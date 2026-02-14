Новини
Демерджиев: Аз не чух смислен отговор от прокуратурата

Демерджиев: Аз не чух смислен отговор от прокуратурата

14 Февруари, 2026

По думите му, ако разследването се ограничи до констатацията за убийства и самоубийства, без да се изяснят всички обстоятелства, няма да има съдебен процес и реална правна оценка

Кадър БНТ
Светослава Ингилизова

Бившият служебен вицепремиер и вътрешен министър Иван Демерджиев коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ казуса "Петрохан", който по думите на представители на МВР е "безпрецедентен случай за последните 20-30 години". Той изрази сериозни притеснения от опит разследването да бъде сведено до една единствена версия и бързо приключено.

"Не трябва да се спекулира в такава посока, но трябва да се стигне до истината. Очевидно, за това, което се случи в Петрохан, думи на представители на Министерството на вътрешните работи са, че това е безпрецедентен случай през последните 20-30 години в страната. Трябва да се стигне до истината", каза той.

Демерджиев подчерта, че обществото има право на цялата истина за шестимата загинали, а не на фрагментарни факти:

"Мен лично ме тревожи опита с една единствена версия този случай да се затвори и да се приключи. Не може да се приключи по този начин. Той трябва да бъде изяснен. Обществото трябва да узнае истината, която стои зад тези 6 загинали в Петрохан човека. И тогава вече този случай може да бъде затворен."

По думите му, ако разследването се ограничи до констатацията за убийства и самоубийства, без да се изяснят всички обстоятелства, няма да има съдебен процес и реална правна оценка:

"Ако се спре до 6-те трупа няма да има съд, защото няма да има дело. Приключва делото – има убити, самоубити и до там приключва. В момента няма истина, за да има алтернативна истина."

Бившият вътрешен министър постави остро въпроса за предходни сигнали, свързани с част от загиналите, и за действията на прокуратурата:

"Аз не чух смислен отговор от прокуратурата. Какво се е случило с производствата, образувани по повод сигнали, свързани с тези хора? Защо тези сигнали са приключени по този начин? Те са две възможностите – едното е некомпетентност, второто е по някакъв начин да се сложи чадър върху тези хора."

Според него отказът от показания не отменя задължението на прокуратурата да разследва:

"Това не отнема необходимостта и задължението на прокуратурата да разследва. Ако прокуратурата беше си изпълнила задълженията, щеше да знае какво се случва в Петрохан."

В контекста на случая стана ясно, че един от участниците е притежавал 16 регистрации за оръжие. Демерджиев отрече да има отношение към издаването им:

"Аз не съм дал нито едно разрешително. Началник на районно управление е издал едно разрешително по мое време. Не е нормално да се очаква министърът да следи всеки началник какво прави. Но ако постъпи сигнал за злоупотреба, тогава е ролята на министъра да се намеси."

Демерджиев коментира и действията на ДАНС, след като заседание в парламента беше засекретено, без да бъдат оповестени резултати:

"ДАНС трябва да уведоми народните представители. Трябваше убедително агенцията да разясни има ли връзка, каква е тази връзка, какви действия са предприемали. Дължат тази информация на Народното събрание."

По отношение на съвместни действия между МВР и неправителствена организация, свързана със случая, той уточни:

"Използвани са учебни оръжия на тези хора от служители на МВР. Те не са участвали в съвместно учение, а е използвано тяхно оборудване. Но това нито ми е било докладвано, нито е станало с моя санкция."

Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии"

Попитан за бъдещия вътрешен министър в служебния кабинет, който ще бъде предложен от Андрей Гюров, той заяви:

"При всички случаи трябва да е човек, който ще гарантира честността на вота и който няма да допусне това, което се случи последните три избора, да се повтори."


