1 2 Отговор
    На хелсбелс да го прекръстят ако искат, все тая.

    08:01 12.02.2026

  • 45 Вносителите

    3 4 Отговор
    Сатпо- смърдящи и от столичния боклук!

    08:02 12.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 нпо агент

    8 3 Отговор
    Соросоиди..сън не ги хваща..Президента Стоянов награждава с орден Стара планина Сорос, а след това и австрийския професор Ото Кронщайнер...шеф на департамента по българистика в Залцбургския университет...Тезата, която професорът лансира беше за „паралелен правопис на латиница”. Повтаряше, че въпросът не е „кирилица или латиница”, а „и кирилица и латиница” „ Не говоря за отказ от кирилицата. Не казвам, че от утре или от други ден трябва да се мине и на латиница. Реалностите в съвременния свят обаче са такива, че ако няма надписи и на латиница, вашите стоки няма да бъдат конкурентноспособни в Европа. Ако българските фирми искат да продадат виното си, етикетите задължително трябва да бъдат с латински букви." В името на бизнес интереси да заличим кирилица..То и сега в България има групи хора които не говорят български..а те искаха паралелно да въведат и кирилица..ами дайте и китайски да въведем защото бизнеса масово там се ориентира..

    08:03 12.02.2026

  • 48 Гориил

    7 5 Отговор

    До коментар #41 от "Разликата":

    Не бъдете наивни. Светецът-покровител на цар Александър II го е вдъхновил да освободи България и благородните жертви, направени от руския народ.

    Коментиран от #52

    08:04 12.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Р Г В

    6 2 Отговор
    Г-н Лилков св. Ал. Невски е роден в началото на 13 век когато руските земи са под Татарско владичество. Като княз руската войска удържа победа над Шведския крал и водената от него войска. Прочетете историческите факти за личноста му и тогава осъзнайте че в древните векове е нямало комунистически , фашистки , демократични , републикански партии и движения и вземайте необосновани решения. Освен това след демократичните промени през 1990 год. Руското правителство дари 4кг. злато да се позлатят кубетата на храма иначе до сега щяха да са с ръждясали ламарини.

    Коментиран от #54, #55, #65, #66

    08:05 12.02.2026

  • 51 Михаил Петров

    3 1 Отговор
    Батенца , вие съвсем не сте в час ,
    Мислех че се заблуждавам , но сте скъсали с реалността

    08:06 12.02.2026

  • 52 Наивник

    5 4 Отговор

    До коментар #48 от "Гориил":

    Александър Втори е завоюва. ЗАВОЮВАЛ... АНЕКСИРАЛ ОКУПИРАЛ - Туркменистан, Киргистан, Таджикистан, Узбекистан, Амурския, Примоския и Хабаровския край - това е територия - десет двайсе пъти България.
    И твърдиш, че тоя Цар Окупатор е решил да се вдъхнови от някой си Александър Невски да "освободи България", като до този си момент се е занимавал със завладяване и поробване?

    08:06 12.02.2026

  • 53 Перо

    4 5 Отговор
    Ал. Невски е спонсор и строител на този храм! Прекръстването ще бъде поредната супер тъпотия и неблагодарност на третополовите унтерменши от ПП/ДБ. Това име на храма се знае от 10 поколения!

    08:10 12.02.2026

  • 54 Защо наричаш лилков господин

    6 0 Отговор

    До коментар #50 от "Р Г В":

    Те не заслужават елементарно уважение а презрение и омерзение.

    08:10 12.02.2026

  • 55 Лъжем та мажем, а?

    2 2 Отговор

    До коментар #50 от "Р Г В":

    Комплексна експертиза за състоянието на храма и последната реставрация на позлатата на куполите са извършени в периода 1999 - 2001 г. от български специалисти - ръководители проф. Веселина Инкова и арх. Христо Ганчев. Използвани са златни листчета с размер 84 × 84 mm и с дебелина около 0,4 µm. Например само за площта на купола на камбанарията, която е 160 m2, са използвани 25 000 такива листчета, като използваното злато е немско и е 23,75 карата

    08:11 12.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 От "дружината на христа"

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Питам:":

    Ордена на иейзуитите

    08:18 12.02.2026

  • 58 От "дружината на христа"

    2 1 Отговор
    Ордена на иейзуитите

    08:21 12.02.2026

  • 59 Ти и всички

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "АГАТ а Кристи":

    които мислят като теб са ПРОДАЖ НИЦИ!! 😡😡😡

    08:21 12.02.2026

  • 60 Тези май пак

    3 1 Отговор
    Няма да влязат в парламента.

    08:23 12.02.2026

  • 61 Да го кръстят на

    2 1 Отговор
    Васил Терзийски на Асен Василски или на някой друг подобен сещате се.

    08:24 12.02.2026

  • 62 Оги

    1 5 Отговор
    Тоя Иван Рилски е бил някакъв клошар, скитник из планините. Какъв покровител на българския народ?

