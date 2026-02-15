Организация на евреите в България „Шалом“ с дълбоко възмущение проследи провеждането, макар и в намален формат, на събитието, известно като „Луков марш“.
Въпреки първоначалната забрана на Столична община и заявената позиция на Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“ за недопускане на подобен поход, събитието се състоя след съдебно решение за отмяна на забраната, припомнят от "Шалом".
Категорично осъждаме всяка проява, която възвеличава личности и идеологии, свързани с омраза, дискриминация и противопоставяне в обществото. Подобни събития нямат място в съвременна европейска държава, изградена върху принципите на демокрацията, правовия ред и зачитането на човешкото достойнство.
Изразяваме признателност към институциите, обществените фигури и гражданите, които ясно и последователно отстояват демократичните ценности, противопоставят се на езика на омразата и защитават историческата истина. Тяхната позиция е важен знак, че българското общество притежава чувствителност и зрялост по теми, които засягат паметта и моралните устои на нацията.
Институционалната отговорност остава ключов фактор за гарантиране на обществения ред и за последователното утвърждаване на принципите на правовата държава. Необходим е устойчив обществен и законодателен ангажимент, който да предотврати провеждането на подобни прояви в бъдеще.
Очакваме в следващия парламент да бъдат инициирани и обсъдени законодателни промени, които ясно и недвусмислено да ограничат възможността подобни събития да се провеждат по улиците на София.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #11
13:19 15.02.2026
3 00014
13:20 15.02.2026
4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #19, #21, #45
13:20 15.02.2026
5 ДрайвингПлежър
И ние сме възмутени от изчадията, които сринаха Газа! Но нещата са на: И какво от това!
13:22 15.02.2026
6 Дориана
13:22 15.02.2026
7 и ние така
13:23 15.02.2026
8 Педерунгелпарад
13:23 15.02.2026
10 маке
13:25 15.02.2026
11 Кво се чудим,
До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":че в РСМ ни наричат пашисти.
Коментиран от #12
13:27 15.02.2026
12 Софиянец
До коментар #11 от "Кво се чудим,":Кво е РСМ? Някава измислена псевдо държава като осрайна и израхел?
Коментиран от #47
13:28 15.02.2026
13 Kaлпазанин
13:28 15.02.2026
14 Ханку Брат
13:28 15.02.2026
15 Дид
Коментиран от #28
13:29 15.02.2026
16 Михаил
13:31 15.02.2026
17 Буко Баламата
13:31 15.02.2026
18 ЗЗ топ
Коментиран от #24
13:31 15.02.2026
19 Знаещ
До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Македонците са против БГ, защото национални български предатели, под диктовката на блатните бoлшевишkи твapи, след 1944 год. насила ги принуждаваха да се пишат македонци. И тази асимилация продължава и до днес. Но всяко нещо в природата има начало и край. Ще доживеем този край!
13:31 15.02.2026
20 Е вие ли
13:32 15.02.2026
21 Вече е платено
До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":С 30000 наши момчета по блатата на Украйна-
За кефа на СССР-то.
Коментиран от #40
13:34 15.02.2026
22 Само да попитам!
Тогава защо не се...,,дълбоко възмутиха"...?!?!
13:35 15.02.2026
23 име
13:35 15.02.2026
24 Да питам,
До коментар #18 от "ЗЗ топ":И, непросветени юроде, що е то фашизъм???
13:35 15.02.2026
25 Какво
13:37 15.02.2026
26 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА
Коментиран от #53
13:37 15.02.2026
28 Руската пропаганда
До коментар #15 от "Дид":Има за цел глупаците.
Коментиран от #43
13:38 15.02.2026
30 Ний ша Ва упрайм
13:40 15.02.2026
34 Гражданин.
13:45 15.02.2026
37 Перо
13:46 15.02.2026
38 филип
13:47 15.02.2026
39 Наивник на средна възраст
13:48 15.02.2026
40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #21 от "Вече е платено":Какви блата на Украйна бе неграмотен. Украйна е освободена преди 09.09.44.А до тогава Царство България е съюзник на Хитлеристка Германия. А 30000 България загиват в Унгария и Югославия. При Драва и Балатон. При Балатон е последното и най мощно настъпление на Хитлер, който иска да спаси последния достъпен за Германия петрол. На участка на натъплението концентрацията на бронетехника е била повече от колкото на целия останал Източен съветско германски фронт. Тези момента със животите си са спасили териториалната цялост на България след ВСВ
Коментиран от #51
13:49 15.02.2026
41 гост
13:49 15.02.2026
42 само адлоф за вас!