  • 1 Пич

    6 7 Отговор
    Шушумигъл и лъжец!!! Подлога!!!
    Мислех да не ви подбирам, но вече ме ядосахте! Та....... защо не обичам да комуникирам с тъпаци?! Ама много мразите да мислите бе!!! Въобще не ви се отдава!!! Може ли да се оставите да ви облъчват, че будизма не изисква самоубийства?! И тук някой прочел една книжка от някоя като Кобилкина , която ни секс може да прави, ни мъж да задържи, вика - Вярно е бе, много миролюбива религия, не изисква самоубийства! Много е гадно когато някой е неграмотен!!! Ма вие филми за японците не сте ли гледали?! За индийските "сати" чували ли сте?! А за това как приключват тибетските лами знаете ли?! Защото че нищо не знаете, е ясно!!! Разбира се, случая Петрохан няма нищо общо със самоубийства!!! Мислите ли, защо тогава се пускат такива теми?! Не - не мислите!!! Вие сте моя провал - нищо не успях да ви науча!!!

    Коментиран от #11, #21

    11:01 14.02.2026

  • 2 Кмета

    5 2 Отговор
    Много ти е мазен курбана на теб,всички политици сте маскари...

    11:05 14.02.2026

  • 3 Фен

    7 4 Отговор
    Аз пък не чух да има член на ПП, които да не е омесен със сектанското НПО.

    Коментиран от #6, #15

    11:05 14.02.2026

  • 4 Лъжец !

    3 1 Отговор
    Те не са участвали в съвместно учение, а е използвано тяхно оборудване. Но това нито ми е било докладвано, нито е станало с моя санкция.

    11:05 14.02.2026

  • 5 Кое не е така ?!

    3 5 Отговор
    Това, което прави впечатление още от първия ден на трагедията „Петрохан“, не са само фактите около самото събитие, а оглушителното мълчание на Бойко Борисов и Делян Пеевски.
    Забележете координацията и синхрона в мълчанието на двамата. А те контролират всички служби, прокуратура - изобщо всяко действие, което до този момент е предприето от "органите" по казуса "Петрохан" е под техен контрол.
    Целият елит на ГЕРБ и „Новото начало“ като по команда потъна в медийна тишина. Нямаше обичайните коментари, нямаше „загрижени“ включвания, нямаше показна активност. Дори съболенования не изказаха. Ей, така, от кумова срама.
    Паралелно с режисирана тишина, огънят беше насочен през други канали – през ИТН, през „Възраждане“, през вторични говорители и коментатори към главният им враг - ППДБ. Класическа схема: "вождовете" мълчат, а пехотата атакува.
    Борисов и Пеевски знаят значително повече от разследващите органи и внимателно изчисляват какво да не бъде казано и кой шеф на служби какво да не каже. Знаят какво е станало на хижата Петрохан и публичното споделяне не е в техен интерес.
    Ако Борисов и Пеевски забраняват на и.д. шефа на ДАНС, който е тяхно назначение, да говори, това означава, че те знаят, това което той ще каже и знаят, че ще им навреди.

    Коментиран от #13, #14, #19

    11:08 14.02.2026

  • 6 д-р Гълъбова

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Фен":

    Този член в тебе ли е сега ? 🤣

    11:10 14.02.2026

  • 7 гост

    5 1 Отговор
    Едни тарикати и шарлатани използват психическите проблеми на хората с цел лично обогатяване и задоволяване на пороците си чрез псевдорелигиозни учения. Колко пари и компромати е събрал Епщайн за да оплете в мрежата си световния псевдоелит. А колко пари и компромати е събрал ламата Иво за да има 21 луксозни имота и за ИЗЦЕДИ толкова хора. За това в един момент когато станат опасни за псевдоелита ТОЙ ГИ УБИВА!

    Коментиран от #10

    11:11 14.02.2026

  • 8 Хвърлят ни

    1 0 Отговор
    200 версии,обвиняват се взаимно,отричат собствена вина и накрая размиват всичко.Има хора,които като ги видя по телевизията,знам какво ще кажат.НЕ Е ТОВА,КОЕТО ИЗГЛЕЖДА --принцип.

    11:11 14.02.2026

  • 9 Гюров да слага Рашков в МВР

    3 4 Отговор
    И Бойко Рашков и Бойко Найденов да разплетат случая.
    Трябва нов Главен Прокурор, който да поеме отговорност!

    11:14 14.02.2026

  • 10 Пловдив

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "гост":

    Иво не е имал 21 имота, а 21 сделки. Защо лъжеш и мажеш?

    11:15 14.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Питар

    4 2 Отговор
    Нещо не ми стана ясно.
    Тоя адвокат иска да каже че е по разбиращ криминалист от всички следователи и криминалисти в България.
    Или защо се напъва така ?

