МРРБ създаде интерактивна карта, която показва къде отиват парите на общините

Министерство на регионалното развитие и благоустройството създаде интерактивна карта, която показва парите, които общините е заявила за общински проекти, средствата, които е получила и тези, които очаква.

Една карта казва повече от една екселска таблица. Нейната основна цел е да има прозрачност на процеса, обясни служебният регионален министър Николай Найденов в ефира на бТВ.

"Аз като застъпих като министър, премиерът Гюров ми даде за задача да изсветля процеса по изпълнение на бюджетната програма за общините. И да го направя по-ефективен. За да се случат тези две неща - минават през цифровизацията. Зад тези данни на картата стоят таблици, които могат да се изтеглят и всеки може да провери разплащанията. Държавните пари от бюджета на всички хора се връщат обратно при хората през общините, в зависимост от това колко души живеят в една община. Затова трябва да си харчим парите през общините, а не през държавни агенции", обясни министър Найденов.

По думите му това е най-добрият начин за харчене на пари - през общините. "Кметовете да казват за какво са необходими тези пари", поясни той.

"В момента правим анализ кои общини са по-изостанали, имат принос под 50% от изпълнението на договорите, първо ще ги обслужим тях и ще им задвижим нещата. След това тези, които са напреднали и чакат да си финализират проектите – това също ще стане с колаборация с Националното сдружение на общините. Наличните пари са към 170 млн. евро, те са част от бюджета", посочи още служебният министър.

Найденов се похвали, че картата е създадена за 10 дни от него и негов политически съветник. Новосъздаденият сайт на ведомството показва напредъка по изпълнение на проекти във всички общини. Министър Найденов отбеляза още, че има амбицията да създаде подобна интерактивна карта и за Агенция "Пътна инфраструктура". "Всички договори да се качи онлайн, така че да има обществен достъп до информацията", заяви той.

По отношение на санирането, той коментира, че това е една от успешните програми по Плана за възстановяване и устойчивост, като до края на март 2026 г. ще бъдат разплатени 135 милиона евро, а през юни ще приключи програмата и ще се одобрят още 555 сгради.