Трайков: У потребителите не трябва да остава и капка съмнение в обективността на техните сметки за електроенергия

20 Март, 2026 15:34 577 35

  • трайчо трайков-
  • сметки-
  • електроенергия-
  • ток

Министърът на енергетиката участва в среща на институциите и заинтересованите страни заради множеството жалби от завишени сметки за електроенергия, организирана от омбудсмана Велислава Делчева

Снимка: МЕ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„У потребителите не трябва да остава и капка съмнение в обективността на техните сметки за електроенергия. Длъжни сме да гарантираме, че нито един клиент няма да плати и стотинка повече от това, което е използвал и ние работим активно в тази посока. Именно специализираните проверки, които се извършват в момента от независими лаборатории по поръчка на КЕВР, ще осигурят тази яснота и за нас това е правилният път за възстановяване на крехкото доверие на потребителите в системата.“ Това заяви министърът на енергетиката Трайчо Трайков по време на публичната среща на тема „Мерки за ефективна защита на потребителите на електроенергия“, организирана от омбудсмана на Република България Велислава Делчева. Дискусията събра представители на институциите, регулатори, електроразпределителни дружества и други заинтересовани страни.

По думите на министър Трайков, всеки конкретен случай трябва да бъде анализиран докрай, за да се стигне до пълно, еднозначно и обективно решение. „Ще постигнем това, ако всички ангажирани институции работим заедно, прозрачно, пред погледа на хората. Така получените при отделните проверки резултати ще могат да сглобят пъзела и да дадат цялостната и ясна картина по всеки отделен казус“, акцентира енергийният министър. По неговите думи, ключов в това отношение е въпросът за отговорността. „Всички трябва да бъдат изключително отговорни именно на мястото, където са поставени и където взимат важните решения за България и за българските потребители“. Тъкмо пример в обратната посока, по думите на министър Трайков, е вчерашното решение на Народното събрание, в което с лека ръка депутатите зачеркнаха възможността България да получи стотици милиони евро по Плана за възстановяване и устойчивост, които директно могат да бъдат използвани за инвестиции. „В крайна сметка с приятно звучащи мотиви се лишихме от средства за модернизация на българската енергетика, които можеха да осигурят повече ефективност и в крайна сметка – по-поносими цени за потребителите“, заключи енергийният министър.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 1 Отговор
    И В ТОЗИ СМИСЪЛ ПЛАНА НА РАДЕВ Е НАЙ - ДОБРИЯ:
    - ПРЕЧУКВАМЕ ОЛИГАРХИЯТА
    - РЕЖЕМ ГИ ОТ ДЪРЖАВЕН РЕСУРС
    - КОНФИСКАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВО
    - СЪС ОСВОБОДЕНИТЕ ПАРИ ДЕЙСТВАМЕ В ИНТЕРЕС НА БЪЛГАРИТЕ
    .. И НЯМА ЗНАЧЕНИЕ КАКЪВ ЦВЯТ Е КОТКАТА - ЕВРОПЕЙСКА, РУСКА , АМЕРИКАНСКА ИЛИ КИТАЙСКА
    . БЪЛГАРИЯ СИ ИМА НЕЙНИТЕ ИНТЕРЕСИ :)

    Коментиран от #5, #14, #28

    15:38 20.03.2026

  • 2 хехе

    15 2 Отговор
    само дето потребителите ви нямат и капка доверие, че казвате истината.

    15:43 20.03.2026

  • 3 Да се направи така фактурата

    11 2 Отговор
    Че да се вижда ЯСНО цената на kw/час, за да видим колко ЧЕСТО вдигат тази цена

    15:47 20.03.2026

  • 4 Гост

    12 0 Отговор
    Борисов и КЕВР са вдигнали нощната тарифа двойно оттам високите сметки вижте си фактурите кв/ч преди и сега.

    15:50 20.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Директора👨‍✈️

    8 0 Отговор
    Сития на гладния не вярва.
    Та как гладния да повярва на сития?!?

