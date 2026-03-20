Трайков: У потребителите не трябва да остава и капка съмнение в обективността на техните сметки за електроенергия

„У потребителите не трябва да остава и капка съмнение в обективността на техните сметки за електроенергия. Длъжни сме да гарантираме, че нито един клиент няма да плати и стотинка повече от това, което е използвал и ние работим активно в тази посока. Именно специализираните проверки, които се извършват в момента от независими лаборатории по поръчка на КЕВР, ще осигурят тази яснота и за нас това е правилният път за възстановяване на крехкото доверие на потребителите в системата.“ Това заяви министърът на енергетиката Трайчо Трайков по време на публичната среща на тема „Мерки за ефективна защита на потребителите на електроенергия“, организирана от омбудсмана на Република България Велислава Делчева. Дискусията събра представители на институциите, регулатори, електроразпределителни дружества и други заинтересовани страни.

По думите на министър Трайков, всеки конкретен случай трябва да бъде анализиран докрай, за да се стигне до пълно, еднозначно и обективно решение. „Ще постигнем това, ако всички ангажирани институции работим заедно, прозрачно, пред погледа на хората. Така получените при отделните проверки резултати ще могат да сглобят пъзела и да дадат цялостната и ясна картина по всеки отделен казус“, акцентира енергийният министър. По неговите думи, ключов в това отношение е въпросът за отговорността. „Всички трябва да бъдат изключително отговорни именно на мястото, където са поставени и където взимат важните решения за България и за българските потребители“. Тъкмо пример в обратната посока, по думите на министър Трайков, е вчерашното решение на Народното събрание, в което с лека ръка депутатите зачеркнаха възможността България да получи стотици милиони евро по Плана за възстановяване и устойчивост, които директно могат да бъдат използвани за инвестиции. „В крайна сметка с приятно звучащи мотиви се лишихме от средства за модернизация на българската енергетика, които можеха да осигурят повече ефективност и в крайна сметка – по-поносими цени за потребителите“, заключи енергийният министър.