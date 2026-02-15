Новини
Крум Зарков: БСП не участва по никакъв начин в съставянето на служебния кабинет

15 Февруари, 2026 15:12 568 17

Да има отпор на една тенденция, която е на реабилитация на фашистката идеология

Крум Зарков: БСП не участва по никакъв начин в съставянето на служебния кабинет - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова

БСП не участва по никакъв начин в конструирането на служебния кабинет. Това заяви за БНР председателят на партията Крум Зарков.

Във връзка с хипотезата, че социалният министър в оставка Борислав Гуцанов ще бъде член на бъдещото служебно правителство на Андрей Гюров, той посочи, че в момента няма никаква официална информация, за да се налагат допълнителни уточнения.

Зарков участва в организираното от Българския антифашистки съюз и от Градския съвет на БСП-София традиционно шествие под надслов "Не на фашизма! Хора, бдете!". На въпрос защо проявата се провежда днес - ден след т.нар. Луковмарш, а не вчера, той подчерта, че това не е толкова важно, колкото това да има отпор на една тенденция, която е на реабилитация на фашистката идеология в най-различните ѝ аспекти.


  • 1 изпята песен

    7 0 Отговор
    стига гърчове в канала на предателите

    15:14 15.02.2026

  • 2 Любопитен

    4 1 Отговор
    Последният черпак със 17-те ресторанта да не са го задържали отново?

    15:14 15.02.2026

  • 3 Скрийте го

    6 2 Отговор
    Това номенклатурно същество

    15:16 15.02.2026

  • 4 безпартиен

    4 1 Отговор
    А тоз чиляк кво работи?

    Коментиран от #10

    15:16 15.02.2026

  • 5 Оги

    1 6 Отговор
    Крумката излезе достоен - тръгна си от президентството при опита за саботаж на еврото. Ще хвърляме за него, за да се коалира с Радев и да управляват. Иначе нови избори, Радев ще трябва да управлява с тези, които нарече шарлатани.

    15:16 15.02.2026

  • 6 крумчо

    4 1 Отговор
    все едно си завършил училище космос...

    15:18 15.02.2026

  • 7 Кратко и ясно:

    4 7 Отговор
    Зарков= Радев.

    15:20 15.02.2026

  • 8 все комуниздънки

    5 1 Отговор
    като няма други, то все представители на онеправданите бедни слоеве - дядо на Крум Зарков е генерал Леонид Кацамунски – зам.директор на Народната милиция 1982-1990г.

    15:20 15.02.2026

  • 9 Стенли

    2 1 Отговор
    Крумчо Крумчо едно хубаво нещо направи Наско Флинтстоун и ти веднага след като взема властта искате да го развалите това е за ограничение на секционните в чужбина и моето скромно мнение е че който не може да говори на битова ниво български език не трябва да има право да гласува защото най малкото не знае за какво става въпрос и между другото значи в България лице ако няма поне основно образование не може да изкара курсове за шофьорска книжка но може да казва кой ще управлява България 🤔

    15:21 15.02.2026

  • 10 Както

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "безпартиен":

    Си е нормално! Работй гей, мотаещ се в политиката. Няма да се ожени, но може да се омъжи!

    15:23 15.02.2026

  • 11 Разделителната линия на тези избори:

    2 3 Отговор
    От едната страна- Радев, ГЕРБ, ППДБ, АСП, БСП, МЕЧ, Величие, Черепа, малките извънпарламентарни русофилски партии.

    От другата страна- опозицията- Възраждане, ДПС, Нинова, малките извънпарламентарни партии против Радев.

    ЗА или ПРОТИВ Радев- това е линията!

    Коментиран от #14

    15:25 15.02.2026

  • 12 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    5 2 Отговор
    Гаранция,че този е от нашите🌈

    15:26 15.02.2026

  • 14 Стенли

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Разделителната линия на тези избори:":

    Нищо не можах да разбера какво искате да кажете но аз лично ще кажа няколко думи относно Радев за мен Радев е фурнаджийска лопата помним как отказа да допусне референдум за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати и той не е никакъв русофил а си чист натовски генерал което лошо няма но не бива да се заблуждават хората както направиха бсп ново начало и има такъв и иот аман от такива двуличници 😕 😡

    15:32 15.02.2026

  • 15 Горски

    2 0 Отговор
    Провалът ще е толкова брутален на ППДБ след педофилския скандал!, че нищо чудно самите те след изборите да искат касиране на изборите, че Гюров е нямал право да е служебен премиер. В общественото пространство заваляха евентуални имена за бъдещи служебни министри в служебния кабинет на Андрей Гюров, назначен за служебен премиер от президента Илияна Йотова. Имената, които се пласират са потресаващи и всичките свързани с едно старо сатрапно котило на Иван Костов и Сорос. Надежда Нейнски, Румяна Бъчварова, Трайчо Трайков. Сега като президент се надявам отново да бъде на ниво. Имаме нужда от личности, изморихме и отвратихме се от безличия. Кабинета е пълен с хора на Прокопиев и Костов- Румяна Бъчварова, Трайчо Трайков, Асена Сербезова, Бойко Ноев и.т.н. Но Бъчварова и Трайков ги представят като министри на Борисов, а те са от кръга капитал. Тогава Прокопиев стана алчен и искаше със 6% половината държава и Бойко Борисов хвърли оставка защото не беше съгласен да му извиват ръцете.

    Коментиран от #17

    15:41 15.02.2026

  • 16 Какъв

    1 0 Отговор
    "Луков марш" бори Зарков??? Хората му гласуваха доверие да изхвърли луковите глави от ръководството на партията. А за Гуцана все тая, никой не то брои за нищо

    15:46 15.02.2026

  • 17 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Горски":

    М да работата е доста заплетена но между другото каквито са ппдб такива са и от партия гроб а за такава индивиди като Ивелин Михайлов и Радо гела дори не ми се говори за Радев вече по горе казах какво мислия също така за бсп ново начало и има такъв и иот

    15:46 15.02.2026

