Мирно шествие в столицата ще подкрепи палестинския народ

Мирно шествие в подкрепа на палестинския народ ще се проведе днес в София.
Демонстрацията ще започне в 11:30 часа пред НДК, а след това протестиращите ще преминат по булевард "Витоша", за да достигнат района на Министерски съвет.
Палестинецът Фарес Фарес от "Комитета Ал-Кудс Ерусалим" обясни за БНР, че организира шествието заедно със свой колега и отправи призив към хората, които ще се присъединят към инициативата.
"Хората да изразяват категорична позиция против израелските престъпления в Палестина, в Западния бряг на река Йордан, в Ивицата Газа, и срещу палестинците зад зелената линия. Според нас това, което в момента наричат Израел, за нас това е окупирана Палестина от 1948 г.", посочи Фарес Фарес, който беше организатор и шествията в София през октомври и ноември миналата година.
Той настоява също ситуацията в Палестина да получи по-широко отразяване в българските медии, както и повече внимание от страна на правителството на България.
