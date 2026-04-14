Откриха дрон на плаж в Несебър

14 Април, 2026 16:15 1 544 34

Снимка: Архив
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Специализиран екип от Военноморска база - Бургас от състава на Военноморските сили (ВМС) изпълни задача по разузнаване и транспортиране на безпилотен летателен апарат (дрон), изплавал на брега на южния плаж в Несебър днес, 14 април, съобщиха от пресцентъра на МО.

Военнослужещите действаха по искане на Областна администрация Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната. Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база беше активирана по заповед на заместник-командира на ВМС.

Специализираният екип транспортира дрона към Военноморска база – Бургас. Установено е, че той не съдържа взривоопасни елементи и не представлява опасност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 16 Отговор
    Иранско производство.

    16:16 14.04.2026

  • 2 Хер Флик от Гестапо

    17 1 Отговор
    Така, като го гледам на Орлан 10 ми мяза. Толко ни напълниха главите с тая война, че вече дроновете по модели ги знам.

    Коментиран от #6

    16:19 14.04.2026

  • 3 Олигфрени

    30 0 Отговор
    Как да не представлява опасност?
    Ако сте мръднали, идете да се лекувате?
    Цяла България е под заплаха!
    Защо мълчите бе хора?
    За мераците на шепа алчни и ненаяли се престъпници, станахме бетер клошари!

    Коментиран от #24

    16:20 14.04.2026

  • 4 Ако е

    30 5 Отговор
    Руски гледайте къв вой ше нададат петроханските хижари предизборно

    Ако е зеленопотников ще бъде тихо като в кемпер на околчица

    16:21 14.04.2026

  • 5 Частен Ционист

    7 0 Отговор
    Гаргите са го пуснали.

    16:22 14.04.2026

  • 6 Снимката има голяма вероятност

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хер Флик от Гестапо":

    Да е от архив и да не е актуалната машина

    16:23 14.04.2026

  • 7 На бързо

    2 0 Отговор
    Уж имаше един пост и изведнъж хоп четири пет.

    Коментиран от #9

    16:24 14.04.2026

  • 8 Сталин

    13 4 Отговор
    Това е предупреждение от зеленото наркозно джудже,ако не давате милиарди ,следващия път ще ви прати дрон натъпкан с бомби

    16:24 14.04.2026

  • 9 Сталин

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "На бързо":

    Ами тъй работят ботовете

    16:25 14.04.2026

  • 10 ИВАН

    11 0 Отговор
    Аха, щото са малко останалите боклуци които хората изхвърлят постоянно, ами сега и тия.

    16:25 14.04.2026

  • 11 Въ Прос

    7 0 Отговор
    Няма ли да се по чешите,извинете да се позовете на член пети?

    16:26 14.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Роден в НРБ

    27 4 Отговор
    Украински дрон = няма опасност
    Руски дрон = активира се член 5
    Да ви т@-ковам родилките, евро-атлантичета

    Коментиран от #29

    16:27 14.04.2026

  • 14 Мухахаха

    4 12 Отговор
    Руски е

    16:27 14.04.2026

  • 15 Мухахаха

    16 1 Отговор
    Окраински е

    16:28 14.04.2026

  • 16 Последния несебърец

    8 0 Отговор
    Питам малкия - "Къде е самолетчето, което ти подарих на Нова година?".
    А то - "Ами хвърлих го от балкона, летя, летя и падна на плажа...".

    Коментиран от #23, #25

    16:29 14.04.2026

  • 17 Боко праните гащи

    4 0 Отговор
    Ас съм на дрон

    16:30 14.04.2026

  • 18 Весело

    13 0 Отговор
    лято !

    Коментиран от #21

    16:30 14.04.2026

  • 19 100% е подхвърлен

    11 0 Отговор
    От ония с дългата мазна коса, та да иска още пари за ресторантите.

    16:35 14.04.2026

  • 20 Турист

    10 1 Отговор
    Сезона почва ударно. направо е бомба. Добре, че ще почивам в Гърция. Там няма украински дронове и мини по плажа. Тези укри отровиха морето и го напълниха с невзривени експлозиви. Дано бъдат избити до крак

    16:35 14.04.2026

  • 21 Яяяяяя

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Весело":

    Вече отговарям на приятели да търсят други дестинация, да не стъпват в БГ, защото знае ли човек

    16:46 14.04.2026

  • 22 Вие сте бунаци

    7 0 Отговор
    Абе като намериш дрон, носи го на вторични суровини.Ще вземеш някой лев.А така военните го вземат ,те го върнат и приберат кинтите!

    16:48 14.04.2026

  • 23 Калоян

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Последния несебърец":

    ....И отвори работа на целия Южен фланг на Колективните за седмица:)
    Както и две предложения в Нарсъбранието за повишаване на военния бюджет с два процента:)
    Ей , трябва да забранят на децата да си играят.

    16:49 14.04.2026

  • 24 Другарю комунист

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Олигфрени":

    Първо си укроти "мръдналия" бутоксов олигофрен криеш се в един бункер на североизток.
    Второ - укроти онзи олигофрен от въд океана - репебликареца, подчертаващ ориентацията си с ЧЕРВЕНИТЕ си вратовръзки.
    Трето - укроти олигофренията в себе си

    16:54 14.04.2026

  • 25 Калоян

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Последния несебърец":

    Един ден децата ще учат в училище,че причината за Третата Световна е бил Последният Несебърец,защото не си е остъклил балкона.

    16:56 14.04.2026

  • 26 Въх

    2 0 Отговор
    Веднага Член 5ти

    Коментиран от #30

    16:56 14.04.2026

  • 27 хихи

    4 0 Отговор
    Дрона демократичен ли е?

    16:58 14.04.2026

  • 28 УдоМача

    1 0 Отговор
    Ха!!! Аз ако бях там да съм му обрал електрониката 100 пъти!!!

    16:59 14.04.2026

  • 29 хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Роден в НРБ":

    добре, че член 5-ти е мек

    17:01 14.04.2026

  • 30 хихи

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Въх":

    това е мек член

    Коментиран от #32

    17:02 14.04.2026

  • 31 Олеее

    0 1 Отговор
    Копейките как се радват ,сякаш са им показали вибромашинка

    17:17 14.04.2026

  • 32 Еййй

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "хихи":

    Нямаш насищане към твъди

    17:18 14.04.2026

  • 33 руzcлямец

    0 1 Отговор
    здрзствуйте бл@тушки!

    17:24 14.04.2026

  • 34 Тити

    0 0 Отговор
    Започна сезона на бонусите за едни дрон за други мазутни разлив за трети фекални нани

    17:26 14.04.2026

