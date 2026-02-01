Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
75% от левовете вече са в историята, еврото наброява над 6 млрд.

75% от левовете вече са в историята, еврото наброява над 6 млрд.

1 Февруари, 2026 12:06 683 33

  • евро-
  • еврозона-
  • българия-
  • бнб-
  • банки

След 1 юли банките вече могат да въведат такси за обмяна на левовете в евро, но БНБ няма да въвежда такава такса

75% от левовете вече са в историята, еврото наброява над 6 млрд. - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

За януари месец, към края на последния работен ден за месеца, 75% от левовете са изтеглени от обращение. Данните представи пред БНР Илия Лингорски, член на управителния съвет на Българската народна банка (БНБ).

Лингорски обясни, че от днес еврото вече е официална валута на България, с която се затваря чувствителната фаза на превалутирането. Подготовката за превалутирането започна през миналата година, като 4.4 млрд. лв. са били изтеглени от обращение още през декември месец. Между Коледа и Нова година по 500 000 лв. на ден са били в обращение в единната европейска валута, отчете той, цитиран от news.bg.

В търговската мрежа, банките и цялата икономика циркулират над 6.1 млрд. евро, което обезпечава плащанията, банкоматите и търговската мрежа. До средата на годината над 90% от това, което е останало от левовете и монетите, да бъдат изтеглени от обращение.

След 1 юли банките вече могат да въведат такси за обмяна на левовете в евро, но БНБ няма да въвежда такава такса. "Досега сме получили 179 сигнала, като 158 бяха за първите 10 работни дни. Третата седмица сигналите бяха 14, а за последната седмица бяха 5 сигнала от въвеждане на еврото и превалутирането", посочи Лингорски

Двойното етикетиране на цените ще продължи до 8 август.

Лингорски заяви, че това, което трябва да се знае е, че централните банки и БНБ не разполагат със собствени капацитети за отпечатване на банкнотни купюри в евро. И внесе повече яснота дали ако някой нов управленец вземе властта, може да поиска излизане от еврозоната и връщане на лева. "Аз не бих коментирал подобен вариант с връщане на лева, защото не виждам рационалността на подобен сценарий. Дори и българските левове не са печатани в България", каза още той.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    18 5 Отговор
    75% от България - също.

    Коментиран от #32

    12:07 01.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 оня с коня

    12 10 Отговор
    дано скоро вдигнат данъците и поскъпне и хляба че българите много плюскат

    Коментиран от #7, #11

    12:09 01.02.2026

  • 4 Самохвалко от София

    9 7 Отговор
    Обадиха ми се да ме питат дали ще вляза в новата партия на Президента. Ще връщаме лева, по цял ден чеша топките на Бареков, на тази работа ме назначиха.

    Коментиран от #23

    12:09 01.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 копейките

    10 16 Отговор
    РИВАТ!!!

    Коментиран от #21, #28, #31

    12:11 01.02.2026

  • 7 Комшията

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Ще ти нарежа гумите на колата, да знаеш.

    Коментиран от #20

    12:12 01.02.2026

  • 8 БОЛШЕВИК

    7 10 Отговор
    Това са последните предсмъртни конвулсии и агония на самата страна и държава България .

    Коментиран от #14

    12:12 01.02.2026

  • 9 az СВО Победа 80

    8 9 Отговор
    Очевидно страхът от БУЛexit расте!

    Темата започва публично да се коментира...

    12:12 01.02.2026

  • 10 Последния Софиянец

    7 12 Отговор
    Днес в 16 часа в НДК основаваме движение Булекзит.

    Коментиран от #15, #16, #19, #22, #24

    12:15 01.02.2026

  • 11 Стенли

    8 9 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Много точно казано и се надявам всичко още да се повиши защото като коментарам че всички стоки и услуги поскъпнаха с трийсет процента през последните месеци ми пишат минуси явно малко е поскъпването още трябва 😁

    12:16 01.02.2026

  • 12 На скамейката, прави

    6 6 Отговор
    След 1 юли предателят на българското Лингорски, ще се оправдава пред трибунал, че е бил подведен и сегашната му бурна радост от убийството не е била правилно изтълкувана, но гневът си е гняв и на сълзи не вярва.

