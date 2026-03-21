Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Илияна Йотова ще посети Кюстендил по случай празника на града

21 Март, 2026 08:10

В 11:25 часа президентът ще бъде посрещнат от кмета Огнян Атанасов пред сградата на Общината

Президентът Илияна Йотова ще посети Кюстендил по случай официалния празник на града - „Кюстендилска пролет“. Това съобщиха от прессекретариата на президентската институция.

В 11:25 часа Йотова ще бъде посрещната от кмета на града Огнян Атанасов пред сградата на Общината.

Илияна Йотова ще приветства жителите и гостите на Кюстендил при отбелязването на празника, което започва 11:30 часа на централния площад „Велбъжд“.

Празникът представлява съчетание на култови практики на траки и римляни и почитта им към соларните божества и лечители, и е допълнен от християнските традиции на Средновековието, с интерпретации на легендата за свети Четиридесет мъченици и посветеното им оброчище на хълма над града - Хисарлъка, обясниха от общинската администрация.

Символ на пролетта са трите девойки, избрани на конкурс, който се състоя на 14 март на сцена на централния площад „Велбъжд“ в Кюстендил.

Традиционно на празника ще бъде отслужен молебен за здраве и благоденствие на жителите и гостите на града.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 1488

    5 1 Отговор
    честит байрям ма кадьно

    Коментиран от #14

    07:55 21.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Никой

    4 1 Отговор
    Не става за нищо - но ето така се случва - тя май и Президент иска да става - редовен.

    Няма един вид - приятност - не е комуникативна, а е изкуствена.

    Коментиран от #8

    08:01 21.03.2026

  • 5 Кюстендилска

    2 2 Отговор
    Слива

    08:04 21.03.2026

  • 6 Тази

    3 2 Отговор
    на снимката за нищо не става. Само трепане.

    08:05 21.03.2026

  • 7 глоги

    2 1 Отговор
    ПрезидентКАТА Илияна Йотова ще посети град Кюстендил ...

    08:07 21.03.2026

  • 8 така така

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Никой":

    как да не е комуникативна?

    08:11 21.03.2026

  • 9 червена коприна

    0 1 Отговор
    В 11:25 часа президентката ще бъде посрещната от кмета Огнян Атанасов пред сградата на Общината.

    08:14 21.03.2026

  • 10 ОБЩЕСТВЕНА ТАЙНА

    1 0 Отговор
    Първият мъж npe3идент на България! Стипендиант на Сорос, мас0н Рицар-Тамплиер Но.1 за две различни години, каква кариера!

    08:18 21.03.2026

  • 11 цербер

    2 0 Отговор
    Президентът е мъж,а не жена! Не пишете за жените в мъжки род!

    08:20 21.03.2026

  • 12 розодендрон

    1 0 Отговор
    С хеликоптер ли ще долетят в Кюстендил? Защото с кола не могат да стигнат толкова бързо от тук,от София. Кюстендил е доста далечко,като разстояние.Освен ако не тръгнат в 07:00 часа,което за дамата е рано. Тя трябва да се измие,среше,гримира,облече,да закуси и после-екскурзията.

    08:27 21.03.2026

  • 13 малко истински факти

    1 0 Отговор
    Ааа , ще ходи да агитира за башрезидидента. Долнопробния руцкийрезидент крадев и с неговото мвр и с неговите министърчета избори да прави ,пак няма кого да излъже , оти веке всички знаят , че е една лъжлива въртиопашка .

    08:27 21.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 кежаес

    0 0 Отговор
    Тая БСП мазна маймуна, да вземе да се научи кой е агресор и кои е платил 5 милиарда за майдана и е купил бандера фашистите. Докато не ги научи тези неща не ни занимаваите с патки. Слава на Господ Иисус Христос добре сами си казват кои кои е.

    08:34 21.03.2026

