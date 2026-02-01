75% от левовете вече са в историята, еврото наброява над 6 млрд.

За януари месец, към края на последния работен ден за месеца, 75% от левовете са изтеглени от обращение. Данните представи пред БНР Илия Лингорски, член на управителния съвет на Българската народна банка (БНБ).
Лингорски обясни, че от днес еврото вече е официална валута на България, с която се затваря чувствителната фаза на превалутирането. Подготовката за превалутирането започна през миналата година, като 4.4 млрд. лв. са били изтеглени от обращение още през декември месец. Между Коледа и Нова година по 500 000 лв. на ден са били в обращение в единната европейска валута, отчете той, цитиран от news.bg.
В търговската мрежа, банките и цялата икономика циркулират над 6.1 млрд. евро, което обезпечава плащанията, банкоматите и търговската мрежа. До средата на годината над 90% от това, което е останало от левовете и монетите, да бъдат изтеглени от обращение.
След 1 юли банките вече могат да въведат такси за обмяна на левовете в евро, но БНБ няма да въвежда такава такса. "Досега сме получили 179 сигнала, като 158 бяха за първите 10 работни дни. Третата седмица сигналите бяха 14, а за последната седмица бяха 5 сигнала от въвеждане на еврото и превалутирането", посочи Лингорски
Двойното етикетиране на цените ще продължи до 8 август.
Лингорски заяви, че това, което трябва да се знае е, че централните банки и БНБ не разполагат със собствени капацитети за отпечатване на банкнотни купюри в евро. И внесе повече яснота дали ако някой нов управленец вземе властта, може да поиска излизане от еврозоната и връщане на лева. "Аз не бих коментирал подобен вариант с връщане на лева, защото не виждам рационалността на подобен сценарий. Дори и българските левове не са печатани в България", каза още той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 провинциалист
Коментиран от #32
12:07 01.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 оня с коня
Коментиран от #7, #11
12:09 01.02.2026
4 Самохвалко от София
Коментиран от #23
12:09 01.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 копейките
Коментиран от #21, #28, #31
12:11 01.02.2026
7 Комшията
До коментар #3 от "оня с коня":Ще ти нарежа гумите на колата, да знаеш.
Коментиран от #20
12:12 01.02.2026
8 БОЛШЕВИК
Коментиран от #14
12:12 01.02.2026
9 az СВО Победа 80
Темата започва публично да се коментира...
12:12 01.02.2026
10 Последния Софиянец
Коментиран от #15, #16, #19, #22, #24
12:15 01.02.2026
11 Стенли
До коментар #3 от "оня с коня":Много точно казано и се надявам всичко още да се повиши защото като коментарам че всички стоки и услуги поскъпнаха с трийсет процента през последните месеци ми пишат минуси явно малко е поскъпването още трябва 😁
12:16 01.02.2026
12 На скамейката, прави
12:20 01.02.2026
13 дедо Николчо
А вервах на нашите партийни лидери, те казаха няма да има евро у Бг. И аз стискам левчетата.
Какво, дир ника ли да си трия с тях ся?
Само да хвана онова ди ване лидерчето!
Абе, лала джио, нали нямаше да има евро? Гиди мис кинин
12:20 01.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Стенли
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Е и като излезем от ЕС и сме пак с такива управници начело мислиш че стане по добре в България положението аз макар че съм симпатизант на ВЪЗРАЖДАНЕ не желая да напускаме този така наречен ЕС но с такива управници начело на този така наречен ЕС нищо добро не очаква ЕС и в частност България но и това за ЕС на две скорости не ми харесва защото излиза че ний в България сме втора категория граждани
12:20 01.02.2026
16 същата работа
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Пак ще се съберете 25 души като срещу еврото.
12:22 01.02.2026
17 Бабичка от Възраждане
12:22 01.02.2026
18 Русофилите ги нема
12:23 01.02.2026
19 Предпоследния Селчак
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Последния Софиянец
12ОТГОВОР
Днес в 16 часа в НДК основаваме движение Булекзит.
-;-
Важното е на април -2026 години да видим избирателната активност и какви %% ке постигнат червените ни кхмери!
Аман от червени шебеци и техните мераци при 4-5-6-% да били фактор.
12:23 01.02.2026
20 Стенли
До коментар #7 от "Комшията":Що бе човека правилно казва който вземе да недоволства че имало поскъпване и веднага го изкарват копейка и путинст значи няма да протестираме срещу поскъпването за да сме политкоректни😁а дори ще викаме малко още трябва езащото сме големи европейци 😁
12:25 01.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Хохо Бохо
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Направо се махайте от България...
12:36 01.02.2026
23 Ха ха ха
До коментар #4 от "Самохвалко от София":Не ни разказвай сънищата си
12:39 01.02.2026
24 Последния тъпак
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Си разказва простотиите
12:41 01.02.2026
25 Де6или, повече от 80%
Коментиран от #30
12:55 01.02.2026
26 Мога
12:55 01.02.2026
27 С ,, еврото"ударихме дното
12:56 01.02.2026
28 А след ,, реването"
До коментар #6 от "копейките":Ще грабнат ,, Сопата"
12:59 01.02.2026
29 Превод
13:06 01.02.2026
30 Последния Софиянец
До коментар #25 от "Де6или, повече от 80%":Днес в 16 часа в НДК зала 3 основаваме движение Булекзит.
13:07 01.02.2026
31 така, де
До коментар #6 от "копейките":Скоро ще РИВЕШ и ти! Няма да ти се размине!
Коментиран от #33
13:14 01.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Гошо
До коментар #31 от "така, де":Остави го розовия шушляк да се порадва, кат едно време когато чужденец им стъпеше в кочината
РоПчета Сър, 6 ти век
13:26 01.02.2026