Демерджиев: Аз не чух смислен отговор от прокуратурата

Бившият служебен вицепремиер и вътрешен министър Иван Демерджиев коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ казуса "Петрохан", който по думите на представители на МВР е "безпрецедентен случай за последните 20-30 години". Той изрази сериозни притеснения от опит разследването да бъде сведено до една единствена версия и бързо приключено.
"Не трябва да се спекулира в такава посока, но трябва да се стигне до истината. Очевидно, за това, което се случи в Петрохан, думи на представители на Министерството на вътрешните работи са, че това е безпрецедентен случай през последните 20-30 години в страната. Трябва да се стигне до истината", каза той.
Демерджиев подчерта, че обществото има право на цялата истина за шестимата загинали, а не на фрагментарни факти:
"Мен лично ме тревожи опита с една единствена версия този случай да се затвори и да се приключи. Не може да се приключи по този начин. Той трябва да бъде изяснен. Обществото трябва да узнае истината, която стои зад тези 6 загинали в Петрохан човека. И тогава вече този случай може да бъде затворен."
По думите му, ако разследването се ограничи до констатацията за убийства и самоубийства, без да се изяснят всички обстоятелства, няма да има съдебен процес и реална правна оценка:
"Ако се спре до 6-те трупа няма да има съд, защото няма да има дело. Приключва делото – има убити, самоубити и до там приключва. В момента няма истина, за да има алтернативна истина."
Бившият вътрешен министър постави остро въпроса за предходни сигнали, свързани с част от загиналите, и за действията на прокуратурата:
"Аз не чух смислен отговор от прокуратурата. Какво се е случило с производствата, образувани по повод сигнали, свързани с тези хора? Защо тези сигнали са приключени по този начин? Те са две възможностите – едното е некомпетентност, второто е по някакъв начин да се сложи чадър върху тези хора."
Според него отказът от показания не отменя задължението на прокуратурата да разследва:
"Това не отнема необходимостта и задължението на прокуратурата да разследва. Ако прокуратурата беше си изпълнила задълженията, щеше да знае какво се случва в Петрохан."
В контекста на случая стана ясно, че един от участниците е притежавал 16 регистрации за оръжие. Демерджиев отрече да има отношение към издаването им:
"Аз не съм дал нито едно разрешително. Началник на районно управление е издал едно разрешително по мое време. Не е нормално да се очаква министърът да следи всеки началник какво прави. Но ако постъпи сигнал за злоупотреба, тогава е ролята на министъра да се намеси."
Демерджиев коментира и действията на ДАНС, след като заседание в парламента беше засекретено, без да бъдат оповестени резултати:
"ДАНС трябва да уведоми народните представители. Трябваше убедително агенцията да разясни има ли връзка, каква е тази връзка, какви действия са предприемали. Дължат тази информация на Народното събрание."
По отношение на съвместни действия между МВР и неправителствена организация, свързана със случая, той уточни:
"Използвани са учебни оръжия на тези хора от служители на МВР. Те не са участвали в съвместно учение, а е използвано тяхно оборудване. Но това нито ми е било докладвано, нито е станало с моя санкция."
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии"
Попитан за бъдещия вътрешен министър в служебния кабинет, който ще бъде предложен от Андрей Гюров, той заяви:
"При всички случаи трябва да е човек, който ще гарантира честността на вота и който няма да допусне това, което се случи последните три избора, да се повтори."
1 Пич
Мислех да не ви подбирам, но вече ме ядосахте! Та....... защо не обичам да комуникирам с тъпаци?! Ама много мразите да мислите бе!!! Въобще не ви се отдава!!! Може ли да се оставите да ви облъчват, че будизма не изисква самоубийства?! И тук някой прочел една книжка от някоя като Кобилкина , която ни секс може да прави, ни мъж да задържи, вика - Вярно е бе, много миролюбива религия, не изисква самоубийства! Много е гадно когато някой е неграмотен!!! Ма вие филми за японците не сте ли гледали?! За индийските "сати" чували ли сте?! А за това как приключват тибетските лами знаете ли?! Защото че нищо не знаете, е ясно!!! Разбира се, случая Петрохан няма нищо общо със самоубийства!!! Мислите ли, защо тогава се пускат такива теми?! Не - не мислите!!! Вие сте моя провал - нищо не успях да ви науча!!!
Коментиран от #11, #21
11:01 14.02.2026
2 Кмета
11:05 14.02.2026
3 Фен
Коментиран от #6, #15
11:05 14.02.2026
4 Лъжец !
11:05 14.02.2026
5 Кое не е така ?!
