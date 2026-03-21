Новини
България »
Министър Дечев: Миграционната обстановка по границата ни е спокойна

21 Март, 2026 17:03 366 9

  • емил дечев-
  • охрана-
  • граница-
  • мигранти

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Миграционната обстановка по държавната граница на България към момента е спокойна. Отчита се трайна тенденция на намаляване на миграционния натиск, който е със 70% по-нисък спрямо предходните години. Това посочва в писмен отговор на парламентарен въпрос служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев във връзка с действия на Министерството на вътрешните работи при евентуален миграционен натиск, породен от конфликта в Близкия изток.

Дечев посочва, че в охраната на границата се инвестират значителни технически, финансови и човешки ресурси, като се поддържа постоянна готовност за реакция при установяване на нови тенденции или изместване на маршрутите на придвижване на нелегалните мигранти.

В отговора се отбелязва, че капацитетът за граничен контрол е засилен чрез увеличаване на състава на гранична полиция с допълнителни 1264 щатни бройки, утрояване на присъствието на служители от Постоянния корпус на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Фронтекс) по българо-турската граница и увеличаване на тяхното присъствие по българо-сръбската граница. В охраната на българо-турската граница е включен съвместен полицейски контингент, съставен от служители на Австрия, България, Унгария, Румъния и Гърция.

Също така разширена с нови участъци от над 110 км е интегрираната система за гранично наблюдение, като в експлоатация са пуснати две нови сензорни линии. За целите на граничното наблюдение (с подкрепата на Фронтекс) са доставени общо 510 нови превозни средства и 34 дрона. Осигурени са ръчни термовизионни камери, преносими системи за наблюдение и прибори за нощно виждане, като в състава на патрулите се включват и служебни кучета.

Продължава провеждането на специализираната полицейска операция по границата с Турция и част от границата с Гърция за предотвратяване и пресичане на опитите от отделни лица и групи мигранти за незаконно преминаване, допълва вътрешният министър.

За подпомагане действията на гранично-полицейските наряди активно се използват безпилотните летателни системи. Провеждат се регулярни полети по българо-турската и част от черноморската граница с дистанционно пилотирани авиационни системи, което подобрява ситуационната осведоменост по външната граница на Европейския съюз.

БТА припомня, че на 19 март, по време на заседание на Европейския съвет, по отношение на конфликта в Близкия изток служебният премиер Андрей Гюров изтъкна, че към момента в него не са въвлечени нито НАТО, нито ЕС. Той посочи необходимостта от деескалация, търсене на решения за спиране на военните действия и успокояване на напрежението в ситуацията на високи цени на енергоносителите и потенциален миграционен натиск. Всякакви действия в тази посока, които биха успокоили нещата, ще бъдат подкрепени от нас, заяви Гюров.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 3 Отговор
    Победа за ПП ДБ

    17:05 21.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    0 3 Отговор
    Така е. Благодарение на ПП ДБ

    Коментиран от #6

    17:05 21.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ямбол Динко с АТВ-то

    2 0 Отговор
    Чакай чакай...рано е още.

    17:08 21.03.2026

  • 5 оня с питон.я

    1 0 Отговор
    Сичко шес. И самолетите цистерни участват само в учения.

    17:16 21.03.2026

  • 6 оня с питон.я

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Стига бе. Стига толкова фашизъм. Фашизмът е анахронизъм. Приберете харвардците обратно в нафталина. Аман от забавеното развитие на Ганювците. Живеете 80 години назад във времето.

    17:18 21.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 прескачайки кокошия плет и

    1 0 Отговор
    продължавайки към запада по границата ни е спокойна
    където заптиета люпят семки

    17:19 21.03.2026

  • 9 Дечев, чакай Ирански Терористи, Ислямски

    0 0 Отговор
    Терористи, Ирански Ракети да ни ударят на път за Румъния, вашта .ама смотана.🤣

    Американският журналист - за успехите на Тръмп в Иран:

    Ден 21ви от операция - руският петрол вече не е под санкции-иранският петрол вече не е под санкции
    2. Корабите плащат на Иран по 2 милиона долара за преминаване през Ормузкия проток
    3. Трилион долара изчезнаха от фондовия пазар

    4. доказаха своята безполезност: американските бази са под постоянни атаки

    17:29 21.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове