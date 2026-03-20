Омбудсманът: Продължава да няма ясен отговор за високите сметки за ток

Омбудсманът: Продължава да няма ясен отговор за високите сметки за ток

20 Март, 2026 20:50 451 15

Според Велислава Делчева остава обяснението, че завишението се дължи на по-високо потребление

Омбудсманът: Продължава да няма ясен отговор за високите сметки за ток - 1
Светослава Ингилизова

За съжаление, остана обяснението, че високите сметки за електроенергия се дължат на по-високото потребление. Надявам се след тази среща всички институции, които присъстваха на нея, да изпълнят поетите си ангажименти към гражданите. Това заяви омбудсманът Велислава Делчева в „Интервюто на NOVA”. Коментарът ѝ идва на фона на стотиците жалби за високи сметки за ток от началото на годината. Делчева организира среща с представители на енергийните дружества за обсъждане на напрежението сред потребителите.

По думите ѝ на първо място трябва „да се разкости всяка една сметка и жалба, която гражданите са подали”. Към момента при омбудсмана има около хиляда подадени сигнала.

Делчева заяви, че един от ангажиментите, който Министерството на енергетиката, регулаторите и енергийните дружества са поели, е обяснението към потребителите на причината за високите сметки за ток. Тя подчерта, че жалбите не престават. „Те са повече през тази година, отколкото през 2013 година, когато недоволството на гражданите към високите мерки се превърнаха в протести”, каза Делчева.

Според представената на срещата информация една от причините за по-високите сметки са големите температурни амплитуди, довели до увеличено потребление. Омбудсманът даде пример с конкретен случай за домакинство, което е отсъствало 10 дни през февруари, но въпреки това е получило по-висока сметка спрямо предходния месец. „Отговор няма. Това, което са проверили КЕВР е, че няма намеса в софтуера. Направили са проверки на 50 електромера. Твърдят, че само в два са намерили технически причини за по високи сметки”, разказа тя.

По данни на регулатора в 98% от случаите увеличените сметки са свързани с преминаване от отопление на топлофикация към използване на климатици, което води до по-висока консумация на електроенергия.

Делчева отбеляза, че институциите са поели ангажимент да работят по законодателни промени, които да подобрят начина, по който потребителите получават информация за своите сметки. „Всички имаха разбирането, че трябва да се внедрят т.нар. смарт уреди, с които хората могат да следят постоянно своето потребление, консумацията, която има. Това изисква инвестиции и време. Това ще бъде голямо улеснение за гражданите”, заяви тя.

Омбудсманът сподели, че към момента енергийните дружества уведомяват клиентите си, ако в рамките на шест месеца се отчете по-високо потребление спрямо предходната година. „В тези случаи няма подадени жалби, защото клиентите знаят, че има по-високо потребление”, каза Делчева.

Тя коментира още, че по-малко от 0,2% от всички подадени жалби – едва 38 случая, са установени като неоснователни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тервел

    4 1 Отговор
    90% от българите не и знаят името на тази омбудсманка. А оная джукестата от УНСС дето и е заместник и искаше да става горката министър председател хахаха метресата на Дебелян Дубайския.

    21:02 20.03.2026

  • 2 Красимир Петров

    4 0 Отговор
    Трябва реална сеч

    21:04 20.03.2026

  • 3 Имитации и мазна длъжност

    2 2 Отговор
    Тази се сети, че е омбудсман и леко се размърда по медиите. Освен Мая Манолова, другите заемащи тази функция, си остават нули или около нулата.

    21:04 20.03.2026

  • 4 Русенец

    5 0 Отговор
    А за удвоените общински данъци и такси?
    За тях има ли ясен отговор?
    На омбудсмана ли да звъня или директно до Брюксел?

    21:04 20.03.2026

  • 5 Сталин

    7 0 Отговор
    Тиквата Прасето и Простокирчовците трябва да бъдат обесени ритуално в центъра на София задето ни докараха и чумата и холерата с еврото в България,веднага България трябва да си вземе обратно златните мини от канадските мародери ,също да ни платят милиарди репарации задето крадоха злато вече 30 години и също трябва да си вземем 27 тона злато от Лондон което сиганина Костов даде на пиратите от острова защото скоро ще се иска злато за нефт

    21:05 20.03.2026

  • 6 Исторически факти

    4 0 Отговор
    Абсолютно ненужна и безсмислена жена. Вън.

    21:05 20.03.2026

  • 7 Продължава да няма ясен отговор

    7 0 Отговор
    таз кака не разбра че
    формулата е 1лв = 1е
    ако сметка е била 70 лв сега е 70 е
    по лесно за смятане

    21:06 20.03.2026

  • 8 Васил

    5 0 Отговор
    Како винаги у нас всичко се покрива далаверите на енерго дружествата се ползват с протекциите на политиците.

    21:10 20.03.2026

  • 9 И още и още

    3 0 Отговор
    Дори детските футболни клубове си направиха таксите от 70 лв на 70 €.
    Няма кой да ги спре.

    21:10 20.03.2026

  • 10 Омбудсманът

    2 0 Отговор
    Омбудсманът: Продължава да няма ясен отговор за високите сметки за ток-на магистратите им трябваха пари за новогодишен пиар какво се правят на луди

    21:11 20.03.2026

  • 11 А кИру добреф (социалиста

    1 0 Отговор
    Каза ,че ние Българите трябва да разберен , че ,,Токът е скъпо нещо"т. е ,, електриката вече ще Лукс!

    21:12 20.03.2026

  • 12 оня с питон.я

    1 0 Отговор
    Няма и да има. Ламите захлебват.

    21:17 20.03.2026

  • 13 Ясен отгоовор

    1 0 Отговор
    Ше има САМО КОГАТО , ги наритаме извън пределите на Родината и когато всичко се одържави. Дотогава, каквито и калинки да се блещят по медиите, ефекта ще е 0.

    21:21 20.03.2026

  • 14 Всички сме

    1 0 Отговор
    По диваните. Значи може да ни дерат и до кръв.

    21:22 20.03.2026

  • 15 Ми то и за сметките

    1 0 Отговор
    На топлофикация няма.

    21:22 20.03.2026