    08:26 12.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Фалшиви новини

    2 0 Отговор
    Обаче с каква лекота се лъже на историческа тема. И по форумите и по медиите особено с национално покритие.

    08:30 12.02.2026

  • 65 прокопи

    2 3 Отговор

    До коментар #50 от "Р Г В":

    Глупусти на търкалета. Ние сме си го платили на германците. Престанете с тия проруски мантри. Руснаците са ни окрали. И стига с тия бекаперски истории.

    08:33 12.02.2026

  • 66 Хм...

    2 3 Отговор

    До коментар #50 от "Р Г В":

    Тогава остава да ни обясните защо най-големият български православен храм трябва да носи името на някакъв руски княз от 13-ти век? Нямаме наши светци? Нямаме национално самочувствие?

    08:33 12.02.2026

  • 67 ИВАН

    1 0 Отговор
    Веселин Калановски винаги ми е бил неприятен като артист, има нещо мръснишко в муцунката му, и явно си е така.

    08:34 12.02.2026

  • 68 Иван

    1 0 Отговор
    Всичка Мара втасала,седнала и г... си вчесала. Мръсотия,дупки, скъпотия ,сте с какво се занимават.Срам и позор!

    08:34 12.02.2026

  • 69 Тодар живков

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "срам са":

    По ми харесва.

    08:35 12.02.2026

  • 70 ?????

    0 1 Отговор
    Ха ха.
    Ем сърби, ем боли.
    Връщат се към историческите корени на предците си от времето на Първата световна война.
    Но да не забравят че след онова прекръстване следва и Ньойския договор и връщането на името.

    08:35 12.02.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 И какво?

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "направо да сринат това капище!":

    Каква е разликата между Св. Иван Рилски и Св. Александър Невски? И двамата са признати от Светата Църква, и двамата са Светии. Това, че Св. Иван Рилски е нашенец, не изначава, че е по -признат. С едно такова преименуване се търси раздор.

    08:36 12.02.2026

  • 73 Безпристрастен

    2 1 Отговор
    Лилката живее,за да мрази! Друса го такава бясна русофобия,че ако има власт,ще свали и статуята пред Народното събрание,за да е подмени със статуя на Чърчил или на неговият идол: Хари Труман. Ето с такъв " елит" е било бъкано във всички сфери на държавата,през периода 1939-1944.Следва Олеее,ле,аз не съм!

    08:37 12.02.2026

  • 74 хаха

    3 1 Отговор
    Що като тръгнали по този път, направо да променят и името на държавата от България на педалия и всичко ще си дойде на мястото – нали ни натресе едно хвърчило педфилскаата партия като я обяви за спасител на държавата.

    08:38 12.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Перо

    2 1 Отговор
    Тази сутрин дадоха по Нова ТВ околовръстното шосе между Г. Баня и Суходол, направо си е лунен пейзаж с дълбоки дупки и кратери, осеяно от части и тасове на коли. Вместо селянията от Столична община и общинския съвет да решават нуждите на хората и оправят инфраструктурата, те опряха до тъпотията да прекръстват най-големия храм паметник в БГ! Да прекръстват в прованса, не тук!

    08:40 12.02.2026

  • 77 прокопи

    0 2 Отговор
    Каква светия е тоя Невски? Абсолютен агресор. Четете.

    08:41 12.02.2026

  • 78 Провинциалиста Вили

    0 0 Отговор
    да не се намесва там където няма работа , а да си стегне багажа за родния Видин. А другите юнаци от групата нищонеправещи лентяи с голяма заплати да представят план сметка за финансовата страна на това безумие и колко ще струва то на общината и на държавата . Тази смяна вече не може да стане без референдум. Софиянците колкото и малко да са останали трябва да решат, а не "налазилити" града пришълци.

    08:42 12.02.2026

  • 79 az СВО Победа 80

    1 1 Отговор
    Като горят книги, режат паметници и оскверняват православни светини, сатанистите смятат, че ще победят Русия.... 🤣🤣🤣

    08:42 12.02.2026

  • 80 Още нещо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "направо да сринат това капище!":

    Самият Св. Иоан Рилски какво би казал? Човека се е оттеглил да живее в планините, а не на площада и така е показал какво е отношението му към славата. Така, че да внимаваме какво си присвояваме и с какво се славим. Св. Иоан Рилски не е наш, той е на всички хора на земята, всички, които приздават нашия Бог Исус Христос.

    08:44 12.02.2026

  • 81 Перо

    1 1 Отговор
    Видинският селтик Лилков, да си прекръства партийния дом във Видин или крепостта, тук няма работа!

    08:44 12.02.2026

  • 82 Курсант

    0 0 Отговор
    Александър Невски е Мюсулманин и предател!

    08:44 12.02.2026

  • 83 135

    0 0 Отговор
    Вън този Вили от София !!!!

    08:46 12.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове