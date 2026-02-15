Новини
Мирно шествие в столицата ще подкрепи палестинския народ

Мирно шествие в столицата ще подкрепи палестинския народ

15 Февруари, 2026 06:17

Демонстрацията ще започне в 11:30 часа пред НДК

Снимка: БНР/Адриана Герасимова
Мирно шествие в подкрепа на палестинския народ ще се проведе днес в София.

Демонстрацията ще започне в 11:30 часа пред НДК, а след това протестиращите ще преминат по булевард "Витоша", за да достигнат района на Министерски съвет.

Палестинецът Фарес Фарес от "Комитета Ал-Кудс Ерусалим" обясни за БНР, че организира шествието заедно със свой колега и отправи призив към хората, които ще се присъединят към инициативата.

"Хората да изразяват категорична позиция против израелските престъпления в Палестина, в Западния бряг на река Йордан, в Ивицата Газа, и срещу палестинците зад зелената линия. Според нас това, което в момента наричат Израел, за нас това е окупирана Палестина от 1948 г.", посочи Фарес Фарес, който беше организатор и шествията в София през октомври и ноември миналата година.

Той настоява също ситуацията в Палестина да получи по-широко отразяване в българските медии, както и повече внимание от страна на правителството на България.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 naлесвинско

    2 4 Отговор
    хрюкане

    05:38 15.02.2026

  • 2 Мурка

    3 3 Отговор
    Ще го поведе мони трабанта

    Коментиран от #4

    05:43 15.02.2026

  • 3 Направо не е за вярване

    3 2 Отговор
    Че са публикували тази статия.

    05:44 15.02.2026

  • 4 жмурка

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Мурка":

    пакетик ждет тибля

    05:45 15.02.2026

  • 5 НЕ НА ГЕНОЦИДА

    0 3 Отговор
    Свобода за Палестина и Палестинския народ

    Коментиран от #6

    05:56 15.02.2026

  • 6 свобода

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "НЕ НА ГЕНОЦИДА":

    на газове ти те

    06:30 15.02.2026

  • 7 Гошу

    0 0 Отговор
    Къде набират средства да дам

    06:39 15.02.2026

