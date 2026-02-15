Крум Зарков: БСП не участва по никакъв начин в съставянето на служебния кабинет

БСП не участва по никакъв начин в конструирането на служебния кабинет. Това заяви за БНР председателят на партията Крум Зарков.

Във връзка с хипотезата, че социалният министър в оставка Борислав Гуцанов ще бъде член на бъдещото служебно правителство на Андрей Гюров, той посочи, че в момента няма никаква официална информация, за да се налагат допълнителни уточнения.

Зарков участва в организираното от Българския антифашистки съюз и от Градския съвет на БСП-София традиционно шествие под надслов "Не на фашизма! Хора, бдете!". На въпрос защо проявата се провежда днес - ден след т.нар. Луковмарш, а не вчера, той подчерта, че това не е толкова важно, колкото това да има отпор на една тенденция, която е на реабилитация на фашистката идеология в най-различните ѝ аспекти.