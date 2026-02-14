Съдебният медик по случая „Петрохан“: Може да има самоубийство с два изстрела

Случаят „Петрохан“ от съдебно-медицинска гледна точка е много елементарен. Това заяви в „Тази събота“ по бТВ доц. д-р Александър Александров, началник на Клиниката по съдебна медицина и деонтология в „Александровска“ болница. Той изнесе медицинската информация по случая по време на брифинг преди седмица.
По думите му се касае за изстрели от упор или от много близко разстояние, в зони – удобни за собствена ръка.
„Става въпрос и за шестте трупа – всичките са с огнестрелно нараняване на главата, но кой е държал пистолетът, аз не мога да кажа. Аз сам мога да се застрелям от упор, но и вие може да ме принудите да стоя мирно и да ме гръмнете“, коментира експертът.
Той даде пример от практиката си за мъж, който се застрелял в банята си с пушка – два пъти в сърдечната област, намерен от сина си. „Просто първият изстрел беше „отвял“ меките тъкани, беше отворил гръдната кухина, но сърцето и белия дроб не бяха засегнати. Презарежда с патрон за глигани и се беше гръмнал в сърцето. С два изстрела може да има самоубийство“, каза Александров.
Експертът обясни, че аутопсията и на шестте тела е приключила, предстои да се завършат експертизите. Относно информацията, че ръцете на една от жертвите от хижата са били силно окървавени, доц. Александров посочи, че се касае за силно обгорени ръце, със свлечен епидермис и затова е необходимо повече време за изготвяне на експертизите.
„Никога не става разследването от днес за утре. Ще отнеме време, самите вещи лица имат нужда от време, особено при един такъв безпрецедентен случай, където общественият интерес е много голям. Всеки иска да си изпипа експертизата“, коментира медикът.
Попитан дали може да се установи часа на смъртта на намерените в кемпера под връх Околчица, доц. Александров каза: „Установяването на давността на смъртта е най-сложния проблем в съдебната медицина. Това, което дават и по филмите – идва съдебният лекар, поглежда трупа и казва: „Този е починал преди 4 дена“ – такова нещо няма. Медицината не е математика, ние изграждаме тезите си на база т.н. послесмъртни изменения, които биват ранни и късни. Тези тела и на Петрохан, и на Околчица – към момента на смъртта им все едно са поставени в хладилна камера, което забавя процесите на разлагане. Но съм сигурен, че колегите ще направят всичко възможно и ще дадат насока“.
„За изтеклата информация, че стомасите им са били празни, искам да кажа – един стомах след нахранване се изпразва за 3-4 часа средно. Значи ли това, че сутрин, когато станем и сме с празни стомаси, значи ли, че се подготвяме за самоубийство и си прочистваме организма“, посочи още експертът.
Доц. Александров каза още, че жертвите са изследвани за употреба на опиати.
Той коментира, че специалистите по съдебна медицина в България са изключително малко – около 50 души с пенсионерите. „Изключително сме натоварени, почти няма човек в нашата клиника, където идват най-сложните експертизи, да няма експертизи за година напред. Преди няколко години предишното ръководство се опита да разшири капацитета на т.н. трупохранилище, към момента е към 75 трупа, но има около 90“.
11 Истината
Пред кемпера има полицейски автомобил, който видимо оформя кордон. Това поражда логичен въпрос, защо полицията охранява кемпера при тръгването "уж за Околчица"
Враца е инсценировка. Поставено лице закарва караваната там, с труповете, на Калушев и младежите, убити още на 01-ви вечерта. Затова и караваната я охранява полиция, по пътя..
На нощното видео, вляво, от хижата, където излежда,че има дим и хижата вече гори, точно когато тримата убийци, със светлите якета влизат, във входа, се вижда нещо, което прилича на отразена, от светлина табела на кола. Възможно ли е това да е колата, с която именно са дошли убийците..
И много интересно как за 15 минути е нямало ток. Точно, когато тримата платени убийци влизат, в хижата..
....
Моята версия, по случая, е следната:
Шестимата души са станали свидетели или са узнали нещо незаконно, което не е трябвало да излиза наяве. Отказали са да съдействат. Затова е взето решение да бъдат елиминирани. Убити са и кучетата, а хижата е подпалена – с цел унищожаване на доказателства. Кучетата биха могли да разпознаят нападател при бъдеща среща.
Със сигурност са замесени хора, на високи постове! Убийците са професионалисти. Възможно е дори да са чужденци. И именно тези убийци са пристигнали, в късния следобед, с четирите черни джипа!
Защо никой не разследва историята, с джиповете!
Захранването е умишлено прекъснато, за кратко, защото, зад убийците са стояли хора, с положение, които са знаели точ
09:52 14.02.2026
14 Истината
Стопаните, на кучетата, вече са ги били прибрали. Всеки би си прибирал вечер кучето..
Убийците влизат и убиват тримата души, изнасят ги навън и запалват хижата, за да изгорят доказателства. В това време Калушев, с двамата младежи, успяват да избягат, в последния момент, с кемпера.
Част, от убийците, остават, в хижата, да довършат започнатото и да покрият следите си, чрез пожар.
Друга част, от убийците, тръгват, по петите на Калушев и младежите. А може и да е имало засада, по пътя, в случай че някой избяга, с кола. Настигат Калушев и младежите, и ги убиват, в кемпера..
Кемперът е закаран, край Враца, от тези, който са ги убили. Убийците не са се върнали обратно с кемпера, или с джиповете, може би, защото са знаели, че пожарът вече се е разгорял и ако пристигнат пожарни, на терен, то ще бъде разкрити. Знаели са за последния пост, на Калушев и затова са ги закарали, по нечия заповед, на Околчица. Локацията до Околчица също изглежда „удобна“, предвид последния публичен пост на Калушев.
- Видите ли, аз Калушев, ви казах къде ще се самоубия, във фейсбук.. Колко "удобно"..
- Съвпаденията изглеждат твърде много, за да бъдат игнорирани.
Никога няма да разберем истината.
Защото нещата са по-дълбоки, отколкото си мислим.
09:53 14.02.2026