    15:53 20.03.2026

  • 7 Мизерабъл

    5 1 Отговор
    Брех Трайчо,как така не ти е виновен Боко?

    15:54 20.03.2026

  • 8 Велев

    10 1 Отговор
    Когато те вкарат И ТЕБ в затвора, тогава ще съм сигурен, че се върши нещо по случая!

    15:54 20.03.2026

  • 9 !!!!

    9 1 Отговор
    Омръзна ни от празни приказки, очилатко!!!!

    15:55 20.03.2026

  • 10 Горски

    8 2 Отговор
    Никой не казва, че електромерите, които поставиха през последните години, освен че се отчитат дистанционно от централата на енергото, могат по обратен път да манипулират числата, които показват. Омбудсмана е контролиран от власта. Заплатата от къде й идва? Докато народа си трае ще ни клатят. Симулират, е работят, за да вземат по големи бонуси. А те нищо не разбират и нищо не могат, като 90% от държавните служители. Просто това е умишлена кражба с надписване, разчитайки, чеще се получат 20-30% жалби от засегнатите лица и само за тях ще има компенсации, а за другите ще си остане чиста печалба! Това е умишлено престъпление и прокуратурата трябва да се самосезира, а не да се занимават 1 месец с Петрохан. Има конкретни виновни лица от концесионерите. При едни и същи киловати сметката е почти двойна. Причината е че вече няма нощна тарифа. 7ст на киловат час е стойността на тока, а ЕРПтата ни го продават на 37ст. пет пъти надценка.

    15:55 20.03.2026

  • 11 Бастардо

    4 4 Отговор
    Колко транша за Боташ ще са нужни да се помогне на хората в нужда?Питайте г-н Боташов.И още колко за строеж на инфраструктура?

    Коментиран от #15, #16

    15:56 20.03.2026

  • 12 енергото

    6 1 Отговор
    Ние потребителите наистина нямаме никакви съмнения , че платихме двойни сметки

    15:57 20.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Зъл пес

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    А пък с няколко транша от боташовите колко хубави неща щяха да се направят!Тях освободете.Там е голямата кражба,ВСЕКИ БОЖИ ДЕН.

    15:59 20.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Бастардо

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Бастардо":

    Аха,има лош матрял който иска да плаща за Боташ.Браво.

    16:01 20.03.2026

  • 17 шиши и буци

    5 2 Отговор
    добре го мушнаха на мошениците шарлатани от пп-дб с гласуването против тия "зелените" милиони евраци от брюксел чакащи да бъдат лапнати от фирмите на шарлатаните

    16:01 20.03.2026

  • 18 наблюдател

    9 1 Отговор
    Сами си слагат елекромерите , сами и дват да си ги отчитат , сами спират тока уж за профилактика , сами си правят токов удар преди зимния сезон.Накрая теглим чертата и се оказва ,че потребителя е виновен и не само това , но има нахалството да пусне жалба .Тази жалба се пуска до кого ? До ЕРП ! Същите които доставят тока . Е , те какво да отговрят .Малко ви прецахаме , ама иначе киловатите са точни

    16:01 20.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Бастардо

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Пиши другаде":

    А ти ще папкаш тояжката на мунчо.

    Коментиран от #21

    16:04 20.03.2026

  • 21 Голда

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Бастардо":

    Гобараш

    Коментиран от #24

    16:06 20.03.2026

  • 22 Точно боташ

    3 1 Отговор
    Ще ни спаси с газ от Нигерия

    16:07 20.03.2026

  • 23 Гост

    2 1 Отговор
    Точно па там са само мутри. Как няма да остава съмнение, то даже не е и съмнение, то си е на 100% сигурност

    16:08 20.03.2026

  • 24 Бастардо

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "Голда":

    Ми барам си го,ама не мунчовия

    16:10 20.03.2026

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    И СИРЕНЕТО И НОЖА ( ЕЛЕКТРОМЕРА )
    В РЪЦЕТЕ НА СТАНИШЕВ И АТАНАС ТИЛЕВ ОТ ЕВРОХОЛД
    .....
    А АТАНАС ТИЛЕВ Е ТОЛКОВА ЯК ,
    ЧЕ НЕГОВИЯ ЧОВЕК - СИНА НА РАМАДАН АЛТАЙ ОТ ДПС
    ИМАЛ ОБЩА ФИРМА С ТОДОР СЛАВКОВ ЖИВКОВ :)

    16:11 20.03.2026

  • 26 Каруцар

    0 1 Отговор
    До, до, до, лявото мърдольо, го намери баба Пена под едно дърво. Тя го носи при златаря, той го злати, то се клати. До, до, до лявото мърдольо! Дя, дя, дя дясното крещи: Бабо Пено, клати, клати, че дясното сади домати, работи, кози и овцe гледа и златаря го прати - комуната да злати! Та Москва се цялата позлати и овцeте осмири на тати, дето баба Пена клaти!

    16:11 20.03.2026

  • 27 Синя София

    4 1 Отговор
    Всички са мошеници,няма значение кой е на власт монополите,банките,всички надуват цени като за последно

    16:11 20.03.2026

  • 28 Мнение

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    За кой Радев говориш???
    Тоя който издигна шарлатаните от ПП в политиката ли?!
    Тоя който говори мили приказки пред народа по медиите със зеленски, а след това изгони журналистите за да преминат към същността на продажбата на бг интересите?!

    Румбата е с тях (боко, шиши и ппдб), не случайно когато шиши вкара прокуратурата в президентството, Радев излезе с вдигнат юмрук, НО когато народът излезе по улиците да го подкрепи, Радев се скри в миша дупка, като ...!!!

    16:13 20.03.2026

  • 29 Каруцар

    2 1 Отговор
    Автобус, пътуващ в Бургас, посока „Меден Рудник” Възрастна баба внезапно започва да рецитира Омировата „Илиада”: „О, музо, възпей оня гибелен гняв на Атила Пелеев...” и тъй нататък. Не млъква десетина минути. Спира да рецитира чак на третата спирка в комплекса и всички пътници избухват в аплодисменти. Тогава бабата се усмихва смутено и казва: - Ей на, това го помня, ама защо съм в тоз рейс и къде отивам – убийте ма, не знам!

    16:16 20.03.2026

  • 30 Каруцар

    0 1 Отговор
    Трайков - така е! Истина казваш: Шестопръстова ръка ходи по клавиатурата и с шестия пръст пише: Имахме 1 родилка - млада, хубава наглед и под бялата престилка всичко беше и наред. Тя напъна и тогава м/у нейните б.е.д.р.а, аз видях да се подава ШЕСТОПРЪСТАТА РЪКА! С шестопръстата ръка тя му сряза киркилето и то сега КОМУНЕТО пише по КОМПУТЕРЕТО: "Щом изям един домат, аз готов съм за дебат. Щом изям един картоф аз за битка съм готов!"

    От едно време е така:Комуниста кръв дава,майка си продава,ала ПАРИ и ВЛАСТ НИКОГА НЕ ДАВА!

    16:18 20.03.2026

  • 31 Крадецът си остава крадец

    0 1 Отговор
    Дали ще краде фурми или ток - все си трае Трайчо.

    16:24 20.03.2026

  • 32 Тома

    0 0 Отговор
    Аз нямам и капка съмнение че въобще не се манипулира софтуера на дистанционните електромери.Даже хич.

    16:25 20.03.2026

  • 33 Да се знае

    1 0 Отговор
    Тиквата и Сви ня та са истинските собственици на Електрохолд.

    16:30 20.03.2026

  • 34 Трайков

    0 0 Отговор
    Трябва да сме изпечени измамници да не ни набарат

    16:31 20.03.2026

  • 35 Наивник си, Трайчо!

    0 0 Отговор
    Как 80% дебили ще разберат сметката за ток? Вкарайте касовите бележки в учебната програма и никой да не може да минава 7-ми клас ако не може да си ги обясни. След две поколения ще имаш право да очакваш да те разберат.

    16:32 20.03.2026

