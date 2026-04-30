Сняг заваля на „Петрохан“, снегорини са на място ВИДЕО

Сняг заваля на прохода „Петрохан“. Зимната техника вече работи на терен. Днес по трасето са изпратени снегорини заради снеговалеж и усложнени условия за движение, пише Фокус.
Шофьорите, които вече са преминали към летни гуми, трябва да бъдат особено внимателни. В района на прохода са възможни хлъзгави участъци, намалена видимост и зимна обстановка, нетипична за края на април.
Ако ви предстои пътуване през „Петрохан“, проверете актуалната пътна обстановка предварително и шофирайте със съобразена скорост. Времето в планините може да се променя рязко.
Видео: Фейсбук/Петя Петрова
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мнение
16:50 30.04.2026
2 Не вдявам
17:11 30.04.2026
3 Рачев се продаде
17:27 30.04.2026
4 Факт
17:43 30.04.2026
5 Евгени от Алфапласт
18:05 30.04.2026