    12:20 01.02.2026

  • 13 дедо Николчо

    9 6 Отговор
    Ами ся?
    А вервах на нашите партийни лидери, те казаха няма да има евро у Бг. И аз стискам левчетата.
    Какво, дир ника ли да си трия с тях ся?
    Само да хвана онова ди ване лидерчето!
    Абе, лала джио, нали нямаше да има евро? Гиди мис кинин

    12:20 01.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Стенли

    1 7 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Е и като излезем от ЕС и сме пак с такива управници начело мислиш че стане по добре в България положението аз макар че съм симпатизант на ВЪЗРАЖДАНЕ не желая да напускаме този така наречен ЕС но с такива управници начело на този така наречен ЕС нищо добро не очаква ЕС и в частност България но и това за ЕС на две скорости не ми харесва защото излиза че ний в България сме втора категория граждани

    12:20 01.02.2026

  • 16 същата работа

    12 5 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Пак ще се съберете 25 души като срещу еврото.

    12:22 01.02.2026

  • 17 Бабичка от Възраждане

    9 4 Отговор
    Коце пак ни прекарА

    12:22 01.02.2026

  • 18 Русофилите ги нема

    7 7 Отговор
    Потопиха се под вода.

    12:23 01.02.2026

  • 19 Предпоследния Селчак

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Последния Софиянец
    12ОТГОВОР
    Днес в 16 часа в НДК основаваме движение Булекзит.
    -;-
    Важното е на април -2026 години да видим избирателната активност и какви %% ке постигнат червените ни кхмери!
    Аман от червени шебеци и техните мераци при 4-5-6-% да били фактор.

    12:23 01.02.2026

  • 20 Стенли

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "Комшията":

    Що бе човека правилно казва който вземе да недоволства че имало поскъпване и веднага го изкарват копейка и путинст значи няма да протестираме срещу поскъпването за да сме политкоректни😁а дори ще викаме малко още трябва езащото сме големи европейци 😁

    12:25 01.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хохо Бохо

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Направо се махайте от България...

    12:36 01.02.2026

  • 23 Ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Самохвалко от София":

    Не ни разказвай сънищата си

    12:39 01.02.2026

  • 24 Последния тъпак

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Си разказва простотиите

    12:41 01.02.2026

  • 25 Де6или, повече от 80%

    4 0 Отговор
    Цените растат всекидневно и никой нищо не прави.Мрънкане само по форуми...за това...гаранция на цените, Ганьо ще търпи,щот е тъп

    Коментиран от #30

    12:55 01.02.2026

  • 26 Мога

    1 0 Отговор
    Готов съм да помогна на всеки българин,който се бори срещу еврото и иска да се отърве.

    12:55 01.02.2026

  • 27 С ,, еврото"ударихме дното

    1 0 Отговор
    А с ,,Меркусур" ще се хванем за големият ... Шнур! На ,, Урсата"

    12:56 01.02.2026

  • 28 А след ,, реването"

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "копейките":

    Ще грабнат ,, Сопата"

    12:59 01.02.2026

  • 29 Превод

    1 0 Отговор
    75% от Независимостта вече е в историята, еврото наброява зависимост.

    13:06 01.02.2026

  • 30 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Де6или, повече от 80%":

    Днес в 16 часа в НДК зала 3 основаваме движение Булекзит.

    13:07 01.02.2026

  • 31 така, де

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "копейките":

    Скоро ще РИВЕШ и ти! Няма да ти се размине!

    Коментиран от #33

    13:14 01.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "така, де":

    Остави го розовия шушляк да се порадва, кат едно време когато чужденец им стъпеше в кочината
    РоПчета Сър, 6 ти век

    13:26 01.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове