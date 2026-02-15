Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
„Шалом“ с дълбоко възмущение проследи провеждането, макар и в намален формат, на събитието, известно като „Луков марш“

„Шалом“ с дълбоко възмущение проследи провеждането, макар и в намален формат, на събитието, известно като „Луков марш“

15 Февруари, 2026 13:16 903 64

  • шалом-
  • позиция-
  • луков марш-
  • луковмарш

Съдът позволи провеждането на шествието

„Шалом“ с дълбоко възмущение проследи провеждането, макар и в намален формат, на събитието, известно като „Луков марш“ - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Организация на евреите в България „Шалом“ с дълбоко възмущение проследи провеждането, макар и в намален формат, на събитието, известно като „Луков марш“.

Въпреки първоначалната забрана на Столична община и заявената позиция на Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“ за недопускане на подобен поход, събитието се състоя след съдебно решение за отмяна на забраната, припомнят от "Шалом".

Категорично осъждаме всяка проява, която възвеличава личности и идеологии, свързани с омраза, дискриминация и противопоставяне в обществото. Подобни събития нямат място в съвременна европейска държава, изградена върху принципите на демокрацията, правовия ред и зачитането на човешкото достойнство.

Изразяваме признателност към институциите, обществените фигури и гражданите, които ясно и последователно отстояват демократичните ценности, противопоставят се на езика на омразата и защитават историческата истина. Тяхната позиция е важен знак, че българското общество притежава чувствителност и зрялост по теми, които засягат паметта и моралните устои на нацията.

Институционалната отговорност остава ключов фактор за гарантиране на обществения ред и за последователното утвърждаване на принципите на правовата държава. Необходим е устойчив обществен и законодателен ангажимент, който да предотврати провеждането на подобни прояви в бъдеще.

Очакваме в следващия парламент да бъдат инициирани и обсъдени законодателни промени, които ясно и недвусмислено да ограничат възможността подобни събития да се провеждат по улиците на София.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Евгени от Алфапласт

    38 3 Отговор
    През шпека ми е за жидовете.🤣

    Коментиран от #11

    13:19 15.02.2026

  • 3 00014

    12 11 Отговор
    Не съм нито за едните, нито за другите. Да ги пуснем на ринга и да се кефим.

    13:20 15.02.2026

  • 4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 40 Отговор
    Българския нацизъм - фашизъм е жив. И ще си плати. Македонците за това имат причина да са против БГ. Защото българите са влезли в Македония в състава на нацистките войско на Хитлер

    Коментиран от #19, #21, #45

    13:20 15.02.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    39 4 Отговор
    Днес е задължение на всеки да бъде антисемит - защото антисемитизма вече се равнява на антитероризъм!
    И ние сме възмутени от изчадията, които сринаха Газа! Но нещата са на: И какво от това!

    13:22 15.02.2026

  • 6 Дориана

    36 4 Отговор
    В една правова демократична страна всеки има право свободно да изразява и отстоява своето мнение без да предизвиква напрежение и конфронтация. Трябва да се зачита и уважава чуждото мнение без репресии и полицейщина.

    13:22 15.02.2026

  • 7 и ние така

    38 1 Отговор
    И ние така следим с дълбоко възмущение как избивате неевреите . Нямам нищо против обикновените евреи, само към тези които си мислят, че са богоизбрани.

    13:23 15.02.2026

  • 8 Педерунгелпарад

    29 0 Отговор
    Се провежда без приблеми, ходете там като не ви изнася

    13:23 15.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 маке

    12 19 Отговор
    Тия луковите фашисти за готови за Украйна. Товарете ги тия пос....овци и ги пращайте на фронта..

    13:25 15.02.2026

  • 11 Кво се чудим,

    8 24 Отговор

    До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":

    че в РСМ ни наричат пашисти.

    Коментиран от #12

    13:27 15.02.2026

  • 12 Софиянец

    35 2 Отговор

    До коментар #11 от "Кво се чудим,":

    Кво е РСМ? Някава измислена псевдо държава като осрайна и израхел?

    Коментиран от #47

    13:28 15.02.2026

  • 13 Kaлпазанин

    25 2 Отговор
    Мошетата ,да си се възмущават колкото искат .и да се затворят в гето в някоя пустиня

    13:28 15.02.2026

  • 14 Ханку Брат

    24 3 Отговор
    Освиенцим ви чака, гадинки ционистки.

    13:28 15.02.2026

  • 15 Дид

    34 2 Отговор
    А нещо да кажат за хилядите палестински деца които избиха?

    Коментиран от #28

    13:29 15.02.2026

  • 16 Михаил

    22 3 Отговор
    гледайте сега на койото не му харесва как е в Бг може да се изнесе никой не ги е вързал еврей меврей като не ви харесва Бг чао и не се връщайте

    13:31 15.02.2026

  • 17 Буко Баламата

    27 2 Отговор
    А за Гей парада не се възмутихте.

    13:31 15.02.2026

  • 18 ЗЗ топ

    19 3 Отговор
    Да ходят пред урайнското посолство! Там да протестират! Там са фашагите, които зарибяват нашите младежи!

    Коментиран от #24

    13:31 15.02.2026

  • 19 Знаещ

    10 10 Отговор

    До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Македонците са против БГ, защото национални български предатели, под диктовката на блатните бoлшевишkи твapи, след 1944 год. насила ги принуждаваха да се пишат македонци. И тази асимилация продължава и до днес. Но всяко нещо в природата има начало и край. Ще доживеем този край!

    13:31 15.02.2026

  • 20 Е вие ли

    18 0 Отговор
    само имате право да поучавате кое е правилно и кое не?Хората имаме право сами да решаваме кое е правилно и кое не е,да избираме кого да обичаме и кого да мразиме!Запазете си възмущението и мнението за вас и даже си ги заврете някъде!Или вие сте от ония без дупките?

    13:32 15.02.2026

  • 21 Вече е платено

    7 8 Отговор

    До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    С 30000 наши момчета по блатата на Украйна-
    За кефа на СССР-то.

    Коментиран от #40

    13:34 15.02.2026

  • 22 Само да попитам!

    22 0 Отговор
    А къде бе Организацията на евреите в България „Шалом“ ,когато се събаряха и събарят в БГ,паметници на Съветската Армия-първа освободила зверски малтретираните им братя-евреи ,от лагерите на смъртта-,,Аушвиц" и ,,Освиенцим"...?!
    Тогава защо не се...,,дълбоко възмутиха"...?!?!

    13:35 15.02.2026

  • 23 име

    15 0 Отговор
    Удобно ли е да попитам Шалом и евреите какво джвакаха в устата досега, та не обелиха нито веднъж дума за подмяната на историята, лагерите за евреи, военни или питасели, дръзноли просто да критикуват демократичната царска власт?

    13:35 15.02.2026

  • 24 Да питам,

    11 1 Отговор

    До коментар #18 от "ЗЗ топ":

    И, непросветени юроде, що е то фашизъм???

    13:35 15.02.2026

  • 25 Какво

    15 3 Отговор
    има в това българи , да отдадат почит и възпоменание на Български Генерал в Родината си ?

    13:37 15.02.2026

  • 26 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    4 14 Отговор
    До нас.иране!

    Коментиран от #53

    13:37 15.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Руската пропаганда

    2 10 Отговор

    До коментар #15 от "Дид":

    Има за цел глупаците.

    Коментиран от #43

    13:38 15.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ний ша Ва упрайм

    9 0 Отговор
    чи ония са си националсоциалисти са ама и юдейте са дето изтепаха 50 000 невинни арабели

    13:40 15.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Гражданин.

    10 0 Отговор
    Ционизма да си маха мръсните ръце от майка България.

    13:45 15.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Перо

    12 0 Отговор
    Не може израелски агенти да дават оценка на БГ съдебна система! Те да си гледат гей парадите и джендърията, и да не ги натрапват в БГ! От къде на къде те ще казват, дали да се провежда Луков марш, въпреки решаващото участие на еврейка в покушението на запасния генерал от артилерията!

    13:46 15.02.2026

  • 38 филип

    7 1 Отговор
    ТАНАТОС на ЧИ--ФУ..ТЛА;;НДИЯ!!! ОСВИЕНЦИМ за ЧИ-.;ФУ-.;ТИТЕ!!!ТАНАТОС за СОЩ/овчарските щати/воглаве с Тромпета!!!Зелената еуглена и Фашистка Бандеровска Окраина и всички наркоси-окраинци -ТАНАТОС!!! Вън на всички секти-адвентисти,петдесятници, лютерани/Урсул/МърсУл/,и особено сектата лАМА!!!lВън от ПРАВОСЛАВНА БЪЛГАРИЯ!!!

    13:47 15.02.2026

  • 39 Наивник на средна възраст

    6 0 Отговор
    Мда - Гитлер виноват!Поне с тях можеше да приключи......

    13:48 15.02.2026

  • 40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Вече е платено":

    Какви блата на Украйна бе неграмотен. Украйна е освободена преди 09.09.44.А до тогава Царство България е съюзник на Хитлеристка Германия. А 30000 България загиват в Унгария и Югославия. При Драва и Балатон. При Балатон е последното и най мощно настъпление на Хитлер, който иска да спаси последния достъпен за Германия петрол. На участка на натъплението концентрацията на бронетехника е била повече от колкото на целия останал Източен съветско германски фронт. Тези момента със животите си са спасили териториалната цялост на България след ВСВ

    Коментиран от #51

    13:49 15.02.2026

  • 41 гост

    1 0 Отговор
    ГАЗА........?

    13:49 15.02.2026

  • 42 само адлоф за вас!

    6 1 Отговор
    и ние нормалните и трезво мислещи хора с дълбоко съжаление наблюдаваме съществуването на тази ционстка организация на наша територия!!!

    13:49 15.02.2026

  • 43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Руската пропаганда":

    Да, точно вас има за цел. Но вие сте необучаеми.Умните хора по принцип са русофили. Американците обаче ви знаят цаката, като ви дадът Малко пари и сте готови да ви обърнат хастара

    13:50 15.02.2026

  • 44 Мирослав

    10 0 Отговор
    Шалом е откровено антибългарска (и антиеврейска) организация, обслужваща наследниците на червените еврейски фамилии от времето на комунизма и тяхното мнение е абсолютно без значение. Такива организации трябва да бъдат маргинализрани и изтиквани в ъгъла на обществения живот.

    Коментиран от #55

    13:51 15.02.2026

  • 45 каква македония бълнуваш

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    тогава маледония не е имало още !!! ех едно време като имахме държава как ви държаха по лечебните заведение и се занимава с вас лекуваха ви а сега са ви пуснали по улиците сред хората…

    Коментиран от #56

    13:52 15.02.2026

  • 46 И ние в България

    6 0 Отговор
    Категорично осъждаме всяка проява, която възвеличава личности и идеологии, свързани с омраза, дискриминация ,ИЗСЕЛВАНЕ, ГЕНОЦИД и противопоставяне в обществото. Подобни събития ИЗВЪРШЕНИ В ПАЛЕСТИНА нямат място в съвременна европейска държава, изградена върху принципите на демокрацията, правовия ред и зачитането на човешкото достойнство.

    13:53 15.02.2026

  • 47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Софиянец":

    Да, и вчера в коментарите се оказа, че някакъв си Стефан Тафров я е признал на своя глава.?!?!?!
    Е няма такова държава.

    13:53 15.02.2026

  • 48 Луков марш

    6 0 Отговор
    ГЕНЕРАЛ ХРИСТО ЛУКОВ!
    ЗАБРАНЕН НО НЕ ЗАБРАВЕН!

    13:54 15.02.2026

  • 49 Кочо простия чизмар

    8 0 Отговор
    Луков марш е български марш, шалом е еврейски. шалом е скрито гнездо на антибългарски оси, същото като хелзингския комитет, атлантически съвет, клуб и тем подобни, като всякакви ционистки и евреоаотлантически сборища, организаци и даже Нов български университет, чито име трябва да бъде сменено на дърт еврейски у-т.

    13:54 15.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Нали това ти разправям, бе

    1 5 Отговор

    До коментар #40 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Все ти си неразбрал. Чети умни книжки,а не ком. агитации.
    А териториалната цялост на БГ също я платихме. С руското комунистическо робство - за 45 г., а и до сега не можем да ви изринем. Майкопродавци.
    Ама сигурно и това не знаеш.

    Коментиран от #61, #64

    13:56 15.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Българин

    1 0 Отговор
    Най-оскъдни във фалшифицирането на Българската История са последователите на гръцкия проект на Евгени Булгарес. Това е една доктрина в която в общи линии не се познава в България и не знам защо не се изучава, но гръцкият проект на Евгени Булгарис, тоест идеята за възстановяване на Византия минава през пълното унищожение на Българската История и това е от втората половина на 18 век. Кой е Евгени Българис? За съжаление Евгени Българис е българин по произход, който пребивавайки в Атон в средата на 18 век е ректор на атонската академия, която е клон на Константинополската Патриаршия. Това което трябва да се знае за него че е познат по Европа и е имал лични контакти с Монарсите. Той предлага неговият проект на неговите едномишленици и те приемат неговите идеи за цялостно унищожаване на Българската История. Евгени Българик е погребан в Сант Петерсбург заедно с Руските царе!

