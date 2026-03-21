Илияна Йотова ще посети Кюстендил по случай празника на града

Президентът Илияна Йотова ще посети Кюстендил по случай официалния празник на града - „Кюстендилска пролет“. Това съобщиха от прессекретариата на президентската институция.

В 11:25 часа Йотова ще бъде посрещната от кмета на града Огнян Атанасов пред сградата на Общината.

Илияна Йотова ще приветства жителите и гостите на Кюстендил при отбелязването на празника, което започва 11:30 часа на централния площад „Велбъжд“.

Празникът представлява съчетание на култови практики на траки и римляни и почитта им към соларните божества и лечители, и е допълнен от християнските традиции на Средновековието, с интерпретации на легендата за свети Четиридесет мъченици и посветеното им оброчище на хълма над града - Хисарлъка, обясниха от общинската администрация.

Символ на пролетта са трите девойки, избрани на конкурс, който се състоя на 14 март на сцена на централния площад „Велбъжд“ в Кюстендил.

Традиционно на празника ще бъде отслужен молебен за здраве и благоденствие на жителите и гостите на града.