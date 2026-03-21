МРРБ създаде интерактивна карта, която показва къде отиват парите на общините

21 Март, 2026 12:26 796 13

Найденов се похвали, че картата е създадена за 10 дни от него и негов политически съветник. Новосъздаденият сайт на ведомството показва напредъка по изпълнение на проекти във всички общини

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерство на регионалното развитие и благоустройството създаде интерактивна карта, която показва парите, които общините е заявила за общински проекти, средствата, които е получила и тези, които очаква.

Една карта казва повече от една екселска таблица. Нейната основна цел е да има прозрачност на процеса, обясни служебният регионален министър Николай Найденов в ефира на бТВ.

"Аз като застъпих като министър, премиерът Гюров ми даде за задача да изсветля процеса по изпълнение на бюджетната програма за общините. И да го направя по-ефективен. За да се случат тези две неща - минават през цифровизацията. Зад тези данни на картата стоят таблици, които могат да се изтеглят и всеки може да провери разплащанията. Държавните пари от бюджета на всички хора се връщат обратно при хората през общините, в зависимост от това колко души живеят в една община. Затова трябва да си харчим парите през общините, а не през държавни агенции", обясни министър Найденов.

По думите му това е най-добрият начин за харчене на пари - през общините. "Кметовете да казват за какво са необходими тези пари", поясни той.

"В момента правим анализ кои общини са по-изостанали, имат принос под 50% от изпълнението на договорите, първо ще ги обслужим тях и ще им задвижим нещата. След това тези, които са напреднали и чакат да си финализират проектите – това също ще стане с колаборация с Националното сдружение на общините. Наличните пари са към 170 млн. евро, те са част от бюджета", посочи още служебният министър.

Найденов се похвали, че картата е създадена за 10 дни от него и негов политически съветник. Новосъздаденият сайт на ведомството показва напредъка по изпълнение на проекти във всички общини. Министър Найденов отбеляза още, че има амбицията да създаде подобна интерактивна карта и за Агенция "Пътна инфраструктура". "Всички договори да се качи онлайн, така че да има обществен достъп до информацията", заяви той.

По отношение на санирането, той коментира, че това е една от успешните програми по Плана за възстановяване и устойчивост, като до края на март 2026 г. ще бъдат разплатени 135 милиона евро, а през юни ще приключи програмата и ще се одобрят още 555 сгради.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко Разбойко

    13 0 Отговор
    Отиват в зайчарника в Банкя.

    Коментиран от #11

    12:28 21.03.2026

  • 2 В кметовете

    12 1 Отговор
    и общинарите , както и към тези с които делят от поръчките , милиарди са това !

    12:30 21.03.2026

  • 3 И без

    12 0 Отговор
    интерактивна карта знаем, къде отиват парите.

    12:31 21.03.2026

  • 4 Русенец

    11 0 Отговор
    И къде отиват парите от удвоените общински данъци и такси?
    Определено не отиват за подобряване условията на живот в населените места.
    Навсякъде е кал, течове, дупки и прахоляк. Още има места без течаща вода, а други са с изтичаща такава.
    Само вилите на общинарите растат с още и още етажи. Като девически пансиони са вече.

    Коментиран от #7

    12:35 21.03.2026

  • 5 Да не

    12 0 Отговор
    се занимават с глупости тия на снимката , а много по добре е да направят карта и покажат къде са отишли толкова МИЛИАРДИ до сега , в кои общини и при кои кметове ! Не им стиска обаче , пазят стола и тлъстата заплата ! Позор !

    12:37 21.03.2026

  • 6 Ясно е

    10 0 Отговор
    Повече пари за фирмите изпълнители, свързани с кметове и заместници, за да нищоправят както и преди

    12:37 21.03.2026

  • 7 и мерцедесите

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Русенец":

    и беемветата и яхтите и имотите в чужбина!!!

    Коментиран от #10

    12:38 21.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Русенец

    8 0 Отговор
    Дали Брюксел ще се заинтересуват от следните казуси, възникнали покрай еврото:
    - удвоената цена на риболовен билет;
    - удвоените общински наеми;
    - утроените общински данъци и такси на имотите.
    Само питам. И те ще питат, ако разберат.

    12:41 21.03.2026

  • 10 Въпрос

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "и мерцедесите":

    След като постоянно обявяват какви са доходите в България какви са тези които разполагат с такива блага или работят на 100 работни места или живеят на чужд гръб нали така?

    12:41 21.03.2026

  • 11 Кирчо и кокорчо

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бойко Разбойко":

    Еее ай сега посмали малко, ми наште милиони у Люксембург откъде са дошли

    12:46 21.03.2026

  • 12 Това

    5 0 Отговор
    карта на чекмеджетата ли е?

    12:56 21.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