    13:57 15.02.2026

  • 55 Ото фон Бломберг

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Мирослав":

    Да да ...ненормални сектанти

    13:58 15.02.2026

  • 56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "каква македония бълнуваш":

    Неточно се изразих- влезли са в Югославия в състава на която са били тогава българските земи. Мислих, че се подразбира, но за такива като тебе го написах

    13:58 15.02.2026

  • 57 Българин

    2 0 Отговор
    Евгени Българис напускайки Атон отива в Русия и Екатерина Велика го назначава като втори човек в руската църква на новопридобитите земи в съвременна Украйна където е Крим - Малорусия. Освен това става изключително влиятелен в Перебурската Академия на Науките, която е насъбрала доста историци от Прусия. И Евгени Българикус успява да включи Гръцкия Проект, заедно с Имперската политика на Екатерина Велика, така и Фалшификация на Историята

    Кой е Евгени Българис? За съжаление Евгени Българис е българин по произход, който пребивавайки в Атон в средата на 18 век е ректор на атонската академия, която е клон на Константинополската Патриаршия. Това което трябва да се знае за него че е познат по Европа и е имал лични контакти с Монарсите. Той предлага неговият проект на неговите едномшленици и те приемат неговите идеи за цялостно унищожаване на Българската История. Евгени Българик е погребан в Сант Петерсбург заедно с Руските царе!

    13:59 15.02.2026

  • 58 Българин

    1 0 Отговор
    Най-осърдни във фалшифицирането на Българската История са последователите на гръцкия проект на Евгени Булгарес. Това е една доктрина в която в общи линии не се познава в България и не знам защо не се изучава, но гръцкият проект на Евгени Булгарис, тоест идеята за възстановяване на Византия минава през пълното унищожение на Българската История и това е от втората половина на 18 век.

    13:59 15.02.2026

  • 59 венсеремос

    2 0 Отговор
    Убийци на ГЕНЕРАЛ ЛУКОВ/истински Български,Православеин Генарал/са: Иван Буруджиев и Виолета Якова.Тези престъпници ,бяха против Третото Българско Царство и против Цар Борис III който спаси от Хитлер 53000 чиф-.;ути!!! Само ,чифу.-;тите са виновни за лъжата Холокост/няма такова животно/!! От лагерите Аушвиц и Освиенцим вие чи-.;фути бяхте освободени от Червената Армия-има документи и архивни документални филми!!! А за вас -чиф-.;ут-.ска мръсна юдейска паплач -ТАНАТОС!!!

    14:00 15.02.2026

  • 60 Българин

    1 0 Отговор
    Евгени Български и Паисий Хилендарски живеят по едно и също време в Атон. Има една голяма манипулация в Българската История, че преди Паисий ние българите не сме имали История! България винаги е имала История, още повече че историята на Петър Богдан Башев 100 години преди Паисий възниква като реакция на реформите на патриарх Никон в Русия, с които той започва да унищожава българското влияние на българската история и започват да се пренаписват всички български книги и да се фалшифицират!
    88 Майчице Свята
    Паисий знаейки идеите на Евгени се обръща към него с думите "Ооо Неразумний Юроде, защо се срамиш да се наречеш Българин?" Не към някой друг, а именно към Идеологията на Евгени за извращение към Българската История изказва тези думи.... Та и затова днеска можем да се обърнем към паричните историографи, любовници на комунистки, на фалшифициране на Българската История в БАН.... с думите: "Ооо Юроди в БАН, защо се срамите да се наречете Българи и Любовници на Българския Лев?

    14:01 15.02.2026

  • 61 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Нали това ти разправям, бе":

    Комунистите не бяха супер , ама сегашните и Диоди, продадоха и оглозгаха до кокал държавата. Ти и те са майкопродавците.

    14:01 15.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Една фактологична истина

    0 0 Отговор
    " Винаги с Германия, никога срещу Русия",
    Прогресариатът много обича този цитат, но не съобщава защо са казани тези думи от Борис III!
    На 25 ноември 1940 г., в София пристига секретарятнаа съветското външно министерство Аркадий Соболев с написано предложение от 12 точки за сключване на пакт за взаимопомощ!
    Та точка 12 гласи: "При условие че се сключи пактът за взаимопомощ, падат възраженията против присъединяването на България към известния пакт на трите държави (Германия, Италия и Япония - бел. ред.) и напълно вероятно е, че и
    СССР в този случай ще се присъедини към Тристранния пакт".
    Ето кое трябва да бъде упорито крито. И ако в дипломатическата кореспонденция между София и Москва е имало запитвания от българска страна и в отговор поощрения от съветска страна за влизане в пакта (нещо съвсем логично предвид тогавашното съюзничество на Сталин и Хитлер по силата на пакта "Рибентроп - Молотов" , "нормално" е документите да бъдат крити.

    14:06 15.02.2026

  • 64 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Нали това ти разправям, бе":

    " Няма тояга которые да избили Русия от главата на българина. "
    Капитан Петко Войвода.

    14:07 15.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове