Новини
България »
Сняг заваля на „Петрохан“, снегорини са на място ВИДЕО

30 Април, 2026 16:47 975 5

В района са възможни хлъзгави участъци

Сняг заваля на „Петрохан“, снегорини са на място ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сняг заваля на прохода „Петрохан“. Зимната техника вече работи на терен. Днес по трасето са изпратени снегорини заради снеговалеж и усложнени условия за движение, пише Фокус.

Шофьорите, които вече са преминали към летни гуми, трябва да бъдат особено внимателни. В района на прохода са възможни хлъзгави участъци, намалена видимост и зимна обстановка, нетипична за края на април.

Ако ви предстои пътуване през „Петрохан“, проверете актуалната пътна обстановка предварително и шофирайте със съобразена скорост. Времето в планините може да се променя рязко.

Видео: Фейсбук/Петя Петрова


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    7 1 Отговор
    Ппдб-ейците да се прибират, че да не им затрупа сектата!

    16:50 30.04.2026

  • 2 Не вдявам

    2 1 Отговор
    що винаги като иде сняг напред поставят Петрохан? Мисирчата орда, всичката, започва да предава от там?!Тва е второстепенен път. Основните три, шосейни, старопланински прохода от запад на изток са Витиня, Републиката и Риш! При форсмажорни, природно-бедствени ситуации, естествено, че службите ще наблегнат на проходимостта на Витиня в онзи район. Къв Петрохан, кви 5 левра?!

    17:11 30.04.2026

  • 3 Рачев се продаде

    3 0 Отговор
    Поръчаха му да засипе допълнително следите.

    17:27 30.04.2026

  • 4 Факт

    3 0 Отговор
    Промяна грам няма те Кулишев пратил сняг и се пише

    17:43 30.04.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Само такива новини ли има от Петрохан? За времето?😎

    18:05 30.04.2026

