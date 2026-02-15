Крум Зарков: БСП не участва по никакъв начин в съставянето на служебния кабинет

БСП не участва по никакъв начин в конструирането на служебния кабинет. Това заяви за БНР председателят на партията Крум Зарков.
Във връзка с хипотезата, че социалният министър в оставка Борислав Гуцанов ще бъде член на бъдещото служебно правителство на Андрей Гюров, той посочи, че в момента няма никаква официална информация, за да се налагат допълнителни уточнения.
Зарков участва в организираното от Българския антифашистки съюз и от Градския съвет на БСП-София традиционно шествие под надслов "Не на фашизма! Хора, бдете!". На въпрос защо проявата се провежда днес - ден след т.нар. Луковмарш, а не вчера, той подчерта, че това не е толкова важно, колкото това да има отпор на една тенденция, която е на реабилитация на фашистката идеология в най-различните ѝ аспекти.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 изпята песен
15:14 15.02.2026
2 Любопитен
15:14 15.02.2026
3 Скрийте го
15:16 15.02.2026
4 безпартиен
Коментиран от #10
15:16 15.02.2026
5 Оги
15:16 15.02.2026
6 крумчо
15:18 15.02.2026
7 Кратко и ясно:
15:20 15.02.2026
8 все комуниздънки
15:20 15.02.2026
9 Стенли
15:21 15.02.2026
10 Както
До коментар #4 от "безпартиен":Си е нормално! Работй гей, мотаещ се в политиката. Няма да се ожени, но може да се омъжи!
15:23 15.02.2026
11 Разделителната линия на тези избори:
От другата страна- опозицията- Възраждане, ДПС, Нинова, малките извънпарламентарни партии против Радев.
ЗА или ПРОТИВ Радев- това е линията!
Коментиран от #14
15:25 15.02.2026
12 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
15:26 15.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Стенли
До коментар #11 от "Разделителната линия на тези избори:":Нищо не можах да разбера какво искате да кажете но аз лично ще кажа няколко думи относно Радев за мен Радев е фурнаджийска лопата помним как отказа да допусне референдум за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати и той не е никакъв русофил а си чист натовски генерал което лошо няма но не бива да се заблуждават хората както направиха бсп ново начало и има такъв и иот аман от такива двуличници 😕 😡
15:32 15.02.2026
15 Горски
Коментиран от #17
15:41 15.02.2026
16 Какъв
15:46 15.02.2026
17 Стенли
До коментар #15 от "Горски":М да работата е доста заплетена но между другото каквито са ппдб такива са и от партия гроб а за такава индивиди като Ивелин Михайлов и Радо гела дори не ми се говори за Радев вече по горе казах какво мислия също така за бсп ново начало и има такъв и иот
15:46 15.02.2026