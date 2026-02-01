75% от левовете вече са в историята, еврото наброява над 6 млрд.

За януари месец, към края на последния работен ден за месеца, 75% от левовете са изтеглени от обращение. Данните представи пред БНР Илия Лингорски, член на управителния съвет на Българската народна банка (БНБ).

Лингорски обясни, че от днес еврото вече е официална валута на България, с която се затваря чувствителната фаза на превалутирането. Подготовката за превалутирането започна през миналата година, като 4.4 млрд. лв. са били изтеглени от обращение още през декември месец. Между Коледа и Нова година по 500 000 лв. на ден са били в обращение в единната европейска валута, отчете той, цитиран от news.bg.

В търговската мрежа, банките и цялата икономика циркулират над 6.1 млрд. евро, което обезпечава плащанията, банкоматите и търговската мрежа. До средата на годината над 90% от това, което е останало от левовете и монетите, да бъдат изтеглени от обращение.

След 1 юли банките вече могат да въведат такси за обмяна на левовете в евро, но БНБ няма да въвежда такава такса. "Досега сме получили 179 сигнала, като 158 бяха за първите 10 работни дни. Третата седмица сигналите бяха 14, а за последната седмица бяха 5 сигнала от въвеждане на еврото и превалутирането", посочи Лингорски

Двойното етикетиране на цените ще продължи до 8 август.

Лингорски заяви, че това, което трябва да се знае е, че централните банки и БНБ не разполагат със собствени капацитети за отпечатване на банкнотни купюри в евро. И внесе повече яснота дали ако някой нов управленец вземе властта, може да поиска излизане от еврозоната и връщане на лева. "Аз не бих коментирал подобен вариант с връщане на лева, защото не виждам рационалността на подобен сценарий. Дори и българските левове не са печатани в България", каза още той.