Откриха дрон на плаж в Несебър

Специализиран екип от Военноморска база - Бургас от състава на Военноморските сили (ВМС) изпълни задача по разузнаване и транспортиране на безпилотен летателен апарат (дрон), изплавал на брега на южния плаж в Несебър днес, 14 април, съобщиха от пресцентъра на МО.

Военнослужещите действаха по искане на Областна администрация Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната. Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база беше активирана по заповед на заместник-командира на ВМС.

Специализираният екип транспортира дрона към Военноморска база – Бургас. Установено е, че той не съдържа взривоопасни елементи и не представлява опасност.