Забележете координацията и синхрона в мълчанието на двамата. А те контролират всички служби, прокуратура - изобщо всяко действие, което до този момент е предприето от "органите" по казуса "Петрохан" е под техен контрол.
Целият елит на ГЕРБ и „Новото начало“ като по команда потъна в медийна тишина. Нямаше обичайните коментари, нямаше „загрижени“ включвания, нямаше показна активност. Дори съболенования не изказаха. Ей, така, от кумова срама.
Паралелно с режисирана тишина, огънят беше насочен през други канали – през ИТН, през „Възраждане“, през вторични говорители и коментатори към главният им враг - ППДБ. Класическа схема: "вождовете" мълчат, а пехотата атакува.
Борисов и Пеевски знаят значително повече от разследващите органи и внимателно изчисляват какво да не бъде казано и кой шеф на служби какво да не каже. Знаят какво е станало на хижата Петрохан и публичното споделяне не е в техен интерес.
Ако Борисов и Пеевски забраняват на и.д. шефа на ДАНС, който е тяхно назначение, да говори, това означава, че те знаят, това което той ще каже и знаят, че ще им навреди.
Коментиран от #13, #14, #19
11:08 14.02.2026
6 д-р Гълъбова
До коментар #3 от "Фен":Този член в тебе ли е сега ? 🤣
11:10 14.02.2026
7 гост
Коментиран от #10
11:11 14.02.2026
8 Хвърлят ни
11:11 14.02.2026
9 Гюров да слага Рашков в МВР
Трябва нов Главен Прокурор, който да поеме отговорност!
11:14 14.02.2026
10 Пловдив
До коментар #7 от "гост":Иво не е имал 21 имота, а 21 сделки. Защо лъжеш и мажеш?
11:15 14.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Питар
Тоя адвокат иска да каже че е по разбиращ криминалист от всички следователи и криминалисти в България.
Или защо се напъва така ?
11:16 14.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Слушах Чобанов от Бърд
До коментар #5 от "Кое не е така ?!":Той каза,че от ДАНС са изпратили констатация от жалбите на Валери,с мнение,че има данни за престъпление.В прокуратурата са замотали нещата.
11:16 14.02.2026
15 Пловдив
До коментар #3 от "Фен":ПП нямат нищо общо със случая. Стига с тези безумни опорки!
11:16 14.02.2026
16 Пловдив
11:19 14.02.2026
17 Вероятности
Явно са заплашени от нещо. Явно са искали да се върнат в Мексико.
Тока угасен, кучетата прибрани на топло, те имат неприятности, явно са били готови да пътуват за някъде, но са били изненадващо изпреварени.
11:22 14.02.2026
18 Ти си баш отговорния бе,
11:25 14.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Сюжет
Явно са чули, че са станали свидетели на "нещо" и са решили да ги премахнат!
Оставени са записи на камерата отвън, за която може да не са знаели 6-мата и която е удобна за скалъпването на сценария срещу тях. Всичко друго, което ще покаже убийците е заличено от пожар!!!
11:27 14.02.2026
21 Туин Пийкс
До коментар #1 от "Пич":Прекалено напористи опити за манипулации се правят, грубо насочвайки общественото мнение към секти, педофили, наркотрафик, като внимателно се заобикаля най-достоверната хипотеза. сапунката стана ...
11:31 14.02.2026
22 Инсценировка
Т.е. ако са убити с изстрели в главата повече ми приличат на убити с 5.62мм (22 калибър),а не на 9 мм(38 калибър).
Входната рана се вижда,а изходната отнася и част от главата порди големината на проектила увеличена при неговото смачкване.
При 5.62 входната рана може и да не се види,а изходна може и да няма.
2. От друга страна кръвта по ръцете на Ивайло ми напомнят,като нараняване след ръкопашен бой (ожулени и окървавени кокалчета).
Т.е. прилича ми на опит за съпротива с голи ръце и подръчни средства.
Но все пак разгледсйте снимката и си направете изводите сами:
Коментиран от #24
11:32 14.02.2026
23 Ддд
11:32 14.02.2026
24 Размисли
До коментар #22 от "Инсценировка":"...прилича ми на опит за съпротива с голи ръце и подръчни средства".
Кмета на Гинци каза още първия ден:
"Вътре имаше много оръжия и гилзи"
Главата на този от снимката с деформираните крака нзглежда като да е бит.Значи имало е май и стрелба и бой и аранжиране на трупове накрая.
11:33 14.02.2026
25 Мнение
Никакви сексуални неща няма.
Тук са замесени високо стоящи политици свързани с мафията.
От Бог обаче няма да се измъкнат.
11:35 14.02.2026
26 Мдаа
11:36 14.02.2026