    11:16 14.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Слушах Чобанов от Бърд

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Кое не е така ?!":

    Той каза,че от ДАНС са изпратили констатация от жалбите на Валери,с мнение,че има данни за престъпление.В прокуратурата са замотали нещата.

    11:16 14.02.2026

  • 15 Пловдив

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Фен":

    ПП нямат нищо общо със случая. Стига с тези безумни опорки!

    11:16 14.02.2026

  • 16 Пловдив

    6 1 Отговор
    Демерджиев повдига много важни въпроси, на които службите нямат адекватен отговор.

    11:19 14.02.2026

  • 17 Вероятности

    1 1 Отговор
    "Ще се видим там", къде е това ,,там", ако е на небето, щеше да е,, там горе".
    Явно са заплашени от нещо. Явно са искали да се върнат в Мексико.
    Тока угасен, кучетата прибрани на топло, те имат неприятности, явно са били готови да пътуват за някъде, но са били изненадващо изпреварени.

    11:22 14.02.2026

  • 18 Ти си баш отговорния бе,

    3 2 Отговор
    Та ти си наредил съвместно учение на МВР и тези от сектата, защото полицайте нямали достатъчно оръжия. Малоумян ли си ,правиш ли се ама пак да те набутват за министър е ясно, че много неща трябва да се прикрият.

    11:25 14.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сюжет

    1 0 Отговор
    Възможно е по време на тези уж съвместни обучения, докато ги няма в хижата, да са им поставени тайни разузнавателни средства в хижата (микрофони и камери), за да ги следят и чуват всяка тяхна стъпка и разговори!!!
    Явно са чули, че са станали свидетели на "нещо" и са решили да ги премахнат!
    Оставени са записи на камерата отвън, за която може да не са знаели 6-мата и която е удобна за скалъпването на сценария срещу тях. Всичко друго, което ще покаже убийците е заличено от пожар!!!

    11:27 14.02.2026

  • 21 Туин Пийкс

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Прекалено напористи опити за манипулации се правят, грубо насочвайки общественото мнение към секти, педофили, наркотрафик, като внимателно се заобикаля най-достоверната хипотеза. сапунката стана ...

    11:31 14.02.2026

  • 22 Инсценировка

    1 1 Отговор
    1. Много странно е,че телата са аранжирано подредени ,като около тях не се вижда оръжие или прострелване в главата.
    Т.е. ако са убити с изстрели в главата повече ми приличат на убити с 5.62мм (22 калибър),а не на 9 мм(38 калибър).

    Входната рана се вижда,а изходната отнася и част от главата порди големината на проектила увеличена при неговото смачкване.

    При 5.62 входната рана може и да не се види,а изходна може и да няма.

    2. От друга страна кръвта по ръцете на Ивайло ми напомнят,като нараняване след ръкопашен бой (ожулени и окървавени кокалчета).

    Т.е. прилича ми на опит за съпротива с голи ръце и подръчни средства.

    Но все пак разгледсйте снимката и си направете изводите сами:

    Коментиран от #24

    11:32 14.02.2026

  • 23 Ддд

    1 1 Отговор
    Този ПАЛЯЧО да си гледа адвокатстването, и да спрат да го канят като някакъв експерт в медиите.

    11:32 14.02.2026

  • 24 Размисли

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Инсценировка":

    "...прилича ми на опит за съпротива с голи ръце и подръчни средства".
    Кмета на Гинци каза още първия ден:
    "Вътре имаше много оръжия и гилзи"
    Главата на този от снимката с деформираните крака нзглежда като да е бит.Значи имало е май и стрелба и бой и аранжиране на трупове накрая.

    11:33 14.02.2026

  • 25 Мнение

    1 0 Отговор
    Това е лъжа и измама.
    Никакви сексуални неща няма.
    Тук са замесени високо стоящи политици свързани с мафията.
    От Бог обаче няма да се измъкнат.

    11:35 14.02.2026

  • 26 Мдаа

    1 0 Отговор
    Прасето каза, намажете ПП-ДБ с ла.йн.а, защото ми пречат..

    11:36 14.02.2026