13:49 15.02.2026
43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #28 от "Руската пропаганда":Да, точно вас има за цел. Но вие сте необучаеми.Умните хора по принцип са русофили. Американците обаче ви знаят цаката, като ви дадът Малко пари и сте готови да ви обърнат хастара
13:50 15.02.2026
44 Мирослав
Коментиран от #55
13:51 15.02.2026
45 каква македония бълнуваш
До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":тогава маледония не е имало още !!! ех едно време като имахме държава как ви държаха по лечебните заведение и се занимава с вас лекуваха ви а сега са ви пуснали по улиците сред хората…
Коментиран от #56
13:52 15.02.2026
46 И ние в България
13:53 15.02.2026
47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #12 от "Софиянец":Да, и вчера в коментарите се оказа, че някакъв си Стефан Тафров я е признал на своя глава.?!?!?!
Е няма такова държава.
13:53 15.02.2026
48 Луков марш
ЗАБРАНЕН НО НЕ ЗАБРАВЕН!
13:54 15.02.2026
49 Кочо простия чизмар
13:54 15.02.2026
51 Нали това ти разправям, бе
До коментар #40 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Все ти си неразбрал. Чети умни книжки,а не ком. агитации.
А териториалната цялост на БГ също я платихме. С руското комунистическо робство - за 45 г., а и до сега не можем да ви изринем. Майкопродавци.
Ама сигурно и това не знаеш.
Коментиран от #61, #64
13:56 15.02.2026
54 Българин
13:57 15.02.2026
55 Ото фон Бломберг
До коментар #44 от "Мирослав":Да да ...ненормални сектанти
13:58 15.02.2026
56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #45 от "каква македония бълнуваш":Неточно се изразих- влезли са в Югославия в състава на която са били тогава българските земи. Мислих, че се подразбира, но за такива като тебе го написах
13:58 15.02.2026
57 Българин
Кой е Евгени Българис? За съжаление Евгени Българис е българин по произход, който пребивавайки в Атон в средата на 18 век е ректор на атонската академия, която е клон на Константинополската Патриаршия. Това което трябва да се знае за него че е познат по Европа и е имал лични контакти с Монарсите. Той предлага неговият проект на неговите едномшленици и те приемат неговите идеи за цялостно унищожаване на Българската История. Евгени Българик е погребан в Сант Петерсбург заедно с Руските царе!
13:59 15.02.2026
58 Българин
13:59 15.02.2026
59 венсеремос
14:00 15.02.2026
60 Българин
88 Майчице Свята
Паисий знаейки идеите на Евгени се обръща към него с думите "Ооо Неразумний Юроде, защо се срамиш да се наречеш Българин?" Не към някой друг, а именно към Идеологията на Евгени за извращение към Българската История изказва тези думи.... Та и затова днеска можем да се обърнем към паричните историографи, любовници на комунистки, на фалшифициране на Българската История в БАН.... с думите: "Ооо Юроди в БАН, защо се срамите да се наречете Българи и Любовници на Българския Лев?
14:01 15.02.2026
61 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #51 от "Нали това ти разправям, бе":Комунистите не бяха супер , ама сегашните и Диоди, продадоха и оглозгаха до кокал държавата. Ти и те са майкопродавците.
14:01 15.02.2026
63 Една фактологична истина
Прогресариатът много обича този цитат, но не съобщава защо са казани тези думи от Борис III!
На 25 ноември 1940 г., в София пристига секретарятнаа съветското външно министерство Аркадий Соболев с написано предложение от 12 точки за сключване на пакт за взаимопомощ!
Та точка 12 гласи: "При условие че се сключи пактът за взаимопомощ, падат възраженията против присъединяването на България към известния пакт на трите държави (Германия, Италия и Япония - бел. ред.) и напълно вероятно е, че и
СССР в този случай ще се присъедини към Тристранния пакт".
Ето кое трябва да бъде упорито крито. И ако в дипломатическата кореспонденция между София и Москва е имало запитвания от българска страна и в отговор поощрения от съветска страна за влизане в пакта (нещо съвсем логично предвид тогавашното съюзничество на Сталин и Хитлер по силата на пакта "Рибентроп - Молотов" , "нормално" е документите да бъдат крити.
14:06 15.02.2026
64 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #51 от "Нали това ти разправям, бе":" Няма тояга которые да избили Русия от главата на българина. "
Капитан Петко Войвода.
14:07 15.02.2026