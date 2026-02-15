Организация на евреите в България „Шалом“ с дълбоко възмущение проследи провеждането, макар и в намален формат, на събитието, известно като „Луков марш“.

Въпреки първоначалната забрана на Столична община и заявената позиция на Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“ за недопускане на подобен поход, събитието се състоя след съдебно решение за отмяна на забраната, припомнят от "Шалом".

Категорично осъждаме всяка проява, която възвеличава личности и идеологии, свързани с омраза, дискриминация и противопоставяне в обществото. Подобни събития нямат място в съвременна европейска държава, изградена върху принципите на демокрацията, правовия ред и зачитането на човешкото достойнство.

Изразяваме признателност към институциите, обществените фигури и гражданите, които ясно и последователно отстояват демократичните ценности, противопоставят се на езика на омразата и защитават историческата истина. Тяхната позиция е важен знак, че българското общество притежава чувствителност и зрялост по теми, които засягат паметта и моралните устои на нацията.

Институционалната отговорност остава ключов фактор за гарантиране на обществения ред и за последователното утвърждаване на принципите на правовата държава. Необходим е устойчив обществен и законодателен ангажимент, който да предотврати провеждането на подобни прояви в бъдеще.

Очакваме в следващия парламент да бъдат инициирани и обсъдени законодателни промени, които ясно и недвусмислено да ограничат възможността подобни събития да се провеждат по улиците на София.