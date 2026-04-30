Сняг заваля на „Петрохан“, снегорини са на място ВИДЕО

Сняг заваля на прохода „Петрохан“. Зимната техника вече работи на терен. Днес по трасето са изпратени снегорини заради снеговалеж и усложнени условия за движение, пише Фокус.

Шофьорите, които вече са преминали към летни гуми, трябва да бъдат особено внимателни. В района на прохода са възможни хлъзгави участъци, намалена видимост и зимна обстановка, нетипична за края на април.

Ако ви предстои пътуване през „Петрохан“, проверете актуалната пътна обстановка предварително и шофирайте със съобразена скорост. Времето в планините може да се променя рязко.

